Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

От Москвы до Сахалина – 6,3 тыс. км и около 8 часов полета, а от японского острова Хоккайдо – всего 40 километров. После запуска на остров из Москвы чартерной программы, которую организовал туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства Сахалинской области, путешествие на Сахалин стало значительно доступнее. Пакетный тур, включающий перелет, проживание и экскурсии, можно приобрести от 50 тысяч рублей. Чартерные рейсы осуществляются еженедельно по субботам.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Самый доступный вариант — программа "Лайт", в которую входит обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску, посещение поселка Пригородное и рынка морепродуктов. Она позволяет туристам получить общее представление о регионе, познакомиться с его культурой и особенностями.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Еще один вариант пакета — "Стандарт". Он дополнен экскурсиями в бухту Тихую и на скальный останец Лягушка. Самая насыщенная программа "Макси" предполагает фактические ежедневные мини-путешествия в самые живописные уголки острова. В нее включены экскурсии, к мысам Великан и Птичий, а также пикник по-сахалински, который познакомит гостей с местной кухней.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Отдых на Сахалине активный. Поэтому с собой лучше взять удобную обувь и одежду для долгих походов и прогулок на свежем воздухе. Идеальная одежда – многослойная, так как за перевалом погода может кардинально измениться: после дождя засияет солнце, и наоборот.



Когда лучше приезжать на Сахалин

Идеальное время для путешествия на Сахалин — с мая по сентябрь. К концу весны полностью сходит снег и начинается бурное пробуждение природы. В этот период на острове зацветает сакура. В мае местом притяжения туристов становится город Невельск – одно из трех мест в мире, куда на лежбище приплывают несколько сотен сивучей. Наблюдать за ними можно со специальной смотровой площадки.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Июнь на Сахалине — период туманов и природного гигантизма, когда вся растительность достигает небывалого размера. Почти повсеместно можно встретить огромные лопухи, листья которых в диаметре вырастают до полутора метров. Ими без труда можно укрыться и от дождя, и от солнца.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Лето на острове длится с конца июня до середины сентября. Это идеальное время для активного отдыха: восхождения на самые высокие точки сопок, рабылок и крабалок, сплавов на каяках, дайвинга, серфинга, купания в море и горячих источниках.

Зимний сезон на Сахалине начинается в 20-х числах декабря и продолжается до 15 апреля. При этом зима здесь снежная, мягка и даже более солнечная, чем лето. Столбик термометра редко опускается ниже отметки в минус 15 градусов.

Зимой остров представляет не меньший интерес для туристов. Именно поэтому туроператор TUI совместно с руководством региона сейчас прорабатывается вопрос запуска чартерной программы на зимний сезон.

Для любителей зимних видов спорта в самом центре Южно-Сахалинска обустроен горнолыжный курорт "Горный воздух" с хорошо подготовленными трассами различного уровня сложности. Здесь ежегодно тренируется паралимпийская сборная России.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

"Горный воздух" сегодня — это 35 километров горнолыжных трасс как для новичков, так и для опытных спортсменов. На склонах расположено пять подъемников, часть из которых с кабинками, а часть — кресельные. В планах у нас также обустройство учебной трассы и трассы для тюбинга", — рассказывает врио директора горнолыжного комплекса Александр Кокшаров.

Для любителей активного отдыха в зимний период также доступны туры на снегоступах по заснеженным сопкам, катание на собачьих упряжках, снегоходах с посещением ледопадов, рыбалка.

Что такое Тоёхара

Столица Сахалинской области — город Южно-Сахалинск, который некогда носил название Тоёхара, что в переводе с японского означает "долина плодородия". Именно здесь расположен аэропорт имени Чехова, куда прибывает чартерный рейс из Москвы. В следующем году для удобства туристов будет введен в эксплуатацию новый комфортабельный терминал.

В Южно-Сахалинске более 40 гостиниц разного уровня звездности. Почти в каждой из них есть баня и водная зона, где туристы могут расслабиться после продолжительных экскурсий.

