Фото: Vologdatourinfo.ru

Вологодская область – один из самых интересных регионов русского севера. Туристы едут сюда, чтобы увидеть белокаменные монастыри и знаменитые благодаря популярной песне резные палисады, попробовать и купить с собой вкусного вологодского масла, отдохнуть на берегах многочисленных озер, а если повезет – выловить большого судака.

Фото: Vologdatourinfo.ru

От Москвы до Вологды всего 465 км, которые можно проехать за 5-6 часов на автомобиле или за ночь на поезде. От Санкт-Петербурга дорога получится почти на 100 км дольше.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Столица региона была основана в 1147 году на берегах одноименной реки Вологды. Благодаря выгодному расположению на перекрестке водных путей уже в XIII веке она стала центром торговли и ремёсел. Сюда везли пушнину, лен и соль, здесь же находили приют ремесленники, переселившиеся из южных регионов, разорённых ордынскими нашествиями. По легенде, Иван Грозный даже хотел сделать Вологду столицей Руси.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Визитная карточка Вологды – кружево. Кружевной промысел начал развиваться в городе с середины XIX века. Сейчас большая часть продукции производится на предприятии "Снежинка", мастера которого сохраняют старинные традиции кружевоплетения.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Город также знаменит маслодельным промыслом, распространившимся в 70-е годы XIX века. С 2009 года в архитектурно-этнографическом музее "Семёнково" открыт Музей вологодского масла, где туристам рассказывают о тонкостях приготовления продукта и предлагают попробовать свежевзбитое масло.

Прогулка по Вологде

Фото: Vologdatourinfo.ru

Начинать знакомство с Вологдой лучше всего с прогулки по Верхнему посаду. Вдоль набережной реки Вологды можно увидеть несколько интересных памятников: например, преподобному Герасиму, небесному покровителю города, и памятник 800-летию Вологды, на барельефах которого изображены сюжеты из истории города.

Фото: Панорама Google maps

На улице Засодимского соседствуют два изящных храма – Ильи Пророка в Каменье и церковь во имя преподобного Варлаама Хутынского. Если первый поражает простотой и лаконичностью формы, то в церкви в глаза бросаются декоративные элементы: полуротонда с колоннами, колонна с высоким шпилем и необычные парные купола в виде декоративных ваз на постаментах.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Неподалеку, в музее "Мир забытых вещей" представлены интерьеры жилых домов XIX-XX веков и Центр художественных промыслов и ремесел "Резной палисад", где можно увидеть резьбу и роспись по дереву, кружевные изделия, лоскутное шитье и валяние валенок, принять участие в мастер-классах.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Вологодским кремлем или Насон-градом называют ту часть Вологды, которую Иван Грозный планировал обнести крепостью и сделать резиденцией царей. Здесь сосредоточены красивейшие памятники XVII-XVIII веков, в том числе – самое древнее в Вологде каменное здание, Софийский собор, с фреской "Страшный суд" работы ярославского иконописца Дмитрия Плеханова. Рядом возвышается самая высокая в области колокольня (78,5 м), с ее круговой площадки открывается отличная панорама города.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Одна из самых необычных достопримечательностей Вологды – памятник букве "О" (памятник вологодскому говору). Он находится в сквере у Кремлевской площади.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Музей кружева на Кремлевской площади – самый крупный в России. Здесь можно не только посмотреть основную экспозицию кружевных изделий разных эпох, но и записаться на уроки кружевоплетения, купить сувениры в художественном салоне-магазине и посидеть в "кружевном" кафе.

Фото: Vologda-gallery.ru

Любителям живописи стоит заглянуть в Шаламовский дом на улице Орлова, 15, где представлена экспозиция русской и западноевропейской живописи и графики XVII–XX веков. В этом доме в 1907 году родился русский писатель и поэт Варлам Шаламов – его мемориальный музей открыт на первом этаже.

Фото: Vologdamuseum.ru

В доме-музее Петра I император останавливался, когда приезжал в Вологду, здесь хранятся его личные вещи.

Фото: History-hotel.ru

Отель "История" соответствует своему названию – это здание с интерьерами в стиле русской усадьбы располагается по адресу ул. Воровского, 28. Гостям здесь предлагают номера нескольких категорий стоимостью от 2,4 тыс. рублей в сутки. Можно остановиться в люксе площадью 72 кв. м стоимостью от 6200 рублей в сутки. К услугам гостей – ресторан с русской и европейской кухней, спа-зона с турецкой баней, бассейном, массажным кабинетом, комнатой отдыха.

