Фото: Дмитрий Зяблицкий

Первое государство на территории Южной Сибири, где сейчас располагается современная Хакасия, возникло еще в IV-III веках до нашей эры. Древнекитайские летописи называли местных жителей динлинами, а их страну – Динлин-го. Государство просуществовало примерно до 201 года до нашей эры, после чего было разгромлено войсками хунну. На смену динлинам пришло тюркоязычное племя кыргызов, которое правило этими землями, образовав так называемую степную империю (она же Кыргызский каганат), практически до нашествия Чингисхана. В 1399 году, когда власть монгольских завоевателей ослабла, кыргызы снова вернули себе контроль над Южной Сибирью, создав здесь в 1399 году новое государство – Хонгорай. В 1727 году Хонгорай вошел в состав Российской империи. Сначала этой территорией управляли чиновники Сибирской и Томской губерний, а затем в 1822 году кыргызская земля стала частью Енисейской губернии.

Фото: Дмитрий Зяблицкий

По следам истории

Благодаря своей богатой истории сегодняшняя Хакасия – одно из лучших мест в России для познавательного туризма. На территории республики находится более 30 тысяч памятников культурно-исторического наследия, с которыми связано множество древних сказаний и легенд. Ниже представлен список лишь основных достопримечательностей Хакасии, которые стоит посетить каждому туристу.

Фото: Никита Шайхутдинов

Тропа предков. Очень красивое и загадочное место. Местные говорят, что раньше по этой тропе ходили шаманы. Священный путь начинается за селом Ефремкино, у моста через реку Белый Июс. Тропа идет вдоль берега по скальному массиву Тогыс-Аз, мимо девяти небольших гротов (в одном из них археологи обнаружили стоянку эпохи неолита). С горного хребта открывается великолепный вид на долину Белого Июса, которая чем-то напоминает Горный Алтай. Вход на Тропу предков бесплатный, добраться сюда можно тремя способами – на автомобиле, на автобусе (до деревни Ефремкино) или просто взять групповую экскурсию из Красноярска или Абакана.

Фото: Иван Моисеенко

Скальный массив "Сундуки". Еще одно уникальное "место силы". Эта горная гряда, протянувшаяся в северо-западном направлении на 10 км, имеет восемь самостоятельных возвышенностей, некоторые из которых издалека действительно напоминают сундуки.

Фото: Иван Моисеенко

Первый "сундук" в древности случил храмом и астрологической обсерваторией (во время раскопок здесь нашли камень, на котором был изображен целый ряд созвездий и отдельных звезд). Второй и третий "сундуки" известны своими каменными пирамидками, которые хакасы раньше сооружали в качестве домиков для горных духов. На четвертом "сундуке" располагается одна из самых известных хакасских писаниц. Петроглифы рассказывают о путешествии некого героя в трех мирах — в нашем, подземном и небесном. При этом самым загадочным является петроглиф Белая Лошадь. Ученые предполагают, что рисунок появился примерно 16 тысяч лет назад, еще в ледниковую эпоху. Пятый "сундук" – самый южный из всех. Перед ним расположена большая группа могильников. У подножия холма также находится оросительный канал, один из тех, что сохранился с давних времен (уже в I тыс. до нашей эры Хакасско-Минусинская котловина была центром орошаемого земледелия). Добраться до "Сундуков" можно также на автомобиле или же взять экскурсию из Абакана или Красноярска.

"Боярская писаница" – невысокий горный хребет в 6 км к востоку от села Троицкое, на который нанесено около 200 древних петроглифов. Здесь можно увидеть изображения бревенчатых изб, юрт, собак, пастух, коз, оленей, коров, баранов, лучников и сцен из повседневной жизни древних народов. Эти рисунки относят к III-VII векам нашей эры, к татарской и таштыкской культуре. Ехать к "Боярской писанице" лучше рано утром – в лучах рассветного солнца выветренные шероховатости на скале становятся четче, и герои этих историй оживают словно на плетке старого кинофильма.

