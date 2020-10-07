В этом году Камчатка бьет все рекорды по посещаемости. Местные признаются, что никогда прежде не видели такого наплыва туристов. В общем-то, это и неудивительно. Многие жители нашей страны давно мечтали посетить этот красивейший край, но не решались из-за дороговизны туров и отдаленности региона. Однако пандемия, и последовавшее за ней закрытие границ, заставила их перейти от идеи к ее воплощению.

Фото: Наталья Пономарева

Камчатка – это почти три сотни вулканов (30 из которых действующие!), знаменитая на весь мир долина гейзеров, горячие источники, чистейшие горные реки, озера и водопады, дикая природа, и, конечно же, Тихий океан, где можно встретить китов, косаток, тюленей и других морских млекопитающих в их естественной среде обитания. Согласитесь, ради такого стоит пролететь пол страны.

Фото: Наталья Пономарева

Туры к китам и косаткам организует бюро невероятных приключений Team Trip. Морской круиз вдоль восточного побережья на Камчатке рассчитан на 5 дней. Экспедиция стартует из порта Петропавловска-Камчатского. Здесь туристов дожидаются заранее зафрахтованные яхты, катера и катамараны. Пусть внешне такие суда выглядят достаточно компактно, но на борту у них есть все необходимое для комфортного размещения компании из 5-7 человек: теплые каюты (обычно 2-3), душ, туалет, а также уютная кают-компания с кухней для кока (да-да, в команде есть повар, которые будет готовить вам вкусный завтрак, обед и ужин). И все это не считая оборудованной палубы и рубки капитана.

Фото: Михаил Коростелев

Первым делом после заселения на судно путешественникам проводят небольшой инструктаж по технике безопасности. Затем, если позволяет погода, корабль покидает порт и следует на выход из Авачинской бухты – к бескрайним просторам Тихого океана. Тут-то и начинаются настоящие приключения.

Фото: Наталья Пономарева

Первое яркое впечатление – остров Старичков. Свое название он получил благодаря маленьким морским птичкам – старикам, образовавшим здесь свою самую большую колонию. Помимо них на острове гнездятся берингов и краснолицый баклан, тихоокеанская чайка, моевка, тихоокеанский и очковый чистики, толстоклювая и тонкоклювая кайры, топорики и другие пернатые (всего 11 видов морских птиц, которые образуют 44 гнездовые колонии).

Фото: Наталья Пономарева

Кстати, часть из них облюбовала кекуры (скалы в виде конусов или столбов посреди океана) по соседству с островом. Со стороны они похожи на большие птичьи "многоэтажки".

Фото: Наталья Пономарева

А еще на прибрежных рифах Старичкова можно увидеть пестрых нерп (они же ларги). Существа они любопытные, но все же достаточно пугливые. Чаще наблюдают за моряками издалека, но могут и подойти поближе к судну, однако на тесный контакт рассчитывать точно не стоит.

Фото: Михаил Коростелев

Оставив остров Старичков позади, судно выходит в открытый океан. Невозможно передать словами те чувства, когда на горизонте появляется заветный черный плавник. "Косатка?", — отчего-то шепотом спрашиваешь ты капитана. "Косатка!", — уверенно отвечает он, и аккуратно направляет судно в ту сторону, где только что показалось млекопитающее. Туристы при этом мигом сбегаются на палубу с фотоаппаратами и биноклями в руках. Вдруг громкое "фырк", и косатка выныривает прямо у борта катера. Еще через минуту этот "фырк" раздается уже у тебя за спиной, и ты успеваешь увидеть только хвост животного. Угадать, где в следующий раз вынырнет косатка очень сложно, поэтому все члены команды продолжают крутить головами, пытаясь снова отыскать глазами тот самый черный плавник.

Фото: Михаил Коростелев

Кстати, о плавниках. У взрослых самцов высота спинного плавника может достигать 2 метров. По одной из версий, благодаря этому плавнику, напоминающему косу, млекопитающее и получило свое название. Возможно, именно поэтому косатка пишется через "о", а не через "а".

Несмотря на свои внушительные размеры (длина взрослого самца может достигать 10 м, а масса – 8 тонн), косатки – животные очень подвижные. За сутки это млекопитающее способно преодолеть расстояние в 100 км и более, поэтому любой океанариум для них – тюрьма.

