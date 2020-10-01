Фото: Sunay Sertel

Это мир настоящего Востока: колыбель человечества, где сохранились мегалитические храмовые комплексы, где бродил библейский Авраам, где проходил великий шелковый путь и города, стоявшие на его пути благодаря торговле, процветали и купались в золоте, где стояли восточные форпосты Рима, защищавшие империю от восточных врагов, где рождались и умирали народы и империи, где все также текут Тигр и Евфрат, тысячелетия давая человечеству воду и пищу, а значит и жизнь.

Фото: Sunay Sertel

И если вам интереснее с головой окунуться не в море, а историю древнего мира, средних веков, любоваться произведениями искусства тех времен и архитектурой, наблюдать за старыми традициями, которые продолжают соседствовать с современным миром, то вам – в Газиантеп, Шанлыурфу, Мардин, Диярбакыр – турецкие города, находящиеся в приграничных районах с Сирией и Ираном.

Фото: Интерфакс / Александр Кузнецов

В Газиантепе нельзя пропустить потрясающий музей античной мозаики, которую спасли из древнего города Зевгма, затопленного водой из-за строительства ГЭС на Евфрате. Причем работы продолжались даже после того, как вода поднялась и мозаики оказались под водой. Здесь хранится известная "Цыганка". Однако до сих пор неизвестно, кто именно изображен на этой мозаике. Полемика идет даже о том, какого пола эта "Цыганка".

Фото: Sunay Sertel

По дороге из Газиантепа в Шанлыурфу необходимо добраться до городка Халфети, а из него уже на катере отправиться по Евфрату до деревни Савашан. Здесь турки, построив ГРЭС в Биреджик, затопили деревушку, тем самым создав новую достопримечательность: на водохранилище получилась эдакая Калязинская колокольня, но на исламский манер – над водой возвышается минарет затопленной мечети. Противоположенный берег Евфрата не менее интересен, так как на крутом склоне можно увидеть останки римской крепости Румкале.

Старше Стоунхенджа

Фото: Интерфакс / Александр Кузнецов

Добравшись до Шанлыурфы, немедленно отправляйтесь на "Пузатый холм" или Göbekli Tepe по-турецки. Это самое старое из подобных мегалитических сооружений на планете, оно датируется XII-X тысячелетием до н.э. Не только историки и археологи, но и обычные люди испытывают испытывает возбуждение, находясь рядом с древнейшим культовым сооружением человечества, которое в те времена не занималось даже земледелием, а до появления нормальных инструментов из металла для обработки таких сооружений из камня было еще несколько тысячелетий.

Фото: Интерфакс / Александр Кузнецов

В многомиллионной Шанлыурфе, кроме потрясающего исторического музея, есть оазис, где можно провести пару-тройку часов после экскурсий – "Рыбное озеро". Водоем — часть большого рекреационного комплекса, в котором расположилось несколько мечетей, парк, протоки. В этом месте по легенде решили сжечь Авраама, но дрова превратились в карпов, а огонь – в воду. Теперь это место святое, рыбу из озера нельзя вылавливать и есть. Если вы религиозны, то для вас будет интересно еще одна достопримечательность – пещера, которую также связывают с именем Авраама (Ибрагима в исламе). "Рыбное озеро" — очень красивое и комфортное место даже днем в жаркую погоду. В парке много чайных. Здесь можно отдохнуть, а затем отправиться в Харран, куда (как следует из Книги Бытия) переселился из Южной Месопотамии Авраам.

Фото: Sunay Sertel

В окрестностях Шанлыурфы в сторону границы с Сирией стоит деревня Харран, известная также своим стратегическим значением во времена Крестовых походов. От былого величия Харрана практически ничего не осталось. Теперь это деревня, где люди, как и многие столетия назад, ведут привычный им родовой образ жизни в глиняных домах.

