Когда-то Аоста принадлежала одному из кельтских племен, потом была захвачена римлянами. А после падения Западной Римской империи стала частью королевств Бургундия и Франкия. В XI веке долиной владела Савойская династия, а сегодня это автономная область в составе Италии. Несмотря на это, язык коренных местных жителей, вальдостанцев – франкопровансальский, а французский имеет здесь официальный статус.

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Впрочем, тысячам иностранных горнолыжников и сноубордистов, которые ежегодно приезжают сюда покататься, все эти подробности знать необязательно. Для них важнее, что в долине Аосты 25 современных лыжных курортов, самые известные из которых – Курмайор, Червиния и Ла Тюиль.

Возможности для катания здесь исключительные. Курорты региона предлагают более 900 км подготовленных трасс, почти 200 подъемников, 10 сноупарков, спуски для фрирайдеров, которые могут подняться и на подъемниках, и на вертолетах. Перепад высот катания составляет от 1176 до 3899 м, здесь располагаются одни из самых высокогорных курортов Европы. Причем на лыжах можно кататься даже летом на леднике Плато Роза.

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Курорт Ла Тюиль соединен общими трассами с французским Ла Розьером, а высокогорная Червиния – со знаменитым швейцарским Церматтом. Правда, из-за того, что в Червинии часто бывает холодно и ветрено, связка между итальянским и швейцарским курортом может быть закрыта из-за погоды. Но если она открывается, продвинутые лыжники обязательно едут покорять 20-километровую трассу от вершины Кляйн Маттерхорн в Швейцарии до соседнего с Червинией курорта Вальтурнанш на итальянской стороне.

Фото: pixabay.com

Если вы продвинутый лыжник, в Валле д’Аоста стоит купить единый ски-пасс для всех курортов региона, включающий Церматт и Ла Розьер. Поскольку все курорты расположены достаточно близко друг от друга, вполне реально за время отпуска освоить все наиболее популярные спуски региона.

Фото: pixabay.com

В России Валле д’Аоста стабильно входит в первую двадцатку самых популярных альпийских регионов благодаря Червинии. По данным агентства Proapls, зимой 2017/2018 годов здесь побывали почти 3 тыс. российских любителей горных лыж, а во втором по популярности Курмайоре – более 1100.

Впрочем, долина Аосты – это далеко не только лыжи и сноуборд, хотя большинство туристов, особенно иностранных приезжает сюда именно кататься. Благодаря богатой истории здесь сохранилось немало исторических памятников, в том числе храмы и арки римского периода, а также замки местной знати, которые невероятно живописно смотрятся в солнечных лучах на фоне гор и яркого синего неба.

Фото: pixabay.com

Даже если вы не катаетесь, стоит подняться на смотровую площадку на Плато Роза на высоте 3480 метров над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий вид на все самые знаменитые вершины Альп – похожий на трехгранный напильник Маттерхорн, самую высокую гору Европы Монблан, чья высота приближается к 5 тысячам метров, пик Монте-Роза в Швейцарии, который лишь на 200 м уступает Монблану, и живописную Гран-Парадизо

Или отправиться на водные процедуры в термы Пре-Сен-Дидье и Сен-Венсана, которые в XII веке посещали знатные семьи Савойи. Термальный комплекс расположен в здании, сохранившем архитектуру XIX века, и занимает площадь более 500 кв.м. Здесь есть бассейны, гидромассажные ванны, сауны и хамам. А из открытого бассейна можно любоваться загадочной вершиной Монблана круглый год.

Летом здесь можно сплавиться на байдарках или каноэ по горным рекам, отправиться в пеший 10-дневный маршрут вокруг самых живописных альпийских вершин или прокатиться на велосипеде по участку международной гонки Джиро-д’Италия. Или заняться гольфом на поле с одним из лучших в мире видов.

Говоря о Долине Аосты, ни в коем случае нельзя забывать о ее великолепной кухне. В регионе, который расположен на границе Италии, Франции и Швейцарии, она просто не может быть другой. Самые знаменитые сыры региона, имеющие лейбл защищенного происхождения – фонтина и формадзо. Последний, кстати, здесь производят с начала XV века. Еще один популярнейший местный специалитет – сыровяленые окорока и сало.

Есть здесь и собственные вина, так как климат в защищенной от атлантических ветров долине вполне благоприятен для виноделия. Первые виноградники заложили еще древние римляне. Завершить застолье стоит популярными местными дижестивами граппой (виноградная водка) и женепи (настойка из одноименной горной травы).

Наконец, кофе по-вальдостански – это напиток, довольно мало похожий на кофе, хотя кофе в нем тоже есть. А еще много граппы, сахара, цедра лимона и апельсина. Пьют вальдостанский кофе из деревянного «кубка дружбы» по очереди, передавая соседу по столу против часовой стрелки.

Кстати, в Валле д’Аоста находится и одно из самых больших в Европе казино на 65 игровых столов и 450 слот-машин.