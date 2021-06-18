Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Чартерная программа из Москвы, организованная туроператором TUI Россия с 3 июля, позволила снизить стоимость поездки на Сахалин в полтора-два раза. Стоимость турпакета "лайт" на неделю с перелетом на рейсах IFly начинается от 39,5 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 3*, это в полтора-два раза меньше, чем при индивидуальной поездке регулярным рейсом. Сюда же входит питание (завтрак, но можно доплатить выбрать трехразовое), трансфер и обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Цены на тарифы "стандарт" и "макси" зависят от выбранного объекта размещения и экскурсионной программы.

Чартерные рейсы будут выполняться по субботам с 3 июля по 25 сентября. Лететь из Москвы до Южно-Сахалинска восемь часов, в полете туристов будут кормить дважды. Разница во времени между Южно-Сахалинском и Москвой составляет тоже восемь часов.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Самое лучшее время для первого путешествия на остров – июнь-сентябрь, когда солнце уже прогрело землю, дожди идут нечасто, а к августу вода в Охотском море прогревается до 21 градуса, и можно даже купаться. Но Сахалин, конечно, не направление пляжного отдыха. У вас просто не хватит на него времени.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Чем заняться на острове? Объездить его вдоль и поперек, вдохновиться красотой природы, увидеть сивучей и касаток, съездить на рыбалку и крабалку, заняться треккингом и серфингом, сходить в поход, наесться красной икрой до Нового года. Каждый откроет для себя что-то новое в этом путешествии.

Южно-Сахалинск

Фото: Vk.com/yuzhnosakhalinsk_official

У города сложная история: Южно-Сахалинск был основан каторжанами и ссыльными в 1882 году. Изначально это было небольшое поселение Владимировка, где проживало несколько десятков человек. Занимались они рыбным промыслом и сельским хозяйством.

Когда Япония захватила южную часть острова в 1905 году, поселение переименовали в Тоёхара, оно за десять лет превратилось в солидный город с железной дорогой, тротуарами с дренажем и электричеством. Только в феврале 1946 года, после подписания Ялтинского соглашения об условиях вступления СССР в войну с Японией, произошло возвращение Южного Сахалина и передача Курильских островов в юрисдикцию СССР.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

О том, что город когда-то принадлежал губернаторству Карафуто напоминает Краеведческий музей, построенный в японском стиле.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Там расскажут об истории острова, о коренных народах, нивхах и айнах и их быте, покажут палеонтологическую коллекцию останков китообразных, моллюсков, живших в регионе десятки миллионов лет назад.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Ежегодно музей посещают около 80 тыс. человек, а само его здание с пирамидальным куполом и традиционными архитектурными элементами (тигры при входе), привлекает молодоженов, которые постоянно проводят там фотосессии.

Фото: Chekhov-book-museum.ru

Вторая точка притяжения для туристов – музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин", где подробно можно узнать о жизни писателя, его стремлениях, но прежде всего, о сахалинском путешествии. Он добирался из Москвы до Сахалина 80 дней и провел на острове три месяца. В это время Чехов сделал подробную перепись почти всего сахалинского населения, занимался историей коренных народов и писал путевые заметки.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В своей книге он рассказывает о жизни каторжан, с которыми неразрывно связана история острова. Чтобы закрепить Сахалин за Российской империей Александр II учредил там каторгу и ссылал осужденных, чтобы они добывали уголь. Однако в начале ХХ века стало понятно, что идея была провальная, и Сахалин перестал ассоциироваться с каторгой. Во время поездки Чехову было запрещено беседовать с каторжанами, в том числе и теми, кто уже проживал в поселениях. Но он неоднократно нарушал это правило.

Писателя интересовали не только лица острова, но и природа. Описывая Сахалин, он делает акценты на лиственничной тайге, громадных лопухах, которые «придают здешней чаще, лесным полянам и лугам оригинальную физиономию», пробковом дереве – теперь оно зовется амурским бархатом.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В музее представлен стол, за которым работал Чехов на Сахалине, его заметки и личные вещи.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Главный горнолыжный курорт Сахалина "Горный воздух" расположен уникально – прямо в черте Южно-Сахалинска. Поэтому сразу после экскурсий можно подняться в горы и заняться трекингом, для которого здесь проложены четыре тропы разного уровня сложности. А зимой – покататься на горных лыжах или сноуборде по трассам общей протяженностью почти 35 км. Кстати, губернатор края Игорь Лимаренко обещает в ближайшие годы увеличить эту цифру вдвое – до 60 км.

Здесь же можно прокатиться на подъемнике до смотровой площадки.

