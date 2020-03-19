Фото: Никита Шайхутдинов

Каппадокией называют область в центральной Турции, образованную треугольником провинций Нигде, Кайсери и Аксарай. Кстати, уникальный ландшафт этого региона имеет полностью вулканическое происхождение. Около 13 млн лет назад на этой территории располагался огромный супервулкан, который, извергаясь, образовал несколько кальдер (котловин). Затем начались извержения и других вулканов, в том числе всем известных Аргеуса (он же Эрджиес), Хасана и Мелендиза. Сейчас все три исполина считаются потухшими, однако еще 3 млн лет назад они "вели очень активный образ жизни".

Фото: Pixabay.com

Во время извержений вулканы выбрасывали в воздух многокилометровые столбы пепла и изливали потоки раскаленной магмы. Оседая и застывая на поверхности земли, они наслаивались друг на друга. С годами пепел превратился в туф, а лава — в базальт. Под воздействием температур, воды и ветра вулканические породы подвергались эрозии, в результате в Каппадокии появились те самые удивительные каньоны и долины с причудливыми коническими образованиями со "шляпками" наверху, больше известными как "сказочные дымоходы" или "трубы фей" (по-турецки — peribacalar, по-английски — fairy chimneys). Кстати, у каждой такой колонны есть свой срок жизни – от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет.

На перекрестке цивилизаций

Подобно вулканическим породам – туфу и базальту – на Каппадокию слой за слоем накладывались целые исторические эпохи. Древние жители этих земель вырубали в мягких скальных породах дома и святилища, а также строили подземные города, которые, к счастью, сохранились и до наших дней.

Фото: Никита Шайхутдинов

Первыми, кто обосновался в Анатолии (регион, на территории которого располагается Каппадокия), были хатти. Этот народ создал здесь целую цивилизацию (существовала в период с 2500 до 1750 годов до нашей эры). В 1970 году до нашей эры на Земле хатти появляются первые ассирийские торговые колонии (сами ассирийцы жили на севере Месопотамии). Кстати, крупнейшая из них – Каниш-Карум – находилась неподалеку от города Кайсери (современная столица Каппадокии). Здесь ассирийцы продавали олово и текстиль, а взамен скупали драгметаллы – золото, серебро, медь. Кстати, именно они принесли в Каппадокию письменность: при раскопках Каниш-Карум археологи обнаружили тысячи глиняных табличек с письменами, из которых и была почерпнута большая часть знаний о тех веках.

Также во времена ассирийских колоний в Анатолии появляются хетты. Откуда пришел этот народ доподлинно неизвестно, однако у хеттов был свой язык и своя письменность, которые ученые впоследствии отнесли к индоевропейской языковой группе. Успешно ассимилировавшись в хаттском обществе, хетты сначала стали княжеством, а затем их царь Хаттусили I, объединив все разрозненные города и поселения, основал собственное царство в Центральной Анатолии (1660 год до нашей эры). Стоит отметить, что хеттский период в Анатолии длился относительно недолго – лишь до 1200 года до нашей эры, однако по своей значимости и влиянию в древнем мире ученые приравнивают Хеттское царство к Вавилонской и Египетской цивилизациям.

Фото: Никита Шайхутдинов

Среди других народов, оставивших значительный след в истории Каппадокии, можно выделить фригийцев. Фригийское царство просуществовало в Малой Азии примерно с VIII до VI века до нашей эры. Кстати, как раз в те времена жил царь Мидас, о котором повествуют "Метаморфозы" Овидия. После фригийцев в этих землях властвовали персы, пока в IV веке до нашей эры их не разгромил Александр Македонский. После этого Каппадокия некоторое время была независимым государством, пока в начале первого тысячелетия нашей эры не вошла в состав Римской империи (к слову, столицей новой римской провинции стал город Кесария (современное название – Кайсери), основанный еще за 3 тысячи лет до нашей эры), а затем перешла к Византии. Затем, в XI веке нашей эры в эти земли вторглись турки-сельджуки, с тех пор регион находится под турецким управлением. Так, в XV веке нашей эры Каппадокию включили в состав Османской империи, а затем она стала частью Турецкой республики.

