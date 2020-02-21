Масленица в городах центральной России

Фото: pixabay.com

Как отметили в департаменте туризма Ярославской области, в этом году Масленица пройдет с 24 февраля по 1 марта в формате арт-фестиваля "Блины! Перфоманс! Променад!". В городах и районах региона гостей ждут карнавальные шествия, ярмарочные гулянья, ремесленные мастер-классы.

"Для всех желающих организованы бесплатные городские экскурсии, на которые можно записаться на сайте maslenitsa.visityaroslavia.ru. Пешеходные прогулки запланированы в Угличе, Ростове, Переславле-Залесском, Ярославле и других", — рассказали в пресс-службе.

На родине поэта Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области также пройдет праздник прощания с зимой. 1 марта с 11:00 до 15:00 гостей музея-заповедника С.А. Есенина приглашают принять участие в масленичных гуляньях. Посетителей ожидают народные забавы и конкурсы, а дети смогут прокатиться на каруселях и посмотреть кукольный спектакль.

В Курске народные гулянья развернутся на Театральной площади. Всю неделю там будут проводиться русские народные игры, спортивные состязания. На ярмарке можно угоститься чаем из самовара с блинами, стрелецкими варениками, казацкими пельменями и монастырской ухой.

Как проводят зиму на Северо-Западе

Фото: visit-petersburg.ru

В Петербурге запланированы народные гулянья на Заячьем острове и в городских парках, выступления фольклорных ансамблей и, конечно же, традиционное сжигание чучела Масленицы.

Комитет по развитию туризма города 1 марта организует праздник в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Посетителей ждут мастер-классы и конкурсы, а также гастрофестиваль русской кухни и большой концерт, хэдлайнерами которого станут музыкальный фольклорный коллектив "Бурановские бабушки" и группа Quest Pistols Show.

Как сообщает пресс-служба центра культуры и досуга "Кировец", на масленичную неделю подготовлена концертно-развлекательная программа, которая пройдет с 27 февраля по 1 марта. В первый день в концертном зале ЦКД в 12:00 состоится музыкальный спектакль по мотивам сказки Леонида Филатова "Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца", его могут посетить все желающие с 12 лет. 28 февраля в 18:00 гостей ждет встреча с лучшими народными коллективами ЦКД "Кировец". В программе народные песни и танцы. 29 февраля с 16:00 аниматоры будут водить с детьми и взрослыми хороводы. Завершится неделя сжиганием чучела Масленицы на уличной площадке перед ЦКД.

Вход на все мероприятия центра культуры и досуга свободный. ЦДК находится недалеко от станций метро Ленинский проспект и Автово.

Фото: pixabay.com

В Сестрорецке праздник "Широкая Масленица" пройдет 1 марта в парке "Дубки". Гости смогут попробовать блины по старинным и иностранным рецептам, принять участие в народных забавах и конкурсах, выиграть призы. Масленичные мастерские предложат взрослым и детям своими руками изготовить нарядную куклу-масленицу. В торговых рядах будут представлены разнообразные сувениры, украшения и аксессуары, игрушки, сыр, мёд и мясные деликатесы.

Как сообщает пресс-служба парка, сказочные персонажи будут созывать детей и взрослых на площадку "Русские забавы", где каждый желающий сможет сразиться в боях мешками, перетягивании канатов, метании мётел и многом другом. Все участники получат призы и подарки.

Угощать посетителей традиционными русскими блинами со сметаной, вареньем и икрой, армянскими блинчиками с зеленью, американскими панкейками с кленовым сиропом, тончайшими французскими крепами, а также пирожками будут на площадках "Блинное шоу" и "ДегуСТаНция".

"Отдельное внимание стоит уделить флешмобу #РусскаяКраса, который пройдет в 15:00 около главной сцены "Дубков", в нем примут участие девушки в русских-народных платках и украшениях. В 16:00 запланировано сжигание чучела Масленицы", — добавили в пресс-службе парка «Дубки».

