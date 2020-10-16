Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Побывать в Карелии было моей мечтой еще со школы – когда-то давно мы писали сочинение про остров Кижи, где есть чудо-церковь, "построенная без единого гвоздя". Из сотен сочинений запомнилось почему-то именно это, а в последующие годы Карелия регулярно возвращалась то в песнях, то в фильмах. Действительно, далеко не все республики России воспеты в культуре так, как этот северный край.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Добраться до Карелии легко из Москвы или Петербурга. Из "Внуково" в Петрозаводск летает лоукостер "Победа", билеты туда-обратно обойдутся в 3 тыс. рублей, время в пути – полтора часа. А из Санкт-Петербурга можно доехать на "Ласточке" за 2,6 тыс., которая идет около пяти часов. Есть также и два поезда из Москвы (в пути 16-20 часов).

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Что привлекает туристов в Карелии в первую очередь? Конечно, природа. Стройные северные сосны, бесчисленные озера, горные реки и водопады, потухший вулкан – чтобы не спеша насладиться этими видами, лучше взять машину напрокат. Летом возможностей для отдыха на природе больше: например, можно сплавиться по горной реке или разбить палатку у озера и рыбачить.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Карелия богата не только на природные, но и на культурные достопримечательности. На ее территории находятся сразу три культурных объекта мирового значения – Кижский погост, Соловецкий и Валаамский монастыри.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Кижи (кстати, местные жители говорят с ударением на первый слог) – остров в Онежском озере, на котором расположен знаменитый архитектурный ансамбль, венец русского деревянного зодчества. Добраться до него можно на "Комете", билет туда-обратно обойдется в 3 тыс. рублей, плыть в одну сторону почти полтора часа.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Кижский погост – это две церкви и колокольня XVIII-XIX веков. Искусность исполнения главной, Преображенской церкви, и породила легенду о мастере, который срубил ее одним топором за один день и без единого гвоздя. Легенда легендой, а гвозди внутри все же есть. Служб в церкви не было уже 40 лет из-за долгой реконструкции, а затем пандемии.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

На острове можно увидеть не только знаменитый погост, но и заглянуть в старинный дом с печкой, понаблюдать за бытом крестьян и прогуляться вдоль берегов Онеги. Одеваться на прогулку в любое время года лучше тепло: +15 в Карелии ощущается как +7 из-за влажности и ветров.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Если хочется посмотреть природные достопримечательности недалеко от Петрозаводска, можно съездить на водопад Кивач, а по дороге заглянуть на Марциальные Воды – первый российский курорт, основанный Петром I. Местные воды с высоким содержанием железа полезны при болезнях крови и сердца.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Водопад "Кивач" находится дальше к северу, в 80 километрах от Петрозаводска. Он невысокий, но очень бурный – получаются красивые фото. В заповеднике, где находится водопад, можно увидеть, как растет карельская береза – одно из самых ценных деревьев в мире. Нарды, шахматы и поделки из нее можно купить в качестве дорогого сувенира.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Одно из самых популярных мест в Карелии – горный парк "Рускеала". Одна дорога туда само по себе приключение: из города Сортавала в парк ходит ретро-поезд на паровозной тяге. Его интерьер и форма проводников оформлены в стиле конца XIX века, а внутри чувствуешь себя Пуаро, спешащим на раскрытие очередного резонансного преступления.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Парк появился на месте мраморного карьера, разработка которого началась во времена Екатерины II. Рускеальским мрамором отделаны самые известные здания Санкт-Петербурга – Исаакиевский и Казанский соборы, Эрмитаж и Михайловский замок. Сегодня добыча мрамора уже не ведется, а дно карьера заполнили изумрудные грунтовые воды.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Самая интересная экскурсия в парке – "Подземная Рускеала" (1,5 тыс. рублей). В течение часа с гидом можно прогуляться по частично затопленным штольням, а потом проплыть по каньону на специальной платформе. На входе всем обязательно выдают каски и жилеты: каменные своды кое-где нависают довольно низко.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Еще одно интересное место в регионе – Пальеозёрская ГЭС, расположенная на месте потухшего вулкана Гирвас. Его кратер и застывшую черную лаву до сих пор можно наблюдать и даже погулять по ним, когда ГЭС не сбрасывает воду. Обязательно берите удобную нескользящую обувь.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Ну и, конечно, впечатление от путешествия по Карелии не будет полным, если не попробовать блюда местной кухни. Калитки здесь не открывают и закрывают, а едят: это открытые пирожки из ржаного теста с начинкой из картошки с маслом. Другой местный специалитет – сливочная уха, а из мясных блюд можно попробовать оленину, лосятину и даже медвежатину.

Фото: Pixabay.com

Карелия славится своими ягодными настойками и наливками. Терпко-сладкая морошка, горьковатая брусника, кисло-сладкая голубика – можно выбрать любую на свой вкус. Настойки продаются во всех крупных магазинах, их не придется искать, чтобы купить в качестве сувенира. Цена за бутылку 0,5 л – около 400 рублей. Более крепкий напиток – "Карельский бальзам" – состоит из 30 видов трав и в небольших дозах обладает лечебными свойствами.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Необычным подарком из Карелии может стать изделие из шунгита – это горный минерал черного цвета, иногда с золотыми прожилками. Обладает абсорбирующим и радиопоглощающим свойствами: из шунгита делают кубики для охлаждения и фильтрации алкоголя, наклейки на телефон и даже косметику. Самый большой выбор сувениров – в Центре шунгита в Петрозаводске, где также есть шунгитовая пещера. Умиротворяющая тихая музыка и сумрак в ней помогут расслабиться всего за пять минут, а затем выйти с новыми силами.

Портал "Интерфакс-Туризм" благодарит Ростуризм за организацию поездки.