Фото: Никита Шайхутдинов

Вместе с тем, значительный пласт в истории Каппадокии занимает христианство. Первые христиане появились здесь примерно в III веке нашей эры. В основном, это были беженцы из Иерусалима, спасавшиеся от преследователей Рима. Именно они вырубали в мягкой туфовой породе небольшие часовни и церкви, а также достраивали подземные города, где по нескольку недель могли скрываться от своих врагов. Так Каппадокия стала родиной многих почитаемых христианских святых. К примеру, отсюда родом Василий Великий Богослов – один из каппадокийских отцов церкви, известный многим святой Георгий Победоносец, а также Святая Нина – просветительница Грузии.

Расцвет туризма

Путешественников Каппадокия начала привлекать еще в XVIII веке. Первым европейцем, кто описал этот потрясающий регион, стал французский архитектор и любимец Людовика XIV Поль Лукас. Оказавшись в Каппадокии (в 1705 году), путешественник был поражен невиданными "пирамидами с окнами и дверями". Позднее в своем докладе королю Лукас писал, что скалы в долинах напомнили ему "монахинь в капюшонах", а одна и вовсе — "женщину, держащую в руках младенца".

Фото: Никита Шайхутдинов

Массовый туризм пришел в Каппадокию в 1960 — 1970 годах. Тогда в регион стали активно приезжать европейцы – в основном, французы. Кстати, именно они первыми начали скупать пещерные дома в Учисаре, которые впоследствии были переделаны под отели. Чуть позднее сюда подтянулись туристы из США, Австралии и Латинской Америки. А в 1985 году Каппадокию включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, после чего туризм буквально расцвел. Началось активное строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Однако настоящей "фишкой" Каппадокии стали именно пещерные отели, которые в прошлом были чьими-то домами, вырубленными прямо в скалах. Удивительно, но номера в таких гостиницах обладают всеми современными удобствами (такими, как санузел и отопление), при этом стоимость проживания в комфортабельной персональной пещерке весьма демократична и стартует от 2,5 тыс. рублей за ночь. Больше всего отелей в городках Гереме и Учисаре.

Что посмотреть в Каппадокии

Достопримечательностей в Каппадокии великое множество, и чтобы вдумчиво объездить их все понадобится, вероятно, не одна неделя. Обычно туристам, которые приезжают сюда на день-два, предлагают красный или зеленый тур с посещением наиболее известных мест, однако лучше все же брать индивидуальные экскурсии – так вы сможете действительно познакомиться с историей посещаемых мест, а не пробежать по ним галопом.

Фото: Pixabay.com

Начать знакомство с Каппадокией можно с городка Гереме: прогуляться по его центральной улочке, а затем подняться на обзорную площадку Asiklar tepesi, откуда открывается великолепный вид на город, крепость Учисар, а также на небольшую долину Геркюндере (она же – Малая долина любви). Кстати, в пешей доступности от Гереме находится и знаменитый Музей под открытым небом "Гереме". Это огромный комплекс из 18 вырезанных в скалах раннехристианских монастырей и церквей, которые датируются X-XI веком нашей эры. Наиболее интересные из них –часовня Святого Василия, часовня Святой Варвары, Яблочная церковь, Темная церковь, Змеиная церковь, церковь Святого Онуфрия, а также так называемая Церковь с "застежкой". Внутри каждой до сих пор сохранились уникальные раннехристианские фрески. Вход в музей стоит 75 лир, отдельно придется доплатить за посещение Темной церкви (25 лир). Кстати, с 1985 года Музей под открытым небом "Гереме" входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вторым по популярности музеем под открытым небом в Каппадокии является пещерный город Зелве. Последние жители покинули его еще в 50-е годы нашего столетия, но после их ухода здесь осталось множество древних жилищ, а также религиозных и мирских посещений, также вырубленных прямо в скалах.