Туристические маршруты вокруг Вологды

Фото: Vologdatourinfo.ru

Спасо-Прилуцкий монастырь располагается всего в 5 км от города, он был основан в 1371 году учеником преподобного Сергия Радонежского преподобным Димитрием Прилуцким, монастырь был одной из самых богатых обителей Русского Севера, а в советское время служил пересыльной тюрьмой для репрессированных и даже воинской частью. Среди главных памятников – пятиглавый Спасский собор, Введенская, Екатерининская и Успенская церкви. Между последними покоится поэт Константин Батюшков.

В Кирико-Улитовской Толстиковской церкви, в 7 км от Вологды, 30 июля 1917 года сочетались браком тогда еще никому не известный крестьянин Сергей Есенин и девица Зинаида Райх. Сегодня на месте церкви установлен памятный камень с табличкой.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом "Семёнково" тоже располагается близко к городу, всего в 12 км. В музее представлены оригинальные деревянные постройки XIX-XX веков: дома, амбары, бани, усадьбы, часовни и церкви. Помимо тематических экскурсий, можно поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Чуть подальше, в 27 км от города, в селе Покровском находится усадьба Брянчаниновых, построенная в начале XIX века Александром Брянчаниновым – представителем знаменитого рода, который ведет начало от погибшего в битве на Куликовом поле боярина. В период расцвета хозяйства, в 40-50-е годы того же века, в Покровском работали ткацкие, золотильные и резные мастерские, маленькие фабрики и большие хозяйственные службы, были собственные псарня и зверинец. До наших дней сохранился усадебный парк – один из немногих образцов ландшафтного искусства XVIII-XIX веков. Планировку ему задают восемь липовых аллей, образующих звезду.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Центр отдыха и развлечений Y.E.S. расположен в 34 км от Вологды, его посещение – отличный способ разнообразить экскурсионную программ. В новом аквапарке Y.E.S. можно поплавать в бассейне, отдохнуть в джакузи под открытым небом, а также посетить хамам, финскую, греческую, русскую и соляную бани и сауны.

Фото: Vologdatourinfo.ru

В Динопарке посетителей встретят анимированные диплодоки, дилофозавры, стегозавры и другие рептилии мезозойской эры. Веревочный парк – это препятствия на высоте 4-9 метров: скалодром, спираль, сноуборд, переправа Канатоходец. Маршруты рассчитаны на разный возраст и степень физической подготовки – от детского и семейного до смелого. Y.E.S. – место, где можно восстановиться, набраться сил, благодаря сочетанию инфраструктуры европейского уровня и удивительно красивой природы. Более подробная информация об услугах комплекса – на сайте https://yes35.ru/.

Кириллов и его окрестности

Фото: Vologdatourinfo.ru

Поездка в небольшой городок Кириллов потребует значительно больше времени, от Вологды до него 128 км. Кириллов расположен среди трех озер: Сиверского, Долгого и Лунского. Здесь многое не меняется столетиями: деревянная застройка, двухэтажные купеческие особняки, тихий и размеренный ритм жизни.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Кириллов и его окрестности называют Святой землей. Это связано с большим количеством православных церквей. У стен одной из таких обителей – Кирилло-Белозерского монастыря – в XV веке возникла слобода, которая позднее и стала уездным городом. Статус города и современное название Кириллов получил благодаря Екатерине II, усердно проводившей административные реформы. Сам город назван в честь монаха Кирилла, который вместе с монахом Ферапонтом ушел из московского Симонова монастыря к берегам Сиверского озера. Кирилл остался здесь и в 1397 году основал знаменитый монастырь, который до сих пор носит его имя, а Ферапонт отправился дальше на север, где основал другую обитель, также названную по имени основателя.

Кирилло-Белозерский монастырь

Фото: Vologdatourinfo.ru

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник – главная достопримечательность города Кириллова. Площадь заповедника составляет 12 гектаров, длина стен достигает двух километров, на сегодняшний день это крупнейший монастырь в Европе. Гостями обители были князь Василий III и его жена Елена Глинская, которые приезжали сюда молить преподобного Кирилла, чтобы Бог даровал им наследника. Когда их мольбы были услышаны и на свет появился ребенок, Василий III обогатил монастырь на 1000 рублей – неслыханную по тем временам сумму.

