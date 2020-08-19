Анталья историческая

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Если вы любите историю, непременно побывайте в историческом центре Анталии – районе Калеичи. Его называют Турцией в миниатюре: тут можно увидеть элементы городской застройки, характерные для разных регионов страны.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Извилистые улочки Калеичи не спеша взбираются на скалистый берег, окружающий старый порт. Не так давно многие дома здесь были отреставрированы и кое-где восстановительные работы продолжаются до сих пор, но это ничуть не помешает насладиться красотой старинных зданий и разнообразием сувениров, которые предлагают в местных лавочках. Здесь же – множество кафе, где можно выпить турецкого чая или кофе, и ресторанов, где можно попробовать и местную, и европейскую кухню.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Начать знакомство можно с ворот Адриана – одного из наиболее хорошо восстановленных в Анталье памятников античности. По преданиям, ворота были построены к приезду Адриана в 130 году до нашей эры. Двухъярусные ворота с тремя арками, четырьмя колоннами и карнизами сверху облицованы мрамором. Сохранились остатки богатого скульптурного убранства карниза и герб императора с левой стороны. Ворота Адриана – любимое место для фотосессий у местных жителей и туристов. Поэтому для, чтобы запечатлеть себя на его фоне, придется немного подождать.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Пройдя через ворота, спуститесь к старому порту. На берегу яхтенной гавани, совсем недалеко от воды, вы увидите мечеть Искеле, построенную в конце XIX века. Каменная конструкция опирается на четыре колонны, между которыми из земли бьет родник. По преданию, если загадать желание и бросить монетку в родник – оно обязательно сбудется.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Оглядите яхтенную гавань, выпейте стакан свежевыжатого сока, сделайте селфи на фоне крепостных стен и далеких гор – и начните подъем по одной из улиц. По пути вы с разных точек сможете увидеть минарет Кесик («Срезанный минарет», купол которого в настоящее время полностью восстановлен), башни Хыдырлык и Саат Кулеси (Часовую башню). Позади Часовой башни расположена мечеть Текели Мехмет Паша, которая в XVIII веке была важнейшей османской мечетью мегаполиса. Ни имя архитектора, ни точная дата возведения мечети неизвестны. Однако историки считают, что она была построена в конце XVI – начале XVII вв. Центральный купол мечети, размещенный на высокой опоре, поддерживают три полусвода: по одному в восточной, западной и южной частях постройки. Еще три купола есть на северной стороне. Внутри здания и на окнах северной стороны фасада сохранились изразцовые панели с надписями, сделанными одним из шрифтов арабской каллиграфии "ta’liq".

При входе в автобус, трамвай или маршрутное такси в Анталье нужно сразу надеть защитную маску – в Турции ношение масок в закрытых помещениях обязательно.

Рафтинг в Тазы Каньон

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Горная река Кюпрючай длиной 183 км начинается в горах Восточного Тавра и впадает в Средиземное море. Она всегда полноводна и за это популярна у любителей рафтинга. Но сюда едут не только спортсмены. Изюминка этого места – Тазы каньон, откуда открывается потрясающий вид на ущелье и горы. В 2019 году Тазы каньон был назван "самым инстаграмным" местом Антальи.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Каньон Тазы находится в национальном парке Кюпрюлю Каньон, который расположен к северу от Серика и Манавгата. Высота каньона Тазы составляет от 200 до 400 м, общая высота подъема – 1260 м над уровнем моря.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Но все сложности пути меркнут перед головокружительными видами, которые открываются с высоты. Поднявшись сюда, вы поймете, почему это место так популярно у местных фотографов, особенно свадебных.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Уезжая из каньона, не забудьте забрать с собой мусор – так вы поможете сохранить уникальную природу национального парка, в котором растут более 20 видов хвойных и лиственных деревьев и обитают свыше 100 видов животных и птиц.

Мальдивы в Турции или озеро Салда

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Всего в 2,5 часах езды от Антальи, на юго-западе Турции, как раз на границе районов Денизли и Бурдур, находится уникальная природная достопримечательность – озеро Салда. Это кратерное озеро раскинулось в горах на высоте более 1160 м над уровнем моря. Салда – самое глубокое (около 200 м) и чистое озеро Турции.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Озеро окружено горами, сложенными из карбонатных пород. На его дне веками скапливались гидромагнезитовые отложения, которые на отмелях образуют подобие белых песчаных пляжей Мальдивских островов. Именно поэтому Салду часто называют "Турецкими Мальдивами".

