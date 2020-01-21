Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Конец осени или конец зимы – идеальное время для поездки: наиболее комфортная погода для экскурсионного тура на берегах Иордана стоит в октябре-ноябре и феврале-марте. Так что россиянам удобно приурочить тур к ноябрьским или февральско-мартовским праздникам. Кстати, гражданам РФ для поездки не нужна виза, она оформляется по прилету и стоит около $60.

Фото: facebook.com/RoyalJordanian

Добраться в столицу страны Амман из Москвы можно либо на прямых рейсах авиакомпании Royal Jordanian стоимостью от 30 тыс. рублей, либо с пересадками. Причем самыми дешевыми могут быть очень неожиданные варианты: например, маршрут через итальянский аэропорт Бергамо на рейсах двух лоукостеров – «Победы» и Ryanair обойдется в 13 тысяч. Перелет рейсами греческой авиакомпании Aegean Airlines через Афины обойдется в 17 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Амман за свою четырехтысячелетнюю историю трижды менял название. В XIII веке до нашей эры город назывался Раббат-Аммон и был столицей Аммонского царства. Позже территорию завоевали ассирийцы, затем персы, еще позже – греки. Птолемей II Филадельф, греческий правитель, переименовал его в Филадельфию. До 106 года нашей эры, когда государство аннексировала Римская империя, город оставался частью Набатейского царства.

Фото: pixabay.com

Сейчас это крупнейший город Иордании с современным деловым центром, люксовыми отелями, множеством баров и ресторанов. Здесь находятся главная резиденция короля и международный аэропорт. Стоит отметить, что из-за подземных толчков город почти не растет ввысь, жилые дома строятся не более четырех этажей. Амман условно разделен на старый и новый, причем квартиры в историческом центре не очень популярны у местных жителей – в старых районах узкие улочки, на которых ежедневно образуются многочасовые пробки.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Визитная карточка Аммана – крепостная гора или цитадель. Стоимость входного билета составляет 3 динара (около 260 рублей). В крепости можно увидеть сразу несколько достопримечательностей – руины римского храма Геркулеса, Византийскую церковь, римский амфитеатр на 6 тыс. мест (он находится за пределами Цитадели, его как раз можно увидеть со смотровой площадки в цитатели) и остатки дворца халифской династии Омейядов.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Кроме того, на территории цитадели находится прекрасная смотровая площадка с видом на город. Издалека можно заметить на крышах домов большие бочки для сбора воды. Недостаток пресной воды – основная проблема королевства. В отелях проблем с ней нет, но в жилые дома ее подают раз в два-три дня.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Примерно в 50 километрах на север от Аммана расположен город Джераш, сохранивший наследие Римской империи. На протяжении столетий он был погребен землетрясениями под тоннами песка – раскопки начались только 70 лет назад. Первое, на что обращаешь внимание при входе в город – двадцатиметровая Триумфальная арка Адриана, построенная в 130 году специально к приезду римского императора. Сразу за ней находится ипподром, где в давние времена проводились скачки и состязания колесниц.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Прекрасно сохранился и северный театр Джераша, построенный в 165 году. Изначально театр использовался для представлений и заседаний правителей города и имел всего 14 рядов. Позже его вместимость увеличили до 1,6 тыс. мест. В I веке построили Южный театр, который вмещал более 3 тыс. зрителей. В наши дни время от времени в нем проводятся концерты и представления. Ежедневно здесь можно увидеть (и услышать) волынщиков в традиционной иорданской военной форме.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Форум или Овальная площадь – главная городская площадь Джераша, сохранившая ионическую колоннаду. От нее отходит главная улица Кардо Максимус, на которой были построены храм Артемиды, фонтан Нимфеум и торговые лавки. Входной билет обойдется в 10 динар (около 870 рублей). Чтобы лучше ориентироваться среди античных памятников, на входе в акрополь стоит приобрести карту или нанять гида, который расскажет интересную историю этого большого и процветающего города.

Фото: pixabay.com

На поездку в Петру лучше выделить целый день, так как город находится в трех часах езды от Аммана. Чтобы обойти всю территорию древней столицы набатеев, нужно не меньше 2,5-3 часов. Кроме того, если вы захотите сделать фотографию, немало времени уйдет на ожидание, когда из кадра уйдут другие туристы – их тут очень много. Входной билет на день обойдется в 50 динар (4,32 тыс. рублей).

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Считается, что храмы и дворцы Петры были вырублены в скалах за пять тысяч лет до Рождества Христова древнеарабским кочевым племенем набатеев. При этом за крепостью закрепилось греческое название "Петра", что в переводе означает "скала".

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Город, расположенный на пересечении важных торговых путей между Красным и Средиземным морями, процветал благодаря торговле: караваны с драгоценностями, тканями и специями проходили через Петру, с каждого из них взимались огромные пошлины.

Фото: pixabay.com

Город был не только богатым, но и обладал очень развитой инфраструктурой. Набатеи умели строить гидравлические сооружения: они собирали воду со всех ближайших источников, проводили ее в Петру с помощью самотечных каналов, а также сооружали искусственную систему запруд, которая позволяла предотвращать сезонные наводнения и в то же время обеспечивать водой 30 тыс. население города.

