Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Около 30 млн туристов со всего мира ежегодно выбирают для отдыха морские круизы, во многом они популярны благодаря возможности за одну поездку в комфортных условиях посмотреть сразу несколько стран. Число российских любителей морских круизов в прошлом году выросло на треть и составило около 100 тысяч человек. При этом самый востребованный на российском рынке продукт – круизы по Средиземному морю.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Costa Smeralda будет ходить именно в этом регионе. Главная особенность судна – в том, что оно работает полностью на сжиженном природном газе (СПГ). Это первый подобный корабль во флоте Costa Cruises и второй в мире. Благодаря СПГ выбросы в атмосферу двуокиси серы снижены практически до нуля, твердых частиц – на 95-100%, оксида азота – на 85%, а CO2 – до 20%.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Помимо использования сжиженного газа, на лайнере применены и другие инновационные технологии для снижения вредного воздействия на окружающую среду. Так, водоснабжение судна осуществляется непосредственно из моря благодаря установкам по дистилляции. Энергопотребление сокращено до минимума благодаря использованию светодиодных ламп, рекуперации тепловой энергии от работы двигателей и лифтам нового поколения, которые возвращают энергию, передавая ее в электрическую сеть. Корпус лайнера спроектирован так, чтобы максимально снизить сопротивление воды при наборе скорости и таким образом экономить топливо.

Фото: Costa Cruises

Кроме того, Costa Smeralda продвигает проект "За правильную еду" и, как и все корабли флота Costa, борется за минимизацию пищевых отходов. Весь мусор на лайнере сортируют, а пластик бумагу, стекло и алюминий – перерабатывают. В спа-центре лайнера отказались от использования пластиковых пакетов и продуктов, содержащих микропластик.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Лайнер уже завоевал престижную награду Итальянского морского регистра (RINA) в области экологии – Green Plus.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Costa решила построить лайнер в концепции "Сделано в Италии". Новый флагман назван в честь одного из самых красивых мест на Сардинии (Costa Smeralda переводится с итальянского как "изумрудный берег"), а все палубы и общественные пространства лайнера названы в честь знаковых итальянских городов и по оформлению напоминают эти места: Палермо, Генуя, Неаполь, Рим, Флоренция, Венеция и т.д.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Длина "самого зеленого" лайнера во флоте Costa Cruises составляет 337 м, ширина – 42 м. Водоизмещение лайнера – 182,7 тыс. тонн, экипаж корабля состоит из 1646 человек. На судне 19 палуб и 2612 кают, в которых смогут разместиться 6554 пассажира. На борту 28 люксов, 106 кают с террасами, 1522 каюты с балконами, 168 кают с окном и 788 внутренних. Дизайном кают занималась миланская студия Dordoni Architetti.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Площадь кают с балконом составляет от 14 до 20 кв. м, внутренних – от 12 до 16 кв. м. Для туристов в каюте помимо кровати доступен телевизор с 200-ми каналами, в том числе русскоязычными, письменный стол, прикроватные полочки, шкаф для одежды, сейф и диван. В каждой каюте также есть санузел с душевой кабиной, которая в отличие от многих других кораблей имеет стеклянную дверь, а не задвигается шторкой. Кстати, холодильника для мини-бара в каютах нет, это надо учитывать, если в порту захочется купить местных продуктов домой.

Фото: Costa Cruises

На восьмой и девятой палубах располагаются каюты с террасами, на каждой из которых могут разместиться два лежака.

Фото: Costa Cruises

Площадь самых больших сьютов составляет около 50 кв.м. Они двухкомнатные, со спальней и гостиной. Благодаря расположению в носовой части корабля с балконов этих кают открываются потрясающие виды. Кстати, в стоимость сьюта включены интернет, пакет напитков, а также услуги дворецкого. Для пассажиров сьютов доступен отдельный ресторан Panorama.

Фото: Costa Cruises

Сердце лайнера – Колизей, пространство в середине корабля, которое располагается на трех палубах, здесь проходят различные шоу. На больших экранах, на стенах и на куполе на протяжении всего дня транслируются фильмы, рассказывающие о каждом новом городе, в порт которого заходит лайнер. Вечерние шоу, а затем и дискотека, проходят также в Teatro Sanremo.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На корме судна расположена площадь Испании, она представляет собой большую лестницу высотой в три палубы (по примеру Испанской лестницы в Риме). На корме есть также зона с прозрачным полом – любимое место у пассажиров для фотосессий. На носу корабля находится площадь Трастевере с магазинами и барами.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На верхней палубе лайнера расположена прогулочная зона Volare. Променад ведет на самую высокую доступную для пассажиров площадку на высоте 65 метров над уровнем моря, откуда лучше всего фотографировать умопомрачительные морские закаты.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На Costa Smeralda четыре бассейна: три из них с подогревом на открытых палубах, в том числе один – с морской водой. На верхней палубе лайнера расположен также аквапарк с горками. Главный бассейн в холодное время накрывается крышей, поэтому отдыхать возле него можно в любое время года. Кроме самого бассейна в этой зоне есть четыре джакузи. Вечером главный бассейн превращается в диско-клуб с живым выступлением.