Фото: Никита Шайхутдинов

Также, отправляясь в Каппадокию, не забудьте посетить один из подземных городов. В настоящее время ученым известно около 100 таких подземелий, при этом к посещению открыто лишь 30-35 из них. В настоящее время крупнейшими подземными городами Каппадокии считаются Деринкую, Каймаклы, Озконак. К примеру, в Деринкую пещеры уходят под землю на 8 уровней. В Каймаклы и Озконак для посещения сейчас открыто по 4 подземных "этажа", однако раскопки здесь продолжаются до сих пор, и, как полагают ученые, эти города могут уходить вниз еще на 6-10 уровней.

Фото: Pixabay.com

Строительство подземных городов в Каппадокии началось еще в доисторические времена, и с тех пор каждая цивилизация, существовавшая на этой территории, вносила свой вклад в их развитие – подземелья активно использовались в хеттскую, римскую, византийскую, сельджукскую и османскую эпохи. Сначала местные жители начали строить под своими домами обычные погреба и подвалы, которые использовались для сохранения вина и провианта. Со временем эти помещения связали туннели. Затем, с распространением ислама и последовавшими за этим арабскими нашествиями на Константинополь (VIII век нашей эры) подземные города начинают быстро расти вниз, становясь убежищем для живущих в Каппадокии христиан.

Фото: Pixabay.com

Поскольку прятаться под землей порой приходилось достаточно долго, они построили здесь целый комплекс хозяйственных и иных помещений. На первых, самых верхних уровнях обычно располагались стойла для сельскохозяйственных животных и пещеры — кладбища, ниже шли различные склады, хранилища, винные погреба, винодельни, затем — кухни, церкви и жилые помещения. Также в каждом подземном городе были свои вентиляционные шахты, колодцы с водой, а также системы оповещения и связи с другими уровнями.

Фото: Никита Шайхутдинов

Практически каждый христианин в Каппадокии имел свой собственный спуск в подземный город через погреб под домом. Во время нашествия врагов входы в город буквально запечатывались массивными каменными колесами, отодвинуть которые извне было практически невозможно. Кроме того, все подземные города в Каппадокии соединяла целая сеть таких же подземных туннелей, что не позволяло неприятелям забаррикадировать жителей только в одном из таких поселений.

Фото: Никита Шайхутдинов

Также особого внимания заслуживают крепости Учисар и Ортахисар. Учисар располагается в одноименном городке и является самой высокой точкой региона: отсюда вся Каппадокия видна как на ладони. Раньше эта цитадель, вырезанная в скале тысячи лет назад, служила опорным пунктом для целого гарнизона (само слово "Учисар" означает "крепость на границе", во времена сельджуков здесь располагалась граница трех царств). Теперь же она скорее напоминает огромный полуразрушенный муравейник с множеством маленьких окошек, голубятен, туннелей и переходов.

Фото: Никита Шайхутдинов

Крепость Ортахисар впечатляет не меньше, чем Учисар. Цитадель со всех сторон словно подпирают старые и новые каменные дома. А еще в Ортахисаре (так называется городок, где располагается крепость) находятся огромные пещерные склады для хранения лимонов, грейпфрутов и апельсинов, которые доставляют сюда из южных регионов Турции.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Но главная достопримечательность Каппадокии – ее многочисленные долины с невероятными, словно космическими ландшафтами. Всего их в регионе порядка 600, но чаще всего туристы посещают Долину любви, Долину монахов "Пашабаг" (именно тут можно встретить те самые скалы в форме грибочков и фаллических символов), Долину воображения, Долину голубей, а также Красную, Белую и Розовую Долины. По ним можно прогуляться пешком, а можно прокатиться верхом на лошади или верблюде. А вот путешественникам, обладающим чуть большим запасом времени, стоит посетить долину Ихлара – собственный "Гранд каньон" Каппадокии, протяженностью 14 км и до 100 метров глубиной.

