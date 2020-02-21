Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В год Хоккайдо посещают более трех миллионов туристов. Несмотря на близость к России, наших туристов здесь пока немного – около 20 тысяч человек в год, так как прямого сообщения с российскими аэропортами у острова нет. Добраться сюда можно из Токио самолетом – время в пути в аэропорт Саппоро Син-Читосэ составит 1,5 часа. Кстати, японская авиакомпания JAL в дополнение к билету Москва – Токио предлагает бесплатные внутренние перелеты по стране, что позволяет добраться в нужный регион Японии по той же цене, что и в Токио.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кроме того, авиакомпания Finnair с января запустила прямой рейс в Саппоро из Хельсинки, который может оказаться удобным вариантом добраться до Хоккайдо для жителей двух столиц. Пока это единственный прямой рейс из европейских аэропортов в столицу Хоккайдо.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

История Хоккайдо тесно связана с народом айну, древнейшим в Японии. Считается, что на островах японского архипелага айны появились более 13 тысяч лет назад. Этот народ когда-то жил и в России, но сейчас на Камчатке осталось лишь несколько десятков его представителей. А японцы, по мере колонизации, вытесняли айнов все севернее, пока они не остались только на Хоккайдо, добывая еду охотой, рыболовством и собирательством. Ученые до сих пор спорят о происхождении айнов, так как они сильно отличаются от всех народов Дальнего Востока.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сейчас на Хоккайдо живут около 25 тысяч айнов. В апреле на острове откроются парк и большой современный интерактивный музей, посвященный истории, культуре и традициям народа. Он станет первым национальным музеем на острове и самым северным в стране. Здесь можно будет увидеть красочные традиционные одежды айнов – толстые стеганые халаты из хлопка, украшенные красивыми узорами из тесьмы.

Рай для горнолыжников

Фото: Visit Japan

Для горнолыжников и сноубордистов Хоккайдо – остров мечты. У него гористый рельеф и благодаря морскому климату и относительно низким высотам катания здесь совершенно необыкновенный снег – очень легкий и сухой. Считается, что снега такого качества нет ни на одном горном курорте мира, и поэтому сюда стремятся попасть фрирайдеры, фанаты катания пснежной "пудре".

Фото: Visit Japan

Самая большая зона катания объединяет четыре курорта, расположенных на склонах горы Нисэко Аннупури и носит название Нисэко. Все четыре курорта соединены автобусами, а ски-пасс Niseko all mountain позволяет кататься сразу на всех четырех. Самый крупный из курортов – Гранд Хирафу, здесь более 12 подъемников. Популярны также курорты Ханадзоно, Нисэко Виладж и Нисэко Аннупри. Всего здесь около 60 трасс, самая длинная из которых имеет протяженность почти 6 км. Сезон катания продолжается с ноября по май.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Впрочем, совершенно не обязательно приезжать в Нисэко зимой. Осенью, в сезон "красных кленов", здесь невероятно красивая природа, все курорты предлагают активный отдых в горах – гольф, прогулки, трэкинг, хайкинг, сплавы на каяках и рафтах по реке Ширибецу, а вечером можно проводить время в горячих источниках-онсэнах.

Онсэны и созерцание природы

Фото: Visit Japan

Онсэны – важнейшая часть японской культуры и одна из самых интересных для туристов. Особенно для тех, кто любит бани и сауны, а таких среди россиян большинство. В Японии более 2 тыс. горячих источников, и традиционный онсэн – это естественный пруд, заполненный термальной водой из источника. Японские врачи начали рекомендовать своим пациентам лечение на водах еще в XVII веке.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Хоккайдо – идеальное место для знакомства с этой частью национальной культуры: здесь множество источников и мало городов, а каждый японец знает, что лучшие онсэны располагаются именно в сельской глуши, подальше от урбанизации.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сейчас онсэны строят в виде открытых и закрытых бассейнов, но открытые гораздо приятнее. Кстати, еще и потому, что вода в онсенах достигает температуры 45 градусов, и в помещении в ней сразу становится слишком жарко. А на улице, особенно зимой – в самый раз. В отелях на лыжных курортах Хоккайдо спа-комплексы включают и открытые, и закрытые бассейны. Так что у туристов есть отличная возможность, принимая термальные ванны, наблюдать за невероятно красивой природой.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Впрочем, созерцание природы, как считает традиционная японская медицина – это не просто дополнение к водным процедурам. Оно успокаивает нервы, настраивает на философский лад и способствует лечебному воздействию воды.