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Но и это еще не все. По данным турецких ученых, озеро Салда – одно из двух мест на Земле, где горы как по химическому составу, так и по рельефу похожи на горы Марса. "Породы в окрестностях озера содержат магний и магнезит, которые были обнаружены и на Марсе. Эта особенность присуща двум местам на Земле: озеру Салда и Мальдивам", — цитирует турецкое информационное агентство Anadolu директора регионального филиала управления по охране природы и национальных парков при Министерстве лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Рызу Камила.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Озеро Салда – особо охраняемый природный объект, поэтому подъезд к берегу на любом виде транспорта строго воспрещен. Оставьте автомобиль на специально оборудованной стоянке и пройдитесь пешком до отмели. В воду нужно входить осторожно, чтобы не поскользнуться на гидромагнезитовых отложениях. Тем, у кого есть заболевания кожи, полезно нанести на нее субстанцию со дна отмели. Только не нужно ждать, пока эта "маска" высохнет и покроется трещинами. Через пару минут ее лучше смыть водой – краны и душевые кабинки находятся здесь же, рядом.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Лучшие фотографии озера можно сделать с точки, расположенной примерно в километре от пляжа. Если захотите остаться подольше и полюбоваться закатом или восходом солнца – переночевать можно в небольших городках, расположенных недалеко от озера. Там же вы найдете кафе, предлагающие традиционные блюда местной кухни. Конечно, большинство местных жителей не знают русского языка, но при желании найти договориться всегда можно.

Кстати, в этом регионе действуют более строгие противоэпидемические правила, чем в курортных зонах, и носить маску придется не только в помещениях, но и на улице (в пределах населенных пунктов). За нарушение масочного режима в 52 регионах Турции полагается серьезный штраф – 900 лир (более 9 тыс. рублей), так что лучше не рисковать.

Кибира – "город гладиаторов"

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Античный город Кибира расположен на высоте 1350 м над уровнем моря на трех холмах, живописно поросших кедрами и можжевельником, в районе Гёльхисар турецкой провинции Будур. Поездка туда из Антальи займет около полутора часов.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Точная дата основания города неизвестна, предположительно, это произошло в III веке до нашей эры. Основателями города считают колонистов из Писидии. Археологические раскопки на этой территории были начаты в 2009 году и завершились спустя три года.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Автомобили и автобусы останавливаются на стоянке перед входом на территорию Кибиры, откуда можно подняться до городской площади (агоры), а затем еще выше, к амфитеатру, стадиону и одеону – месту для музыкальных концертов.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Стадион построен с соблюдением римских и византийских традиций и вмещает примерно 10,4 тыс. человек. Как утверждают ученые, именно здесь во времена Римской империи проводились гладиаторские бои, на которые собирался народ со всех окрестных мест. Потому-то Кибиру часто называют "Городом гладиаторов". Это величественное сооружение 52 м в ширину и 215 м в длину входит в пятерку самых крупных античных стадионов, сохранившихся на территории Турции. Планируется, что после завершения реставрации, которая проходит под патронажем министерства культуры и туризма Турции, на территории древнего стадиона в Кибире будут проходить различные культурные мероприятия, в том числе международного уровня.

Мозаики Кибиры

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Подольше стоит задержаться в одеоне, где сохранились каменные арки и великолепные мраморные мозаики на полу и стенах. Если вы войдете внутрь, поднимитесь вверх по прекрасно отреставрированным мраморным ступеням и взглянете вниз, в оркестровую яму, то увидите напольную мозаику с изображением головы Медузы Горгоны.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Мозаика, датируемая началом первого века нашей эры, выполнена из цветного мрамора с помощью техники Opus Sectile (инкрустация – техника декорирования какой-либо поверхности сочетанием разных материалов, различного цвета, фактуры, текстуры) и не имеет аналогов в мире. Ее бережно отреставрировали и покрыли специальным составом, предотвращающим эрозию.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

На мозаике изображена героиня древнегреческих мифов Медуза Горгона – чудовище с женским лицом, острыми зубами и змеями вместо волос. По легенде, любой кто взглянет ей в глаза, обращался в камень. Изображения Горгоны часто можно увидеть на стенах античных городов, над входом в жилые дома, на портиках и надгробиях: древние реки считали, что Медуза убережет их жилища (в том числе и посмертные) от проникновения злых людей. Но сегодня мы можем смело глядеть в глаза мраморной Медузе, наслаждаться красотой и удивительными цветовыми переходами мраморной мозаики, восхищаться филигранной работой древних мастеров, живших почти два тысячелетия тому назад.