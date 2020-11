Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Россияне в последние годы стали намного активнее путешествовать в Стамбул, а с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса он стал единственным легкодоступным зарубежным направлением для экскурсионных поездок из РФ. Для въезда сюда не нужны справки, карантин или прохождение теста в аэропорту.

Почему в Стамбуле безопасно

Несмотря на пандемию, все музеи, магазины, рынки и рестораны Стамбула работают. Главное правило для их посещения – маска на лице. Причем в отличие от России, за правильностью ношения маски строго следят, и если она закрывает только рот или вовсе надета на подбородок, то обязательно в публичных местах сделают замечание. Сами жители города ходят в масках даже на улице и по ощущениям масочный режим соблюдают порядка 95% горожан. За отсутствие маски как туристам, так и местным жителям грозит штраф 900 лир (примерно 8350 рублей).

Кстати, масочный режим строго соблюдается и в отелях. Стойки на ресепшен огорожены экранами, при заселении туристам необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья. В разных частях отелей расположены санитайзеры, дезинфекция общих зон проводится регулярно, сами сотрудники постоянно находятся в масках. В общественных местах гостиниц соблюдается социальная дистанция. В номерах – одноразовая посуда из пластика, а полотенца каждый день приносят в запакованных пакетах. Система "шведский стол" на завтраках не предполагает непосредственного доступа к еде – гости отеля выбирают блюда, а накладывают их в тарелки сотрудники ресторана.

Добраться в Стамбул из России даже сейчас, когда множество направлений закрыты, достаточно легко: с Турцией авиасообщение восстановлено в полном объеме, сюда летают как регулярные рейсы из ряда городов нашей страны, в том числе лоукостеры, так и чартеры.

Чартером — дешевле

Впервые полноценные чартерные рейсы в Стамбул из России были запущены осенью 2019 года туроператором "Интурист". Они позволили снизить для туристов не только стоимость перелета, но и предложить разнообразную экскурсионную программу по доступным ценам.

Популярность этих рейсов в прошлом сезоне привела к тому, что чартеры в Стамбул теперь поставили сразу несколько российских туроператоров. В частности, с 28 октября в Стамбул начал выполнять зимнюю чартерную программу Coral Travel. Рейсы Royal Flight по заказу туроператора выполняются из московского аэропорта "Домодедово" в новый аэропорт Стамбула два раза в неделю – по средам и субботам, на лайнере Boeing 737-800. С 25 декабря и до конца марта полеты в Стамбул из Москвы станут ежедневными, а на новогодний период появятся также рейсы из Санкт-Петербурга (вылет 25 декабря и 5 января), Казани (28 декабря и 4 января) и Ростова-на-Дону (31 декабря и 7 января).

Туристы могут купить как туры с экскурсионной программой, так и просто перелет, трансфер и проживание в выбранном отеле. Для путешествия можно выбрать не только экскурсионную программу по Стамбулу, но и туры по другим городам Турции. В частности, 8-дневный тур "Золотое кольцо Турции" предусматривает также посещение Бурсы, Памуккале, Иераполиса, Коньи, Каппадокии и столицы страны Анкары. Доступен также и 8-дневный тур с посещением, помимо Стамбула, только Каппадокии.

В ассортименте Coral Travel представлено около 400 отелей Стамбула самых разных категорий – от бутик-отелей и объектов 3* до гостиниц 5* Deluxe в разных частях горда. В компании рекомендуют путешественникам обратить внимание на отели Cartoon Hotel 4* в самом центре района Бейоглу, Ramada by Wyndham Istanbul Old City 4* в пяти минутах ходьбы от площади Таксим, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Istanbul Golden Horn 4* в колоритном городе Сутльюс в 6 км от Стамбула, ArmadaSultanahmetHotel 4* в 10 минутах ходьбы от дворца Топкапы, Hotel Venera 4* в 350 метрах от Гранд-базара, Hilton Istanbul Bosphorus 5* рядом с площадью Таксим и видом на Босфор из номеров.

Место встречи Европы и Азии

Стамбул имеет уникальное географическое положение: он расположен на обоих берегах пролива Босфор, который соединяет Черное и Средиземное море, а с юга – на берегу Мраморного моря. Основная часть города находится в Европе, а меньшая – в Азии. Именно Босфор делит Стамбул на две части света.

У города за его многолетнюю историю было много имен: до 1930 года Стамбул назывался Константинополем, до 450 года Новым Римом, до 330 года – Византием. На протяжении своей истории город был резиденцией 10 римских императоров, 82 византийских императоров и 30 султанов Османской империи. После основания Турецкой республики в 1923 году столица страны была перемещена из Константинополя в Анкару, а 28 марта 1930 года турецкими властями город был переименован в Стамбул.

Все основные достопримечательности Стамбула расположены в его европейской части. Первое знакомство с городом лучше начинать с исторического района Султанахмет. Именно здесь расположены знаменитые Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы.

Айя-София и Голубая мечеть

Главная достопримечательность Стамбула – Айя-София. Изначально здание было христианским собором Святой Софии, 29 мая 1453 года Константинополь пал под натиском турок, и собор, к которому пристроили четыре минарета, стал мечетью Айя-София. После завоевания, многое в соборе было разграблено, а иконы и христианские сюжеты были заштукатурены и сменились исламскими мотивами.

