Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В первый раз на жителя страны, занимающей значительную часть территории земного шара, Мальдивский архипелаг производит странное и даже тревожное впечатление. С борта самолета кажется, что земли здесь практически нет и непонятно, где же живут люди. Общая площадь суши – меньше 300 квадратных километров.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Архипелаг состоит из 1129 островов, объединенных в 26 атоллов. Атолл – это группа островов в форме кольца, окруженного коралловым рифом, внутри которого вода выглядит ярко-голубой в отличие от окружающего темно-синего океана. Само слово атолл происходит из мальдивского языка – здесь оно звучит как атолу. Мальдивы считаются самым большим коралловым государством в мире.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Если лететь над Мальдивами на самолете или гидроплане, хорошо видны кольца голубой воды, окружающие небольшие острова. Самый крупный из них – Мале, где находится одноименная столица архипелага. Он соединен мостом с островом Хулуле, на котором расположен международный аэропорт Velana International.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мальдивы – самое низкое государство на планете, над океаном оно возвышается всего на полтора метра. Местные власти опасаются, что из-за глобального потепления климата и повышения уровня мирового океана к концу XXI века Мальдивские острова могут уйти под воду.

Когда на Мальдивах сезон дождей

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как и положено тропическому курорту, на Мальдивах стабильно тепло – с января по декабрь температура не падает ниже 25 градусов и не поднимается выше 31-32. Вода тоже всегда теплая – ее температура круглый год составляет 27-28 градусов. С дождями все не так просто. Сухой и влажный сезоны на Мальдивах определяют соответственно северо-восточные и юго-западные ветра-муссоны. Самый сухой месяц – февраль, когда на островах выпадает всего 38 мм осадков. В марте тоже можно рассчитывать на сухую солнечную погоду, хотя осадков бывает вдвое больше. В апреле начинается сезон дождей и штормов, а самый дождливый месяц – май. Если вам не повезет, дождь может идти каждый день. В июне погода начинает улучшаться, чтобы снова испортиться в сентябре – он также считается месяцем дождей. А дальше – как получится. Норма осадков для октября-декабря также высокая, хотя ливни могут быть эпизодическими. В январе снова сухо, но дожди возможны.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Если тропический ливень застигнет вас на необитаемом островке, лучше всего спасаться от него в океане. При температуре воды выше 27 градусов она кажется очень теплой в сравнении с прохладными каплями дождя.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Так как Мальдивы расположены практически на уровне моря, климат здесь очень влажный и даже в сухую погоду мокрые купальники плохо сохнут, если не положить их прямо на солнце.

