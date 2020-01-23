Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Отправиться зимой на юг Европы – отличная возможность с комфортом побродить по узким улочкам средиземноморских городов, погреться под южным, пусть и зимним, солнцем. Летом, при температуре +40, такой отдых гарантированно не доставит вам удовольствия.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Побережье Коста дель Соль, в точном соответствии с названием, в январе встретило нас солнцем, которое слепит глаза так, что пришлось сразу купить темные очки. А еще солоноватым запахом моря. На Малагу, первый пункт маршрута, запланирован один день, поэтому без спешки успеем осмотреть только крепости Алькасар и Хибральфаро. Им больше 1000 лет, строились маврами на руинах финикийских крепостей, после отвоевания территории перестраивались как католические дворцы. Соединение этих стилей дает потрясающий эффект.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Подъем на холм и крепость Хибральфаро с остановками для фотографирования занимает около часа. Зато потом вас ждет потрясающий вид на море, корабли, крыши и шпили, залитые солнцем. По парку на холмах летают попугаи, из кофеен тянется аромат вкусного кофе.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Спустившись в старый город, нельзя обойти Кафедральный собор, который зовут одноруким, потому что одна из двух колоколен так и не была достроена. Там же находится музей Пикассо, который работает зимой до 18:00, так что мы туда не успели, и знаменитый бар Эль Пимпи Антонио Бандераса. По вечерам на узких пешеходных улочках в его окрестностях образуются настоящие пробки.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

У входа в Алькасар находится Римский театр, построенный еще в I веке до нашей эры, когда Малага была одной из римских провинций. Потом, в мавританский период, театр превратился в каменоломню. Когда эти земли вернулись испанской короне, театр исчез под, так сказать, культурным слоем. Нашли его случайно – в 1951 году при ремонте малагского Дома культуры. Парадокс, но это учреждение стояло точно на месте Римского театра.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Закат мы поехали смотреть на море, но пожалели об этом: солнце садилось за остров, на яхте было очень ветрено, а обещанный бокал кавы напоминал советское шампанское. Возможно, летом этот вариант будет приятнее, а зимой рекомендую проводить солнце на холме Хибральфаро. Тем более, что вход в оба дворца по воскресеньям с 14:00 бесплатный.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Из Малаги мы едем вдоль побережья до Марбельи, города испанских миллионеров. По дороге есть смысл остановиться в Парке бабочек в Бенальмадене. Это тропический рай, в котором при абсолютной влажности и температуре тропиков порхают более тысячи гигантских бабочек. Парк находится в 15 км от Малаги по соседству с тайским храмом. Билет стоит 10 евро для взрослого и 7,5 для ребенка.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Еще 40 км вдоль побережья – и мы оказываемся в Марбелье. Здесь прекрасные пляжи, роскошные яхты, дорогие и не очень магазины, рыбные рестораны. Это один из самых фешенебельных курортов юга Испании.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Видимо, поэтому муниципалитет смог позволить себе купить коллекцию бронзовых скульптур Сальвадора Дали. Невероятно, но подлинники Дали стоят на вымощенной мрамором Авендида дель Мар без охраны, их можно трогать и фотографировать.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Утром едем в Ронду, буквально висящую на высоте 750 метров над ущельем Тахо. Этот город – одна сплошная смотровая площадка, мирадор, как говорят здесь. Визитная карточка Ронды – Пуэнте Нуэво или Новый мост, построенный больше 200 лет назад. Выглядит он невероятно, а смотреть ночью в ущелье Тахо – особенный опыт: появляется ощущение, что не ты смотришь в бездну, а она на тебя.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Ронда – еще и столица корриды. В Андалусии более 70 арен для боя быков, но здесь находится самая большая и знаменитая, Plaza de toros. На территории арены работает музей корриды и огнестрельного оружия, билет стоит 7 евро. Кстати, гонорар матадора за бой может достигать 200-300 тысяч евро. Арена принадлежит семье знаменитого тореадора Антонио Ордоньеса, который был дружен с Хемингуэем. Писатель много времени провел в Ронде и признавался, что "бой быков... превзошел своей сложностью его тогдашние способности к сочинительству".

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Из Ронды берем курс на север. Нас ждет столица фламенко Севилья. Здесь жили Дон Жуан и севильский цирюльник Фигаро, а на табачной фабрике работала красотка Кармен.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Первым делом мы направляемся на Площадь Испании – самое веселое место Севильи. Здесь можно кататься на лодке по каналу вокруг площади, здесь танцуют фламенко, пускают мыльные пузыри, греются в лучах январского солнца. Площадь, кстати, построена менее 100 лет назад к Иберо-американской выставке, тогдашнему аналогу EXPO.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Но Севилью надо увидеть с высоты, и мы идем на Хиральду. Это бывший минарет, а ныне колокольня Севильского кафедрального собора, один из символов города, возвышающийся почти на 100 метров. Вход в собор платный, билеты лучше покупать заранее на сайте или в соседней церкви El Salvador. Билет единый, но в церкви никогда не бывает очередей. Подъем на Хиральду довольно долгий: два плотных встречных потока с трудом могут разминуться в узких винтовых коридорах колокольни. К плюсам можно отнести то, что нет ступеней, соответственно можно ехать с коляской. Конечно, виды с Хиральды прекрасны, проблема только дождаться места у решетки, через которую вы сможете увидеть этот древний город.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Кафедральный собор Севильи – это самый большой готический храм мира. Он тоже был перестроен из мечети, сохранив многие элементы арабской архитектуры. Нас больше всего впечатлил гроб с останками Колумба, который несут на плечах четыре провинции Испании. По завещанию мореплавателя, отношения которого с испанской короной к концу жизни испортились, его останки не захоронены в испанской земле. Таким образом королевский двор обошел завещание Колумба.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Если составить рейтинг смотровых площадок, победителем будут не Хиральда и не Золотая башня, стоящая на реке Гвалдаквивир, а Метрополь Парасоль – новый символ города. Это самая большая конструкция из дерева в мире. Строительство началось в 2005 году и должно было быть завершено в 2007, стоимость проекта составляла 50 млн евро. Но когда пришло время сдачи застройщик сообщил, что проект технически невыполним. Новый проект был утвержден только в начале 2009 года, а его итоговая стоимость достигла 100 млн евро.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Инсталляция состоит из шести соединенных друг с другом зонтов высотой 28 метров, похожих на гигантские грибы с деревянными шляпками. Именно поэтому ее второе и даже более популярное название — Севильские грибы. Сюда лучше приходить за 45 минут до захода солнца, чтобы с учетом получасовой очереди на подъем успеть сделать эффектные фотографии заката. Стоит это 5 евро.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