Сам город очень компактный и удобный для передвижения. Здесь практически нет тупиковых улиц, так как кварталы нарезаны как в американских городах – четкими геометрическими квадратами.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Знакомство с городом лучше всего начать с Сахалинского государственного краеведческого музея, здание которого было построено японцами в 1937 году. Экспозиции музея рассказывают о коренных народах Сахалина, их быте и культуре. В залах музея также представлен практических весь животный мир острова.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Обязательно посетите музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин", хранящий память о проведенных писателем днях на острове. Чехов пробыл на Сахалине несколько месяцев. За это время он провел перепись населения, оценил уровень медицины на острове, встретился со многими каторжанами, в том числе знаменитой воровкой Софьей Блювштейн, больше известной как Сонька Золотая Ручка. В музее представлены инсталляции из жизни каторжан, различные издания книги "Остров Сахалин", а также принадлежавшие писателю вещи и письма, которые он отправлял из путешествия родным и знакомым.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

О событиях Русско-японской воны туристам лучше всего расскажет экспозиция музейно-мемориального комплекса "Победа". Благодаря трехмерной панораме "Десант на Шумшу. Последний остров войны" посетители будто сами становятся свидетелями исторических событий.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Прогуливаясь в свободное от экскурсий время по городу можно посетить музейно-мемориальный комплекс на площади Славы и парк культуры и отдыха имени Гагарина. В нем расположены детская железная дорога, пруд, детские аттракционы, а также музыкальный фонтан.

Маяк Анива

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

На Сахалине 11 маяков, действующих и заброшенных. Самый популярный у туристов – маяк Анива, расположенный на крайней Юго-Восточной точке острова, мысе Анива. Его считают визитной карточкой региона и чаще всего изображают на сувенирной продукции. Экскурсия на маяк не входит в стандартные пакеты у TUI, ее надо приобретать отдельно.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

"Маяк Анива был построен в период губернаторства Карафуто, с 1937 по 1939 годы, по проекту японского архитектора Синобу Миура. Его высота — 40 метров над уровнем моря, высота самой башни — 31 метр. В маяке девять этажей, на которых расположены различные помещения: дизель-генераторная, складские, кухня, жилые комнаты, рассчитанные на проживание 12 человек. Этаж из шлакоблока был построен уже советскими пограничниками, там размещалась радиобудка. Маяк прекратил действовать в 2006 году", — рассказывает коммерческий директор компании "Сахалинский путеводитель" Владимир Павлов, сопровождающий туристов.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Добраться до маяка можно по морю в период навигации, с 15 апреля по 15 ноября. Туристов к достопримечательности подвозят на моторных лодках. Время в пути составляет порядка полутора часов в хорошую погоду. Перед путешествием лучше теплее одеться, а также взять с собой дождевик и непромокаемые чехлы на обувь, чтобы при посадке и высадке с лодки не промочить ноги.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

По пути к маяку открываются виды на скалистые берега, небольшие водопады и заброшенные рыбацкие поселения. Нередко можно увидеть нерп, сивучей и касаток, которые дружелюбно сопровождают гостей острова.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

У самого маяка по-настоящему захватывает дух. В пасмурную погоду, когда со скалы Сивучья, возвышающейся над маяком, сползает туман, место выглядит мистически.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Здесь, на самом краю света, время будто останавливается, и хочется бесконечно вглядываться в морскую даль, наблюдать за тем, как волны разбиваются о скалы и слушать крик неугомонных чаек, которые давно облюбовали мыс Анива для гнездования.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Именно поэтому туристам не рекомендуется высаживаться на берегу у маяка – велик риск не заметить и повредить яйца и птенцов чаек, чье оперение пока еще сливается с цветом камней.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

На обратном пути – остановка на берегу у мыса Белый Камень, вырастающей из воды мраморной скалы. В этом месте безветренно и тихо. Здесь можно прогуляться по кромке воды, насладиться запахом моря и устроить перекус после долгой экскурсии.

Чертов и Ведьмин мосты

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Еще одно наследие времен Карафуто на Сахалине — заброшенная японская железная дорога первой половины XX века вблизи города Холмск. Наибольший интерес для туристов при посещении этого места представляют тоннели и мосты, прозванные в народе Чертовым и Ведьминым. Проехать по ним можно было до 1994 года. Сегодня движение запрещено. Часть железной дороги разрушена и заросла травой.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Добраться до Чертова моста можно на современном рельсовом автобусе, конечная станция которого находится у самого входа в первый железнодорожный тоннель. Для путешествия по нему необходимы фонарики.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Тоннель, протяженность которого составляет почти 900 метров, проложен в скале. Железная дорога в нем делает полный круг и выходит на Чертов мост, соединяющий две сопки на высоте 41 метра. Пока состояние моста еще позволяет пройтись по нему, правда не стоит это делать тем, кто боится высоты.

