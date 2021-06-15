Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Доехать до Абхазии без пересадок можно поездом, автобусом и на автомобиле. Аэропорт в столице республики Сухуме сейчас реконструируют и обещают открыть к январю 2024 года. Пока самолетом в республику можно лететь через аэропорт Адлера.

Из Сочи в Абхазию можно добраться на электричках, которые ходят с железнодорожного вокзала Адлера до курортов: поездка до Гагры обойдется примерно в 200 рублей, время в пути два часа, с учетом стоянки на границе. На автобусе, личном автомобиле или такси туристы из Сочи едут до КПП Псоу, где проходит граница с республикой. Там всем пассажирам, кроме водителя, придется выйти из машины и пересечь границу пешком, взяв в руки чемоданы. После досмотра и прохождения таможни можно вновь загрузиться в машину и продолжить поездку к курортам Абхазии.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Из Москвы, Петербурга, Краснодара, Ростова можно купить билеты на поезд до Абхазии, их стоимость составляет от 4,4 тыс. рублей на человека в плацкарте. Из очевидных минусов – дорога занимает почти двое суток.

При самостоятельном бронировании стоимость авиабилета из Москвы в Сочи в июле – от 10 тыс. рублей на человека, включая багаж. Но можно оптимизировать расходы и купить тур в Абхазию с перелетом чартерным рейсом в Сочи. Например, туроператор «Интурист» этим летом организовал собственную чартерную программу из шести городов России, в пакет входит авиабилет, трансфер до выбранного курорта и отели различного уровня, а при желании – и экскурсии.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Стоимость тура на 7 ночей в Абхазию с перелетом на чартерном рейсе с багажом начинается от 33,6 тыс. рублей на двоих (включены перелет, трансфер из аэропорта в отель, размещение без питания), аналогичный тур с трехразовым питанием в том же объекте обойдется в 41 тыс. руб.

Кстати, приятный бонус поездки в Абхазию для россиян – гражданам России не нужно сдавать тест на коронавирус при пересечении российско-абхазской границы в любом направлении.

Великосветская Гагра

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

«Галочка? Ты сейчас умрешь! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры!». После выхода популярного советского фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» эта цитата сразу же стала крылатой. Не удивительно, что кинорежиссер выбрал для поездки с девушкой дорогой и престижный курорт Гагра. В то время там отдыхал весь цвет советской интеллигенции, партийная элита.

Основал курорт сам принц Ольденбургский, родственник последнего русского императора и внук Павла Первого. Замок принца в стиле модерн остается одной из главных достопримечательностей Гагр, несмотря на удручающее состояние: после распада СССР он пережил пожар, оставшееся ценное или красивое имущество было разграблено. Но туристы ходят туда толпами, как и на территорию заброшенного санатория им.Орджоникидзе в Сочи.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Поблизости располагается ресторан «Гагрипш», прославившийся тем, что именно в нем принц Ольденбургский в 1903 году озвучил решение о создании курортной зоны. Заведение неразрывно связано с историей замка и курорта.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Его стоит посетить не столько, чтобы поесть, сколько чтобы увидеть убранство. Построенное без единого гвоздя, здание напоминает фахверковый дом, украшенный большими часами. Огромные окна, роскошные люстры и резные балконы, с которых открывается потрясающий вид на город и море.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В самом центре Старой Гагры, в двух шагах от Приморского парка, расположилась старейшая и самая известная достопримечательность Абхазии – Гагрская колоннада.

В Гаграх комфортный климат для пляжного отдыха: купальный сезон начинается в мае, а заканчивается в ноябре. Пляжи галечные и песчано-галечные с пологим входом в воду, поэтому с детьми туда тоже можно и нужно ехать. Принципиально важный момент, на который я обратила внимание – кристально чистая вода. В ней видно камушки, ракушки и никакой грязи, что в последние годы редкость для черноморского побережья.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На экскурсию можно отправиться на одну из расположенных неподалеку дач Сталина, которая называется «Холодная речка». Она была построена в 30-е годы прошлого столетия и стала одним из любимых мест вождя, он посещал дачу более 20 раз.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Из-за многочисленных страхов Сталина при выборе площадки для летней резиденции он рассматривал места, куда добраться было не просто сложно, а практически невозможно. Так, дача построена на скале и не просматривалась ни с моря, ни с суши. Причем для ее строительства, а также создания подъездной дороги скалу нужно было немножко «обточить».