Фото: Costa Cruises

Туристы на лайнере могут воспользоваться услугами спа-центра Solemio с сауной, турецким хаммамом, бассейном и процедурными кабинетами. Есть на лайнере и фитнес-центр с тренажерами известного бренда спортивного оборудования Technogym.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Costa Smeralda – первый круизный лайнер в мире, на борту которого есть музей. Он называется CoDe – Costa Design Collection Museum и имеет площадь 400 кв. м. Музей посвящен предметам интерьера, модным коллекциям и предметам искусства, сделанными в Италии с 30-х годов прошлого века.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Так как лайнер построен по концепции "сделано в Италии", то практически все отделочные материалы для него закупались именно в этой европейской стране. Автор дизайна интерьеров судна – известный архитектор и дизайнер Адам Д. Тихани.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На борту – 15 ресторанов и 17 баров. Буфет со шведским столом La Sagra dei Sapori расположен на 8-й палубе. Он, как и четыре ресторана (La Colombina, Arlecchino, Il Meneghino и Il Rugantino), включен в стоимость круиза. Во время круиза туристы смогут попробовать типичные блюда городов, в которых останавливается лайнер. Кстати, из напитков в ресторанах на ужин включена в стоимость только вода.

Фото: Costa Cruises

Costa Smeralda не был бы итальянским лайнером, если бы на нем не было пиццерии. В Pummid’oro на 8-й палубе повара готовят 14 видов самого известного в мире итальянского блюда. Стоимость пиццы – от 8-10 евро. Кстати, всю моцареллу, которую предлагают пассажирам, производят прямо на борту.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для любителей азиатской еды есть ресторан Teppanyaki. Эта сеть японских заведений, где приготовление блюд превращено настоящее шоу. На лайнере также есть ресторан LAB (Laboratorio del Gusto), представляющий собой кулинарную студию, в которой гости могут собственными руками приготовить ужин под присмотром шефов. На 18-й палубе лайнера находится уличный салат-бар Settimo Cielo, предлагающий свежеприготовленные салаты или ингредиенты к ним, если пассажир сам предпочитает смешивать свой салат.

Фото: Costa Cruises

Буфет-ресторан Tutti a Tavola на 16-й палубе находится прямо напротив детского клуба и предназначен для семей с детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Такой сервис – новинка для кораблей Costa Cruises. При этом родителям в ресторане предлагают взрослое меню. Кстати, детям и подросткам на лайнере скучать не придется. Анимация на борту корабля проходят с разделением на возрастные группы: Mini (3-6 лет), Maxi (7-11 лет), Teen Junior (12-14 лет) и Teen (15-17 лет). Впервые на Costa Smeralda организован Baby Club для детей в возрасте от 1 до 31 месяца.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На Costa Smeralda много тематических баров. К примеру, на 17-й палубе расположен бар Aperol Spritz, выполненный в оранжевом цвете, также есть бар Nutella, Campari Bar, Illy Bar, джаз-клуб Quelli della Notte, Il Mattino Bar с игристым вином Ferrari, а также Sport Bar, в котором можно посмотреть футбольные трансляции. Есть на лайнере и итальянская джелатерия.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Алкоголь на лайнерах Costa Cruises, как и кофе за исключением завтраков, оплачивается дополнительно. Можно платить за каждый напиток отдельно (в среднем коктейль стоит в районе 6,5 евро, чашка кофе – от 1,7 евро) или заранее приобрести пакет напитков. Предлагается три пакета – Brindiamo, Piu Gusto и Intenditore. К примеру, Piu Gusto стоит в сутки 35 евро с человека. Оплатив этот пакет, вы можете в любом баре или ресторане заказывать любые напитки за исключением премиум 24 часа в сутки и без каких-либо ограничений. Можно также приобрести пакет напитков для любителей пива или кофе. К примеру, 25 больших чашек кофе обойдутся в 73 евро и еще в конце круиза подарят банку кофе.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

До октября 2021 года Costa Smeralda будет ходить в Средиземном море, выполняя восьмидневные круизы с заходом в Савону, Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, Чивитавеккью и Специю. Летом 2020 года Специю заменит город Кальяри на острове Сардиния, а следующей зимой – Палермо. Начать путешествие можно в любом порту, но и завершить его в нем же.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В октябре 2021 года Costa Cruises получит корабль-близнец Costa Toscana, и тогда Costa Smeralda отправится возить пассажиров в Персидский залив. В октябре 2022 года туда же уйдет и Toscana.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Российский рынок входит в тройку крупнейших рынков для Costa Cruises на определенных направлениях, при этом российских туристов можно встретить во всех круизах компании, в том числе кругосветных. В Средиземном море основные туристы на лайнерах Costa Cruises – это итальянцы, вторые по численности – французы, затем испанцы, россияне, немцы и британцы. На новогоднем средиземноморском круизе Costa Smeralda было около тысячи россиян, то есть они составляли примерно шестую часть пассажиров. По словам представителей Costa Cruises, средний возраст российских туристов, выбирающих круизы, составляет 35-50 лет. При этом с семьями путешествуют примерно 30% пассажиров.

Фото: Costa Cruises

Большим спросом у российских туристов пользуется запущенная в 2017 году программа "Золотых лайнеров", на которых россиянам предоставляется всесторонняя поддержка на родном языке. К их числу относится и Costa Smeralda. В рамках программы меню в ресторанах и барах, объявления, ежедневная бортовая газета для россиян предоставляются на русском языке. Русскоговорящий персонал есть также на ресепшене и в детской комнате. На русском языке предлагаются и некоторые экскурсии. Помимо Costa Smeralda программа доступна на лайнерах Costa Diadema, Costa Mediterranea, Costa Fortuna и Costa Magica.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Costa Cruises была основана в 1948 году, а в 2003 году первой из крупных круизных компаний вышла на российский рынок. На сегодняшний день Costa предлагает 140 маршрутов по 250-и направлениям. К 2023 году флот Costa Group расширится. Компания инвестировала 6 млрд евро в строительство семи лайнеров, пять из которых будут работать на сжиженном природном газе.