Фото: pixabay.com

Тем, кто хочет проводить зиму в более спокойной обстановке, стоит отправиться за традиционным блюдом Масленицы в кафе и рестораны Петербурга. Так, в "Русской рюмочной №1" недалеко от Александровского сада блины подают дюжинами и полудюжинами, стоимостью 260 и 360 рублей соответственно. Среди начинок – пять видов икры, яблочное повидло с изюмом и корицей, вишневое варенье, липовый мед, сгущенка, сметана и другие. Недорогой альтернативой ресторану станет бистро "Щелкунчик" на первом этаже гостиницы "Октябрьская". Ассортимент включает блин с бананом (61 руб.), блин с клюквенно-яблочной начинкой (55 руб.), с сыром и ветчиной (65 руб.), со шпинатом и яйцом (55 руб.), с куриной (65 руб.) и творожной начинкой (55 руб.).

Масленичные гулянья в Великом Новгороде начнутся уже 23 февраля в 12:00 на празднике в Новгородском Кремле "Как Дед Трескун Масленку звал" с интерактивными программами, мастер-классами и уличными представлениями.

Фото: Музей Семенково

А в музее "Семенково" под Вологдой гостей ждут катание с горок, посиделки с блинами, штурм снежной крепости, изготовление чучела Масленицы и его сожжение. Вход на праздник в музее платный – детский билет обойдется в 350, взрослый – в 450 рублей.

Парад ряженых на юге России

Фото: ТИЦ Астрахани

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в туристско-информационном центре (ТИЦ) Астрахани, 29 февраля в городе пройдет масленичное театрализованное шествие ряженых, скоморохов, ростовых кукол, сказочных персонажей и творческих коллективов от центральных ворот Астраханского кремля до площади Ленина, где для горожан и гостей будет организовано 22 игровые и сценические площадки с мастер-классами по приготовлению блинов, выступлениями творческих коллективов. На ремесленной ярмарке мастера декоративно-прикладного творчества научат изготавливать тряпичных и соломенных кукол-веснянок.

Фото: ТИЦ Астрахани

"В центре Волгограда на Масленицу организуют более тридцати интерактивных зон, большинство из которых стилизуют под Древнюю Русь. Взрослым и детям раздадут более 3 тыс. блинов, ватрушек, пряников и других угощений. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы высотой 14,5 метра", — сообщили в ТИЦ Волгоградской области.

Масленица в Поволжье

В Нижнем Новгороде 1 марта на площадке перед Главным Ярмарочным домом запланирована развлекательная праздничная программа с анимацией для детей. Взрослые же смогут попробовать свои силы в древнерусских забавах – перетягивании каната и потешных боях. Кроме того, на Масленице для всех желающих проведут мастер-классы по плетению лыковых кукол и росписи гипсовых фигурок.

Историко-художественный музей в Нижегородской области запланировал две праздничные программы по случаю проводов зимы – "Здравствуй Масленица!" и "Масленица широка".

Фото: ТИЦ Йошкар-Олы

Как отметили в ТИЦ Йошкар-Олы, в столице республики Марий Эл праздник пройдет 1 марта на стадионе "Динамо". Изюминкой Масленицы станет "сопливый" базар, на котором можно поменять разные мелочи из своего кармана или сумки на приятные сувениры.

Фото: ТИЦ Йошкар-Олы

Также в программе – катание с горок, дегустации блинов, спортивные состязания и традиционное сжигание чучела. А в Царевококшайском Кремле гостям предложат соревнование по поеданию блинов на скорость.

Хороводы и блинная велогонка на Урале

В Уральском федеральном округе (УФО) Масленицу встретят с размахом, праздник пройдет во многих городах Свердловской и Курганской областей.

Самый солнечный праздник зимы пройдет 1 марта в Литературном квартале Екатеринбурга. Масленицу отпразднуют в лучших традициях народных гуляний – конкурсами, хороводами на свежем воздухе, представлением с участием скоморохов и сжиганием чучела.

Фото: pixabay.com

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Центрального парка им. В. Маяковского в Екатеринбурге, площадкой для проводов зимы выбрана так называемая "фан-зона" – популярное место встреч у екатеринбуржцев и гостей города. Традиционно будет проходить масленичная ярмарка, детей ожидает кукольный театр Петрушки, а в фуд-зоне можно продегустировать не только аутентичные блюда народов России, но и китайские и индийские блины, а также гонконгские вафли. Завершится праздник сжиганием 6-метрового чучела Масленицы, установленного в фан-зоне.