Фото: Михаил Коростелев

При этом косатки редко плавают по одной, чаще стаями. Бывает, путешественникам везет, и они встречают на своем пути целую косатачью семью (до 20 особей за раз!) или же маму с детенышем (как было в моем случае). При этом косатки могут достаточно близко подходить к судну, что позволяет рассмотреть их во всей красе и сделать действительно уникальные фотографии. Особенно красивые снимки получаются на фоне камчатских фьордов и "домашних" вулканов. В дальнейшем можно направить фотографии биологам из проекта FEROP (Far East Russia Orca Project), которые уже много лет изучают косаток на Дальнем Востоке, и они расскажут, что это за семья и чем она примечательна (главное, чтобы на снимке было отчетливо видно белое седловидное пятно за плавником – это своего рода паспорт косатки).

Фото: Наталья Пономарева

Кстати, о косатачьих семьях – у этих млекопитающих чрезвычайно сильные родственные связи. Детеныши, даже достигнув половой зрелости, не покидают своих матерей, а остаются при них на всю жизнь, со временем обзаводясь собственным потомством. Бабушки – старейшие особи в стае – делятся с молодыми косатками секретами выживания и учат их приемам охоты. Те в свою очередь заботятся о своих старых и больных сородичах. К слову, живут косатки почти столько же, сколько и человек – самки до 70 лет, самцы – до 45-50.

Фото: Наталья Пономарева

Экологи различают две разновидности косаток – плотоядные и рыбоядные. Первые обычно охотятся на тюленей и каланов (морская выдра), а собравшись в группу, могут даже напасть на кита. Рыбоядные же косатки никогда не станут есть мясо теплокровных, а предпочтут ему, например, лосося. Именно такие создания чаще всего и встречаются у восточного побережья Камчатки. Кстати, несмотря на свое английское прозвище – killer whale (кит-убийца) – ни плотоядные, ни рыбоядные косатки никогда не нападали на человека в дикой природе. Более того, так называть этих млекопитающих стали из-за ошибки перевода. В испанском языке косатки – ballenas asesinas, что значит "убийца китов". Англичане же, по всей видимости, неправильно перевели это словосочетание, в результате косатка "превратилась" в "кита-убийцу".

Фото: Стас Захаров

Помимо косаток у восточного побережья Камчатки можно увидеть китов. Чаще всего туристам попадаются горбачи – они же горбатые киты. Также в этих водах можно встретить японских гладких и серых китов, малых полосатиков и даже кашалотов. Поверьте, эмоций от встречи с китом не меньше, чем от встречи с косаткой (косатки – тоже китообразные, но относятся к семейству дельфиновых).

Фото: Стас Захаров

Обычно китов высматривают по "фонтанчику". Сделав свое фирменное "фшшш", кит может скромно показать спинку или хвостик, а может и выпрыгнуть из воды. Такие представления особенно любят устраивать горбачи. Среди ученых бытует мнение, что прыжки адресованы другим китам того же вида, находящимся где-то неподалеку. Звук от удара о воду слышен довольно далеко и вполне может использоваться для сигнализации. Впрочем, есть и более простое объяснение такого поведения: подпрыгивая и ударяясь о воду, горбачи избавляются от паразитов – китовых вшей и маленьких рачков (балянусов и морских уточек), которые покрывают голову и плавники млекопитающего. Часть же ученых полагает, что кит прыгает просто от скуки или во время игры.

Фото: Наталья Пономарева

Стоит отметить, что whale watching – наблюдение за китами в их естественной среде обитания – с каждым годом набирает все большую популярность. Встреча с этими животными в открытом океане – это возможность прикоснуться к совершенно иному миру, миру дикой природы, в котором человек лишь гость, но никак не хозяин. Мысли о том, что перед тобой гигант размером с подводную лодку, просто не укладывается в голове. Средняя длина тела того же горбача, к примеру, 14 метров, масса – от 30 до 40 тонн. При этом самки, как правило, крупнее самцов. Кстати, в отличие от косаток, горбатые киты не образуют постоянных групп (за исключением пары мать/детеныш).