Резорты и локальные острова

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Стоимость перелета на Мальдивы из Москвы в июле начинается от 40 тыс. рублей за рейс с пересадками, самый дешевый прямой рейс стоит порядка 50 тыс. рублей. Вариантов передвижения между островами два — по воздуху и по воде. Лететь можно на самолетах местных авиалиний или гидропланах. Последний вариант трансфера — самый дорогой, но некоторые фешенебельные отели включают его в стоимость проживания. Что касается водного транспорта, то у причала аэропорта Велана можно увидеть лодки самых разных размеров — шикарные катера с названием отелей на борту, скромные деревянные дони с грузом, рейсовые паромы-тихоходы, которые используют местные жители для поездок на другие острова и множество других плавсредств.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Отдыхать на Мальдивах российские туристы предпочитают в больших отелях-резортах. Как правило, они предлагают для размещения отдельно стоящие виллы на сваях на воде или на пляже либо номера в двухэтажных корпусах, также расположенных на пляже.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Например, в отеле Hard Rock Maldives туристов расселяют в overwater виллы различного уровня площадью от 75 кв.м., gold beach виллах площадью от 62 кв м, а также сьютах и студиях в двухэтажном корпусе. Стоимость размещения на неделю на двоих в июле начинается от 180 тыс. рублей с завтраком. Самое дорогое, но и самое необычное размещение в любом отеле-резорте – в виллах на воде, и это неудивительно.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мало где единение с морем ощущается так полно, как в этих домиках, стоящих прямо над океаном. Возможность в любой момент спуститься по лестнице в воду с собственного балкона заметно расширяет горизонты представлений об идеальном пляжном отдыхе. Не говоря о виде из окна виллы – на ярко-голубое небо и такую же ярко-голубую, но другого оттенка воду лагуны внутри атолла, переходящую на горизонте в синюю полоску глубокого океана.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Острова-резорты обустраиваются специально для туристов: кроме отелей (или одного отеля на весь остров), ресторанов и инфраструктуры развлечений на них ничего нет. Другой вариант размещения предлагают гостевые дома (гест хаузы) на местных или локальных островах (local islands), где живут сами мальдивцы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Например, гест хаус Kiha Beach на острове Дараванду в атолле Баа соответствует уровню хорошего отеля 3*. В современных, красиво оформленных номерах есть все необходимое, включая удобную кровать, кондиционер, утюг и чайник. Расположен отель на длинном песчаном пляже с красивыми "баунти-видами". Правда, вход в воду из-за кораллов не очень удобный. Для купания лучше дождаться прилива и использовать ласты или резиновые тапочки.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Питание в гостевом доме предлагается по меню. Советуем выбрать свежую рыбу, которую шеф отеля отлично запекает в специях на гриле. И обязательно попробовать мальдивский специалитет машуни – что-то вроде салата из мелко нарезанного копченого тунца со стружкой кокоса, красным луком и соком лайма, который заворачивают в тонкий пресный блинчик. Получается и вкусно, и необычно.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Дараванду – как раз пример острова, где есть жизнь помимо туризма. На острове располагается аэропорт, куда летают из аэропорта Мале две авиакомпании – Maldivian и FlyMe. Рейсы выполняются в течение всего дня, время в пути – около 35 минут. От аэропорта до гест хауза Kiha Beach – всего 5 минут езды. Есть здесь и отдельно стоящие острова-резорты, до которых добираются на катерах из порта острова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Гест хаус будет хорошим выбором для тех, кто хочет не только загорать и купаться, но и познакомиться с жизнью местных жителей. Здесь можно бесплатно взять велосипед и отправиться на прогулку по острову, зайти в местный бар и магазинчики или посетить один из двух местных дайв-центров, если решите заняться дайвингом. Стоимость размещения в июле со всеми сборами составляет около 60 тыс. рублей на двоих за неделю с завтраком и порядка 80 тыс. рублей с полным пансионом.

Что запрещено на Мальдивах

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Официальная религия Мальдивской республики – ислам, его исповедуют больше 98% населения. В каждом населенном пункте есть мечеть, и несколько раз в день можно услышать крики муэдзинов, призывающих прихожан на молитву. Религия накладывает определенные ограничения и на местных жителей, и на туристов. Если отдыхать в отеле-резорте, их не почувствуешь. Но на локальных островах туристам стоит учитывать особенности местной культуры.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Например, на общественных пляжах здесь висят таблички, запрещающие купание в открытой одежде. Если вы купаетесь в бикини, выходить за пределы строго ограниченных территорий пляжей для туристов нельзя под угрозой штрафа.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Еще одно важное для туристов ограничение – полностью запрещен алкоголь, даже пиво. Его нельзя купить ни в отелях, ни в барах, ни у местных жителей. И даже привезти с собой – при регистрации в аэропорту Мале бутылку просто отберут, пообещав вернуть при вылете. На замену гостям отеля предлагают кокосовый сок прямо в кокосах, соки и безалкогольные напитки и коктейли.

Кроме того, на Мальдивах нет собак, так как они считаются здесь нечистыми животными. Зато есть кошки и очень много разнообразных представителей подводного мира.

Сноркелинг и дайвинг на Мальдивах

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо отмокания в теплой океанской воде, главное развлечение туристов на Мальдивах – снорклинг и дайвинг. Причем если дайвинг все же требует специальной подготовки и достаточно сложной организации, то снорклинг не требует ничего, кроме ласт, маски с трубкой и умения плавать, а впечатлений можно получить не меньше.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Вокруг каждого острова здесь можно наблюдать бурную жизнь морских обитателей – число их видов составляет более 700. Не нужно далеко отплывать от берега, чтобы увидеть множество рыб и рыбок самой невероятной расцветки. Или шевелящиеся усы лобстера, сидящего под куском мертвого коралла. Или огромную морскую черепаху с морщинистой пятнистой кожей. А если арендовать моторку, всего в 10 минутах плавания от того же острова Дараванду, в заливе Hanifaru Bay можно наблюдать крупнейшее в мире скопление мант. Кстати, с 2011 года этот природный объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Kiha Beach Hotel

