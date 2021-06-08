Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Крым стал более доступным для туристов из всех регионов России после того, как туроператор "Интурист" совместно с авиакомпанией Red Wings организовали чартерную программу на полуостров. Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева, стартовая цена недельного отдыха в Крыму в июне на двоих с перелетом и трансфером составит 19 206 рублей на двоих из Москвы, за ту же сумму у многих авиакомпаний можно купить в сезон только билеты. Причем любителям взять на отдых большой гардероб могут себя не ограничивать, на рейсах разрешен провоз багажа до 23 килограммов.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Приехать в Крым стоит хотя бы ради уникального климата. Море, горы и хвойные леса, богатые фитонцидами, превращают южный берег Крыма в целебный рай, отличное место для климатотерапии. По словам специалистов, летом гектар можжевельника высокого выделяет в воздух столько фитонцидов, что ими можно было бы очистить воздух маленького промышленного городка.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Отличное место для знакомства с флорой полуострова, где представлены растения Европы, обеих Америк, Азии, Африки – старейший в России Никитский ботанический сад.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Помимо исторических парков в Крыму появляются и новые шедевры ландшафтной архитектуры. Например, парк санатория "Айвазовский" в Партените. Его особенность заключается и в том, что здесь объединены различные парковые направления – пейзажный английский сад, японский, мексиканский и античный сады.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Каждая точка на карте полуострова открывает многослойную историю, от эпохи древнейших людей, античности, ранних страниц христианства до резиденций российских царей и генсеков, русской литературы и живописи, до славных и трагичных страниц воинской славы.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Можно устроить себе "царскую" экскурсию, посетив Массандровский, Ливадийский, Воронцовский дворцы, дворцы Дюльбер, Харакс, Юсуповский с удивительными парками и еще более удивительными историями и легендами.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Программа-минимум знакомства с крымскими горами обязательно включает визит на Ай-Петри. Только учтите, что это самое ветреное и туманное место Крыма и будьте готовы, что, снимая красоты телефоном, надо держать его крепко, чтобы не выдуло из рук. Сила ветра в заповедной территории, по словам местных жителей, может достигать 50 м/с. Но головокружительные виды того стоят.





Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Самый быстрый способ восхождения – канатная дорога Мисхор-Ай-Петри, занесенная в книгу рекордов Гиннеса благодаря самому длинному безопорному пролету. И виды из кабинки канатки открываются совершенно фантастические.





Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Любители активного отдыха могут не ограничивать себя Ай-Петри. Аю-даг, Кош-кая, Роман-кош, и многие другие склоны с историей в сотни миллионов лет и множеством легенд – выбор зависит только от вашего уровня подготовки. Можно прогуляться с семьей по склонам, а можно испытать свои силы на сложных маршрутах.





Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Приятно разнообразят отдых в Крыму экскурсии на винодельни. И дегустации знаменитых крымских вин, например, "Массандры". Известный винзавод, детище князя Льва Голицына, славится своей энотекой. В галереях подвалов, прорубленных в монолитной скале, хранится около 1 миллиона бутылок регулярной коллекции всех годов урожая, с 1775 года и до наших дней.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

"Посещение исторических подвалов "Массандры" с дегустацией — одна из самых популярных круглогодичных экскурсий у наших туристов на южном берегу Крыма. С июня этого года экскурсионные группы начали принимать все восемь туристических площадок "Массандры" в Гурзуфе, Алуште, Тавриде, Судаке, Воронцовские винные подвалы в Массандре и Алупке", — рассказывает Дарья Домостроева.





Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

А в винодельческом хозяйстве "Золотая балка" можно узнать не только про тонкости производства знаменитых игристых вин и продегустировать десяток сортов, по и получить массу полезной информации о выращивании винограда. Мощности завода позволяют производить игристое исключительно из собственного сырья. Приятное дополнение к таким экскурсиям – возможность приобрести в фирменных магазинах вина, шампанское и другие напитки в качестве сувениров по самым низким ценам.





Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Особая прелесть Крыма — в его компактности. В среднем за 30-40 минут можно доехать до соседнего города или поселка. Поэтому все большую популярность, по словам представителей местного турбизнеса, приобретают радиальные маршруты. Размещаетесь с комфортом в одном городе и посещаете интересующие вас объекты в округе.





Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Отелей в Крыму пока меньше, чем в Сочи, но найти хороший отель можно даже в этом году, когда из-за закрытия Турции и других массовых направлений спрос на полуостров значительно выше обычного. Есть достойные четырехзвездочные и трехзвездочные отели, есть две "пятерки". Например, отель Riviera Sunrize Resort and spa 4* в Алуште работает по стандартам одной из известнейших мировых цепочек и предлагает гостям не только просторные комфортные номера с современным дизайном, но и развитию инфраструктуру для отдуха, включающую в себя подогреваемые бассейны, оборудованный пляж и просторный спа-комплекс. Отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса" о том, как решается проблема с дефицитом воды, местные туроператоры заверяют, что отели имеют резервные способы водоснабжения.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

В качестве "базовой" точки тура удобно выбрать Ялту, самый богатый на достопримечательности город Южного берега Крыма. Обязательно прогуляйтесь по знаменитой ялтинской набережной, полюбуйтесь на огромный платан, названный в честь Айседоры Дункан, под которым американская танцовщица назначала свидания Сергею Есенину. И не забудьте заглянуть на единственную улицу в России, названную в честь американского президента – Рузвельта. А вот на знаменитый замок "Ласточкино гнездо" лучше любоваться издали, внутри не очень впечатляет.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

В Ялте и отели можно подобрать, и вечерние развлечения обеспечены, и кафе и рестораны – в изобилии. Советуем поесть в кафе "Ван Гог" на Массандровский набережной, оставляющем самые приятные впечатления от кухни, сервиса, стильного интерьера.





Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Если это ваша первая поездка в Крым, знакомство с полуостровом будет неполным без посещения Балаклавы и Севастополя. Особенно советуем съездить туда тем, кому интересны славные традиции российского воинства, героические и трагичные страницы нашей истории, секретные объекты времен холодной войны.