Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кемер – один из старейших курортов в регионе, его бурное развитие началось в начале 90-х и стало возможным благодаря появлению дорог и туннелей из Антальи. Постепенно он разрастался, отели начали строиться в обе стороны от поселка. Сегодня помимо самого Кемера отдых туристам предлагают поселки Бельдиби, Гейнюк, Кириш, Чамьюва и Текирова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В течение столетий до и после нашей эры на территории провинций Анталья и Мугла существовало древне-греческое государство Ликия с собственной культурой, письменностью и необычной архитектурой. Его поочередно завоевывали персы, Александр Македонский, римляне и турки. Но даже в составе империй Ликия сохраняла частичную автономию и необычную архитектуру.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Наиболее интересные памятники древней Ликии располагаются к югу от Кемера, поэтому ближе всего ехать к ним из самого южного поселка Текирова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В древнем городе Мира в 5 км от побережья можно увидеть античный театр и целый комплекс гробниц, которым более двух тысяч лет. Ближайшее к мире современное поселение – городок Демре, поэтому экскурсию сюда обычно названию Демре-Мира.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В первом тысячелетии нашей эры Мира была столицей Ликии и процветающим торговым городом, имевшим право чеканить собственные монеты.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Ликийцам нравилось хоронить своих мертвых в гробницах, высеченных в скалах. Считалось, что это позволит им быстрее попасть на небеса, к богам. Всего сохранилось 10 гробниц, их соединяют внутренние каменные лестницы. В теплом средиземноморском климате эти надгробья отлично сохранились и сегодня позволяют туристам делать необычные фотографии.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В IV веке митрополитом Миры был Николай из Патары. После его смерти верующие, приходившие поклониться мощам, начали рассказывать о чудесных исцелениях. Николая стали называть Чудотворцем, в Миру поехали паломники. А в западном мире Святой Николай стал заступником детей, который приносит им новогодние подарки – Санта-Клаусом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В традиции русской православной церкви его называют Николаем Угодником, Святителем, Заступником. Его считают покровителем путешественников и моряков. Святой был похоронен в храме, который носит его имя, в саркофаге из белого мрамора. В конце XI века итальянские купцы вывезли мощи в город Бари на юге Италии.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сама церковь, где хранится саркофаг, была построена во II веке нашей эры на месте древнего греческого храма Артемиды. После смерти Николая ее несколько раз перестраивали, а то здание, которое мы видим сегодня, было создано в VIII веке – это базилика в форме креста.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В средние века Мира оставалась торговым городом, лежащим на пересечении важных морских торговых путей. В город часто заезжали паломники, направляющиеся в Иерусалим.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сегодня Мира остается популярной у православных паломников. Как рассказывают гиды, верующие периодически пытаются поцеловать святыню, забрать с собой камешки с саркофага, а иногда даже глотают их. Из-за этого администрация церкви вынуждена была закрыть его стеклом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В церкви хорошо сохранились итальянские мозаики 11 века...

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

... фрески XII века, рассказывающие о жизни Николая.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

...и необычная круглая фреска на сюжет "Тайной вечери".

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как подчеркивают гиды, церковь Святителя Николая Чудотворца в Демре-Мире – единственная старинная церковь в Турции, которая еще не стала мечетью.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рядом с церковью Святого Николая располагается центр иконописи Святого Николая, можно приобрести иконы, написанные в том числе монахами Афонского монастыря.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кекова – небольшой остров в Средиземном море – также расположен недалеко от Демре. На его северном побережье располагался античный город Долихисте, частично ушедший под воду в результате землетрясения во II веке.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Туристы добираются к острову на моторных лодках, вмещающих обычно 10-15 человек. Экскурсия включает купание у побережья Кекова и прогулку вдоль берега, где под водой и над водой можно видеть античные постройки.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Остров Кекова и вся территория вокруг с начала 1990-х годов объявлены закрытой охраняемой зоной. Поэтому море у его берегов очень чистое, глубокого бирюзового цвета и идеально подходит для купания.