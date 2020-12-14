И повсюду можно найти интересные сувениры, съедобные, и несъедобные, которые долго будут напоминать о необычном путешествии в один из самых северных регионов страны.

Аэродром малой авиации "Боровая"

Захватывающее авиашоу высшего пилотажа гостям и жителям Югры предлагают в Сургуте, на уникальном для Урала частном постоянно действующем аэродроме "Боровая". Здесь базируются самолеты малой авиации общего назначения. С "Боровой" можно совершить авиаэкскурсию на одно из отдаленных стойбиц или полет над Сургутом.

Фото: Фонд развития Югры

На "Боровой" часто проводят экскурсии для школьников и молодежи Югры, а экспонаты, представленные в музее аэродрома, готовы к взлету в любую минуту. Среди них – легендарный "Дуглас" (в Советском союзе назывался ЛИ-2), такие самолеты использовали для перевозки грузов, вывоза раненых и помощи партизанам во время Великой Отечественной войны.

Фото: Фонд развития Югры

Кстати, именно на "Боровой" появилась единственная в мире женская пилотажная группа "Барсы". Летчицы группы становились победителями многочисленных соревнований, в том числе международных. В парашютном клубе авиабазы готовят к военной службе в десантных войсках. Туристам-любителям экстрима здесь предлагают испытать себя и совершить первый в жизни прыжок с парашютом.

Фото: Фонд развития Югры

На аэродроме в первую очередь занимаются военно-патриотическим воспитанием и техническим просвещением гостей. Так, летчики и механики могут рассказать гостям об устройстве спортивной, гражданской авиатехники и провести экскурсию. В ближайшее время на аэродроме планируют открыть обучающий центр для пилотов и парашютистов.

Подробности можно узнать тут: https://vk.com/surgut_aerobatic_team

Медитация в таежном лесу

Фото: Фонд развития Югры

Для любителей более спокойного отдыха будет интересна полуторачасовая экскурсия "Песня леса". Это, по сути, медитация в лесу, на территории природного парка "Самаровский чугас" (Самарово – русское село, на месте которого появился Ханты-Мансийск), под звуки бубна и древних музыкальных инструментов – варганов.

Фото: Фонд развития Югры

Во время прогулки туристы узнают, как жить в гармонии с природой, уметь слушать и слышать ее так же, как это делали люди в древности. Особенно интересна такая экскурсия будет детям – им расскажут, откуда древние люди узнавали, когда прилетят птицы, как растет папоротник, и какие растения приносят пользу. Кроме того, туристы узнают о том, какие обычаи были связаны с деревьями в культуре разных народов, попробуют горячий мансийский чай из таволги, сделают фотографии с самыми могучими и старыми деревьями югорского леса.

Фото: Фонд развития Югры

Подробнее о лесной медитации тут: https://vk.com/hantiexkursiy

Банные удовольствия

Недалеко от Ханты-Мансийска, на территории гостиничного комплекса "Югорская долина", находится банный комплекс с открытым бассейном, кедровым домом и несколькими видами бань.

Фото: Фонд развития Югры

В банном дворике работает бассейн с термальной водой под открытым небом длиной 15 м и глубиной 1,4. Искупаться здесь можно даже в лютые морозы – температура воды поддерживается на уровне 37-38 градусов. Контраст между поднимающимся от воды горячим паром и окружающими бассейн заснеженными кедрами удивителен, эта картинка запомнится на всю жизнь. Желающие погреться после бассейна могут отправиться в финскую сауну, турецкий хамам или кедровую парилку.

Фото: Фонд развития Югры

Кедровая фито-бочка, горизонтальная или вертикальная – необычный вариант спа-процедур по-сибирски. Внутрь такой бочки засыпаются душистые травы, которые благотворно влияют на нервную систему – снимают стресс, ослабляют синдром хронической усталости, помогают при бессоннице, гипертонической болезни и атеросклерозе. После процедуры гостей ждет чайная церемония с медом и чаем из сибирских трав.

