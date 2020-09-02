А еще Северный Кавказ – это гостеприимство и радушие, равного которому, возможно, нет нигде в мире. Кстати, помимо того, что это самый высокогорный, это еще и самый многонациональный район России: здесь проживают 42 народа, говорящих более чем на 100 диалектах.

За одну поездку можно познакомиться сразу с несколькими горными районами региона. И начать стоит с курорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Ближайший аэропорт располагается в Минеральных Водах, время в пути составит три часа. Добраться до курорта из аэропорта проще всего на частном такси, которые во множестве встречают туристов. Стоимость поездки – 3 тыс. рублей, можно вызвать «Яндекс. Такси» и Uber, но это будет стоить чуть дороже – от 3,5 тыс.

Рафтинг и треккинг на Архызе

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Курорт открылся в 2013 году как горнолыжный, однако в последние годы активно предлагает и летние виды досуга – конные прогулки по поселку Романтик или по Тебердинскому заповеднику (250 руб. – 30 минут, час – 500 рублей), катание на велосипеде (250 рублей/час), а также рафтинг, рыбалку и треккинг по экотропам.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Насладиться живописными видами горного курорта с высоты птичьего полета можно на параплане. Рискнет не каждый, но ощущения от полета непередаваемые. Стоимость полета — 5,5 тыс. рублей, включая прокат параплана, подвесной и спасательной системы, шлема, а также сопровождение полета инструктором. Вы также сможете дополнительно взять в прокат фото- или видеокамеру. Время полета в зависимости от силы и направления ветра составит от 5 до 15 минут.

Тем, кто боится высоты, но любит воду и готов испытать острые ощущения, придется по вкусу рафтинг по высокогорной реке Большой Зеленчук. Бурное течение реки, крутые спуски и перепады высот не должны пугать новичков. По отзывам туристов, некоторые «начинающие экстремалы» даже не всегда умеют плавать, садясь в лодку. Инструктор учитывает все нюансы, поэтому впечатления от сплава у гостей курорта превосходные. Стоимость – 800-1000 рублей с человека.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В Архызе множество озер, водопадов, нетронутых лесов с богатой растительностью, а также достопримечательностей. По длинным треккинговым маршрутам можно добраться до Софийских водопадов или Аланского городища, однако неподготовленным туристам лучше воспользоваться такси, поскольку археологический комплекс находится почти в 25 километрах от курорта.

Аланское городище — это музей-заповедник на месте древнего поселения X-XII веков. В древности через город проходил Великий Шелковый путь, по нему шли не только торговцы, но и миссионеры, поэтому Алания стала центром византийской культуры на Северном Кавказе.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На территории комплекса находятся три храма: южный, построенный в X веке и позднее перестроенный уже в русском стиле, является сейчас древнейшим действующим христианским храмом России после храма Святого Иоанна Предтечи в Керчи. Средний храм сложен из песчаниковых плит, а в куполе сделаны специальные отверстия для акустики. Удивительно, но факт: если встать в центре храма и тихо что-то прошептать, то люди в другом конце сооружения все услышат. Северный храм самый крупный, он служил кафедральным собором Аланской епархии во времена, когда на территории Северного Кавказа существовало государство Алания, исповедовавшее христианство. В XIII веке она пала под нашествием татаро-монгольского ига.

Перевал Гумбаши, минеральные источники Кисловодска

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Путь к термальным курортам Северного Кавказа можно построить по живописному маршруту через перевал Гумбаши. Лучше всего для этого арендовать автомобиль, поскольку не каждый таксист повезет по дороге, поднимающейся в гору по серпантину более чем на две тысячи метров и проходящую через горное ущелье. В идеале отправиться в поездку в солнечную погоду: тогда есть возможность увидеть не только кавказские хребты, но и вершину Эльбруса.

Фото: Елена Яковлева

Гумбаши в переводе с карачаевского означает «песчаная вершина». Дорога пролегает сквозь высокогорные луга плато Бийчесын («Могила княжны»), где пасутся табуны лошадей карачаевской породы. По легенде здесь свела счеты с жизнью молодая княжна, когда отец запретил ей выйти замуж за любимого, сосватав за нее другого.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Перевал – это своеобразное место силы: там дуют сильные ветра, а пейзажи настолько завораживают, что забываешь фотографировать и просто стоишь, вдыхая ароматы горных трав.

Фото: Елена Яковлева

От Гумбаши до Кисловодска на машине ехать примерно час, в пути вы увидите много придорожных поселков. Традиционно большинство деревень России выглядят так: участок, окруженный частоколом, в центре или ближе к улице построен деревянный двухэтажный дом со светелкой и рядом окон с наличниками и ставнями. На Северном Кавказе вы таких домов почти не увидите. Большинство из них спрятаны за глухим забором и не имеют окон на улицу, более того – одна из стен дома общая с забором. Зато на Кавказе очень любят украшать ворота! Чем богаче семья, тем роскошнее выглядит вход на участок. В стародавние времена существовала даже традиция: если в семье рождался мальчик, то на воротах делали пики, а если девочка, то вытачивали узоры. Некоторые местные жители до сих пор следуют древним обычаям.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Направляясь на курорты Кавминвод, стоит прихватить с собой томик Лермонтова. В этих городах большинство достопримечательностей будет связано с его именем, не зря их так и называют «Лермонтовскими местами» — Кольцо-гора, Лермонтовская площадка (ресторация), минеральный источник им. М.Ю.Лермонтова в Железноводске и другие. Все дело в том, что писатель рос очень слабым и болезненным ребенком, поэтому бабушка каждый год привозила его на Кавказ на лечение.