Фото: Интерфакс / Александр Кузнецов

Жемчужина Юго-Восточной Анатолии – Мардин, а точнее его расположившийся на склоне горы старый город, отстроенный в арабском стиле. Город сохранил не только архитектурный облик, но и дух тех времен: на единственной широкой улице с односторонним движением современный автомобиль пропускает осла-мусорщика (а как по другому собирать мусор с узких извилистых улочек города?). Вечерами женщины между домами на улице разжигают огонь, чтобы приготовить ужин, вечерний воздух пахнет свежемолотым кофе с кардамоном и специями, а открыв окно, вы увидите ту же картину, что видел человек тысячу лет назад, — плодородную долину Северной Месопотамии.

Фото: Sunay Sertel

Из Мардина можно съездить в Мидьят. Большинство строений здесь были реставрированы недавно, однако это не делает их менее красивыми. Отличная локация, чтобы побродить по местным улочкам пару часов, выпить кофе с травами и сделать несколько красивых кадров.

Фото: Интерфакс / Александр Кузнецов

Вернувшись из Мидьята, можно отправится в сторону Диарбакыра в крепость Зерзеван, чтобы увидеть один из самых восточных форпостов Римской империи. А можно продолжить прогулки по витиеватым улочкам Мардина и местному базару. Весь регион славится фисташками (в том числе и свежими, если вы окажетесь здесь во время их сбора), а также гастрономией. Поэтому турки приезжают в Северную Месопотамию не только посмотреть на исторические памятники и архитектуру и посетить святые места, но и насладиться местной кухней, непохожей на то, что предлагают в других регионах Турции.

Зачем нужен Айран

В традиционное меню входят закуски мезе, которые обычно сменяет салат, следом за ним следует закуска в виде котлетки из сырого мяса, потом суп (например, чечевичный), к нему обязательно ичли кёфте (мясная котлета, обернутая массой из нута и обжаренная, как правило, во фритюре). Важно раскусить котлету и выдавить внутрь сок лимона, долька которого предусмотрительно была принесена вам на отдельной тарелке. В этом месте вам предложат айран, от которого не стоит отказываться, так как он отлично помогает пищеварению.

После супа – обязательно лахмаджун (фарш на пресном тесте), который надо есть с пучком петрушки, помидорами, острым перцем и соусом дзадзыки. А между тем –еще и ужин-то не начинался! Потому что убирают грязную посуду и несут на шкворчащей глиняной тарелке гёвеч (томлёные острые овощи с мясом). Соус у этого блюда настолько вкусный, что пока в тарелке будет оставаться хотя бы капля, вы не перестанете макать в него хлеб.

Официант вновь предложит айран перед переходом к десерту. И вот уже несут кому чай, кому кофе с кардамоном и... кюнефе (горячий десерт из специального теста с сыром) Он подаётся с дондурмой (мороженым), от которого может отказаться только совершенно бессердечный и лишенный всякого вкуса человек.

Спустя четыре дня в Месопотамии понимаешь, что непривычный для россиян айран – необходимая часть застолья в гостеприимной Северной Месопотамии и пить его действительно стоит трижды: до ужина, в середине трапезы, и по окончании.

Как добраться и где жить

Фото: Интерфакс / Александр Кузнецов

Лучшее время для посещения Северной Месопотамии – осень или весна, летом здесь очень жарко. Самый удобный вариант перелета для самостоятельных российских путешественников – со стыковкой в Стамбуле. Оттуда можно лететь в аэропорт Газиантепа или Диярбакыра, в зависимости от этого ваш маршрут будет проходить с востока на запад через Мардин, Шанлыурфу, Газиантеп, либо в обратном порядке.

Фото: Reyhani Kasri Hotel

Арендуя автомобиль и бронируя гостиницы, стоит помнить, что вас будут интересовать старые части городов с узкими улочками и фактическим отсутствием парковок. Поэтому к выбору гостиниц нужно подходить аккуратно, уточняя наличие парковок, либо подбирая место жительства неподалеку от старого города. В Мардине обязательно бронируйте отель с видом на долину и террасой на крыше (например, Reyhani Kasri Hotel) – здесь потрясающие рассветы и закаты, которыми вы не устанете любоваться.

В ноябре пул российских туроператоров планирует начать продажу организованных туров в регион. Как предполагается, они будут включать две ночи в Стамбуле и три в Юго-Восточной Анатолии.