Мальдивские манты или скаты – большие плоские рыбы, сверху похожие на распластанные черные плащи с белыми пятнами. Размах плавников может достигать 4,5 метра, а вес – 3 тонн. У мантов огромный рот, которым они втягивают воду вместе с планктоном, которым питаются. Ханифару бэй невероятно популярен среди дайверов, но и без специального оборудования можно увидеть мантов в естественной среде обитания. Приплывая в богатый планктоном залив, они хороводом двигаются друг за другом, создавая водную воронку. Манты совершенно не боятся людей, и, хотя гиды перед погружением в воду строго предупреждают о том, что их нельзя трогать, могут сами подплыть к ошарашенным пловцам и коснуться их. И когда неожиданно по знаку гида опускаешь голову в воду и видишь совсем рядом огромный рот манты, становится не по себе при мысли, что вместе с водой он может втянуть и зазевавшегося туриста.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Здесь же можно близко познакомиться и с китовыми акулами, которые также питаются планктоном и не опасны для человека. Правда, с ними нам не так повезло, как с мантами. Гиды честно пытались найти группу акул, передвигаясь на лодке вдоль острова Дараванду от одной точки их передвижения к другой, но увидеть их так и не удалось. Осталось утешаться тем, что манты – это тоже бывшие акулы, которые в процессе эволюции стали плоскими из-за поиска еды на дне.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Договориться об экскурсии к мантам, акулам или черепахам, которые водятся возле резорта Soneva Fushi, можно прямо на ресепшн Kiha Beach. Здесь же дадут ласты, маску, трубку и полотенце. Кстати, лучшее время для наблюдения за мантами и акулами — дождливые май и июнь, именно в эти месяцы в воде очень много планктона, за которым они приплывают в бухту Ханифару.

Liveaboard – жизнь на борту

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Liveaboard – вид туризма, который в последние годы становится все более популярным на Мальдивах, да и на многих других пляжных направлениях. Как правило, он предполагает проживание туристов в течение нескольких дней на небольшом судне, которое перевозит их к наиболее живописным местам обитания интересных морских жителей, дайвинга, снорклинга или просто купания. То есть, это что-то вроде мини-круиза или морского сафари.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На борту гостям предлагают полный пансион и разнообразные водные активности. Если лодку бронируют дайверы, то дайвинг, если обычные пассажиры – то катание на водных джетах, sup-board (досках с веслами), снорклинг, рыбалку, высадку на необитаемые острова и многое другое.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В этом году офис по туризму Мальдив проводит в России специальную промо-кампанию по продвижению такого отдыха. Ее цель – показать, что на архипелаге можно отдыхать не только в очень дорогих отелях, но и семейных гостевых домах, и на борту яхт. Цена такого отдыха получается сопоставимой с предложениями российских курортов, особенно в этом году, когда в Сочи и Крыму резко выросли цены из-за подскочившего спроса.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Например, яхта Marsellia Star рассчитана на 25 человек. Здесь три палубы и 13 кают с удобствами, из которых две на верхней палубе – класса «люкс». Есть ресторан и бар в кают-компании и два больших стола для завтраков, обедов и ужинов на открытом воздухе. На верхней палубе располагается солярий с лежаками и большим джакузи.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

К яхте прицеплена довольно большая моторная лодка, которую команда называет дони, оборудованная всем необходимым для дайвинга и снорклинга. Marsellia ходит по нескольким стандартным маршрутам различной продолжительности, при бронировании туристы выбирают их в зависимости от своих предпочтений. Например, на ней можно отправиться из аэропорта Мале, откуда туристов забирают на лодке и перевозят на борт, в уже упомянутую бухту Ханифару, чтобы поплавать с мальдивскими мантами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Цена включает трехразовое питание и безалкогольные напитки, причем шеф-повар готовит и вкусно, и разнообразно.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

И незабываемый ужин-барбекю на одном из крошечных необитаемых островков, который команда организует очень быстро и профессионально. На закатном солнце фотографии на таком острове получаются невероятные.

