Фото: ПАО Ростелеком

На Ямале около 18 тысяч тундровиков ведут кочевой образ жизни. Зимой движутся со своими стадами оленей на юг, в лесотундру, летом — на север, к морю. Семьи живут в чумах – временных жилищах, которые устанавливаются за час, пасут оленей, охотятся, рыбачат. У малочисленных коренных северных народов совершенно иные культура, привычки, взгляд на жизнь, другое отношение к деньгам и другие ценности. Познакомиться с ними можно на Дне оленевода, на котором в этом году побывала корреспондент портала "Интерфакс-Туризм" Екатерина Градобоева.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Праздник приурочен ко Дню весеннего равноденствия и проходит весь март и апрель 1-2 дня поочередно в крупных городах Ямала. В Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, городах и поселках поменьше. Тундровики приезжают из близлежащих стойбищ, чтобы увидеться друг с другом. Это место встречи с другими кочевыми семьями, дальними родственниками, возможность пообщаться, познакомиться, присмотреть невесту. Кроме того, это возможность оформить льготы или пособия, получить разрешение на охотничье оружие, продать свои товары на ярмарке и прикупить необходимое. Администрации городов и правительство ЯНАО организуют каждый праздник так, чтобы все вопросы можно было решить в одном месте, а также поучаствовать в соревнованиях и получить ценные призы.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

В Салехарде на очередном Дне оленевода работал чум госуслуг, автобус здоровья. "Ростелеком" провел высокоскоростной интернет в два временных чума прямо на реке. В игровом чуме на время праздника открылся компьютерный клуб, где можно было поиграть в World of Tanks и выиграть призы в кибертурнире.

Программа Дня оленевода

Фото: ПАО Ростелеком

Праздник в Салехарде — один из самых массовых. Одни семьи приезжают на реку Полябта вместе с чумом, ставят его тут же и живут несколько дней. Другие оставляют стойбище и едут специально на праздник на снегоходах. Георгий ехал с братом целый день, чтобы поучаствовать в гонке на оленьих упряжках.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

С раннего утра перед чумами на реке выстраивается ярмарка. Тундровики выкладывают на продажу то, что сделали, наловили, собрали своими руками. Здесь можно купить одежду и сувениры из оленьей шкуры: рукавицы большие и маленькие, обувь, обереги, сами шкуры. Или выбрать вещи из шкуры других животных, например, норки, которая не ценится у тундровиков так высоко, как кормилец олень. Есть и съедобные товары – ягоды, коренья: морошка, клюква, ежевика, приуральский "золотой корень" и, конечно, рыба.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Представители коренных малочисленных народов Севера неразговорчивы с посторонними людьми, но про свой товар расскажут: что значит оберег, для чего то или иное коренье. Это общение — один из способов узнать их культуру и жизнь лучше.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Немного поодаль от ярмарки с полудня начинаются зрелищные гонки на оленьих упряжках и снегоходах. Тундровики мастерски управляются с упряжками на поворотах и несутся легко, как ветер. Лучший погонщик получит снегоход, а лучшая погонщица — телевизор (гонки — единственный национальный вид спорта, где в соревнованиях участвуют женщины).

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Еще на празднике можно увидеть соревнования в прыжках через нарты, метание тынзяна на хорей (набрасывание аркана на деревянный шест), конкурс национальных костюмов и блюд. Среди призов крайне необходимые вещи в тундре – бензопила, инверторные электростанция и генератор.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Гости праздника могут покататься в упряжке – это одно из развлечений Дня оленевода. Для него отведена специальная зона, где стоят десятки нарт, запряженные оленями. Поголовье северных оленей в ЯНАО превышает 700 тысяч голов, это самая высокая численность стада домашнего оленя в мире. Этих животных приятно увидеть вблизи, почувствовать их скорость и мощь, когда несешься с ветерком в упряжке, подпрыгивая на снежных ухабах.

Организация поездки на Ямал

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Поездку надо планировать заранее, так как гостиницы в Салехарде на День оленевода (на конец марта) забронированы уже в январе. На праздник можно отвести один-два дня, а в оставшееся время попробовать местную кухню (оливье с олениной или уху с щекуром), купить домой северную рыбу и оленину, например, на рынке “Дары Ямала”, посетить этнографический музей в поселке Горнокнязевск в 15 километрах от Салехарда, за полярным кругом.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Музей показывает жизнь малых народов Севера. На территории музея стоят чумы, разные виды нард, здесь живут пара оленей, можно примерить национальные наряды, попробовать морошку и строганину, в общем, узнать культуру и обычаи народов севера.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Еще одна экскурсия – к стелле "66 параллель" на месте прохождения Полярного круга, которая находится на границе Салехарда при выезде в аэропорт. С туроператорами можно также отправиться в арктический сплав по рекам Ямала, треккинговый поход по горам Полярного Урала, увидеть ледники (ледник Романтиков и топографов), посетить стойбище оленеводов, увидеть места "Стройки 501".

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Праздник День оленевода хорошо знают и любят местные жители – ямальцы. Они — большая часть посетителей. По данным департамента молодежной политики и туризма ЯНАО, в 2019 году праздник посетили более 93 тысяч человек. Статистика этого года еще собирается, но количество посетителей уже составило около 50 тысяч.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

До пандемии на праздник приезжали гости из США, Китая, европейских стран и российских регионов. Сейчас по понятным причинам иностранцев нет, а россиянам организованную поездка на День оленевода предлагают пять ямальских туроператоров.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

По информации правительства ЯНАО, интерес к поездкам на Ямал растет, ими заинтересовались туроператоры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени. Поэтому можно выбрать как пакетный тур, так и спланировать путешествие самостоятельно. Перелеты совершает авиакомпания "Ямал".