1. Югорские деликатесы

Для любителей вкусно поесть Югра станет настоящим гастрономическим открытием. Здесь можно попробовать сосьвинскую сельдь, которая заслуженно считается самой дорогой и самой вкусной из селедок заслуженно нося имя деликатеса. Гурманы считают, что аромат сродни запаху огурца. Косточки отсутствуют, а хрящи нежные и мягкие настолько, что выпотрошенную, чуть подсоленную и лишенную головы рыбу, едят прямо так.

Также в Югре можно отведать кышиковский чебак. По словам людей, пробовавших уху из кышикского чебака на вкус, никакое изысканное блюдо не сравнится с ароматной ухой из только что пойманного кышикского чебака, сваренной здесь же, на костре. В свою очередь, одной из традиционных и фирменных закусок в Западной Сибири является вяленный чебак.

Фото: Фонд развития Югры

Кроме того, в Югре вам предложат попробовать строганину из рыбы или оленины, кондинский гриб, кедровые орехи, бруснику и княженику – уникальную продукцию, выпускаемую под маркой "Сделано в Югре". Также в регионе ежегодно проходит гастрономический фестиваль "Попробуй Югру на вкус!".

Множество других деликатесных блюд туристы могут продегустировать в кафе и ресторанах.

2. Югорский Дед Мороз – Ишьки-Ики

Фото: Фонд развития Югры

Хотите узнать, что такое настоящая сибирская зима? Тогда вам в Югру. В 2017 году Ханты-Мансийск был назван "Новогодней столицей России". С тех пор каждый новый год в столице округа работает единственная в стране "Резиденция Елки", отрывается Чумовая улица, где вместо домов стоят чумы, а вместо дорог и тротуаров – трассы для катания на собачьих и оленьих упряжках. Кстати, местного Деда Мороза зовут Ишьки-Ики.

Фото: Фонд развития Югры

Также в Югре можно попробовать катание на горных или беговых лыжах, сноуборде, коньках, снегоходах или прогулки по заснеженному лесу. А после них можно окунуться в термальный бассейн с водой под открытым небом.

3. Стойбище ханты и манси

Фото: Фонд развития Югры

В многонациональной Югре издревле живут малые народы ханты и манси, с их традициями, образом жизни можно познакомиться не только в современных музеях Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургутского района, но и на настоящих этностойбищах. Здесь вас научат запрягать оленя и управлять нартами, дадут отведать блюда традиционной кухни северных народов и пожить в чуме. Богатая культура, уникальный быт обских угров привлекают и путешественников, и ученых.

4. Праздники народов Севера

Фото: Фонд развития Югры

День коренных малочисленных народов Севера "Вороний день", День обласа, День рыбака, Медвежий праздник, День оленевода – яркие события, также отличающиеся местным колоритом. Ежегодно неподалеку от Нефтеюганска устраивается турнир на Кубок губернатора округа по гребле на обласах – лодках-долбленках, изготовляемых из цельных кусков кедра, осины или тополя длиной 4 метра и более.

5. Восхождение на гору Народная

Фото: Фонд развития Югры

Горы Приполярного Урала рассыпаны вдоль северо-западной границы Югры. В Березовском районе находится наивысшая точка – гора Народная высотой 1 тыс. 894 метров. Здесь можно попасть на зимние снегоходные экспедиции или летние восхождения на Народную или Неройку, посетить заброшенную штольню на уникальном месторождении кварца и горного хрусталя Додо, порыбачить на Зейских озерах.

6. Часовня-маяк на слиянии Оби и Иртыша

Фото: Фонд развития Югры

Недалеко от Ханты-Мансийска есть известное место силы: здесь сливаются две сибирские реки – Обь и Иртыш. На слиянии Оби и Иртыша установлена часовня-маяк. Высота конструкции – 8 метров, ее вес достигает 10 тонн. В России нет аналогов подобной часовни-маяка. В 2013 году ее освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Часовня завоевала первое место на фестивале-конкурсе "Диво России" и была признана "Волшебным местом России".

7. Посмотреть, как качают нефть

Фото: Фонд развития Югры

В Югре добывают почти половину всей российской нефти и более 5% всех мировых запасов. Для сравнения, это больше, чем добывают в год вся Канада, Кувейт или КНР. В ходе "ойл-тура" можно посетить первую разведочную скважину "Р-1" Самотлорского месторождения, узнать о нефтяной истории освоения Западной Сибири и увезти с собой сувенир – капельку югорской нефти.

8. Гиганты каменного века

Фото: Фонд развития Югры

Некогда Югру населяли мамонты, шерстистые носороги и пещерные львы. Недалеко от Ханты-Мансийска ученые-археологи проводят раскопки и обнаруживают хорошо сохранившиеся останки гигантов, живших в каменном веке. Сейчас их можно увидеть в "Музее природы и человека" (Ханты-Мансийск). Сделать фотографию с восьмиметровой фигурой мамонта можно в филиале музея под открытым небом (культурно-туристический комплекс "Археорарк").

9. Рыбалка круглый год

Фото: Фонд развития Югры

В реках и озерах Югры водится немало видов рыб, в том числе и ценных, но многие рыболовы приезжают сюда за трофейной щукой. Рыбных мест в регионе предостаточно. Здесь можно поймать экземпляр весом 17 кг и более. На туристских базах созданы условия для ловли не только традиционным способом, как это издревле делают ханты и манси, но и с использованием современных снастей. Сезон рыбной ловли в Югре длится практически круглый год.

10. Океанариум "Акватика" и его обитатели

Фото: Фонд развития Югры

Океанариум "Акватика" находится в городе Когалыме. Гигантский "танк" (так ихтиологи называют аквариумы) объемом 3,5 млн литров обжили 18 акул, 3 гигантские мурены, пираньи, крылатые скаты, рыба-шар, крокодилы, черепаха. Кроме того, здесь можно совершить погружение на глубину до 4 метров в главном морском аквариуме и поплавать вместе с акулами или заняться серфингом на аттракционе "Флоурайдер".

11. Экстремальный отдых

Фото: Фонд развития Югры

В регионе разработан ряд экстремальных туров с элементами этнографии. Пять туристских баз Березовского района оборудованы всей необходимой инфраструктурой.

Фото: Фонд развития Югры

Горы Неройка и Народная по праву заслужили репутацию наиболее доступных и туристско-ориентированных точек Приполярного Урала. Обжитая инфраструктура в районе этих гор создает особую атмосферу гостеприимства и единения с природой.

Фото: Фонд развития Югры

Также в Югре могут предложить треккинговые пешие маршруты в горах Приполярного Урала или снегоходный межрегиональный маршрут к перевалу Дятлова (Свердловская область), путешествия на столбы выветривания Мань – Пупунер, снегоходные поездки к слиянию рек Оби и Иртыша. Для ценителей неспешных путешествий разработан тур длиною в 120 километров на собачьих упряжках.

Фото: Фонд развития Югры

Кроме того, в регионе есть горнолыжные комплексы, на которых можно покататься на сноуборде или горных лыжах, скатиться на тюбинге. А горнолыжный комплекс "Хвойный урман" располагается в Ханты-мансийске в природном парке "Самаровский чугас", гордостью которого являются кедровые леса.