Для маскировки на фоне хвойных лесов она была выкрашена в зеленый цвет, а на самом участке для освещения использовались укороченные плоские фонари. Только на «Холодной речке» из всех госдач Сталина был оставлен работающий фонтан. По словам экскурсовода, архитектурная задумка резиденции – корабль, бороздящий просторы морей. Автор проекта Мирон Мержанов спроектировал дом с большими окнами, стеклянными дверьми, часть окон имела вид иллюминаторов.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Внутреннее убранство нельзя назвать аскетичным: пол и стены выполнены из ценных пород дерева, а окна – из хрусталя. Из интересных деталей интерьера резиденции можно упомянуть увеличивающие рост зеркала и тревожные кнопки в каждой комнате.

Экскурсия по зданию обойдется в 200 рублей с человека.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Разместиться в Старой Гагре можно в интересном месте под названием Amra Park Hotel & Spa. Бывший санаторий ЦК КПСС имени XVII партсъезда расположен на берегу моря в собственном дендропарке. В советское время в окружении кипарисов, олеандров и пальм здесь отдыхали сотрудники управления делами ЦК КПСС, космонавты, артисты. В 2018 году объект был реновирован: сейчас это полноценный спа-комплекс с лечением, в котором есть баня и сауна, бассейн с подогревом, рестораны, салон красоты и многое другое.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Для семей с детьми отлично подойдет отель с европейским уровнем сервиса Alex Resort & Spa. Он находится на первой линии, прямо у моря. В отеле есть анимация для детей, забронировать номер можно как с завтраками, так и полный пансион. На территории есть подогреваемый бассейн, турецкая баня, детская игровая комната. Здесь можно совместить традиционный пляжный отдых со спа-процедурами – пилингами, обертываниями, массажем.

Еще одна гостиница, достойная внимания – бутик-отель Apsuana Rose с хорошими интерьерами и отличной кухней. На завтрак вам предложат попробовать маринованный бамбук или абысту (кукурузную кашу). А вечером – знаменитый кавказский шашлык.

Пицунда

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Курорт расположен в 25 километрах от Гагры, однако ландшафт здесь сильно отличается. В Пицунде уникальный микроклимат за счет сосновой рощи, которая раскинулась прямо у берега. В тени деревьев разбросаны корпуса пансионата «Пицунда», размещение в котором продает «Интурист». Здания отремонтированы, в номерах установлены стеклопакеты, кондиционеры, есть бесплатный Wi-Fi. И прямо из окон номеров открывается прекрасный вид на море и песчано-галечный пляж. Питание – трехразовое, по системе «шведский стол».

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В Абхазии сложно оставаться неделю или две на пляже у моря, потому что обязательно где-то поблизости будет достопримечательность или интересное место, заслуживающее посещения. В Пицунде это в первую очередь христианский собор, построенный в византийском стиле. Внутри – фрески, выполненные в необычных для храмов цветах: голубом, зеленом, бирюзовом. Чаще краска использовалась как подложка для росписи, поэтому создается впечатление, что так художники провели параллель с тем, что святое место находится рядом с морем.

Здание храма обладает великолепными акустическими свойствами. Эта особенность позволила открыть здесь в 1975 году органный концертный зал и устраивать концерты. Сегодня посетить территорию Пицундского собора можно как с экскурсией (вход стоит 50 рублей), так и купив билеты на ближайший концерт (примерно 200 рублей). В июне концерты проходят по вечерам каждый четверг и каждое воскресенье.

Озеро Рица

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Нельзя побывать в Абхазии и не съездить на озеро Рица. Сделать это можно самостоятельно или с экскурсией, которую туроператоры предлагают приобрести заранее. Дорога к Рице необычайно живописна: на пути – каньоны, водопады, Голубое озеро. Это идеальное место для активного инстаграмера! А если отвлечься от телефона, можно набрать родниковой воды, намного более вкусной, чем бутилированная.

С берегов озера открываются невероятные виды на Кавказский хребет. По водной глади можно прокатиться на катамаране или выпить кофе в одном из уютных кафе, обустроенных на берегу. Вода в высокогорном озере холодновата для купания, но зайти на пару минут можно. Говорят, она меняет цвет в зависимости от сезона. Весной и летом — зелено-желтая или зеленая, осенью и зимой — сине-голубая.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Версий возникновения озера две. Одна – природная: около 250 лет назад большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив путь шумной горной река Лашипше и образовав новый естественный водоем, который теперь известен как Рица. Вторая – сказочная, и она звучит интереснее. В долине реки жили три брата: старший Агепста, средний Ацетук и младший Пшегишха. Братья целыми днями бродили в горах и охотились на быстроногих джейранов, а дома в это время их ждала сестра, красавица Рица.

