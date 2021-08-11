Фото: Интерфакс / Александр Лавров

Нацпарк создан в 2007 году для сохранения популяции амурского тигра. Расположен в Хабаровском крае на территории около 430 тыс. га на западном склоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй — крупного правого притока Амура. Территория нацпарка практически не тронута человеком. Здесь обитают около 20 амурских тигров, амурские лесные коты, соболи, бурые и гималайские медведи, кабаны, изюбри, норки, соболя, белоплечий орлан, рыбный филин. В реке Анюй — таймень, ленок и хариус. Всего на территории нацпарка живут около 360 видов позвоночных животных, в том числе 40 видов рыб, более 200 видов птиц, 60 видов млекопитающих.

Фото: Интерфакс / Александр Лавров

Находится парк примерно в 200 км от Хабаровска. Доехать до него можно на автомобиле (около 3-4 часов пути) по асфальтированной дороге Хабаровск – Лидога-Ванино.

Как устроен глэмпинг "Заповедные места"

Фото: Интерфакс / Александр Лавров

Принято считать, что дикая заповедная природа и цивилизация – вещи не совместимые. Если хочешь отдохнуть с комфортом, то не видать тебе мест, не тронутых человеком. Однако пример национального парка "Анюйский" показывает, что из правила бывают исключения. На территории нацпарка нет привычных нам отелей, но есть глэмпинг.

Фото: Интерфакс / Александр Лавров

В России глэмпинги появились около 5 лет назад, и пока для многих этот вид размещения — экзотика. Здесь гостей размещают не в капитальных строениях, а в быстровозводимых шатрах, юртах или геокуполах, в которых они могут жить с привычным для "цивилизованного мира" комфортом, наслаждаясь первозданной природой.

Фото: Интерфакс / Александр Лавров

В "Анюйском" второй год работает глэмпинг "Заповедные места". На его территории расположено восемь жилых купольных шатров, каждый из которых вмещает трех человек. В шатрах полноценные кровати, кондиционеры, электричество и панорамные окна, из которых открывается вид на реку Анюй и сопки. Кроме того, здесь есть 10-метровый шатер с барной стойкой с лаундж-зоной, баня-бочка, сибирский банный чан, душевые, туалеты, зоны отдыха и даже работает спутниковый интернет.

Что делать в "Анюйском"

Фото: Интерфакс / Александр Лавров

Посетители национального парка "Анюйский" — это любители активного отдыха. Обычно гости глэмпинга сплавляются на рафтах и моторных лодках по реке Анюй, занимаются треккингом в тайге, ловят ленка, хариуса, добывают трофейного тайменя на притоках реки Анюй, где встречаются экземпляры весом до 20 кг, наблюдают за краснокнижными животными с помощью специальных ловушек, собирают грибы, ягоды, травы, учатся готовить блюда традиционной дальневосточной кухни из мяса диких животных, рыбы, грибов, ягод и растений.

Фото: Интерфакс / Александр Лавров

Также туристы могут пройти по тисовым лесам и таежным тропам по следам первооткрывателя, ученого Владимира Арсеньева и его проводника Дерсу Узала, подняться на каменные останцы Надге, которые нанайцы считают местом с очень сильной энергетикой и местом жительства крылатых людей, побывать в нанайском стойбище и пройдете традиционный обряд очищения, увидеть внесенные в предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО петроглифы Сикачи-Алян.

Фото: Интерфакс / Александр Лавров

Приехать в глэмпинг можно на любой срок, стоимость одного шатра начинается от 8,5 тыс. рублей в сутки. Но обычно туристы не бронируют шатры на сутки, а приезжают группами на 5-7 дней. Тур на неделю стоит от 71 тыс. рублей на человека.