Фото: Vologdatourinfo.ru

На территории музея-заповедника находятся Успенский собор, церковь Архангела Гавриила, церковь во имя Кирилла Белозерского, а также трапезная палата, где представлена экспозиция, посвященная истории Кирилло-Белозерского монастыря.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Обитель окружена с трех сторон стенами Нового города, с внутренней стороны которых открыты двухъярусные арочные галереи. С колокольни открывается очень красивая панорама окрестностей монастыря.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Самые запоминающиеся и необычные сувениры можно купить в небольшой мастерской в деревне Куракино, где художник Нина Мишинцева вручную изготавливает изразцы для печей и каминов из обычной красной глины, которой много на Вологодчине. Здесь можно приобрести посуду, скульптуры, настенные панно и тарелки, напольные вазы, кашпо для цветов и подсвечники с авторской росписью. В своей работе художник использует технологии XVII века, повторяя приемы старых мастеров Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Великого Устюга, Соликамска и Тотьмы.

Фото: Vologdatourinfo.ru

В 7 км от Кириллова располагается Горицкий Воскресенский женский монастырь. Монастырь основан в XVI веке, среди его послушниц было немало женщин, насильно постриженных в монахини, среди них – жены Ивана Грозного и дочь Бориса Годунова.

Отели в Кириллове

Фото: Laituri.ru

База отдыха "Лайтури" располагается в 30 км от Кириллова в деревне Щанниково. Здесь 20 финских домиков с сауной, 7 домов с гостиничными номерами на берегу Никольского озера. Количество мест размещения – 200, в том числе территория палаточного лагеря. Цена – от 2150 рублей. К услугам гостей – детская игровая площадка, качели, пляжные шезлонги, лодки, катамараны, летнее кафе, ресторан, беседки, волейбольная площадка. В зимнее время – катание на лыжах, коньках, ватрушках.

Фото во вложении.

Фото: 12mont.ru

База отдыха "12 месяцев" располагается в 19 км от Кириллова в деревне Бозино. Здесь 11 просторных двухэтажных домов на берегу Сиверского озера. Количество мест размещения – 93. Цена – от 8 000 рублей в сутки. К услугам гостей – баня, бильярд, кафе, детская игровая комната, прокат инвентаря, летняя веранда на воде, причал для катеров, спуск лодок на воду, организация мероприятий.

Фото во вложении.

Ферапонтово

Фото: Vologdatourinfo.ru

Село Ферапонтово стоит на берегу Бородаевского и Паского озер, от Кириллова его отделяют 20 км. Главная обитель – Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь – возвышается на холме над ним.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Упомянутый выше монах Ферапонт основал монастырь в 1398 году. Изначально он был общиной отшельников, и лишь через десять лет, в год, когда основатель покинул обитель, здесь появился первый храм Рождества Богородицы. Многие правители из династии Рюриковичей и Романовых, а также феодальная знать делали большие денежные вклады в монастырь. Вплоть до XVIII века обитель была экономическим и культурным центром Русского Севера.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Большой вклад в развитие монастыря сделал писатель и богослов Иван Бриллиантов. Благодаря ему был открыт музей фресок иконописца Дионисия, а в одном из храмов возобновились богослужения. Сейчас Ферапонтов монастырь находится под охраной ЮНЕСКО за счет полного цикла росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде. Кстати, художник расписал собор в 1502 году вместе с двумя сыновьями за 34 дня.

Национальный парк "Русский Север"

Фото: Vologdatourinfo.ru

Национальный парк создан в 1992 году между озерами Белое, Воже, Кубенское. Большую часть его территории занимают леса, где водятся 214 видов птиц и 50 видов млекопитающих, многие из которых занесены в Красную книгу. Озера парка изобилуют рыбой (31 вид), в некоторых реках водятся раки. К числу главных природных достопримечательностей «Русского Севера» можно отнести гору Маура, с которой, по преданию, преподобный Кирилл определил место будущего Кирилло-Белозерского монастыря, Ципину гору – бывшее священное место древних славян, Сокольский бор, где можно наблюдать за скопами, и 220-летний дуб высотой около 20 метров.