Протяженность моста — 125 метров. Проходя по шпалам, сквозь которые видно ущелье, лучше не смотреть вниз. Временами возникает ощущение, что дорога под тобой приходит в движение, голова начинает кружиться из-за выброса адреналина. Однако любителям острых ощущений непременно стоит это испытать.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Спуститься с моста можно по деревянной лестнице, но лучше не заканчивать здесь путешествие и под руководством опытного гида дойти до Ведьминого моста. Путь к нему лежит через густой лес и еще один тоннель.

Ведьмин мост находится на высоте 50 метров и также соединяет две скалы, но пройти по нему уже не получится — слишком серьезны разрушения. Здесь можно сделать небольшой привал перед обратной дорогой и полюбоваться заросшими соснами склонами сопок, насладиться запахом трав и цветов.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

В этих местах можно легко встретить медведя, поэтому проводники всегда имеют при себе средства для их отпугивания, а туристам рекомендуют вести себя шумно и не отставать от группы.

Место силы ″Весточка″ и останец Лягушка

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

В лесу на территории одного из самых отдаленных населенных пунктов Южно-Сахалинска, поселка Весточка, уфологи открыли место силы. Считается, что здесь наблюдается повышенная активность НЛО, а ученые в этом месте фиксируют усиленное энергетическое поле, которое объясняется проходящим в земной коре глубинным разломом.

Сегодня "Весточка" — бренд региона и излюбленное место отдыха местных жителей, для удобства которых здесь обустроили рекреационную зону с беседками, получившую название "Солнечная поляна".

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Эрегетическим центром "Весточки", да и всего Сахалина, считается останец Лягушка. Эта группа скал на южном склоне горы Горбунова напоминает очертаниями присевшую перед прыжком лягушку. Скалы расположены на бровке обрыва, вытянуты с юго-запада на юго-восток на 16-20 метров. Самая высокая скала достигает в высоту 8 метров. Согласно легенде, это место у древних айнов почиталось как храм мудрости.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

К останцу Лягушка ведет экотропа с указателями. Дорога, петляя по местным джунглям, проходит мимо речки Комиссаровка с хрустально-прозрачной водой, которая обладает целебными свойствами благодаря содержанию в местных породах ферромагнетиков — намагниченных веществ.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Следующее место притяжения туристов — "Лунная поляна". На ней расположены два интересных камня – "камень желаний" и "камень вопросов и ответов". Присев на них можно подумать о самом сокровенном. И если в этот момент закружится голова, то все задуманное непременно осуществится.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Чтобы попасть на сам останец Лягушка, придется пересечь речку по оборудованному мосту и преодолеть подъем в гору по специально оборудованной тропе. С вершины откроются виды на Корсаковское плато, Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.

По еще одной сахалинской легенде, на останце Лягушка умерла айнская шаманка из племени ушты, являвшаяся носителем информации рода — отпечаток ее тела можно разглядеть на одном из камней. Прикоснувшись к нему можно загадать желание или попросить о долгожданной беременности.

Мысы Великан и Птичий

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Еще одно место с сильнейшей энергетикой на острове — мысы Великан и Птичий, расположенные на восточном побережье Тонно-Анивского полуострова. Добраться до них можно только на автомобиле повышенной проходимости: сначала примерно 140 километров по асфальтовой дороге, затем 20 — по бездорожью через сахалинскую тайгу, а затем 15 км пешком вдоль моря.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

На побережье от мыса Великан расположено множество созданных ветром и морскими волнами арок, гротов и стобов, один из которых по очертаниям напоминает сгорбленного великана.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Каменные изваяния расположились в небольших бухтах, песчаная полоса берега которых упирается в скалы, поросшие непроходимой тайгой.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Первым на пути туристам встречается мыс Птичий, верх которого весь усеян чайками, то и дела взмывающими ввысь и застывающими в полете. Если продолжить путь вдоль моря, можно дойти и до самого мыса Великий.

