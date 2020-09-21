В агентстве туризма и продвижения Тюменской области считают, что росту турпотока мешают, в первую очередь, многочисленные стереотипы, связанные с сибирским регионом. «Мы разработали тур «В Сибирь по своей воле» с целью показать все многообразие видов отдыха, которые готов предложить регион: экскурсионный, бальнеологический, экологический, промышленный туризм, трофейную охоту и рыбалку. И чтобы разрушить стереотипы о наших краях, — говорит руководитель агентства области Мария Трофимова.

Сибирь близко

Самый первый стереотип пал сразу. Врата Сибири ближе, чем многие думают. Перелет из Москвы займет всего 2 часа 15 минут, прямой перелет из Санкт-Петербурга – 3 часа 10 мин. Международный аэропорт Тюмени Рощино принимает около 2 миллионов пассажиров в год.

Фото: Ирма Бушелашвили

Второй стереотип – про сибирское бездорожье – рухнул столь же стремительно. Тюмень практически ежегодно занимает лидирующие позиции различных рейтингов по качеству дорог. А в 2018 году город стал абсолютным лидером рейтинга по качеству дорог в России в результате опроса портала SuperJob.

Минеральная вода вместо нефти

Для многих жителей центральной России станут открытием тюменские горячие источники, превосходящие по составу и пользе воду знаменитых Карловых Вар. В послевоенные годы здесь искали нефть, а нашли минеральную воду.

Фото: Ирма Бушелашвили

В регионе насчитываются десятки горячих источников, температура в которых круглогодично составляет от 34 до 48 градусов. У местной минеральной воды богатейший состав, в ней содержатся почти все элементы периодической таблицы Менделеева, кстати, уроженца здешних мест. Причем, выбор источников очень широкий – от скромных бассейнов до огромных спа-комплексов.

Фото: Ирма Бушелашвили

Для отдыха с детьми идеально подойдет термальный курорт «ЛетоЛето» с гостиницей 4 звезды, с самым большим в России крытым аквапарком и термальным бассейном под открытым небом.

Город счастливых

В рейтинге, составленном по результатам исследований «Индекс счастья российских городов», Тюмень регулярно занимает первые строчки. Тюменцы очень гордятся тем, что они самые счастливые люди в России. И заодно гордятся своим городом, где действительно есть, что посмотреть. Это и архитектура разных эпох, и исторические места, и музеи, и потрясающая природа.

Фото: Ирма Бушелашвили

Обязательно прогуляйтесь по историческому центру, полюбуйтесь на сибирское чудо – объемную тюменскую резьбу, завораживающую не только эстетически совершенной формой, но и символическим содержанием. Например, деревянные орнаменты над окнами красивейшего дома купца Сергея Чиралова напоминают традиционный женский головной убор, а в начале прошлого века они считались знаком, что хозяин дома готов выдать дочерей замуж. Городская легенда гласит, что, если дотронуться до стены этого дома, тебя будет сопровождать удача.

Фото: Ирма Бушелашвили

Барокко, классицизм, неоклассицизм, модерн достаточно органично соседствуют с современной архитектурой. Обязательно стоит посетить единственную в России четырехуровневую набережную реки Туры, на берегах которой расположен город. Кстати, можно отправиться на речную прогулку и посмотреть город с воды.

Фото: Ирма Бушелашвили

А по Мосту влюбленных через реку Тура рекомендуем пройтись в вечернее время. Меняющаяся подсветка придает особое очарование живописным пейзажам набережной, старой части города, одиноким ночным яхтам, проходящим под мостом.

Самый известный в мире русский

Обязательная остановка по дороге из Тюмени в Тобольск – село Покровское. Здесь находится первый в Сибири частный музей, дом-музей Григория Распутина – одной из самых спорных и неоднозначных фигур российской истории.

Блестящая эмоциональная авторская экскурсия основателя музея Марины Смирновой позволит другими глазами посмотреть на сибирского крестьянина, которому ставят в вину гибель российской империи, откроет множество несоответствий между мифами и официальными источниками. И возможно ответ на вопрос: был ли Распутин гениальным провидцем или лжепророком, станет для вас не столь однозначным.

Фото: Ирма Бушелашвили

В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки. И на всякий случай, не забудьте посидеть на знаменитом венском стуле Григория Распутина, который приносит удачу и карьерный рост. А в качестве доказательств Марина Смирнова приводит примеры двух экс-губернаторов Тюменской области, а ныне мэра Москвы Сергея Собянина и министра строительства РФ Владимира Якушева, которые сиживали на знаменитом стуле.

Кремль и тюрьма в Тобольске

История Тобольска – удивительный синтез великого и трагического. Он первым в Сибири получил статус города в 1590 году. А с 1708 года был административным и духовным центром всей Сибири, простиравшейся от Урала до Тихого океана. Поэтому у города – особое место в российской истории.

Фото: Ирма Бушелашвили

Здесь расположен уникальный образец сибирского зодчества, белокаменная крепость XVII века – Тобольский кремль, единственный каменный кремль в Сибири, со старейшим сибирским храмом в ансамбле — Софийско-Успенский кафедральный собор.