Музейный статус храм получил в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, который решил, что собор должен быть местом встречи двух религий. Однако 10 июля 2020 года музей снова стал мечетью. Теперь во время молитв вход внутрь закрыт для туристов, второй этаж и вовсе недоступен для посещения, а красивый пол собора накрыли ковром. Единственным плюсом для путешественников после возвращения мечети стала отмена платного входа.

В двух минутах ходьбы от выхода из Айя-Софии интересно будет увидеть древнее водохранилище Базилика, которое было построено по распоряжению византийского императора Юстиниана I в 565 году. Резервуар служил хранилищем питьевых запасов на случай засухи или осады города. Внутри гигантского подземного сооружения находятся 336 колон. В качестве постаментов для двух колонн используются изображения головы Медузы Горгоны. Причем одна голова перевернута на 180 градусов, а вторая положена "набок".

В средние века о водохранилище практически забыли, вернули его к жизни только в XX веке. Кстати, подобных цистерн в историческом районе Стамбула множество, часть из них используются как музеи, выставочные залы и рестораны, а другие только планируется восстановить.

Через площадь Султанахмет с фонтанами и сквером от Айя-Софии стоит красивейшая Голубая мечеть или мечеть Султанахмет, построенная в начале XVII века. Она получила свое название благодаря голубым изразцам, которыми отделаны ее интерьеры. Мечеть с шестью минаретами считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры, ее заложил султан Ахмед I, имя которого она и носит. Однако сейчас посетить мечеть невозможно, она находится на реконструкции.

Рядом с мечетью можно заглянуть в мавзолей, в котором похоронен сам султан Ахмед I, его любимая супруга Кёсем Султан, сыновья, ставшие позднее султанами – Осман II, Мурад IV и Ибрагим I, а также другие его дети.

Часть площади Султанахмет занимает бывший Ипподром, который в свое время был вторым по величине после римского. Сейчас здесь сохранились только Египетский обелиск, Змеиная колонна и обелиск Константина. На площади также расположен Немецкий фонтан, подаренный в конце XIXвека городу и султану Абдул-Хамиду II кайзером Вильгельмом II.

Дворцы Стамбула

В десяти минутах ходьбы от площади расположен знаменитый дворец Топкапы, бывшая резиденция османских правителей, тут жили и правили 25 султанов с 1465 по 1853 годы. Площадь дворца огромна – со всеми комплексами, пристройками и садами он занимает около 80 тыс. кв. м. Причем значительную часть дворца занимает гарем, вход в который требует отдельного билета.

Топкапы поражает не только восточным изяществом архитектурных решений, но и материальным богатством: здесь можно увидеть роскошные украшения и драгоценности, подаренных султанам правителями других государств, а также посуду, оружие, одежду того времени. В музее при дворце хранятся меч и плащ пророка Мухаммеда, относящиеся к главным мусульманским святыням.

На территории дворца расположена церковь Святой Ирины, первая христианская базилика Константинополя, построенная в IV веке на месте древнего храма Афродиты. Церковь была главным храмом христианского государства до постройки в Константинополе в 537 году собора Святой Софии.

Со смотровой площадки в задней части дворца открывается потрясающий вид на Босфор и Девичью башню.

Вторая резиденция правителей Турции – дворец Долмабахче – также открыта для туристов. Добраться до дворца из района Султанахмет можно на трамвае до конечной остановки "Кабаташ". Роскошный Долмабахче был построен для того, чтобы посоперничать в помпезности с лучшими дворцами европейских правителей. Его начали строить в 1843 году по приказу султана Абдул-Маждида I на берегу Босфора. Церемония открытия была приурочена к окончанию Крымской войны 1856 года. С тех пор официальной резиденцией султанов стал дворец Долмабахче.

Внутреннее убранство дворца поражает своей роскошью. На его территории размещены 285 комнат и 43 больших зала, богато украшенных золотом, самоцветами, резьбой, лепниной. Всего во дворце жили шесть турецких султанов. Последним из жителей Долмабахче был Кемаль Ататюрк – здесь же он и скончался в 1938 году.

Вдоль Босфора можно увидеть еще много красивых дворцов и просто интересных зданий, в этом месте также расположены уютные рестораны, набережные-променады, дома богатых местных жителей, места съемок современных турецких сериалов. Увидеть все этого можно, отправившись на прогулку по проливу на кораблике.

Мосты через Босфор

Почти все прогулочные суда доходят до второго моста через Босфор (всего их три). Рядом с мостом сохранилась крепость Румелихисар, построенная на месте византийской Фонеус по приказу султана Мехмеда Фатиха в 1452 году (его именем и назван второй мост). Строительство было осуществлено в рекордно короткий срок – с середины апреля по конец августа.

Ранее, в 1393 году, напротив этого места, на азиатском берегу, дед султана Баязид I возвел другую крепость – Анадолухисар. Сейчас крепость считается самым старым в городе архитектурным сооружением, построенным турками. После строительства Румелихисара Босфор стал полностью контролироваться Османской империей.

