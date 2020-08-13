Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Большинство людей при слове Сибирь представляют непроходимые чащи, холода, медведей и гнус. Что из этого есть в Хакасии? Буквально ничего, если только вы не турист-экстремал и не решите посетить таежную часть. Кстати, лето в Хакасии такое же знойное, как в Анапе, и там почти столько же солнечных дней в году – 250 (для сравнения, в Москве — около ста).

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Добраться в столицу Хакасии Абакан из Москвы можно чартерными рейсами туроператора Anex Tour. Пока программа запланирована до 6 сентября, вылеты осуществляются по воскресеньям. Недельный тур на человека стоит от 26 тысяч рублей.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Наилучшим решением в Хакасии будет взять напрокат автомобиль (цены стартуют от 1,5 тыс. в сутки и доходят до 8 тыс. за мощный внедорожник), или отправиться на исследование достопримечательностей вместе с экскурсией из Абакана. Дорога до интересных мест в целом комфортная, но редко занимает меньше 1-2 часов.

Заповедник "Хакасский"

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Что посмотреть в первую очередь? В получасе езды от Абакана находится заповедник "Хакасский" с горным хребтом Оглахты и невероятным, переливающимся всеми оттенками синего Енисеем. Заповедник работает с мая по октябрь, его посещение нужно бронировать заранее, чтобы попасть в экскурсионную группу. Тут также можно поплавать на катерах и яхтах.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Самое интересное в Оглахты – забраться по горной лестнице длиной 965 ступеней к наскальным рисункам Оглахтинского хребта и горы Сорок зубьев. По дороге туристов просят не кричать, потому что это отпугивает диких птиц: на вершинах скал водятся соколы с редким окрасом. Иногда их отлавливают браконьеры, чтобы продать арабским шейхам, цена птенца доходит до 100 тыс. евро.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Если вы всю жизнь мечтали сделать что-то экстремальное, стоит посетить Туимский провал. Когда-то это была гора, в недрах которой велась добыча руды. В один момент центр горы обвалился, и получился кратер с озером на дне. Сегодня с вершины горы можно прыгнуть "в бездну" с тарзанкой, прыжок стоит 4 тыс. рублей. Свободный полет – около ста метров. Кстати, в 2000-х тут снимали передачу "Фактор страха".

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Другой вид экстремальной активности на провале – прогулка по шахтам к озеру. Сверху оно выглядит мелким, но на самом деле его глубина – 90 метров, с 30-этажный дом!

Музей "Хуртуях тас"

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

В Хакасии непременно стоит познакомиться с шаманской культурой и посетить традиционные юрты. Это можно сделать в музее под открытым небом "Хуртуях тас". Юрта – жилище кочевых народов Азии. Количество ее углов – показатель статуса, бедняки часто жили в квадратных юртах, в то время как у богачей число граней доходило до 12.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Внутри юрта поделена на мужскую и женскую половины. В южной мужской части хранятся амуниция и трофеи с охоты, в северной женской – посуда и продукты. Правила этикета у кочевых народов особые: если гостю говорят "проходите" один раз, значит видеть его не очень рады, если говорят трижды – то наоборот. Желанному гостю всегда наливают мало чая, чтобы беседовать с ним и подливать. Другое интересное правило: одна семья – одна кровать. Подросшие дети отправлялись жить в собственную юрту.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

А еще "Хуртуях тас" – сакральное место, тут находится Великая каменная мать – изваяние возрастом четыре тысячи лет. Женщины со всей России приезжают к ней, чтобы попросить ребенка. Известны случаи, когда беременели те, кому много лет назад был поставлен диагноз бесплодия. Они принесли детские игрушки, которые находятся за Матерью.

Енисей и Саяно-Шушенская ГЭС

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Совсем другая часть Хакасии – за Саяногорском, где на смену степям приходят горы и речные долины. С одной стороны – это прекрасный горный курорт, где хочется задержаться и без спешки любоваться живописными берегами Енисея, а с другой – родина важнейшего для России индустриального объекта, Саяно-Шушенской ГЭС.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Саяно-Шушенская — крупнейшая ГЭС в стране, она обеспечивает электричеством не только Хакасию, но и соседние регионы. При ее строительстве было использовано столько бетона, что хватило бы на автодорогу Петербург – Владивосток. К сожалению, ГЭС может быть и местом для "мрачного туризма". В 2009 году из-за износа оборудования здесь произошла катастрофа, унесшая жизни 75 человек. Дроны над ней запускать строго запрещено.

Если вы в Хакасии с детьми, обязательно загляните в парк отдыха "Тортуга" в 6 км от поселка Черёмушки. Территория парка – как пиратский остров с веревочными мостами, парой вредных гусей, кораблем "Чёрная Жемчужина" и открыточными видами на горы и Енисей. Звезды парка – команда пиратов на корабле, не играйте с ними в кости.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Какие сувениры привезти из Хакасии? Часто они лежат прямо под ногами: горная часть республики богата мрамором. Взять на память белоснежные, розовые и оранжевые камушки можно на Мраморной горе. В сувенирных магазинах продаются унты и одежда из натурального меха, поделки из дерева и рога оленя, различные виды чая, амулеты и обереги. Национальная сладость Хакасии – талган, это зерновые конфеты с добавлением молотой черемухи. Готовые в магазинах их найти сложно, но можно купить муку и слепить их дома.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Мекка всех туристов в Хакасии – горная гряда Сундуки в 200 км к северо-западу от Абакана. Своим названием она обязана форме одной из скал, при этом сама гряда напоминает разверзшееся ущелье, одна сторона которого – отвесная, а вторая – пологая.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Это одно из лучших мест для съемки в режиме "таймлапс" или с дрона. С вершины открываются такие виды, что дух захватывает. Вход на территорию заповедника свободный.

Что попросить у шамана

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Кстати, в Хакасии есть свой Стоунхендж – Большой Салбыкский курган. Когда-то он напоминал египетскую пирамиду, сложенную из земляных блоков, и достигал в высоту 25-30 метров. Сегодня от него осталась каменная ограда правильной квадратной формы. Курган – место погребения могущественного вождя, его советников и слуг, которые были отправлены в могилу сразу после кончины правителя. В древнем мире это считалось за честь.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

На Большом Салбыкском кургане туристы могут заказать шаманский обряд. Хакасы верят, что шаманы общаются с духами, которых можно попросить о благополучии или изгнании неприятеля. Шаманом становятся по наитию, и часто это люди с очень мощной энергетикой. Обряд на кургане проводит женщина-шаман, он длится три часа и стоит тысячу рублей с человека в группе. По рассказам, не все туристы соглашались идти до конца – не хотели, чтобы им лезли в душу. А вы рискнете?

Портал "Интерфакс-Туризм" благодарит за организацию поездки Ростуризм и туроператора Anex Tour.