С Тобольска начинается история ссылок в Сибирь. Именно сюда прибыл первый сибирский ссыльный – набатный колокол из города Углича, «казненный» отсечением языка и сосланный за то, что в XVI веке известил жителей Углича о смерти царевича Димитрия. По всей видимости, ссылка длиною в 300 лет – именно столько колокол пробыл в Тобольске до возвращения на родину – одна из самых продолжительных в истории. Сейчас на месте первого «ссыльного» висит его копия.

Фото: Ирма Бушелашвили

Драматические страницы российской истории вас ждут в музее семьи императора Николая II, который расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке семьи Николая II в 1917-1918 годах. Отсюда семья последнего российского императора была вывезена в Свердловскую область – на расстрел.

Фото: Ирма Бушелашвили

Столь же сильные впечатления оставляет замок каторжно-пересыльной тюрьмы. Это самый загадочный архитектурный комплекс Тобольского Кремля, в казематах которого побывали Федор Достоевский, Владимир Короленко, Николай Чернышевский. До 1989 г. – одна из самых строгих российских тюрем, такая называемая спецтюрьма, в наше время – Музей сибирской каторги и ссылки. Холодные и горячие карцеры, кандалы, орудия для клеймения вызывают душевный трепет. Желающие могут провести ночь в тюрьме недорого – в хостеле «Узник», устроенном в помещении бывших карцеров.

Во глубине сибирских руд

Фото: Ирма Бушелашвили

Тур «В Сибирь по своей воле» не ограничивается столицами – бывшей и нынешней. Обязательно посетите небольшой город Ялуторовск – блинную столицу России, где на ваших глазах испекут блины диаметром от 1 до 3 метров, вошедшие в книгу рекордов России, и, естественно, угостят ими.

Ялуторовск – это город знаменитых советских конфет «Гулливер», сгущенного молока, родина купца и мецената Саввы Морозова, место ссылки декабристов. И просто очень аккуратный, утопающий в цветах, уютный маленький город в сибирской глубинке.

Фото: Ирма Бушелашвили

В мемориальном доме М.И.Муравьева-Апостола вам расскажут, как жили девять сосланных в Ялуторовск декабристов, и сколько блага для местных они сделали за годы жизни в сибирской глубинке.

Фото: Ирма Бушелашвили

Ялуторовский острог и одноименная слобода были основаны в 1659 г. на месте бывшего татарского городища Явлу-тур. Сегодня воссозданный по архивным данным острог – музей под открытым небом. И несмотря на грозное название, здесь предлагает массу веселых забав – интерактивную программу, настоящее крестьянское застолье с блюдами традиционной русской кухни, фотосессии в национальных костюмах, стрельбу из лука, мастер-классы по изготовлению народной куклы, росписи по дереву.

Уха из нефти и посвящение в буровики

Фото: Ирма Бушелашвили

Тюменская область – крупнейший нефтегазовый регион России, где сосредоточено 73 % текущих разведанных запасов российской нефти. Поэтому без знакомства с историей нефтегазовой отрасли путешествие в край будет неполным. И региону есть что предложить в сфере промышленного туризма. Это и экскурсии на современнейшую площадку нефтехимического гиганта – «Сибур Тобольск» с арт-объектами предприятий – резервуарами, на которых изображены представители флоры и фауны тобольских лесов.

Фото: Ирма Бушелашвили

На учебном полигоне Тобольского индустриального университета в селе Успенка вам не только расскажут о технологии добычи нефти, но и покажут настоящую буровую установку, посвятят в буровики, выдав соответствующий диплом, и совершив «помазание» нефтью.

Фото: Ирма Бушелашвили

А изюминкой экскурсии «Черное золото Сибири» станет вкуснейшая уха из ценных видов местной рыбы, щедро сдобренная нефтью высокой очистки.

Шашки наголо!

Фото: Ирма Бушелашвили

Знакомство с культурой и обычаями сибирского казачества – еще один обязательный пункт путешествия. В «Казачьем подворье» вы полюбуетесь на мастерство владения шашкой, сможете попробовать свои силы в стрельбе из лука, метании ножей, покрасоваться на скакуне, не забыв сфотографироваться в самых героических позах. И попробовать местного самогона с традиционными закусками – картошкой с салом и соленым огурцом.

Что поесть и что привезти

Фото: Евгений Шульц

Любители гастрономических изысков могут отведать в местных ресторанах строганину из стерляди и муксуна, блины из черемухи, оленину, котлеты из щуки и расстегаи из сибирских рыб, оленину и утятину, и конечно, знаменитые сибирские пельмени. Завершить трапезу можно десертом из мороженых сибирских ягод с кедровыми орешками и вареньем из еловых шишек, запив все это ароматным чаем из сибирских трав.

Фото: Ирма Бушелашвили

Чаще всего туристы везут из области в качестве сувениров кедровые орешки, благородные рыбы, кондитерские изделия местной фабрики «Квартет». Но помимо этих традиционных сувениров отличным подарком близким станут изделия местных художественных промыслов. В магазине единственной в России Тобольской фабрике художественных косторезных изделий и сувенирных лавках можно приобрести филигранно сделанные сувениры из бивня мамонта.

Как рассказала руководить отдела по связям с общественностью ANEX Tour Россия Алена Хитрова, туроператор предлагает тур «В Сибирь по своей воле» на базе регулярных рейсов с вылетом из 11 городов, среди них – Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Москва, Нижневартовск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Уфа, Ханты-Мансийск.