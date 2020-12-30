Фото: Интерфакс

В Казани можно легко провести 3-4 дня – благодаря изобилию достопримечательностей туристам тут всегда будет чем заняться. В трехдневной программе TUI на столицу Татарстана невозможно отвести больше одного дня, и этого времени хватит лишь для того, чтобы понять: сюда нужно обязательно вернуться.

Фото: Интерфакс

Казанский Кремль входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф – все это можно осматривать и днем, и ночью – в отличие от своего московского собрата, кремль в Казани открыт ежедневно и круглосуточно.

Фото: Интерфакс

Прекрасная пешеходная улица Баумана вполне может поспорить с московским Арбатом. Здесь множество ярких национальных ресторанчиков и кафе, сувенирных магазинов и исторических зданий. На Баумана можно провести целый день, осматривая старинную архитектуру, выбирая сувениры и пробуя знаменитый татарский чак-чак.

Фото: Интерфакс

В любом ресторане национальной кухни вас поразит обилие непонятных названий – буза, катык, губадья, эчпочмак, кыстыбый, казылык и так далее. Туристу тут интересно, но сложно – почти про каждое блюдо нужно спрашивать официанта, из чего оно готовится. Зато после дегустации очень легко запоминаешь, что такое тутырган тавык или куллама, так как это очень вкусно. А тем, кто хочет побольше узнать о татарской кухне, стоит отправиться в отдельный гастрономический тур в Казань. За один день все попробовать просто невозможно.

Чебоксары

Фото: Интерфакс

От Казани до Чебоксар – около 150 км, дорога занимает примерно два с половиной часа. По пути туристов завезут в мемориал советского космонавта №3 Андриана Николаева, который родился в деревне Шоршелы. Здесь можно увидеть маленький деревянный дом, где жила мать покорителя космоса и рос он сам, его автомобиль "Волга", часовню в виде ракеты и мемориальный сад, посаженный руками его друзей и коллег.

Фото: Интерфакс

В Чебоксарах гостей встречают хлебом-солью, национальными песнями и танцами – актеры в традиционных костюмах сопровождают туристов с фольклорной программой целый день.

Фото: Интерфакс

Здесь туристов напоят замечательным чувашским пивом. Раньше в каждом чувашском доме рос хмель, и каждая хозяйка имела свой собственный рецепт приготовления этого пенного напитка. Некоторые из них бережно хранятся до сих пор. Дегустация национального напитка – почти обязательное для туристов и приятное дополнение к знакомству с достопримечательностями чувашской столицы.

Фото: Интерфакс

В Чебоксарах расположен уникальный музей трактора. Самые разные трактора, от раритетов начала прошлого века до современных гигантов, стоят под крышей в большом павильоне, и вы можете сфотографироваться в любом из них, а если повезет – и прокатиться вместе с профессиональным трактористом по двору музея.

Фото: Интерфакс

На бульваре Ефремова или, как его называют, "чебоксарском Арбате", в 2012 году был установлен памятник Остапу Бендеру, Кисе Воробьянинову и знаменитому стулу с зашитыми в сиденье бриллиантами работы чувашского скульптора Владимира Нагорнова. Памятник стал невероятно популярным и у местных жителей, и у туристов, а пользователи сервиса Tripadvisor считают его главной достопримечательностью города. На спинке стула – табличка с цитатой из "Двенадцати стульев", в которой Остап предлагает Кисе бросить погоню за бриллиантами и увеличить население Чебоксар. Неясно, удалось ли знаменитому герою Ильфа и Петрова реализовать это предложение, но сегодня население столицы Чувашии составляет почти 470 тыс. человек.

Йошкар-Ола

Фото: Интерфакс

От Казани до Йошкар-Олы – 145 км или два с половиной часа пути. В Марий Эл, которую называют страной "последних язычников Европы", живут два марийских народа с двумя разными языками, культурами и кухнями – горные и луговые.

Фото: Интерфакс

Йошкин кот – символ столицы Марий Эл – развалившись, сидит на скамейке у университета и гостеприимно приглашает туристов с ним сфотографироваться. Вообще же, архитектура и памятники в Йошкар-Оле поражают воображение даже бывалых путешественников, особенно если они не поинтересовались заранее достопримечательностями города.

Фото: Интерфакс

Например, здесь установлен монумент покровителю наук и искусств правителю Флоренции Лоренцо Медичи Великолепному, а еще памятник американской актрисе Грейс Келли и ее мужу, князю Монако Альберу Ренье III.

Фото: Интерфакс

Целый квартал в центре города копирует самые популярные архитектурные памятники Европы и России. "Дворец Дожей" очень похож на палаццо в Венеции. На здании установлены куранты, из которых выезжают фигуры людей, спасающих икону "Троеручницу".

Фото: Интерфакс

Еще одно интересное представление с появляющимися три раза в день фигурами – вербное Воскресенье или Вход Господен в Иерусалим – ожидает благодарных зрителей на башне с часами. Под звуки божественной музыки Рахманинова появляются Иисус на ослике и идущие за ним апостолы.

Фото: Visit-mariel.ru

Набережная разноцветных средневековых домиков, напоминающая то ли Брюгге, то ли Копенгаген, возведена на берегах реки Малая Кокшага. Красно-белые пряничные домики издали выглядят как игрушечные, но их занимают различные министерства и ведомства республики Мари-Эл.

Фото: Интерфакс

Первый в России памятник Патриарху Алексию II с 2010 года украшает Патриаршую площадь. Памятник установлен здесь в честь того, что святейший патриарх Московский и всея Руси основал Йошкар-Олинскую и Марийскую епархию Русской православной церкви.

Фото: Интерфакс

На Патриаршей площади, в еще одном средневековом замке, напоминающем баварский романтический замок "Новый лебединый утес", расположен детский театр кукол.

Фото: Интерфакс

Красивейший собор Благовещения Пресвятой Богородицы представляет собой смесь московского Покровского собора, что на рву (храм Василия Блаженного) и питерского Спаса-на-Крови. Довершает удар по зрительному восприятию и воображению туристов Спасская башня столичного Кремля, правда, несколько меньших размеров, чем оригинал.

Фото: Интерфакс

Уже четверть века в республике, в городе Козмодемьянске, проходит юмористический фестиваль "Бендериада", потому что местные краеведы считают, что описанный в романе Ильфа и Петрова "12 стульев" город Васюки – это Козмодемьянск, который находится неподалеку от Царёво-Кокшайска (старое название Йошкар-Олы). На три дня власть в городе отдают Остапу Бендеру, под его руководством проходят всевозможные юмористические конкурсы и спектакли.

Фото: Интерфакс

"Три столицы Поволжья"- один из 11 маршрутов по регионам Поволжья, которые предлагает туроператор TUI Россия в рамках проекта "Великий Волжский путь". Среди них – путешествия в Пермский край, Самарскую и Пензенскую области, Нижний Новгород и Киров, Ульяновск и Болгар в Татарстане, Тольятти, Сызрань и Саранск. Все маршруты рассчитаны на 2-4 дня и отлично подходят для путешествий на выходные.