Начать прогулку по Босфору можно как с причала в районе Бешикташ рядом с Долмабахче, так и от Галатского моста.

Знаменитый Галатский мост пересекает залив Золотой Рог, здесь всегда ловят рыбу множество местных жителей. Свежую рыбу можно попробовать в одном из ресторанов под мостом или на рынке рядом купить сэндвич с рыбой – "балык экмек".

Мечеть Сулеймание и "Великолепный век"

Не так далеко от этого места расположена еще одна знаменитая достопримечательность города – мечеть Сулеймание. Особенно популярной она стала после выхода турецкого сериала "Великолепный век". Именно на территории мечети находится мавзолей с гробницей десятого султана Османской империи Сулеймана Великолепного, которого историки назвали величайшим падишахом династии Османов, и его дочери Михримах, а в соседнем строении покоится и любимая жена правителя Хюррем, прибывшая к нему в качестве наложницы из Крыма.

Сама мечеть является второй по значению и первой по размерам в городе, она вмещает более 5 тыс. верующих, а по величине купола уступает лишь Айя-Софии. Мечеть сооружена по приказу Сулеймана Великолепного в 1550-1557 годах. Кстати, элементы на мечети символичны. Например, четыре минарета – знак того, что Сулейман Iбыл четвертым правителем после завоевания Стамбула, 10 балконов на минаретах – означает, что он десятый правитель династии Османов. На строительство мечети Сулейман потратил огромные по тем временам средства.

Комплекс Сулеймание включает в себя также медресе, хамам, кухню, библиотеку, больницу, кладбище и обсерваторию, а с парковой территории открывается очень красивый вид на город и Босфор.

Кстати, одна из лучших смотровых площадок города – холм Пьер Лоти в районе Эйюп, на вершину ведет канатная дорога. Холм своему названию обязан французскому путешественнику и писателю Луи Мари-Жюльен Вио. Он писал свои произведения под псевдонимом Пьер Лоти. Самый первый его роман, выпущенный в 1879 году, назывался "Азиаде", писать его он начал именно в этом месте, любуясь видами Константинополя из местного кафе, которое также носит его имя. Роман, кстати, рассказывает о трагически закончившейся любви турчанки и французского офицера.

Еврейский Балат

Одним из самых колоритных районов европейской части города является Балат, он известен в первую очередь своими колоритными улочками и разноцветными домиками, многие из которых стоят полуразрушенными, но в этом есть свой колорит. Сюда в конце XVвека Султан Баязид IIразрешил поселить евреев-сефардов, изгнанных из Испании.

В кварталах Балата и соседнего района Фенера еврейское население уживалось с армянским, греческим и мусульманским до конца XIXвека, потом они постепенно стали уезжать из города. В 60-х годах прошлого века, после конфликта из-за Северного Кипра, район покинули и почти все греки. С этого времени здания в Балате стали приходить в упадок, а район с ветшающими и разрушающимися постройками приобрел славу беднейшего района Стамбула. Однако Балат в нынешнем виде стал туристической достопримечательностью, сохранив старинный дух восточного города, совсем не похожего на современный мегаполис.

В районах расположены и исторические достопримечательности, в первую очередь, Константинопольский патриархат и его главная церковь Святого Георгия, она имеет достаточно скромный внешний вид, однако богато украшен внутри. В 1821 году здесь был повешен патриарх Григорий V за подстрекательство греков к восстанию. В память о нем главный вход в здание патриархии закрыт до сих пор. Одной из главных святынь церкви является столб бичевания Христа – он представляет собой часть колонны, к которой, по преданию, был привязан Иисус Христос во время избиения римскими солдатами до распятия.

Базары и коты

Помимо исторических мест, множество туристов едут в Стамбул за кожей, дубленками, одеждой и турецкими сладостями. Самым известным местом для шопинга является пешеходная улица Истикляль, по которой обязательно стоит прокатиться на красном ретро-трамвае. Улица начинается от площади Таксим, на которой традиционно проводят различные торжественные мероприятия, а местные жители встречают Новый год.

Любителям шоппинга посетить в Стамбуле стоит также Гранд-Базар и Египетский базар (рынок пряностей). Гранд-Базар – самый большой базар в мире, целый город внутри города, на 66 улицах расположено более 4000 магазинов. История рынка началась еще при Мехмеде II в 1453 году. Однако цены на двух рынках прилично завышены и рассчитаны исключительно на туристов, поэтому едут сюда в основном за восточным колоритом. Впрочем, при умении торговаться цену можно сбить в несколько раз.

Еще одна необычная достопримечательность Стамбула – местные коты. Они – неотъемлемый атрибут этого города, коты и кошки разгуливают по улицам, в парках и даже по музеям и магазинам. А местные жители расставляют для них мисочки с кормом и водой и строят домики. Значительная часть горожан считает своей обязанностью заботиться о животных, обитающих около их дома или работы. Кстати, это единственное животное, которому позволено входить в мечеть. И если, гуляя по городу, фотографировать каждого попавшегося на пути кота, то их снимки явно перевесят запечатленные исторические достопримечательности города.