В деревянном интерьере кедрового домика желающие могут провести фотосессию, выпить кофе, чай или прохладительные напитки. Домик рассчитан на 20 человек.

На банном дворике гостям предлагают в исконно русской, банной традиции встретить Новый год.

Вкусные сувениры из Югры



Одно из самых ярких впечатлений от посещения Югры – знакомство с местными деликатесами и покупка гастрономических сувениров. Среди них – традиционные сибирские кедровые орехи, из которых делают сгущенку, мармелад и даже добавляют в колбасу, потрясающе вкусная рыба во всех видах и многое другое.

Фото: Фонд развития Югры

Из кедровых орехов в Югре добывают молочко, невероятно полезное для детей и пожилых людей. Сгущенное кедровое молоко – отличный десерт к чаю, тем более что в нем при приготовлении сохраняется все полезное.

Еще один необычный десерт – шишки-мармеладки: мягкие молодые сосновые шишки, собранные в конце мая (на сбор шишек есть строго 10 дней) сначала варят с добавлением сахара, а затем вялят при определенной температуре. Несмотря на термическую обработку шишки сохраняют запах, а также всю пользу. В молодой сосновой шишке содержатся витамин С, эфирные масла и фитонциды, благодаря которым она обладает противомикробными свойствами. Шишки полезны при простудных заболеваниях, а содержащийся в них особый вид танинов является эффективным средством при постинсультном состоянии.

Фото: Фонд развития Югры

Традиционные продукты коренных малочисленных народов севера выпускает сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Ханты-Мансийский", используя и древние, и современные технологии. Его продукция под торговой маркой "Этника" отлично подойдет для сувениров. На производстве ремесленный способ производства шоколада соседствует с инновационной левиафильной сушкой ягод и трав. Благодаря традиционным способам производства натуральных сладостей на основе ягод и орехов производитель сохраняет в этих продуктах полезные свойства дикорастущих растений, которые из-за суровых климатических условий содержат очень много питательных и биологических веществ.

Любители мяса могут полакомиться в Югре и захватить в качестве сувенира необычную колбасу с кедровыми орешками. Также в ассортименте местных магазинов есть копченые колбаски из оленины.

У тех, кто любит рыбу, выбор будет еще больше. Гости Югры могут попробовать самую дорогую и самую вкусную из селедок – сосьвинскую сельдь (тугун). Сама по себе рыба невелика размером – со среднюю ладонь взрослого мужчины, но она очень вкусная и считается деликатесом. Стоит добавить, что сосьвинская сельдь практически лишена костей и имеет почти 14% жирности – вопреки мнению о том, что жирность рыбы зависит от ее величины.

Фото: Фонд развития Югры

Также в Югре можно попробовать вкусную уху из кышикского чебака (сибирская плотва). Эта рыба семейства карповых обитает в Иртыше. И если она понравится – а очевидцы утверждают, что со свежесваренной на костре ухой из чебака не сравнится ни один ресторанный деликатес – стоит захватить с собой в качестве сувенира вяленого чебака.

Югорские деликатесы можно приобрести в магазинах "Агромаркет" в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.



Одеться по-югорски

Необычным, но функциональным сувениром из Югры станет одежда бренда "Ёмас", которая будет одновременно напоминать и о суровом климате, и гостеприимстве региона. Бренд родился два года назад, но уже успел завоевать популярность у потребителей.

Фото: Фонд развития Югры

Создатели бренда рассказывают, что в дизайн их одежды, как и название (Ёмас на мансийском языке значит "хорошо"), привнесен колорит коренных народов региона – хантов и манси. Например, в нем используются мотив малиц – традиционной мужской одежды оленеводов из шкур.

Фото: Фонд развития Югры

При создании одежды дизайнеры думали о том, чтобы вещь была не просто модной и красивой, но и по-сибирски функциональной. Так, вещи из "Ёмас" можно надеть и на прогулку в городе, и в лес.

Производятся вещи на родине – в Югре. Об уникальной югорской одежде можно узнать тут: https://vk.com/yomas.brand