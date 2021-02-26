Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Произошло это во многом не только из-за пандемии, ограничившей возможности путешествий за рубеж и заставившей многих российских туристов заново открывать свою страну. Но и благодаря чартерной программе TUI Россия, сначала летней, а потом и зимней. Конечно, всегда можно было самому отправиться на Байкал, купив билет на регулярный рейс и забронировав отели. Но стоимость тура из Москвы получалась при этом не ниже 100 тыс. на человека, а успех такого путешествия сильно зависел от умения туриста быть самому себе турагентом – то есть, правильно выбрать маршрут, найти хорошие гостиницы, гидов и рестораны. На чартерах TUI стоимость пакета, включающего перелет, базовые отели, несколько экскурсий, услуги гидов и частично питание упала до 25-30 тыс. на человека. И от туриста в этом случае не требуется тратить недели на создание идеального маршрута – все уже сделано за него.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В итоге летом TUI отправил на чартерных рейсах на Байкал более 1,5 тысяч туристов, а зимой рассчитывает отправить еще более 2,5 тыс. Плюс благодаря рекламной кампании программы многие поехали на озеро самостоятельно. Или купили у того же туроператора наземное обслуживание и отдельно билет на регулярный рейс. Так возникла мода на Байкал.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как на Байкале образуется голубой лед

Байкал – озеро тектонического происхождения в Восточной Сибири, самое глубокое на планете. В нем – почти 20% мировых запасов пресной воды, причем воды идеально чистой, прозрачной, практически без органических примесей и минералов. Чистоту воды поддерживает микроскопический рачок эпишура размером в 1,5 мм, пропускающий воду через свой организм.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Эпишурой в основном питается знаменитый байкальский омуль, которого невозможно не попробовать на Байкале. Причем не удивляйтесь, если в меню многих ресторанов омуля не будет, зато будет рыба пелядь. На озере действуют жесткие ограничения на вылов омуля, и, опасаясь рыбинспекторов, рестораны подают его под чужим именем.

Кстати, как рассказывает гид Эрдэни Дымчиков, благодаря запрету на вылов омуля в озере значительно выросло поголовье нерп или байкальского тюленя, для которого омуль – часть меню. Теперь стало проще снять валяющихся на камнях или льду нерп и даже их очаровательных детенышей – бельков. Нерпа – эндемик Байкала, и ученые до сих пор спорят, как она попала в озеро, не имеющее прямого соединения с морем.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Благодаря чистоте воды зимой байкальский лед выглядит довольно необычно: он абсолютно прозрачный – как кубики, которые вы сделали в морозилке, чтобы класть в напитки. Только очень большие.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

«Байкал постепенно начинает замерзать с ноября. Сильные ветра поднимают волны, и они разбивают первый лед, который сковывает воду. В результате на поверхности образуются торосы из огромных плоских льдин. Окончательно озеро замерзает в январе, причем каждую ночь лед отвоевывает у воды слой в 1-2 см, и к февралю его толщина достигает 1,5 метров», — рассказывает Дымчиков.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Когда светит солнце, а с февраля это бывает очень часто, торосы и ледяные глыбы становятся ярко-голубыми. И вся картинка безбрежной белой пустыни, словно заваленной огромными, сияющими и переливающимися на солнце необработанными драгоценными камнями, выглядит совершенно фантастической.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кстати, несмотря на детский восторг и стремление сделать самую красивую фотографию, которые охватывают всех попадающих на лед туристов, ходить по торосам нужно очень осторожно и медленно. Иначе легко провалиться в щели между скользкими льдинами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Там, где торосов нет, и поверхность озера гладкая, лед без снега тоже выглядит фантастически. Он похож на огромный каток с темно-серым льдом, в толще которого как будто рисовали художники-модернисты.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Необычно изломанные белые линии образуются благодаря тому, что лед слегка трескается при нередких на Байкале землетрясениях, а со дна поднимаются пузырьки метана из придонных месторождений – и застывают в глубине льда в виде светящихся на солнце шариков.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Для того, чтобы показать туристам самый лучший лед, их сажают на хивусы – катера на воздушной подушке, рассчитанные чаще всего на 10 человек. По снегу они передвигаются со скоростью до 70 км/ч и позволяют достаточно быстро пересечь Байкал и добраться до самых красивых ледяных торосов или участков гладкого льда возле острова Ольхон, где снег выдувается сильным ветром.