Фото: Мария Окунева

Большой Салбыкский курган – один из самых величественных и загадочных памятников Южной Сибири, расположенный в Долине Царей (место погребения скифской знати). В глубокой древности высота этой земляной пирамиды достигала 30 метров. Основу кургана составлял огромный каменный квадрат, по периметру которого располагалось несколько вертикальных каменных плит. По мнению археологов, курган служил могилой какого-то очень могущественного человека – степного вождя или жреца. Усыпальница была неоднократно разграблена, поэтому ученые так и не смогли точно установить, кем был похороненный здесь старец. Местные говорят, что рядом с древним захоронением давно наблюдаются сильные магнитные аномалии. Причина, по их мнению, кроется в двух больших менгирах (вертикально врытых плитах), известных, как "Большие ворота". Шаманы считали их проходом в другой мир.

Край тысячи озер

Фото: Дмитрий Зяблицкий

Визитная карточка Хакасии – ее многочисленные озера. Большие и маленькие, соленые и пресные, с туристической инфраструктурой и без (дикие). Всего их около 1000. Самыми популярными у туристов считаются озера Шира, Беле, Тус и Иткуль. Три из четырех этих водоемов – целебные, и находятся они всего в 5-25 км друг от друга.

Если вы любитель организованного отдыха, то советуем вам отправиться на озеро Шира. На западном берегу водоема находится одноименный санаторий, постояльцев здесь лечат минеральной водой и грязями из озера. В этом году курорту исполнилось 120 лет. Если санаторно-курортный отдых вам не по душе, можно остановиться на одной из турбаз или в частном секторе в поселке Жемчужный, который также находится на берегу Шира. Еще один вариант – взять напрокат палатку и встать на "дикий" пляж.

Фото: Иван Моисеенко

Беле – самый большой минеральный водоем Хакасии. Состоит это озеро из двух плесов: Большого (юго-западного) и Малого (северо-восточного), соединенных узкой протокой. Площадь первого составляет 52 квадратных км, второго – 26 квадратных км. Береговая линия всего озера – 70 км. Выбор турбаз на Беле очень большой: можно остановиться в деревянных домиках, палаточных городках или традиционных юртах.

Фото: Мария Окунева

Большая часть оборудованных пляжей располагается на южных берегах озера; северные же берега относятся к территории Хакасского государственного природного заповедника, вход туда ограничен. Главная "фишка" Беле – единственная в Хакасии школа кайтсерфинга.

Тус – самое необычное озеро Хакасии. Концентрация соли в нем настолько велика, что можно лежать на воде и спокойно читать газету (отсюда, кстати, и название озера: "Тус" по-тюркски значит "соль"). Своими целительными свойствами Тус может сравниться с Мертвым морем в Израиле. Вода и лечебные грязи из этого водоема помогают при лечении самых разных болезней – от проблем с суставами до патологий внутренних органов. При этом размеры озера совсем невелики – его площадь составляет всего 1,5 квадратных км, а длина береговой линии едва превышает 8 км. Турбаз на Тусе немного, поэтому многие предпочитают приезжать сюда без ночевой или со своими палатками.

Иткуль – одно из самых чистых озер Хакасии, вода в нем прозрачная, пресная. В озере водится много рыбы — окунь, пелядь, серебристый карась, лещ, поэтому сюда приезжают, в основном, за рыбалкой. Разместиться можно на "диком" пляже со своей палаткой или же арендовать место в уже обустроенном лагере. Кстати, недалеко от озера Иркуль находится смотровая площадка, откуда открывается красивый вид сразу на 20 других хакасских озер.

Также хороши для рыбалки и "дикого" отдыха Фыркал, Матарак и Ивановские озера. Последние находятся у преддверья Кузнецких Алатау, на высоте от 1100 до 1236 метров выше уровня моря. Окрестности озер привлекают своей первозданной природой, яркими красками альпийских лугов, снежниками, которые не тают даже летом, горными ручьями и водопадами, берущими начало в верхних озерах.

Подземное царство

Фото: Мария Окунева

Хакасия – настоящий рай для спелеологов. На территории региона находится около 230 пещер, а также несколько спелеоучастков. Самые интересные из них: пещера Ящик Пандоры, Пещера черного дьявола (Кашкулакская), пещера Бородинская и пещера Археологическая.