Фото: Наталья Пономарева

Важно понимать, что whale watching – не просто забава, а очень ответственный процесс, который должен строиться в соответствии с определенными правилами. Во-первых, оказавшись рядом с китом, следует минимизировать шумовое воздействие – иными словами, нужно подходить к животным на малом ходу, а лучше вообще заглушить двигатель. Кроме того, нельзя подплывать к млекопитающим слишком близко. Если наблюдение за животными ведут сразу несколько судов, капитаны должны сопровождать их только с одной стороны – ни в коем случае не окружать косаток или китов, не идти им наперерез и не пристраиваться в хвосте. Team Trip – одна из немногих компаний, кто пропагандирует ответственный whale watching. Опыт, полученный специалистами бюро за долгие годы работы, в том числе и за рубежом, позволяет им обучать этому искусству и других операторов, которые только начинают развивать этот вид туризма.

Фото: Наталья Пономарева

Между тем, гарантировать встречу с китом или косатками в дикой природе вам, конечно, никто не сможет, но от этого она еще ценней. Эти удивительные животные – олицетворение тайны, живущей в глубинах океана, прикоснуться к ней даже на одно мгновение – уже огромная удача.

Фото: Наталья Пономарева

Еще один гвоздь программы – сивучи (они же морские львы). В отличие от косаток и китов их почти всегда можно найти на мысе Кекурный. На этих скалах животные устроили целое лежбище или, вернее сказать, холостятскую тусовку. Мыс облюбовали молодые сивучи — половозрелые секачи, не сумевшие занять территорию на репродуктивном участке (то есть на том самом лежбище, где есть и самцы и самки) — и старые тюлени, не способные больше участвовать в размножении. Здесь их десятки.

Фото: Наталья Пономарева

На поверхности животные кажутся большими и неповоротливыми (длина тела взрослых самцов достигает 3 — 3,5 метров, масса — от 500 до 1000 кг), зато в воде они сама грация.

Фото: Стас Захаров

Кстати, в отличие от тех же нерп, сивучи очень легко идут на контакт, и с ними можно даже поплавать в открытом океане. Для этого вам понадобится гидрокостюм (от 5 мм), маска, ласты и чуть-чуть решимости. Любопытные животные сами подплывают к туристам, кружатся вокруг ныряльщиков, заглядывают им в глаза и норовят куснуть за ласту (гиды уверяют, что это абсолютно безопасно). Впрочем, подойти поближе к морским львам можно и на лодке, к ней они тоже проявляют интерес и могут проплыть совсем рядом с бортом.

Фото: Наталья Пономарева

Бонусом к косаткам, китам и сивучам идут каланы (морские выдры) и морские свиньи, которые также широко распространены у восточного побережья Камчатки.

Фото: Наталья Пономарева

Между тем, круиз предполагает и другие активности. Так, к примеру, в свободное от поисков морских млекопитающих время можно порыбачить (а затем отужинать своим уловом) или понаблюдать, как это делают медведи (если повезет застать их за этим занятием на одной секретной речке), прогуляться по берегу с огромными белыми валунами недалеко от мыса Кекурный, отправиться к водопадам и красивому горному озеру в бухте Русская или послушать лекции биологов, которые всегда есть в команде Team Trip.

Фото: Наталья Пономарева

Но главное, куда бы вы ни отправились, вас всюду будут сопровождать красивейшие пейзажи, как в фильмах National Geographic или BBC. Погода на Камчатке весьма непостоянная – солнце может быстро смениться тучами, дождем или туманом, но местные виды это совершенно не портит.

Фото: Наталья Пономарева

А еще на обратном пути суда непременно заходят в Вилючинскую бухту, в которой при хорошей погоде открывается шикарнейший вид на Вилючинский вулкан, и подплывают к мысу Зеленый, который действительно буквально утопает в зелени. При желании можно высадиться на берег и прогуляться к маяку на вершине холма. Кстати, здесь же находится палаточный лагерь биологов из проекта FEROP. Если застанете их на месте, сможете узнать много интересного о косатках и других морских млекопитающих.

Фото: Наталья Пономарева

В начале путешествия кажется, что пять дней в океане – это очень много, но на самом деле они пролетают как один миг, и вот ты снова прокручиваешь в голове свой первый "фшшш" и надеешься когда-нибудь еще раз повторить это захватывающее приключение.

Портал "Интерфакс-Туризм" благодарит за организацию поездки Бюро невероятных приключений Team Trip и лично его руководителя, подводного фотографа дикой природы, основателя проекта Whale Watching Russia Михаила Коростелева.