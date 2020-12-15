Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Курортный район – это морской воздух, наполненный фитонцидами растущих прямо на берегу хвойных деревьев, многокилометровые песчаные пляжи, ставшие популярным маршрутом прогулок пансионеров (именно так называли отдыхающих в XIX веке). Летом здесь комфортно, воздух не прогревается выше 26 градусов – идеальная погода для тех, кому не подходит слишком жаркий климат Сочи или Крыма. Зимой в регионе относительно тепло, средняя температура – от 0 до -4. Сегодня здесь работают несколько десятков объектов размещения – от санаториев с огромной территорией до небольших отелей.

Фото: Курорт Белые ночи

Сестрорецк славится особенно целебным воздухом благодаря повышенной ионизации. А в сочетании с собственными месторождениями лечебной грязи и минеральной воды здесь идеальные возможности для климатолечения.

Фото: Иван Сорокин

Первый курорт в Сестрорецке появился еще в XIX веке, в 2018 году здесь отмечали его 120-летие. Курорт быстро стал популярным среди состоятельных жителей Петербурга, особенно тех, кто не мог надолго уезжать из города из-за работы. Признаком состоятельности было иметь дачу в на берегу Финского залива.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Благодаря этой традиции, которая сохранилась до сегодняшнего дня, в Сестрорецком районе много знаменитых дач. В 1899 году художник Репин приобрел участок земли в Куоккала, так по-фински называлась эта территория в то время. Позже тут будет построена усадьба "Пенаты", названная в честь римских богов-хранителей домашнего очага. Их изображения можно увидеть на расписных деревянных воротах усадьбы, созданных по рисунку Репина. Усадьба была местом притяжения для многих творческих людей. Здесь бывали Максим Горький, Корней Чуковский, Маяковский, Есенин, Леонид Андреев.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Поселок Комарово знаменит небольшой дачей Анны Ахматовой, а в Сестрорецке была целая "община Терийоки" – огромная застроенная дачами береговая полоса, где летом жили ученые Менделеев и Павлов, литераторы Салтыков-Щедрин и Блок. В 1912 году режиссер Всеволод Мейерхольд возглавил местный театр. Деревня Терийоки до 1939 года входила в состав Выборгской волости (Финляндии).

Фото: Иван Сорокин

Российская богема ценила эти места Балтийского побережья за благотворное влияние на здоровье и прекрасную природу, и до сих пор медицинский туризм в курортном районе очень популярен. В районе есть вся необходимая инфраструктура для комфортного загородного отдыха: санатории, современные отели, рестораны, развлекательные площадки.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Многие санатории вошли в программу Safe Travels SPb, что гарантирует соответствие предоставляемых услуг требованиям санитарно-гигиенических ном и стандартам безопасности. Из-за пандемии коронавируса для отдыха в санаториях гостям необходимо предоставить справки об отрицательном тесте на коронавирус и отсутствии контактов с заболевшими. В здравницах утверждают, что благодаря этим мерам предосторожности здесь безопасно лечиться и отдыхать.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Почти во всех санаториях есть реабилитационные программы для людей, перенесших COVID-19, и это одни из самых популярных программ на сегодняшний день. Так в "Сестрорецком курорте", одном из крупнейших санаториев на Северо-Западе России, имеющем столетнюю историю бальнеотерапии и грязелечения, действует госпрограмма для жителей Петербурга и Ленинградской области. Чтобы разгрузить местные больницы, сюда после пневмонии отправляют бесплатно долечиваться пациентов из городских медицинских учреждений. В программе восстановления – курсы дыхательной гимнастики, процедуры, направленные на укрепление иммунитета и восстановление легких.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Среди популярных процедур санатория – гипербарическая оксигенация. Во время 30-минутной процедуры пациент находится в барокамере с повышенным давлением и концентрацией кислорода. Помимо лечения тяжелых заболеваний, процедура оказывает тонизирующее и омолаживающее действие на организм, замедляет процесс старения.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

На старейшем курорте используют для лечения минеральную воду из Гдовского горизонта, поднимающуюся с глубины 180 м. Ей лечат гастриты, язвы, воспаления желчного пузыря и печени, заболевания почек, сахарный диабет. В санатории есть собственный 25-метровый бассейн с минеральной водой, подогретой до 29 градусов. Правда, плавать в такой воде можно не более получаса.