Город-курорт Кисловодск называют «жемчужиной Кавказа» — это самый южный, самый высокогорный, самый солнечный из всех городов Кавминвод. Кроме того, курорт является вторым (после Сочи) по числу здравниц.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Свое название город получил благодаря изобилию источников лечебной углекислой воды «Нарзан», которая в России издавна называлась «кислой водой», ее разливают в Кисловодске с 1894 года.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Современный Кисловодск похож на небольшой европейский город. Создается впечатление, что вот-вот из-за угла появится дама в шляпке и платье из батиста с бюветницей в руке и направится к Нарзанной галерее. Стрельчатые окна, ступенчатые башенки неизменно навевают ассоциации со средневековыми замками.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В конце XIX Нарзанная галерея была излюбленным местом высшего общества — здесь можно было и принять нарзанную ванну, и попить минеральной воды, и потанцевать под звуки оркестра. Надо сказать, что раньше ее пили очень много, медики рекомендовали не менее 30 кружек в день! Считалось, что так будет больше пользы для организма.

Опытным путем стало известно, что такое количество минеральной воды может быть вредно для организма, поэтому больше таких рецептов никто не прописывает. Тем не менее, попробовать целебную воду в Нарзанной галерее можно бесплатно и сейчас.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Послушать пение птиц и насладиться тишиной после оздоровительных процедур можно в Курортном парке. Здесь, в густых кронах деревьев прячутся белки, редкие черные дятлы, а рядом с тропами протекает бурная речка Ольховка. Стоит отметить, что мест для фотосессий здесь очень много: начиная от мостика «Дамский каприз», названного так из-за своенравной дамы, отказавшейся перепрыгивать речку по камням, до Цветочного календаря, который воссоздают на пологом склоне в парке с 1924 года. Возможно, и у ваших бабушки с дедушкой найдется фотография рядом с этим экспонатом!

А еще в Кисловодском курортном парке впервые в России (в 1901 году) был проложен маршрут для лечебной ходьбы — терренкур. Всего их 6, прогулки по этим тропам, посыпанным красным песком, рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеваниями органов дыхания и пищеварения.

Каскадная лестница Железноводска

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Надо сказать, что если вы ищете спокойствия и максимального уединения, то лучше места, чем курорт Железноводск не найти. Находится он в 35 минутах на автомобиле от Кисловодска, но в отличие от шумного и многолюдного «города солнца» курорт напоминает маленький поселок, уютно расположившийся между горами Бештау и Железная в Железноводской долине, поросшей густыми дубово-грабовыми и буковыми лесами.

Основная специализация Железноводска – лечение и профилактика болезней почек и мочевыводящих путей. Это единственный курорт в России с таким профилем.

«Мы находимся в центре леса, 42 квадратных километра, из которых больше половины – это заказник федерального значения. Город окружен горами, на высоте 650 метров. У нас постоянно дуют ветра, а за счет лиственного леса воздух высокоионизированный и влажный. За счет выделения деревьями фитонцидов в воздух у жителей и гостей города улучшается иммунитет», — рассказал мэр Железноводска Евгений Моисеев.

По его словам, на курорте работают 23 санатория на 7 тыс. мест плюс есть частный сектор. «В Железноводске проживают 25 тыс. человек. В прошлом году мы приняли более 140 тыс. туристов, которые в среднем приезжают на 2 недели. Курорт круглогодичный, но зимой загрузка ниже – около 60-65%, а с января по март здравницы загружены полностью. Стоимость размещения составляет от 1,5 до 24 тыс. рублей в сутки с лечением и трехразовым питанием», — пояснил глава города.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В прошлом году в Железноводске открыли после реконструкции Каскадную лестницу. Это визитная карточка города: прогулочный маршрут был построен в 30-е годы прошлого столетия, однако последние 30 лет не ремонтировался и пришел в упадок. На благоустройство и продление лестницы были направлены средства федерального гранта, а также из краевого бюджета и поступления от курортного сбора. «У нас взимается курортный сбор – 50 рублей с человека в сутки. Это немаленькие средства, которые мы полностью вложили в обновление и продление Каскадной лестницы», — добавил Моисеев.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Теперь «Каскадка» стала самой длинной на юге России: ее протяжённость составила почти 1 километр. Также на ней установили бювет «Штосс» с выгравированными строками Михаила Лермонтова и бюст первооткрывателю Кавмивод Фёдору Гаазу.

Появился у Железноводска и фирменный знак – Fe26 (Железно, 26 регион), в честь которого назвали новую площадь города. Забавный факт: когда выбирали символом курорта элемент из периодической системы Менделеева, то обратили внимание на случайное совпадение – атомный номер у железа тоже 26!

Для сравнения стоит «загуглить» фото до преображения города. Раньше курорт можно было смело назвать диким: природа брала верх над цивилизацией и разрушала здания, терренкур и упомянутую уже Каскадную лестницу. Сейчас Железноводск выглядит ухоженно: это чистый город, который, по заверению мэра, внедряет систему «Умный город» с транспортом по расписанию, достопримечательностями, отображающимися в приложении, и смарт-панелями вдоль парка с советами по досугу для туристов и местных жителей.