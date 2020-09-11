Авиакомпания "Аэрофлот" в пятницу возобновила рейсы в Дубай (ОАЭ), прерванные весной этого года на фоне пандемии коронавируса. Рейсы будут выполняться из "Шереметьево" два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Также с 11 сентября стартуют рейсы Emirates с вылетом из аэропорта "Домодедово" по пятницам и субботам.

Росту спроса мешает отсутствие чартеров

"Спрос на туры в Дубай заметно вырос после объявления о возобновлении регулярного авиасообщения между РФ и ОАЭ, однако заявок пока мало из-за небольшого числа рейсов на направлении", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как рассказали в компании Coral Travel, спрос на туры в ОАЭ есть, однако он несопоставим с ситуацией, когда на направлении выполняются чартерные рейсы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Единичные заявки на туры наблюдают и в компании TEZ Tour, при этом заезды на ближайшие даты не пользуются особым спросом.

В свою очередь, в Anex Tour отметили, что сейчас путешествия в Эмираты пользуются большим спросом у обеспеченных туристов, которые и годом ранее могли позволить себе поездку на регулярных рейсах. "Несмотря на достаточно строгие условия посещения, мы можем отметить интерес со стороны туристов. Мы и в прошлом году, при наличии чартеров, прекрасно продавали туры в ОАЭ на регулярных рейсах. Конечно, они более популярны среди обеспеченных туристов. Эти клиенты и полетят сейчас в Дубай", — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что российским туристам сейчас доступны путешествия в ОАЭ только в эмират Дубай, поскольку в Абу-Даби иностранные граждане должны соблюдать двухнедельный карантин по прилету, а в Шарджу возможен въезд только по резидентской визе.

Стоимость туров выросла

По данным туроператоров, стоимость туров в ОАЭ в этом году заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку на направлении не выполняются более дешевые чартерные рейсы. Также сказывается ослабление рубля.

"Некоторый рост цен есть – как из-за перевозки на регулярных рейсах, так и из-за курса валюты", — заметили в Coral Travel.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Anex Tour также сообщили о повышении цен на туры по сравнению с прошлым годом. "В среднем цены на поездки в Дубай рейсами регулярных авиакомпаний выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас цены на туры в эмират начинаются от 139 тыс. на неделю на двоих из Москвы и от 160 тыс. на неделю на двоих из Санкт-Петербурга (перелет со стыковкой в столице)", — рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что в основном, туристы выбирают размещение в гостиницах высокого уровня. В Coral Travel наиболее востребованы дорогие четырех и пятизвездочные отели.

Emirates увеличит частоту рейсов в октябре

С 23 октября авиакомпания Emirates планирует осуществлять рейсы между Москвой и Дубаем ежедневно. Билеты уже доступны для бронирования, их стоимость, как и у "Аэрофлота", варьируется от даты вылета. Стоимость билетов на ближайшие даты начинается от 50 тыс. рублей, на вторую половину октября – от 38 тыс., на ноябрь можно купить билеты от 31 тыс. рублей.

"Если авиакомпании увеличат частоту рейсов, то и спрос, и объем продаж у туроператоров заметно вырастут", — резюмировали в "Интуристе".

Фото: Пресс-служба Emirates

Прошлой зимой авиакомпании выполняли из России в Дубай около 100 регулярных рейсов в неделю, также осуществлялись чартерные программы по заказу туроператоров из разных аэропортов страны.

Российским туристам за 96 часов до прилета в Дубай необходимо сделать тест на коронавирус (распечатанную копию данного теста на английском языке нужно показать во время регистрации на рейс из России), также его необходимо будет сдать после прилета в эмират бесплатно. Результаты второго теста будут получены в течение двух дней, которые необходимо будет провести в самоизоляции в отеле. Если результат теста будет положительным, путешественник должен 14 дней находиться на самоизоляции. На мобильный телефон также нужно установить приложение DXB Smart App для отслеживания перемещений.