Пещера с загадочным названием "Ящик Пандоры" находится на левом берегу реки Белый Июс, в Кузнецком Алатау. Она была открыта в начале 1970-х годов. Сначала исследователи обнаружили лишь первую галерею пещеры, которая получила название "Пещера Широкая", однако, постепенно продвигаясь дальше под землю, спелеологи обнаружили целый лабиринт из больших и малых "каменных комнат" и гротов длиной около 11 км и глубиной почти 200 метров. Эта – основная – часть пещеры получила название Ящик Пандоры. Отметим, что помимо множества галерей пещера вмещает около 400 подземных озер, глубина некоторых из которых достигает 50 метров. Вода в них кристально чистая, но очень холодная.

Кашкулакская пещера расположена в массиве горы Кашкулак. Протяженность ее ходов составляет всего 890 метров, глубина – 49 метров, но особенность этой пещеры вовсе не в ее размерах. Дело в том, что Кашкулакская пещера издревле считалась культовым местом шаманов. Говорят, пол пещеры якобы завален костями жертвенных животных, а стены покрыты окаменевшей копотью от священных костров. Хакасы называют эту пещеру "местом силы", туристы – "Пещерой черного дьявола".

Бородинскую пещеру открыли в 1969 году. Она прославилась благодаря так называемому пещерному жемчугу, который ранее нигде в Сибири не находили. Сегодня Бородинская пещера относится к природным памятникам федерального значения. Длина всех ее ходов составляет около 1,8 тысячи метров, глубина от входа – 86 метров. Пещера состоит из практически горизонтальной галереи больших гротов и нескольких небольших слепых ходов, отходящих от центральной галереи (периметр самого большого зала – около 150 метров, высота – 44 метра), поэтому специального снаряжения для посещения большей ее части туристам не требуется.

Археологическую пещеру в 1960-х годах случайно открыла группа школьников во главе со спелеологом Виктором Стоценко. Пещера представляет собой два больших зала с системой круговых ходов, общей длиной 560 метров, и глубиной 39 метров. Внутри пещеры спелеологи обнаружили стоянки древних людей: кострища, кости животных, керамические черепки и даже бронзовые наконечники, поэтому она и получила название "Археологическая".

Попасть в хакасские пещеры можно как самостоятельно, так и вместе с туристической группой. Специальной подготовки для посещения популярных пещер не требуется.

Фото: Дмитрий Зяблицкий

Отправляясь в Хакасию, стоит посетить и знаменитый Туимский провал, образовавшийся на месте подземного рудника. Впадина, появившаяся еще в 1974 году, постепенно расширялась, углублялась и заполнялась водой. Сегодня расстояние от вершины горы до уровня воды составляет уже более 120 метров. Отвесные стены провала ненадежны и постепенно осыпаются, что, впрочем, не мешает любителям экстремальных ощущений прыгать с тарзанки с края скалы прямо в пропасть.

Столичные штучки

Столица Хакасии – Абакан. Город небольшой, но и здесь найдется что посмотреть. К примеру, Абакан славится множеством интересных скульптур. Самые фотогеничные из них: Маленький принц, Гранит науки, Коты, Фотограф и Доктор Айболит. Также здесь есть памятник арбузу и монумент, посвященный пиву. Кстати, именно в Абакане находится пивной завод "Аян", который производит любимое сибиряками "Абаканское пиво". Так что "октоберфест" можно устроить и в Хакасии.

Также, оказавшись в Абакане, советуем обязательно заглянуть в Хакасский национальный краеведческий музей. Здесь собраны памятники изобразительного искусства Хакасии от неолита до позднего средневековья. Главные сокровища коллекции – знаменитые древнеенисейские каменные изваяния окуневской археологической культуры (конец III – начало II тыс. до нашей эры), высеченные из песчаника и гранита. Кроме этого, в музее представлены петроглифы различных эпох, копии наскальных рисунков, выполненные известным художником Владимиром Капелько и памятники древнетюркской рунической письменности.