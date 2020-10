Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Белек – традиционно один из самых популярных у россиян курортов в регионе Антальи. Такого выбора больших пятизвездочных отелей с богатой инфраструктурой и широкими песчаными пляжами трудно найти где-либо еще. Если вы поселились в одном из отелей Белека, очень удобно выезжать на экскурсии и в сторону Антальи и, наоборот, на восток, в сторону Аланьи.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

От Белека до Антальи – около 40 км и примерно час езды. В столицу одноименного региона стоит съездить, чтобы прогуляться по старинным улицам квартала Калейчи, полюбоваться на римские ворота Адриана, пообедать в одном из ресторанов над морем и прокатиться на кораблике, полюбовавшись городом с моря.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Арка Адриана – один из символов Антальи и одновременно ворота в старый город Калейчи. Когда-то на его территории умещался весь город, а теперь это лишь небольшая его часть, с узкими тихими улочками, старинными мечетями и башнями.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Колонны ворот сделаны из гранита, а сами вороты – из белого мрамора. Их высота достигает 8 метров.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Во время прогулки по Калейчи можно купить симпатичные сувениры – кожаные османские тапки, старинную лампу или традиционные стаканчики для турецкого чая.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Или просто выпить турецкого чая с пахлавой в одном из симпатичных кафе по дороге.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

С высокой смотровой площадки Калейчи открывается отличный вид на город и побережье.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Попробовать традиционные для региона блюда стоит в ресторане Kaleici Arma на набережной. Он славится отличным видом на марину Калейчи и хорошей кухней. Советуем кебаб с соусом дзадзики, ягненка в тандыре, которого подают с рисом с кедровыми орешками. А для вегетарианцев – рыбу на гриле.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Небольшие туристические лодки возят туристов от марины Калейчи на прогулки вдоль городской набережной и курортного района Лара.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В ходе экскурсии можно увидеть знаменитый Дюденский водопад в одноименном парке – благодаря скалистому берегу вода здесь падает с высоты 40 метров в море, живописно разбиваясь на мелкие белые брызги над синей гладью.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Всего 35 км отделяют Анталью от древнего города Аспендос, основанного, по легенде, после Троянской войны. От него мало что сохранилось из-за многочисленных набегов арабов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Тем не менее, сюда стоит приехать, чтобы увидеть театр, построенный в период, когда город принадлежал римлянам и экономически процветал. Театр хорошо сохранился, а на сценическом портале до сих пор можно увидеть балкончики, в которых появлялись актеры во время представлений.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Перге – один из самых древних городов на анталийском побережье Турции. При раскопках здесь находили артефакты, которым более 7 тыс. лет, а люди жили с третьего тысячелетия до нашей эры. Как и другие поселения региона, он был основан греками, завоеван Александром Македонским, затем перешел под власть Рима. Временем наибольшего расцвета стало римское правление.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Стадион Перге на 12 тысяч зрителей – один из наиболее хорошо сохранившихся в Турции.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Здесь сохранились остатки 12-метровых городских стен, римских терм, водного канала на центральной улице, колоннады портиков вдоль улиц, в которых располагались когда-то магазинчики.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Раскопки в Перге начались в 1946 году и продолжаются до сих пор.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Руины греческой колонии на полуострове Сиде хотя и не так хорошо сохранились, как Перге, но зато очень красиво смотрятся на фоне моря. Колонны храма Аполлона и бескрайняя синева за ними – один из самых фотографируемых видов в Анталийском регионе.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Остатки античных некрополей, колонн и гробниц можно увидеть в Сиде, просто прогуливаясь по набережной.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В Сиде сохранился самый большой из римских амфитеатров в Турции на 20 тыс. зрителей. Здесь проходили не только театральные представления, но и бои гладиаторов. Сегодня он частично восстановлен.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В здании римских бань V века расположился музей Сиде с интересной коллекцией античных статуй и артефактов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Музей атмосферный и хорошо сделан, во дворе – симпатичный парк с красивым видом на море, где также можно увидеть найденные при раскопках в регионе памятники и гробницы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

От Белека сюда примерно 40 минут езды, от Аланьи – подольше, а если вы поселитесь на самом курорте Сиде – можно просто ходить пешком и каждый день наслаждаться видами древних стен и колонн на фоне заката.

Фото: thelandoflegendsthemepark.com

The Land of Legends Kingdom Hotel and Theme Park – пятизвездочный отель и парк развлечений. Он был построен в 2016 году недалеко от курорта Белек известной цепочкой Rixos и быстро завоевал популярность у туристов.

Фото: thelandoflegendsthemepark.com

Сегодня это самый большой в Турции тематический парк развлечений, занимающий площадь 63 тыс. гектар. В аквапарке Legend of Aqua – почти 120 горок и аттракционов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо аттракционов и водных горок гостям тут предлагают хороший шопинг – в Land of Legends целая галерея магазинов популярных мировых и турецких брендов. Причем, несмотря на пятизвездочный статус отеля, есть и вполне демократичные марки вроде очень популярного у россиян LC Waikiki.

Фото: nemorestaurants.com

Ресторан Nemo, расположенный на променаде The Land of Legends Kongdom, в полном соответствии со своим названием славится рыбной кухней. Здесь стоит заказать суши или авторские роллы с крабом. Подача поразит воображение даже самых искушенных гурманов. Интерьеры заведения украшают большие аквариумы с экзотическими рыбами и даже небольшой белой акулой.