Однажды братья ушли на охоту и долго не возвращались. Скучая по ним, Рица стала напевать песни своим прекрасным голосом, который услышали два разбойника Гега и Юпшара. Они решили украсть красавицу. Братья узнали об этом и бросились вдогонку, но не смогли освободить сестру. Тогда Рица, считавшая себя опозоренной, бросилась в воду. Так появилось озеро, и разбойники погибли в его бурлящих водах. От горя братья Рицы окаменели, превратившись в три высоких горы. Так они стоят и сегодня, охраняя покой любимой сестры.

Новый Афон

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Курортный городок поражает красотой и уютом: повсюду аллеи стройных пирамидальных кипарисов, миндальные деревья, оливковые рощи, цитрусовые сады и виноградники, а на лугах пасутся чистенькие коровы. Ехать в Новый Афон лучше с утра, чтобы успеть посетить Новоафонскую пещеру. Вход с экскурсией обойдется в 500 рублей, но билеты очень быстро раскупают, поэтому лучше продумать этот вопрос заранее или заказать экскурсию у «Интуриста», чтобы не думать о том, что билетов может не хватить.

В пещере туристы увидят изумрудные озера, каменные глыбы, сталактитовые дворцы, тысячи сталагмитов и сталагнатов. Все залы подсвечиваются, и это создает таинственную атмосферу в карстовых пещерах. Стоит отметить, что спуск к залам осуществляется необычным способом. Вместо деревянных лесенок и настилов гостям предлагают прокатиться на пещерном метро.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Многие путешественники приезжают из Сочи и со всей Абхазии ради еще одного знакового места – Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря. Место, где расположен монастырь, известно более 2 тыс. лет как религиозный це3нтр. Симон Кананит был апостолом Христа и жил в небольшой пещере близ современного монастыря. Он проповедовал христианство среди местного населения, молился в гроте поблизости. В I веке н. э. Кананита убили римские легионеры, а верующие похоронили его тело рядом с гротом. С тех пор это место почиталось христианами как святое.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Первым на территории монастыря туристы видят Пантелеймоновский собор, построенный в неовизантийском стиле. К нему ведет мощенная булыжниками дорога, которую называют тропой грешников». По поверью, если подняться к монастырю по ней, то человек избавится от всех грехов.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Пантелеймоновский собор обязательно стоит посетить: убранство и росписи на стенах завораживают. Внутри можно фотографировать, но больше всего здесь хочется сесть и помолчать, сконцентрировавшись на своих мыслях и внутренних ощущениях.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Церковь Симона Кананита находится по левую сторону от комплекса на берегу облагороженной и живописной реки Пцырхи. К гроту ведет дорожка от церкви. Заблудиться вряд ли получится – просто следуйте за людьми, их там довольно много.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Недействующая железнодорожная станция Псцырха, которая находится в нескольких сотнях метров от церкви и одноименной реки – еще одна достопримечательность Нового Афона. Живописный павильон с высокими сводами, колоннами и лепниной, а также прилегающую к нему платформу возвели в 40-е годы прошлого века. На полу прекрасно сохранилась мозаика в виде семиконечной звезды. В советское время это была активно действующая станция с большим пассажиропотоком, которая принимала поезда из Сухума, прибывающие в поселок Псоу.

Сухум

Огромное здание совета министров Абхазской АССР на площади Свободы в центре Сухума тоже заброшено, полуразрушено и сегодня выглядит как памятник эпохе СССР. Тем, кому его величественная советская эстетика не интересна, стоит прогуляться по набережной Сухума. Она отреставрирована и очень живописна. По утрам в кафе здесь пьют кофе пожилые абхазы и обсуждают последние новости, а молодежь прогуливается мимо пекарен и бутиков.

Самое колоритное место здесь – кафе «Брехаловка» с вкусным кофе. Его посещают как высокопоставленные абхазские чиновники, так и местные жители, и туристы. За столиками сидят сухумские мужчины, говорят о политике или играют в нарды, попутно заказывая очередную чашку.

Разместиться в столице Абхазии можно в пяти минутах от набережной в бутик-отеле «Гаруда» со стильными номерами и подогреваемым бассейном. Ближайший пляж из мелкой гальки находится в 800 метрах от гостиницы.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В целом на осмотр Сухума нужно выделить хотя бы полдня, чтобы обойти пешком весь центр и заглянуть в ботанический сад, посмотреть развалины Сухумской крепости, вкусно поесть и сходить на Центральный рынок за свежим сулугуни, абхазским вином, чачей и горячими лепешками прямо из печи.