А еще Севилья – это город-лабиринт, с узкими кривыми улицами и странными домами. Без навигатора передвигаться тут на машине не возможно, да и с ним не особенно удобно. Несколько раз навигатор отправлял нас в тупики или против движения.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

В часе езды от Севильи у океана есть маленький монастырь Ла Рабида. Именно здесь была предрешена судьба открытия Америки. Когда Колумб потерпел фиаско при дворе в Севилье и двор отказался финансировать его "индийский" проект, именно настоятель Хуан Перес написал королеве с просьбой еще раз обдумать это решение. До сих пор историки не знают, почему его послушали монархи, тем более накануне "решающей битвы с маврами", но уже через семь месяцев Колумб отправился в свое историческое путешествие. В память об открытии Америки в монастыре хранятся шкатулки с землей всех открытых стран.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

А точные копии всех трех судов стоят в заливе возле монастыря. Это место – одно из любимых у детей всех возрастов: они могут лазить по мачтам и представлять себя юнгами в команде Колумба.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Сегодня они кажутся почти игрушечными, но именно такие суда первыми пересекли Атлантику. Кстати, Колумб был первым, кто вышел в открытое море, ориентируясь по звездам.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Футбол для испанцев – больше, чем просто увлечение. Играют и болеют все: женщины и мужчины, дети и взрослые. Поэтому в Испании мы обязательно стараемся посетить матчи Ла Лиги. Здесь все болеют очень эмоционально, но при этом не агрессивно. За две недели до матча я с трудом купила билеты в боковой сектор на предпоследнем ряду. Но когда весь стадион стоя поет гимн Севильи, атмосферу можно прекрасно прочувствовать и здесь.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

По Андалусии мы передвигались на машине. Поэтому при бронировании отелей приходилось выбирать только имеющие собственные парковки. В южной Испании это большая проблема. Если паркинг находится в гараже, то на автомобили могут быть ограничения по размеру. Кроме того, парковки всегда платные (в нашем случае – от 10 до 22 евро в сутки).

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Зато дороги в Испании прекрасные и водить – одно удовольствие. Платных дорог не так уж много, они обозначены дополнительной буквой P и всегда имеют дублеры. На большинстве автострад скорость 120 км/ч, местные едут +10 км/ч, левый ряд не занимают, уступить дорогу просят не дальним светом, как у нас (это считают за грубость), а миганием левого поворотника.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Самый длительный переезд у нас всего 250 км – между Севильей и Гранадой. Дорога идет среди оливковых плантаций. Проезжая Андалусию на машине, понимаешь, что производство оливкового масла здесь – главная сфера экономики. А вот виноградников совсем мало.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

От Гранады у нас остались самые яркие впечатления! В районе Альбайсин словно перемещаешься на Ближний Восток, с арабской вязью и дымом благовоний. Если вечером свернуть с основных "сувенирных" проходов между домами (улицами это назвать невозможно) – погружаешься в абсолютную тишину и безлюдье, так что становится не по себе.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Но, конечно, Гранада – это прежде всего Альгамбра. Это мавританская крепость-дворец, точнее, комплекс дворцов и садов, известных еще с IX века. Бывшая резиденция халифов Гранады, а затем и испанских королей занимает огромную территорию.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Билеты обязательно нужно покупать заранее на сайте комплекса, так как количество посетителей жестко регламентируется. Посещение всей территории комплекса стоит 15 евро, но есть и более дешевые дневные билеты только в Сады Хенералифе (7 евро) и вечерние во дворец Насридов (8 евро). Дополнительные 5 евро стоит аудиогид, в том числе на русском языке. Для детей до 12 лет вход бесплатный.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

На обратном пути в Малагу мы остановились в потрясающем месте – Пещерах Нерхи, которым пять миллионов лет! Здесь есть сталактиты, занесенные в Книгу Гиннеса. Пещеры напоминают морское царство из фантазийного кино, из которого просто ушла вода. Обнаружены пещеры были всего 60 лет назад. Из-за прекрасной акустики там проводятся ежегодные фестивали классической музыки и танца. В пещере выступали Плисецкая, Ростропович, Кабалье. Билет стоит 13 евро, детский 11 евро. Посетителей запускают группами в сопровождении гида и аудиогида, в том числе на русском.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Не могу не сказать об андалусской кухне. Здесь огромное количество мишленовких ресторанов, как имеющих звезды, так и упомянутых в гиде Мишлен. Но если первые действительно очень дороги, то упоминание в гиде добавляет к цене немного. А вот еда в этих заведениях действительно прекрасная.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Но надо быть готовым к тому, что рестораны не работают с утра до вечера, как мы привыкли. Например, с 16:00 до 19:30 кухня в большинстве заведений закрыта, причем в праздничные и выходные дни тоже.