В Кургане с 24 февраля по 1 марта Масленицу можно будет отпраздновать на 15 площадках города. В парке "Царёво Городище" расскажут о традициях проводов зимы, а в центральном парке состоится "Блинная велогонка" (открытие велосезона на Масленицу).

В Каменске-Уральском 1 марта пройдут соревнования на самую длинную косу, самые нарядные валенки и самые красивые русские платки.

Как отметят Масленицу в Сибири

Праздник, посвященный Масленице и проводам зимы, пройдет в Новосибирске с 24 февраля по 1 марта. Всю неделю сибиряков и гостей региона ожидают концерты, конкурсы и угощения, которые будут организованы на разных площадках города, в том числе и в парках.

Фото: pixabay.com

"1 марта в парке культуры и отдыха "Сосновый бор" начнется народное гулянье "Эй, Маслена-красота, открывай-ка ворота". Праздник состоится также в ПКиО "Первомайский" и в "Бугринской роще", — сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: Tomskaya PisanitsaMaksim Kisel

Также 1 марта в Яшкинском районе Кемеровской области на территории музея-заповедника "Томская писаница" пройдет праздник "#Инстамасленица2020" при поддержке ГАУК КО "Дом актера — Дирекция фестивальных, конкурсных и театральных проектов" города Кемерово.

Фото: Tomskaya Pisanitsa Maksim Kisel

По словам организаторов, в этот день для гостей праздника будут работать семь гастрономических зон, проводиться мастер-классы, интерактивные конкурсы, экскурсии, фестиваль красок "Холи", презентация блинов, а также традиционные покорение масленичного столба, хоровод и другие развлечения.

В самом Кемерово "Масленица" состоится 29 февраля в парке на бульваре Строителей, гостей ждут игровые и спортивные программы, народные игры и эстафеты, лавки с сувенирами, фотозоны, катание на лошади и пони, молодецкие игры, фуд-корты с горячими блинами и напитками, шествие Маслениц, ряженых и ростовых кукол.

В селе Тимирязевском около Томска Масленицу отпразднуют согласно древним традициям.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель дома культуры "Тимирязевский" Любовь Ушакова, в селе живёт несколько семей, которые относят себя к потомкам восточных славян, и именно они знакомят население и гостей поселка с традициями проводов зимы. "Сотрудники дома культуры организуют эти встречи", — сказала она.

Фото: pixabay.com

Ушакова отметила, что в первый день масленичной недели замужние женщины навещают своих родителей, а школьники изготавливают чучела Масленицы. На второй день незамужние девушки и парни идут кататься со снежных гор вместе с парнями. В среду-лакомку (26 февраля) работающие зятья стараются попасть к тещам на блины. "Уже с самого утра, если прогуляться по улицам села, можно почувствовать аромат пекущихся блинов", — поделилась эксперт.

В четверг, 27 февраля, на стадионе собираются люди разных возрастов для катания с горы, игр в снежки и других развлечений. На следующий день женщины села стараются навестить семьи своих дочерей, которые готовят блины и другие угощения. "В субботу в Тимирязевском в основном собираются подружки, потому что не особо прижились традиции приглашать в гости золовок. А 1 марта на стадионе для жителей села будет организована ярмарка, конкурсы и состязания, проводы зимы завершатся сожжением чучела Масленицы", — заключила Ушакова.

Масленица на природе в Приморье

Фото: pixabay.com

Отпраздновать Масленицу и поучаствовать в народных гуляньях, отведать горячих блинов можно в многочисленных парках региона – в русском историческом ландшафтном парке "Изумрудная долина" недалеко от Уссурийска, в арт-парке "Штыковские пруды", в селе Речица рядом с Владивостоком.

"На площадках запланированы традиционные масленичные конкурсы и потехи, чаепитие с блинами, народные танцы и сжигание чучела Масленицы", — рассказали в АНО "Туристско-информационный центр Приморского края" (ТИЦ).