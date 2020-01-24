Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рост популярности Стамбула именно зимой легко объясним. Лететь – всего три часа, погода значительно теплее, чем на большей части территории России в это время года, в городе множество интересных памятников, недорогие отели и еда, да и к россиянам традиционно относятся прекрасно. В общем, отличное направление для поездки на уикенд, но не только. Если добавить к нескольким дням в городе посещение античных раскопок, дегустации на многочисленных винодельнях в регионе Мраморного моря, поездку в Трою – и недели в Стамбуле покажется мало.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

С января по ноябрь 2019 года в городе побывали 290 тысяч соотечественников, а по итогам года местные власти рассчитывают принять более 300 тысяч россиян. Туристы из России занимают пятое место по численности среди всех иностранных рынков. Всего Стамбул с января по ноябрь посетили 13,5 млн иностранных туристов. В среднем, как сообщил журналистам координатор "Стамбульской туристической платформы" Джумхур Гювен Ташбаши, каждый российский турист тратит в городе $600, а немецкий, для сравнения, $850.

Столица трех империй

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Стамбулом крупнейший город Турции и один из самых крупных мегаполисов мира стал официально называться относительно недавно, в 1930 году. До того город был Константинополем, а еще раньше – Новым Римом и Византием. На протяжении двух тысячелетий здесь располагались столицы трех империй – Римской, Византийской и Османской. Памятники их былого величия ежегодно привлекают миллионы туристов. В середине первого тысячелетия нашей эры Константинополь считался главным деловым центром и самым большим городом в мире.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Туристы в Стамбуле обязательно смотрят собор Святой Софии, Голубую мечеть, дворцы Топкапы и Долмабахче, Галатскую башню и мечеть Сулеймание, гуляют по пешеходной улице Истикляль, покупают чай, сладости и пряности на больших базарах, катаются на кораблике по Босфору.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мечеть Сулеймание построена Сулейманом Великолепным в 50-е годы XVI века. Сегодня комплекс Сулеймание занимает целый квартал и включает саму мечеть, здания бань, медресе, кухонь, библиотек, и больниц. Здесь же – гробница, где похоронены Сулейман и его любимая сначала наложница, а затем жена Хюррем (Александра), славянка по происхождению. О событиях, связанных с историей султана Сулеймана и Хюррем, рассказывает популярный турецкий сериал "Великолепный век".

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Дворец Топкапы построил султан Мехмед в 1478 году, вскоре после завоевания турками Константинополя, на месте византийского акрополя. Кстати, частью дворца стала церковь Святой Ирины, первая христианская базилика Константинополя, построенная, в свою очередь, на месте древнего храма Афродиты.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

До середины XIX века Топкапы считался главным дворцом Османской империи, здесь жили 25 султанов, а сегодня это огромный музейный комплекс с несколькими дворами и зданиями различного назначения. Здесь легко можно провести целый день, осматривая многочисленные помещения, где жили султаны, гарем, где в 300 комнатах жили жены, дети и евнухи, кухни, конюшни и другие служебные помещения. Кстати, до султана Сулеймана гарем располагался не на территории дворца и был перенесен сюда в XVI веке по настоянию все той же Хюррем.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Топкапы – один из самых популярных музеев Турции, ежегодно здесь бывает почти 2 млн туристов. Его экспозиция включает одни из главных мусульманских святынь – меч и плащ пророка Мухамеда. С высокого берега моря открываются разнообразные и очень красивые виды на Мраморное море, пролив Босфор и залив Золотой Рог. Все они – идеальный фон для селфи, но из-за большого числа туристов приходится ждать, пока освободятся лучшие точки съемки.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Стамбул славится своими цистернами – сводчатыми помещениями для хранения воды, которые строились в византийскую эпоху из-за того, что в городе не хватало пресной воды. Подобных водохранилищ или цистерн в Стамбуле найдено около 40, использовались они для создания запаса воды на случай засухи или осады города. Как правило, это подвальные помещения со сводчатым потолком и колоннами. Среди самых крупных и хорошо сохранившихся – знаменитая Цистерна Базилика напротив мечети Айя-София.

Фото: Sarnicrestaurant.com

Если вы хотите узнать, как выглядели цистерны и не потратить на это лишнего времени, стоит отправиться на обед или ужин в гастрономический ресторан Sarnic – его основной зал располагается в помещении, которое 1500 лет назад использовалось для хранения воды.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Sarnic (цистерна по-турецки) расположен совсем рядом с дворцом Топкапы, буквально в нескольких десятках метрах от одного из выходов. Меню здесь вполне заслуживает внимания даже самых отъявленных гурманов. Рекомендуем попробовать традиционный для Стамбула чечевичный суп чорба и борек – закуску из слоеного теста фило с мясом или шпинатом. В городе ее подают во многих местах, но в Sarnic у шефа Орхана Карадемира борек один из самых вкусных и необычных.