Саппоро и Олимпиада 1972

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Столица Хоккайдо Саппоро – пятый по величине город Японии с населением почти 2 млн человек. Похвастаться длинной историей город не может – считается, что он был основан в 1868 году. Сегодня Саппоро – современный мегаполис с деловым центром, международным аэропортом и большим университетом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Очень важным событием для города стали Зимние Олимпийские игры 1972 года, первые соревнования по зимним видам спорта такого уровня в Азии. Кстати, сборная СССР тогда завоевала первое место по числу медалей, лучший результат по числу наград был у лыжницы Галины Кулак

Туристам обязательно показывают олимпийский трамплин, с верхней площадки которого открывается отличный вид на весь город. Рядом – музей Олимпиады 1972 года, где на интерактивных тренажерах можно попробовать себя в различных видах зимнего спорта.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Если вы приехали на Хоккайдо в период цветения красных кленов (а это один из двух самых популярных у иностранных туристов сезонов), то стоит прогуляться по университетскому парку и полюбоваться на великолепные деревья гинкго.

Некоторые туристы приходят в такой восторг от валяющихся под ногами листьев, что зарываются в них как дети.

Исторический Отару

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Отару – портовый город на юго-западе Хоккайдо в заливе Исикару, от Саппоро до него всего час езды. Как и в Саппоро, прежде здесь располагалось поселение айнов и имя городу тоже дали они. Отару считается главным туристическим центром Японии.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Практически обязательная экскурсия – прогулка на кораблике по каналу Отару, украшенном симпатичными масляными лампами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По его берегам располагаются бывшие склады, сегодня красиво украшенные вьюном.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Центральная улица – просто рай для туристов. Здесь множество старых домов начала XX века, ресторанчиков и магазинов с традиционными продуктами и сувенирами. Кстати, как рыболовецкий порт Отару считается лучшим местом на Хоккайдо, чтобы попробовать суши.

Кухня Хоккайдо

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Первое, что хотят попробовать туристы в Японии – это настоящие суши. Можно смело утверждать, что Хоккайдо – лучшее место для знакомства с этим японским блюдом, так как берега острова омываются холодными морями, а самые вкусные морепродукты водятся именно в холодной воде. В Отару суши-рестораны можно найти повсюду.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Традиционно здесь подают тарелку с 15-ю видами морепродуктов и рыбы на подушечках из риса, и это блюдо туристы чаще всего запивают пивом или колой, а гурманы – сакэ. Главным деликатесом считается суши с морским ежом. Кстати, Хоккайдо славится во всей Японии своим пивом. Марка Sapporo – старейшая в стране, пивоваренная компания под этим названием была основана в 1876 году, пиво она делала по немецкой технологии.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Изначально технология приготовления суши использовалась для консервации рыбы. Ее кусочки солили и смешивали с рисом, после чего помещали под пресс. Благодаря ферментации рыбу можно было есть очень долго. Сегодня ферментированные суши, завернутые в листья хурмы, тоже можно попробовать в Японии – местные жители считают их особым деликатесом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Впрочем, японская кухня – это далеко не только рыба и морепродукты. Баранина на Хоккайдо тоже отличная.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

А еще остров славится молочными продуктами. Например, на ферме Takanashi Farm в Нисэко предлагают попробовать и купить различные виды сыров, молока и йогурта. Но главный здешний специалитет – мягкое мороженое с разнообразными наполнителями.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Есть его можно с удивительно красивым видом на гору Етэй – вулкан и символ Хоккайдо, похожий на знаменитую Фудзияму.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Традиционный японский напиток из риса сакэ тоже можно попробовать на Хоккайдо . Многие думают, что сакэ – водка, но это не так. Правда, и вином его называть неправильно, так как это продукт получают в результате пастеризации риса.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сакэварня Tanaka Sake Brewery располагается всего в 10 минутах езды от Отару в живописном старинном здании, и ее посещение станет приятным дополнением к экскурсии по городу. Здесь вам предложат попробовать и купить десяток видов сакэ, среди которых – ягодное и даже игристое. Если до этого вы сакэ не пробовали, вряд ли сможете угадать по вкусу, что этот напиток сделан из риса. Конечно, бутылка (или банка) сакэ — один из традиционных сувениров, которые туристы увозят с собой из Японии.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Надо сказать, вино на Хоккайдо тоже производят, и в последние годы сочетание "японское вино" перестало звучать для гурманов странно. Например, на винодельне Niki Hills Village под виноградники отданы десять гектаров земли. Здесь уверяют, что мягкий морской климат и почвы острова идеально подходят для культивирования известных французских сортов шардоне и пино-нуар, а также белого винограда кельнер, завезенного когда-то из Германии и отлично прижившегося в схожем климате. При винодельне недавно открылся собственный гастрономический ресторан, где можно попробовать современную японскую кухню в стиле фьюжн с подходящими к блюдам местными винами, и погреб на 1200 бутылок. Кстати, овощи и травы для ресторана тоже выращивают здесь.