Маяк Анива и мыс Белый камень

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Еще один объект японского наследия – маяк Анива, один из самых труднодоступных и живописных в России. Добираться туда при хорошей погоде – два часа на моторной лодке. Однако поездка того стоит, потому что с маяка можно сделать восхитительные фотографии и ощутить себя на краю света.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Сахалин кажется с маяка лишь маленьким островком земли, а вокруг – бескрайнее море, сливающееся с горизонтом. И чайки над головой, облюбовавшие заброшенный маяк для создания гнезд.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Одеваться на такую экскурсию надо в теплую и непромокаемую одежду с удобной обувью независимо от прогноза погоды. Шапка тоже будет не лишней. Лодка будет идти в открытом море, лишь иногда проплывая через бухты, где вода спокойнее и теплее. Прямо с борта, если повезет, можно увидеть тюленя-сивуча, а некоторые очевидцы рассказывают, что в особо хорошие дни видели и китов-косаток.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На обратном пути можно заехать на мыс Белый камень. Купальный сезон в бухте у мыса открывается уже в июле, потому что мелкая вода быстро прогревается, а пляж из мелкой гальки привлекает толпы местных жителей. В этом году к ним присоединятся и туристы.

Мыс Великан (Птичий)

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На Сахалине в какую сторону ни поехать – везде есть заповедные места или причудливые скалистые пляжи. Однако планировать такую поездку лучше на целый день, поскольку дорога из Южно-Сахалинска до самых привлекательных объектов занимает не менее двух часов в один конец, а по дороге всегда попадается что-то интересное, что захочется сфотографировать.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Так, путь к мысу Великан лежит через поселок Охотское. Здесь стоит остановиться даже в непогоду: полоска почти пустого песчаного пляжа и глубокий синий, почти черный цвет Охотского моря создают впечатление какой-то безбрежности, словно зависаешь в пространстве.

Вода в море холодная, зимой оно даже замерзает в некоторых местах. Купальный сезон на побережье начинается в августе, когда вода рядом с берегом прогревается максимум до плюс 21, и длится до середины сентября. Местные жители давно облагородили этот пляж: в теплое время года здесь проводятся вечеринки на открытом воздухе, играет музыка, работают кафе.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Кстати через дорогу от пляжа находится продуктовый магазинчик, в котором можно купить вкуснейший дальневосточный фастфуд – пян-се. Местные говорят, что если приехал на Дальний Восток и не попробовал корейский пирожок на пару, то тебя здесь не было. Существует два варианта пирожка – с тушеной капустой и луком и с корейской острой маринованной капустой "кимчи". Кстати, на Сахалине проживает очень много корейцев.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Дальше дорога до мыса Великий тянется сквозь густой лес, болота, и проехать там можно только на мототехнике или подготовленном внедорожнике. Получается что-то вроде джип-сафари, так как по дороге встречаются медведи и олени.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Сам мыс – это природный ансамбль из каменных гигантов, с одной стороны которых простирается бескрайнее Охотское море, а с другой – нескончаемая изумрудная полоса леса. Она удаляется куда-то вверх и исчезает за туманом. Место пронизано особой энергетикой, которую невозможно передать словами и фотографиями.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Прогуливаясь вдоль пляжа, можно увидеть скалу в виде арки, Птичий базар. Добраться до нее непросто даже во время отлива, но место действительно шумное: чайки перекрикиваются между собой, словно на базаре.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Стоимость стандартной экскурсии на мыс Великан обойдется в 7 тыс. рублей с человека, она включает обед с морепродуктами на берегу моря. Туристам накроют богатый стол с ухой по-сахалински, салатами с дикоросами, копченой чавычей и сахалинским чаем с травами и сиропом из сахалинской ягоды красники, в просторечии ее называют "клоповкой".

Невельск

Фото: Pixabay.com

Сивуч – самый крупный представитель ушастых тюленей на Сахалине. Несмотря на свои гигантские размеры, это очень пугливые животные, которые не подпускают к себе людей.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Невельское лежбище – одно из трех мест в мире, где сивучи живут в черте города. Каждый год в январе-феврале, во время межсезонных миграций, около 300 тюленей приплывают на старый брекватер Невельского порта.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Увидеть их можно через бинокли, установленные на набережной города или организовав поездку на лодке, чтобы была возможность подплыть поближе и сфотографировать животных. Можно, конечно, пешком дойти до ближайшей точки к брекватеру, оттуда сивучей плохо видно, зато прекрасно слышен их рык.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Сам городок маленький, но аккуратный: стройные ряды трехэтажных домов и таунхаусов, обновленная набережная. Сюда стоит приехать не только за сивучами, но и просто погулять. Кстати, это самая близкая в России точка к Японии: до мыса Соя на севере острова Хоккайдо отсюда всего 124 км через пролив Лаперуза.