Фото: Курорт Белые ночи

Воду из того же источника используют для лечения пациентов и в санатории "Белые ночи", одного из самых больших в курортном районе, с территорией площадью 33 гектара.

Фото: Иван Сорокин

Здесь гордятся огромными голландскими теплицами, позволяющими круглый год выращивать свежую зелень, и Ботаническим садом с редкими растениями.

Фото: Иван Сорокин

В советское время здесь любили отдыхать партийные лидеры, а сейчас "Белые ночи" — популярное место отдыха известных артистов. Для размещения они предпочитают четырехкомнатные номера с отдельным входом прямо с улицы.

Фото: Иван Сорокин

Для людей старше 65-ти лет, которых в пандемию обязали сидеть дома, здесь придумали специальную программу "Самоизоляция высокого комфорта". Им предоставляется проживание в двухместном номере по цене одноместного и доставка завтраков, обедов и ужинов в номер для минимизации контактов.

Фото: Иван Сорокин

В путевку также включены консультация врача, ЭКГ, клинические анализы, фиточай, скандинавская ходьба. Один из методов лечения – прогулки по многочисленным оздоровительным пешеходным тропам-терренкурам в сосновом бору на берегу Финского залива.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

У соседнего санатория "Дюны" территория еще больше – 40 гектаров. Здесь несколько жилых корпусов, бальнеологическая лечебница, летние домики на берегу залива, гольф-поле, отдельно стоящие коттеджи.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

В центральной гостиной санатория "Ленинградская" время словно остановилось: буфет, зимний сад, гобеленовые соцреалистические полотна на стенах, кессонные потолки, бильярдные суконные столы.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

В холле санатория сейчас проходит выставка Ленинградского фарфора. Здесь царит дух 80-х, который особенно ценят киношники, снявшие в этой гостиной немало фильмов. Один из последних российских — "Салют-7".

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Основное направление курорта – лечение болезней опорно-двигательного аппарата. Среди постоянных пациентов – спортсмены, танцовщики и пожилые люди. В реабилитационные программы входит иппотерапия, адаптивная верховая езда для восстановления двигательных функций. На расположенной по соседству конюшне рассказывают, как страдающий ДЦП мальчик, которого папа буквально на руках приносил на занятия, после двух лет постоянных упражнений смог самостоятельно сидеть и даже читать стихи.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Санаторий "Черная речка" находится в 50 км от Санкт-Петербурга, в поселке Молодежное на Приморском шоссе. Его специализация – болезни сердечно-сосудистой системы, здесь лечат и проводят реабилитацию после инсультов, инфарктов, и других кардиологических заболеваний. Врачи санатория не устают напоминать о пользе здорового образа жизни, отказе от курения и переедания.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Клиника адаптационной медицины "X-clinic" — одна из самых модных на берегу Финского залива. Создана она той же командой, что и популярная клиника "Кивач" в Карелии. X-clinic предлагает программы оздоровления, детокса и похудения, антиэйдж, консультации диетолога и нейропсихолога, косметологические процедуры на современном оборудовании.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

Клиника "Первая линия" в поселке Комарово также специализируется на программах оздоровления и антиэйджа. Клиентам предлагают составление генетического паспорта и программы клеточного обновления.

Фото: Интерфакс / Евгения Романова

В Санкт-Петербурге при поддержке правительства создано "Агентство медицинского туризма". Сюда могут обратиться все желающие отправиться на курорты Северо-Западного региона. До конца 2020 года заработает приложение, которое позволит подобрать нужный санаторий или клинику в соответствии с их профилем, забронировать номер и курс лечения.