Регион Мраморного моря

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мраморное море – кусочек Средиземного моря между европейской и азиатской частями Турции длиной 280 и шириной 80 км. С Черным морем оно соединяется проливом Босфор, с Эгейским – проливом Дарданеллы. Название получило из-за острова Мармара, где в древности добывали белый мрамор. На побережье расположены и сам Стамбул, и множество памятников различных эпох. Если отправиться в путешествие из Стамбула по побережью, получается насыщенный круговой маршрут, включающий переезды на пароме через проливы и само море.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Самый известный из них – Троя, древний город-крепость, расположенный на берегу Эгейского моря в провинции Чанаккале. История его завоевания с помощью коня, в котором спрятались греческие воины, описана в поэме Гомера "Илиада". Руины города нашел в 60-е годы XIX века знаменитый историк Генрих Шлиман под Гиссарлыкским холмом. Сегодня место раскопок древнего города находится в Национальном парке Троя и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В 2018 году в парке открылся музей Трои, где собраны наиболее интересные артефакты, связанные с жизнью древнего города и Троянской войной. Четырехэтажный музей построен в современном стиле, причем высота здания специально сделана такой же, какой была высота древней Трои до начала раскопок.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Коллекция музея располагается на площади в 3 тысячи кв. метров, это скульптуры, саркофаги, алтари, керамическая и металлическая посуда, инструменты, мозаика и другие предметы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Целый этаж посвящен Троянской войне – ее героям, событиям, исторической обстановке в то время. В музее, кстати, отличный отдел сувениров, который обязательно стоит посетить. Добираться сюда удобно из портового города Чанаккале, от которого до Стамбула около 300 км на машине. Но проще и дешевле посетить Трою в ходе организованного тура.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Виноградники занимают в Турции более полумиллиона гектаров земли. При этом регион Мраморного моря западнее Стамбула, Восточная Фракия – один из старейших производителей вина в стране. В конце XIX века, когда почти все виноградники во Франции вырубили из-за быстрого распространения насекомого-вредителя филлоксера, большая часть вина экспортировалась во Францию именно из этого региона.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сегодня винодельня Arcadia Vineyards, расположенная рядом с городом Кыркларели к северо-западу от Стамбула, производит несколько сортов красных и белых вин и игристое вино, популярных не только в самой Турции, но и некоторых европейских странах. При винодельне есть отель Bakuсha с гастрономическим рестораном, использующим выращенные в регионе продукты. Здесь можно провести пару дней, сочетая дегустации вина и аутентичной турецкой кухни с прогулками и спа-процедурами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Винодельня Saranta – еще одно интересное место, где с 2002 года производят красные, белые и розовые вина под двумя основными марками – Chateau Murou и Saranta. В этом году здесь также открывается собственный современный отель-бутик со спа-центром и крытым бассейном. Энофилам точно стоит побывать в обеих винодельнях для знакомства с лучшими образцами турецких вин.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сам Кыркларели – приятный небольшой городок в европейской части Турции, где можно прогуляться по узким улочкам, осмотреть музей Ататюрка, купить сувениры на небольшом базаре на центральной площади и обязательно попробовать главный местный специалитет – сочные котлеты из говяжьего или бараньего фарша кёфте (kofte по-турецки). Это блюдо здесь так популярно, что многие рестораны специализируются на нем и включают слово кёфте в свое название.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кстати, кухня в этой части страны сильно отличается от того, к чему привыкли россияне в отелях "все включено" в Анталье, где подают стандартные блюда на среднеевропейский вкус. Очень советуем попробовать балканские сыры, тот же борек из теста фило, тушеную баранину, которая считается лучшей в Турции, баклажаны, потрясающую халву, которую многие рестораны делают сами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Регион славится не только винами, но и оливковым маслом холодного отжима, оливками и разнообразной косметикой на базе масла. Все это очень удобно покупать в качестве подарков близким или сувениров коллегам, как и традиционные турецкие коробки с лукумом и пахлавой.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В древности побережье Мраморного моря населяли греки, которых в первом тысячелетии нашей эры постепенно начали вытеснять славяне, а затем тюрки. Сегодня Восточная Фракия – часть Балканского полуострова, которая принадлежит Турции и является ее европейской частью. Граница между Европой и Азией проходит по проливу Босфор.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо Трои, в регионе сохранилось множество античных поселений и памятников, некоторые из которых лишь недавно начали откапывать ученые. Таковы, например, античный город Парион возле Чанаккале. Несмотря на древний возраст – город был основан в VIII веке до нашей эры – здесь прекрасно сохранились система акведуков и амфитеатр. Или древний Антандрос недалеко от южного побережья Мраморного моря с великолепной мозаикой.