Во что верят на Байкале

По словам Дымчикова, буряты верят, что Байкал живой и называют его Байгал Далай (на монгольском – великое море). Это название переняли русские переселенцы, заменив «г» на более удобное для русского произношения «к».

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

«Мы считаем, что в каждом водоеме обитают наги – духи воды, живут они и в Байкале. Они имеют плохое зрение, но великолепный нюх и слух, поэтому нельзя подносить близко к воде дурно пахнущие предметы: например, нельзя жечь рядом пластик или резину и устраивать шумные пляжные вечеринки. Кстати, первый закон о защите и сохранении Байкала выпустил еще Чингис-Хан, наложив четыре запрета под страхом смертной казни: рубить деревья, разводить огонь, пасти скот и селиться на берегу. Вот какое трепетное отношение было у монголов к великому морю», — рассказывает Дымчиков.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На побережье Байкала отлично уживаются представители сразу несколько религий – православные, старообрядцы, буддисты и шаманисты. Здесь, в 40 км от Улан-Удэ находится самый крупный в России центр буддизма Иволгинский дацан, где можно увидеть нетленное тело ламы Итигэлова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Даши-Доржо Этигэлов родился в 1852 году, а в 1898 стал сначала ламой и преподавателем, а зачем настоятелем Янгажинского дацана. В 1917 году он был избран главой бурятских буддистов – пандито хамбо-ламой, но вскоре из-за нездоровья сложил с себя это звание. В 1927 году, по легенде, Этигэлов сел в позу лотоса, завещал ученикам посмотреть на его тело через 75 лет, начал читать молитву и ушел в нирвану. В 1955 году группа лам выяснила, что тело бывшего хамбо-ламы не подтверждено тлению. В 2002 году его извлекли из саркофага и перенесли в Иволгинский дацан.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мы приехали в Иволгинский дацан в день празднования восточного Нового года – Сагаалгана. В этот день здесь строят высокую пирамиду из палок и бумаги, в которую подкладывают подношения духам. А вечером ламы поджигают эту пирамиду, и получается огромный очистительный костер Дугжууба высотой несколько метров. Рядом – костер поменьше, куда верующие бросают кусочки теста, которыми утром в канун Нового года обтирают лицо, грудь и все больные места. Вместе с тестом должны уйти все неприятности и болезни, которые мешали жить в уходящем году.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Еще один новогодний обряд – Хий морин (конь удачи). На второй день после Нового года нужно привязать полученные на службе в дацане и освещенные ламой кусочки ткани с разнообразными пожеланиями на высокие шесты, которые будут стоять до следующего Нового года. Цвет ткани разный, в зависимости от года рождения того, кому адресуется пожелание. Чем сильнее будет развеваться на ветру хий морин, тем больше шансов, что все они сбудутся.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Лучшее место для знакомства с бурятскими обычаями – этнокомплекс «Степной кочевник» в 50 км от Улан-Удэ. Здесь можно переночевать в монгольских юртах, узнать о том, как жили в древности буряты-кочевники, научиться стрелять из лука и сидеть на лошади, послушать национальные песни и станцевать «Ёхор».