Полеты на воздушных шарах

Не секрет, что многие туристы приезжают в Каппадокию ради полета на воздушном шаре, и это действительно одно из лучших мест на Земле для воздухоплавания. С высоты от 300 до 800 метров открывается невероятно красивый вид на городки Гереме и Учисар, а также близлежащие долины. Полеты, как правило, совершаются на рассвете, поэтому все эти удивительные пейзажи озаряют еще и лучи восходящего солнца.

Фото: Никита Шайхутдинов

Всего в Гереме 25 компаний, которые организуют полеты на воздушных шарах. Одна из самых надежных и респектабельных – Royal Balloon. Кстати, на сегодняшний день это единственная компания в Каппадокии, кто использует для полетов воздушные шары со специальным серебряным покрытием английской фирмы Cameron Balloons & Lindstrand. Такое покрытием делаем материал, из которого изготовлен купол, боле прочным, а сам полет безопасным. Компания предлагает два туристических пакета – Royal Queen Flight и Royal King Flight. Отличаются они количеством пассажиров в корзине, продолжительностью полета и ценой.

Фото: Никита Шайхутдинов

Пакет Queen Flight включает трансфер от гостиницы и обратно, легкий завтрак, полет 60 минут в компании от 6 до 16 таких же туристов, а также небольшой праздничный фуршет после приземления. Стоимость в марте 2020 года составляет 160 евро с человека. Пакет Royal King flight включает тот же набор услуг, но с увеличенной продолжительностью полета – до 75 минут — и в меньшей по размерам корзине (максимум 12 пассажиров). За него туристу придется выложить уже 210 евро.

Фото: Никита Шайхутдинов

Как уже говорилось выше, воздушные шары в Каппадокии летают круглый год, однако поднимутся ли они в воздух в конкретный день, во многом зависит от погоды. Разрешение на взлет каждое утро компаниям выдает Управление гражданской авиации Турции. Оно же может и отменить полеты из-за сильного ветра или обильных осадков. Планируя свое путешествие в Каппадокию, стоит учитывать этот фактор, и закладывать на поездку минимум 3-4 дня.

Фото: Никита Шайхутдинов

Обычно туристов, забронировавших полет на воздушном шаре, забирают из гостиницы еще до рассвета. Летом около 5 утра, зимой и весной — на час позже. Сначала туристов везут в отель компании, где их ждет горячий завтрак. Пока путешественники пьют кофе в предвкушении, пожалуй, одного из самых ярких впечатления в своей жизни, пилоты ждут разрешения на взлет. Затем, если оно получено, будущих воздухоплавателей доставляют на взлетную площадку (кстати, каждый раз она разная), где они могут понаблюдать за тем, как шар наполняется воздухом. Затем туристы друг за другом аккуратно забираются в корзину, шар отрывается от Земли и начинает медленно набирать высоту, этот параметр пилот контролирует при помощи все той же газовой горелки. Кстати, стартует шар с небольшого автоприцепа, на который потом и приземляется. Одновременно в воздухе, на разной высоте и расстоянии друг от друга может находиться до 150 воздушных шаров (в зимний и весенний период чуть меньше). Пилоты находятся на постоянной радиосвязи друг с другом, поэтому риск столкновения минимален.

Фото: Никита Шайхутдинов

К слову, первые полеты двух воздушных шаров в Каппадокии состоялись в далеком 1989 году с рекламными целями. Позже их пилоты создали первую в Каппадокии коммерческую компанию по организации полетов на воздушных шарах. А в 1997 году в регионе прошли первые Всемирные воздушные игры, после чего "летучий бизнес" начал резко набирать обороты. Впрочем, наблюдать за полетом сотни воздушных шаров интересно и с земли. Кстати, те, кто по какой-то причине боится летать, но очень хотел бы разглядеть шары во всей красе, могут в буквальном смысле отправиться за ними "в погоню". Такой тур организуют Ася и Серкан Серткая. Ася родом из Бийска, а Серкан – профессиональный гид, вместе они вот уже несколько лет помогают туристам организовать незабываемое путешествие в Каппадокию, показывая им самые удивительные уголки этого региона.