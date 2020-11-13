В условиях пандемии коронавируса, когда лучшим вариантом становится отдых подальше от других людей, горы приполярного Урала могут оказаться идеальным местом, чтобы провести отпуск без стрессов, причем и зимой, и летом. В Югре для туристов уже созданы готовые программы с различными видами активностей, и тем, кто хочет познакомиться северным регионом и его природой, нужно только выбрать развлечение по душе.

Горные походы из "Нёр-Ойки"

Фото: Фонд развития Югры

Один из популярных у туристов объектов размещения, база "Нёр-Ойка", находится в 89 км от села Саранпуль, в горах Приполярного Урала. Отсюда удобно отправляться в горные походы. Ехать сюда можно круглый год, а уточнение зимних и летних сезонов – для того, чтобы турист мог сориентироваться по времени комфортного пребывания.

Фото: Фонд развития Югры

Летом туристический сезон в этой местности начинается чаще всего с июля и заканчивается в сентябре: все зависит от уровня воды и наличия переправ через реки. Летом на турбазу "Нёр-Ойка" добираются на КАМАЗах или вертолетах – от Нягани время в пути составит два часа.

Фото: Фонд развития Югры

С базы можно отправиться в двухдневный маршрут в горы, после чего сплавиться на катамаране по реке Щекурья до села Саранпауль с двумя-тремя ночевками в палатках по дороге

Фото: Фонд развития Югры

Зимой к базе приведут дороги через зимники – временные дороги по снежно-ледовому покрытию. От завода на Усть-Пуйве, куда можно доехать на машине от Саранпауля, до базы добираются на снегоходах. На этих же снегоходах зимой совершают прогулки по окрестностям.

Фото: Фонд развития Югры

Туристов здесь принимают три дома с печным отоплением: два выстроены в стиле жилищ северных народов и рассчитаны на шесть постояльцев каждый, еще один дом вмещает до 12 гостей. Также есть баня с парной, дом-столовая, детская игровая площадка, электричество, интернет, а в летнее время гостей готовы разместить в национальном чуме. Сотовая связь на турбазе не работает.

Фото: Фонд развития Югры

Информацию о том, как и когда лучше отправиться в путешествие на "Нёр-Ойку" здесь.

Таежная рыбалка

Фото: Фонд развития Югры

Рыболовный тур с ночевкой в тайге – очень необычный вид отдыха, который уж точно запомнится надолго. Такую возможность предоставляет рыболовная база "Тихая бухта", расположенная неподалеку от Нижневартовска. От этого города до базы можно добраться на автомобиле и катере – 110 километров по дороге и 40 – по воде. Находится "Тихая бухта" на 150-м километре реки Вах (правый приток Оби).

Фото: Фонд развития Югры

Программа тура для групп от четырех человек включает доставку до базы и обратно, проживание в двухэтажном рубленом доме из кедра, баню с березовыми или пихтовыми вениками. Также на базе предусмотрена аренда моторных лодок, услуги гида-судоводителя и заморозка выловленных трофеев. Рыбаки здесь могут рассчитывать на щуку, окуня, язя, карася и ельца.

Фото: Фонд развития Югры

На реке Вах до лучших рыбных мест нужно добираться на лодке, зато щуки попадаются крупные, одна больше другой. Как отзываются некоторые рыбаки, ловить можно прямо из-под лодки на простую «ложку». Уехать, не поймав трофей рекордного размера, сможет, пожалуй, только тот, кто ни разу не возьмет в руки удочку.

Фото: Фонд развития Югры

Кроме самой рыбалки туристы смогут насладиться красотой практически нетронутой человеком тайги и богатством сибирских рек. Кстати, база находится в кедровой гриве, и кедровую шишку в сезон можно собирать прямо на территории "Тихой бухты". Как и грибы – здесь много белых, подосиновиков, лисичек и других съедобных грибов.

Узнать, как и где можно поймать щуку, можно здесь.

Океанариум, аквапарк и скалодром

Фото: Фонд развития Югры

Если отдых на природе покажется слишком уединенным, прямо из тайги стоит отправиться в спортивно-культурный комплекс «Галактика». Это настоящий оазис в сибирском Когалыме, с тропической флорой и фауной. На более чем 33 тыс. кв. м располагаются океанариум, аквапарк, оранжерея, кинотеатр, скалодром, фитнес-клуб, батутный парк, боулинг, игровое пространство, фудкорт и торговая галерея.

Фото: Фонд развития Югры

Главный элемент СКК – океанариум мирового класса "Акватика". "Акватика" является одним из самых больших искусственно-созданных океанариумов, его общая площадь составляет почти 3,4 тыс. кв. м – на этой территории расположены 32 аквариума, в которых обитают более 2,5 тыс. рыб, в том числе редкие экзотические экземпляры, такие как арапаймы, панцирные щуки, песчаные акулы. Главный морской аквариум емкостью 3,5 млн литров с одним из самых длинных в России акриловым тоннелем протяженность 61 метр позволяет посетителям совершить реалистичную прогулку "по морскому дну".