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Недалеко от «кочевника», в той же Ацагатской долине, располагается еще один крупный буддийский комплекс – Ацагатский дацан.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Он менее известен, чем Иволгинский но если вы интересуетесь буддизмом, сюда тоже стоит приехать хотя бы для того, чтобы услышать очень выразительный и экспрессивный рассказ известного в Бурятии гида Эрдэни-Дари Доржиевой о знаменитом ламе, философе и дипломате Агване Доржиеве в его доме-музее.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Шаманизм – распространенная религия у народов, населяющих берега Байкала, в ее пантеоне – 13 Северных Божеств. Интересующимся шаманизмом стоит побывать в религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ. Посетители «Тэнгэри» наблюдают камлания, обряды, узнают собственную родословную и лечатся от разнообразных болезней.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Шаман Мария Догбаева-Ринчино объясняет, что в шаманы часто идут люди, переболевшие тяжелыми болезнями и обнаружившие в себе после этого способность помогать другим людям. При этом они обязательно выясняют, что шаманом был и кто-то из предков, нередко очень далеких. Как уверяет Мария, шаманом может стать только человек, имеющий соответствующий ген. Причем шаманы-женщины, по ее словам – совсем не редкость.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Первых старообрядцев начали ссылать в Забайкалье с польских земель, отошедших к России, еще в конце 18 века. Местные жители назвали их семейскими, так как приезжали они большими семьями. Из-за запрета межрелигиозных браков переселенцы не смешивались с местными и сохранили образ жизни, обряды и традиции.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Об этих традициях туристам подробно рассказывают в старообрядческом селе Тарбагатай, а желающие здесь могут принять участие в «настоящей» семейской свадьбе. Хозяева поют гостям частушки, угощают вкусными пирогами с рыбой, капустой или черемухой.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Одежду и украшения семейские столетиями передают из поколения в поколения. Яркие сарафаны и фартуки, янтарные ожерелья весом несколько килограммов, которые, как считалось, обладали целебными свойствами. По словам жительниц села Тарбагатай, китайские туристы предлагают за старинный янтарь огромные деньги, но безрезультатно.

Какая погода на Байкале

Смотреть прогноз погоды в Бурятии в феврале для непривыкшего к сильным морозам жителя европейской части России страшновато. Уговоры бывалых, что за Уралом мороз ощущается не так, как в Москве, так как воздух там суше, не очень успокаивают: перед глазами стоит страшная цифра минус 45.

Но самое удивительное, что, выйдя из самолета, понимаешь: мороз без влажности действительно переносится легче. Впрочем, по уверениям местных жителей, с погодой нам просто повезло: минус 45 закончились за несколько дней до нашего приезда, а минус 10-15 считаются здесь практически жарой.

В июле и августе температура может достигать плюс 25-30 градусов, а вода в Байкале прогревается до того, что в ней можно купаться. Хотя купаться – это громко сказано, скорее, залезть и вылезти, так как температура воды у берегов озера не поднимается выше 10-12 градусов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Исключение – заливы, среди которых самые крупные, Баргузинский и Чивыркуйский, расположены напротив друг друга. В Баргузинском заливе температура воды летом достигает 20 градусов, в более мелком Чивыркуйском – 23 градусов. Здесь же, на берегу располагаются горячие змеиные источники с сернистой водой. Добраться до них летом можно только по воде на катерах, а зимой – по льду на машинах.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На крутых берегах Чивыркуйского залива потеки воды успевают застыть в начале зимы и превратиться в сталактиты и сталагмиты.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Перестать их фотографировать невозможно, заставляют это сделать лишь замерзшие руки и быстро садящийся заряд телефона.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Оба залива относятся к Забайкальскому биосферному заповеднику, добраться до которого проще всего из городка Усть-Баргузин. Экскурсия по заповеднику начинается в современном Визит-центре с отличным выбором сувениров. Здесь же туристов обычно пересаживают на уазики, на которых везут через Чивыркуйский перешеек между двумя заливами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По дороге открываются великолепные виды на самый длинный песчаный пляж Байкала протяженностью 20 км с отличным белым песком. Зимой пляж превращается в снежную пустыню, ограниченную живописным Баргузинским хребтом.

Что можно делать на Байкале

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Озеро предлагает множество вариантов досуга туристам и летом, и зимой. Помимо традиционного загорания и коротких купаний, это рыбалка, прогулки летом на катерах, а зимой на хивусах и снегоходах. В отеле «Саган Морин» в селе Сухая, одном из базовых в программах TUI, летом можно искупаться в большом крытом бассейне, а зимой – увидеть красивейшие ледовые торосы прямо около берега или покататься на коньках на расчищенном участке льда. А на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» вам предложат покататься на лыжах или сноубордах по длинным трассам с отличным сухим снегом и прекрасным видом на Байкал.