Где и что поесть на Мальдивах

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Вряд ли кого-то удивит, что в островном государстве самый доступный продукт питания – это рыба во всех видах. Наиболее популярен морской красный окунь (red snapper), очень похожий на того, что продается в российских магазинах, но только в несколько раз больше.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Часто в ресторанах подают тунца или групера. Как говорят местные жители, им самим тунец и другая рыба обходятся дешевле, чем импортируемая курица. Более 90% продовольственных и других товаров на острова приходится завозить, чем отчасти объясняется то, что отдых здесь не дешев.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Если вы выберете для отдыха атолл Южный Мале, стоит посетить Crossroads Maldives – туристический комплекс, состоящий из двух отелей, четырехзвездочного Hard Rock и пятизвездочного Saii, марины и нескольких ресторанов и магазинов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Отели занимают два отдельных острова, соединенных мостами с соседним островом, на котором обустроена марина, а также работают рестораны, магазины, спа-центр Len be Well и музей истории и культуры Мальдивского архипелага. Музей небольшой, но очень симпатичный, интерактивный и его стоит посетить для лучшего знакомства с этим удивительным местом, особенно если вы приехали на отдых с детьми.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Ресторанов и кафе, предлагающих кухни разных стран мира, тут более десятка. Так что за время отдыха можно каждый вечер тестировать новые заведения и новые вкусы – аутентичный мексиканский гуакамоле от шефа, канадский стейк, японские суши или шри-ланкийского краба.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Для свежести восприятия начать дегустации советуем с ресторана Ministry of Crab, так как это довольно необычное место. Главное блюдо во всех шести ресторанах сети в Коломбо, Шанхае, Маниле, Мумбае, Бангкоке и Мальдивах, как следует из названия – шри-ланкийский лагунный краб. На Мальдивы ракообразных доставляют живыми три раза в неделю самолетом со Шри-Ланки, и в меню можно выбрать экземпляры весом от 500 грамм до 2 кг под названием Crabzilla.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На обратной стороне меню заведения есть даже конституция с его правилами, в которой утверждается, что здесь не подают маленьких хилых крабов с одной клешней или с клешнями разного размера, не замораживают морепродукты, а также что крабов смело можно есть руками.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Крабов в Ministry of Crab готовят с несколькими видами соуса – чесночным, чили, кари. Невероятная сочность мяса достигается, как объясняет топ-менеджер сети Афкам Сали, не столько секретами приготовления, сколько свежестью исходного продукта.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На гарнир гостям советуют взять пышный чесночный хлеб собственного производства, который нужно макать в соус. Сначала кажется немного странным заедать деликатесный продукт просто хлебом, но на практике оказывается, что это необыкновенно вкусное сочетание, идеально раскрывающее вкус крабового мяса.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Еще один отличный ресторан в Crossroads – Carne Diem, сюда советуем зайти любителям мяса, чтобы попробовать идеальный стейк, жаренный на гриле при температуре 750 градусов. Солят и перчат его уже при подаче на стол, и мясо получается таким нежным, что не требует никаких соусов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Для въезда на Мальдивы россиянам не нужна виза, но нужна справка о ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за 96 часов до посадки в самолет. За 24 до вылета необходимо заполнить декларацию о здоровье на правительственном сайте и подгрузить в нее результат теста на английском языке. После заполнения приходит qr-код, который путешественники показывают на прилете в аэропорту. При вылете эта процедура повторяется. Если вы планируете отдых на локальных островах, при выезде с них нужно еще раз сдать тест, медработников вызывает сотрудник ресепшн отеля. Стоимость процедуры — около 6 тыс. рублей на человека. При перемещении по территории отелей и между островами никаких ограничений нет, разве что в аэропортах необходимо быть в маске.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Тесты, заполнение форм, маски в самолете доставляют некоторые неудобства, но о них быстро забываешь, приехав на Мальдивы. Местные жители настолько хотят, чтобы гостям здесь понравилось, а природа настолько красива, что отдых получается идеальным несмотря на все связанные с ковидом неприятности.