Фото: Фонд развития Югры

В оранжерее "7 садов" в семи природных садах растут около 1,1 тыс. уникальных растений и живут девять видов экзотических птиц. Среди них гости оранжереи могут увидеть древние растения, которые существуют на нашей планете уже более 1 млн лет, такие как магнолии и саговники. Небольшой "японский" сад позволит почувствовать дыхание Востока, а пальмовый лес, бамбуковая роща и субтропические джунгли – мгновенно перенестись в разные части планеты.

Фото: Фонд развития Югры

Фото: Фонд развития Югры

В аквапарке "На гребне волны" гостям комплекса предлагают экстремальных горки, 10 джакузи, детский комплекс, волновой бассейн, медленную реку, оздоровительный бассейн и уникальный серфинг-аттракцион.

Фото: Фонд развития Югры

Около воды в аквапарке растут настоящие тропические пальмы, а расположение под стеклянным куполом создает ощущение солнечного тропического побережья, несмотря на то, что все это находится в Сибири.

Подробности узнать можно на сайте "Галактики".

Катание на собачьих упряжках

Фото: Фонд развития Югры

Туристам с детьми или тем, кто любит собак, обязательно нужно побывать в хаски-центре "Югра". Команда Федерации ездового спорта ХМАО – Югры разработала несколько десятков маршрутов по самым заснеженным и сказочным местам на упряжках. Каждый из них уникален и подойдет под любой запрос, в том числе и по протяженности – от 1 до 150 км.

Так, у гостей есть возможность почувствовать себя настоящим каюром (погонщиком собак) либо прокатиться пассажиром в нартах (узкие длинные сани). Помимо легких программ для детей вам могут предложить экстремальные, требующие преодоления трудностей.

Фото: Фонд развития Югры

Организаторы приглашают гостей увидеть все великолепие сибирской природы и почувствовать себя героями произведений Джека Лондона. После зимнего путешествия на упряжке собак наслаждение доставляют самые обычные вещи, такие как горячая картошка или чашка вкусного чая.

Фото: Фонд развития Югры

В тур выходного дня можно отправиться от города Сургута – в сторону горнолыжного курорта "Каменный мыс". Протяженность тура для групп до пяти человек составит 22 километра, в него входит инструктаж, фотосъемка, сопровождение снегоходов. По прибытию гостей ожидают горячие напитки и легкий перекус.

Фото: Фонд развития Югры

Экстремалам организаторы предлагают тур, к которому необходима предварительная подготовка, как для восхождения на Эльбрус. Именно для этого в туре предусмотрен подготовительный день со знакомством с командой, подробным инструктажем и обучением, пробным выездом на 3 км. Помимо подготовительного дня, путь на упряжках составит около трех дней.

Фото: Фонд развития Югры

В программу входят питание, проживание, сопровождение каюрами и снегоходами, фотосъемка, посвящение в каюры, программа на каждой остановке. По пути путешественники посетят село Тундрино, пройдут по кедровому заповеднику, побывают в старинной церкви Св. Пантелеймона, остановятся в рыбацком стане и совершат несколько переходов через реку Обь.

Фото: Фонд развития Югры

Для тех, у кого мало времени, предусмотрена программа часового катания в упряжке в самых живописных местах Сургутского района. В прокате могут поучаствовать группы до четырех человек.

В ближайших планах центра-хаски – проложить трассу через угодья Ханты с возможностью ночевки и дегустации национальной кухни.

Информация о том, как стать каюром тут.



Хантыйское стойбище

Фото: Фонд развития Югры

"Русскинской музей природы и человека имени Ядрошникова Александра Павловича" расположен в одноименной деревне в Сургутском районе. В этом музее, созданном еще в 1988 году краеведом Александром Ядрошниковым, собрана уникальная таксидермическая коллекция. Благодаря большому охотничьему опыту и таланту мастера она получилась необычайно богатой и хорошо подобранной. Некоторые из композиций позволяют представить жизнь зверей и птиц – посетители как будто подсматривают за животными в природе.

Фото: Фонд развития Югры

В новой экспозиции "Мир священной реки Тром-Аган" лаконично соседствуют природа Югры и традиционная культура коренных народов – тром-аганских ханты. Гостей здесь встречают традиционным обрядом добрых пожеланий, предлагают поучаствовать в мастер-классах по народным танцам и играм.

Фото: Фонд развития Югры

Посещение музея будет интересным как для взрослых, так и для детей. В ходе экскурсии им расскажут легенды обских угров и сказки о животных. На виртуальном полу музея можно исследовать водные пространства и изучать следы животных, всей семьей на мастер-классе изготовить сувенир в национальном стиле, поучаствовать в квесте или семейной викторине, научиться разгадывать хантыйские головоломки и пробрести их в качестве подарка друзьям.

Фото: Фонд развития Югры

В сувенирной лавке музея посетители могут приобрести этнические и изготовленные по традиционным технологиям, изделия из кости, бронзы, бересты, выполненные настоящими мастерами своего дела. Любители посылать открытки из путешествий могут подписать и отправить их в любую точку мира.

Фото: Фонд развития Югры

На территории музейного парка площадью более двух гектар расположен комплекс традиционной архитектуры тром-аганских ханты "Хантыйское стойбище". Здесь представлены жилища, лабазы – амбары для хранения продуктов, навесы для традиционных средств передвижения, печь для выпечки хлеба. В парке проводятся фольклорные фестивали, экологические праздники, квесты.

Ценители этнографического туризма найдут подробности тут.