Здесь же находится филиал известной клиники «Бодхи», где можно пройти диагностику по пульсу, получить рекомендации врача-ламы, а затем отправиться на процедуры, совместив приятное – отдых на Байкале, с полезным – методиками тибетской медицины, которые в Бурятии с успехом применяют для лечения многих болезней.

Бурятия и буряты

Необычность чартерной программы TUI – еще и в том, что для многих туристов она открыла Республику Бурятия. Традиционно считается, что для того, чтобы увидеть Байкал, нужно лететь в Иркутск. Однако 60% побережья озера приходится на территорию Бурятии, а с точки зрения привлекательности для туристов это один из самых интересных регионов России, ничем не уступающий Иркутской области. Кстати, буряты относятся к этнической группе монголов, а до 1958 года республика называлась Бурят-Монгольской АССР.

Фото: Инерфакс / Юлия Батырь

В столице Бурятии Улан-Удэ, где приземляются самолеты TUI, туристы обычно ночуют, гуляют по центральным улицам, обязательно фотографируясь с головой Ленина, пробуют бурятскую кухню в многочисленных кафе и ресторанах, покупают сувениры.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Интересная экскурсия – в Бурятский театр оперы и балета, расположенный в здании, построенном в 1938 году в стиле «сталинского ампира» с национальными мотивами. Если не получится сходить на спектакль, стоит просто посетить театр, чтобы увидеть необычные витражи и барельефы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Знакомство с бурятской кухней – особое удовольствие. Главное ее блюдо – бузы или позы, чем-то похожие на хинкали или манты. Но у бурятских буз – свои особенности, о которых туристам обязательно рассказывают. Тесто – пресное, как для пельменей, фарш – две трети говядины, треть свинины, лук, соль, перец и немного воды. (Хотя самые вкусные бузы получаются из бараньего фарша). Кружки теста для буз рассказывают тоньше к краям, затем кладут в середину кусочек фарша и начинают постепенно защипывать, чтобы сверху получилась аккуратная дырочка. В идеальных бузах должно быть ровно 33 защипа. Говорят, девочек в Бурятии учат делать бузы с самого детства, и получается это у них легко и быстро. А вот у никогда не тренировавшихся туристов красиво не выходит. Сразу видно, что лепил новичок.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо буз, туристы в Бурятии обязательно пробуют омуль во всех видах – жареный, холодного и горячего копчения, замороженный в виде строганины. Самый вкусный вариант – «пятиминутка»: сырого омуля мелко режут, засыпают рубленым луком, солью и перцем, и уже через несколько минут подают на стол. Получается что-то вроде севиче.

Еще одно бурятско-монгольское блюдо – хушуры, жареные в масле пирожки с овощной или мясной начинкой. Запивают еду чаще всего настойкой на кедровых орешках, самым популярным местным алкогольным напитком. А на десерт в Бурятии обычно подают боовы – жареные во фритюре рогалики из пресного теста и чай с молоком.

Вы не уедете из Бурятии без сувениров, хотя бы съедобных. Туристы обычно везут отсюда кедровые орехи и конфеты с ними, копченого омуля, уже упоминавшуюся кедровую настойку и даже бурятскую тушенку. Если же хочется чего-то более долговечного, стоит посетить этно-маркет Zam рядом с центральной площадью Улан-Удэ. Здесь – интересный выбор украшений, одежды, предметов для дома, посуды с дизайном в национальном стиле. Впрочем, интересные сувениры можно найти и в Иволгинском дацане, на выходе из которого туристов встречает целый ряд магазинчиков.

Когда ехать на Байкал

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Ответить на этот вопрос очень сложно. Если южные морские курорты зимой нередко выглядят мрачно из-за пальм под снегом и свинцового цвета воды, то на Байкале все не так.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В феврале и марте в Бурятии солнечно, а на солнце снег и лед ярко сияют, заставляя не то, чтобы полюбить зиму, но задуматься о том, что зима в этих краях совсем не плоха. Особенно если запастись большим количеством теплой одежды и самонагревающимися стельками. Да, и не забудьте темные очки, иначе Байкал вас просто ослепит.