Бухта Тихая

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

На восточном побережье Сахалина, в заливе Терпения, расположилось еще одно чрезвычайно живописное место — бухта Тихая. Название ей дал мореплаватель Иван Крузенштерн, и оно вполне оправдано. В бухте почти всегда безветренно и тихо, а море здесь завораживает спокойствием: волн совсем нет — только едва заметная рябь воды.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Это место, согласно рейтингу национального туристического портала russia.travel, входит в тройку самых легендарных пляжей России. Вода здесь хорошо прогревается и в теплые дни можно купаться, правда, чтобы полноценно окунуться придется пройти несколько десятков метров по мелководью.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Бухта тихая — идеальное место для кемпинга. Поэтому ближе к выходным по всему пляжу как грибы вырастают палатки. Сахалинцы приезжают целыми семьями, чтобы насладиться диким отдыхом и единением с природой.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Дорога до бухты Тихой занимает примерно два часа на автомобиле по асфальтированной дороге. По пути можно сделать несколько остановок. Первую — на берегу поселка Стародубского. Здесь, прогуливаясь вдоль моря, можно найти янтарь. Особенно хорошо это делать в солнечную погоду, когда камни начинают сиять на солнце. Рассчитывать на крупные экземпляры не стоит, чаще всего попадаются мелкие камешки размером с семечку.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Вторая достопримечательность по пути – ворота Тории, возведенные еще в 1940 году. Они представляются собой арку, которая должна была предварять вход в синтоистский храм. Храм так и не был возведен, а ворота остались. Они возвышаются на небольшой смотровой площадке, где установлены два бинокля, через которые можно увидеть лежбище нерп.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Третью остановку следуют сделать у подъема к Клоковскому водопаду, который расположен на безымянном ручье вблизи мыса Клокова в Макаровском районе. Этот водопад считается самым высоким на Сахалине. Чтобы дойти до него, придется преодолеть 300 метров крутого подъема в гору. Наверху для уставших путников установлена беседка, где можно передохнуть и насладиться шумом воды, устремляющейся вниз с 48-метровой высоты.

Кухня Сахалина

Сахалин — это, в первую очередь, изобилие морепродуктов. Анадара, корбикула, куидак, спизула — здесь не бранные слова, а настоящие деликатесы, попробовать которые можно почти в любом ресторане. Особого внимания заслуживает лососевая икра "пятиминутка", которую на острове едят почти сырой.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Гурманы могут насладиться сахалинскими устрицами, которые добывают диким выловом, а не выращивают на фермах. Их вес достигает 500 граммов, что заметно больше, чем у их сородичей из Туниса или Франции, при этом ничем не уступают по вкусовым качествам.

В числе деликатесов также моллюск трубач, осьминоги, кальмары, гребешок, который чаще всего употребляют сырым, и икра морских ежей — ее подают с перепелиным яйцом, соевым соусом или лимоном.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Королем сахалинской кухни считается камчатский краб. Чаще всего крабов отваривают в морской воде, но также готовят на пару или на гриле. Приобрести уже сваренных крабов можно на рынках, один из которых расположен по пути в бухту Тихую — там самые приемлемые цены. Целого большого краба можно купить за 2500 рублей, более мелкие — по 1000 рублей за три штуки, замороженное мясо краба — 2500 рублей за килограмм. На рынках Южно-Сахалинска цены будут как минимум вдвое выше.

На Сахалине живет много корейцев, благодаря которым здесь стали популярными некоторые национальные блюда. Например, пян-се – приготовленные на пару пирожки с капустно-мясной начинкой и пряными специями. Еще одно уникальное корейское блюдо – салаты из дикоросов, стеблей лопуха и папоротника, собранных мая по начало июня.

На десерт чай с сиропом клоповки, лесной ягоды, которую еще называют красникой, а также местный мармелад и шоколад с морской солью или морской капустой. Эти сладости — прекрасный вариант для сувениров и подарков родным.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

Если же вы решите привезти домой краба или другие морепродукты, то сделать это также можно будет без проблем. На рынках продавцы надежно запаковывают деликатесы в термопакеты. Лучше всего поместить их в багаж, заранее предусмотрев для этого свободное место в чемодане. Температура в багажном отсеке самолета позволит в целости и сохранности довезти съедобные подарки до дома.