Фото: pixabay.com

Римляне неоднократно пытались покорить столицу Набатейского царства, но смогли захватить ее лишь хитростью. В разное время Петрой владели византийцы, арабы и крестоносцы. Поздние в скальных пещерах поселились кочевники-бедуины. Поскольку племена ревностно охраняли свои земли, не допуская европейцев, о существовании Петры в Старом Свете узнали совсем недавно: в 1812 году востоковед из Швейцарии Иоганн Людвиг Буркхардт притворился купцом и узнал у местных бедуинов, где примерно расположены набатейские руины. В сопровождении проводника он добрался до долины Вади-Муса и нашел затерянный город.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Самый знаменитый памятник Петры – храм-мавзолей Эль-Хазне или «сокровищница фараона» известен во всем мире благодаря популярному фильму «Индиана Джонс и последний крестовый поход». В картине он стал Храмом Грааля, где хранится священная чаша с кровью распятого христа, способной исцелять болезни, отпускать грехи и даже даровать вечную жизнь. В храме харизматичному археологу Джонсу удается спасти своего отца от неминуемой смерти благодаря правильному выбору Грааля – среди всех золотых чаш, украшенных драгоценными камнями, он выбирает простой деревянный сосуд.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Пустыни и полупустыни составляют 75% территории Иордании, поэтому во время путешествия по стране обязательно стоит посетить одну из самых красивых пустынь в мире, объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Вади-Рам.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Под воздействием ветра, солнца и кратковременных дождей, которые бывают здесь разве что весной, в пустыне Вади-Рам образовался уникальный гористый ландшафт: природные арки, колодцы и каньоны. Виды красной пустыни настолько поражают воображение, что она стала место съемок известных фильмов – "Лоуренс Аравийский" Дэвида Лина, "Марсианин", а также олицетворяла пейзажи пустнынной планеты Джеда из "Звездных войн".

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Вход в пустыню платный – 5 динар (около 435 рублей). Самый лучший способ передвижения по Вади-Рам – это джипы, которые можно арендовать прямо на месте. Дальше все зависит от вашей фантазии и бюджета: можно покататься по пустыне с ветерком пару часов, а можно остановиться на несколько дней: пообедать в компании бедуинов, прокатиться на верблюде, подняться в небо на воздушном шаре и заночевать в шатре, наблюдая за звездами.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Священная река Иордан неоднократно упоминается в Библии, это популярное место паломничества у христиан. Согласно Священому Писанию, по реке проходила граница Земли обетованной, куда пророк Моисей вел еврейский народ из Египта. 40 лет бродили они по пустыне, пока по велению Бога пророк не забрался на гору Небо (Нево), и, увидев издалека священную землю, скончался, так и не переступив ее границы.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На вершине горы находится мемориал и церковь Моисея, а также памятник – посох пророка в виде змеиного креста. Ежегодно сюда устремляются тысячи паломников.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Кухня Иордании мало чем отличается от того, что едят в других странах Ближнего Востока: в начале трапезы подают мезе (закуска из различных овощных салатов). Традиционный салат табуле готовится из микса томатов, зелени и лука, обильно заправленный лимонным соком и оливковым маслом. Также популярна закуска из запеченных баклажанов, с томатами и луком и пастой тахини из семян кунжута – баба гануш. Во многих местных ресторанчиках можно заметить, что арабы пьют зеленый смузи – смешанные в блендере лайм и мяту. В жару такой напиток прекрасно утоляет жажду.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Река Иордан – единственный крупный источник воды, впадающий в Мертвое море, бессточное соленое озеро на Ближнем Востоке, располагающееся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией. Вода в нем стоит ниже 430 метров от уровня моря и каждый год убывает на метр.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На берегу в воздухе чувствуется запах брома, а солевые испарения образуют над поверхностью воды таинственную дымку. Согласно еще одному библейскому преданию, Мертвое море появилось в результате падения городов Содом и Гоморра. Один из героев Ветхого Завета по имени Лот жил со своей семьей в Содоме, когда к нему пришли два ангела в человеческом обличье. Он пригласил их в гости, напоил, накормил и предложил остаться на ночлег. В это время городские жители окружили дом и потребовали выдать им путников для любовных утех, но Лот отказался. Ангелы поразили слепотой всех, кто был за дверью, и сказали Лоту спасаться бегством: он должен был взять всю свою семью и покинуть город, не оглядываясь. Как только Лот и его близкие покинули дом, с неба полились огонь и сера, города были сожжены. Жена Лота слышала позади себя крики людей, ослушалась запрета и оглянулась. В мгновение ока она превратилась в соляной столб.

Фото: marriott.com.ru

Берега Мертвого моря застроены отелями, у всех отелей есть собственный выход к берегу. Вода и грязи Мертвого моря считаются целебными: на их основе здесь проводят процедуры, используют для создания лекарств и косметики. Отели на побережье – популярное место для лечения разнообразных болезней кожи, суставов, органов дыхания и пищеварения.

Фото: marriott.com.ru

Высоких и низких сезонов на Мертвом море в Иордании нет — купаться можно круглый год. Однако летом бывает душно, соленая вода под жарким солнцем неприятно стягивает кожу. Берег здесь с характерными солевыми наростами и неровным входом в воду, но на пляже в некоторых гостиницах можно взять бесплатно резиновые тапочки, в которых заходить в воду очень комфортно.

Фото: pixabay.com

Стоит отметить, что существует инструкция по купанию в Мертвом море, которой туристам рекомендуют придерживаться. Так, плавать рекомендуется на спине, не стоит отплавать от берега более чем на 40 метров, нельзя нырять или прыгать в воду, что, правда, и невозможно из-за очень высокой плотности воды. Также не стоит опускать в воду голову и брызгать ей в глаза.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Отели в иорданской части Мертвого моря значительно дешевле, чем в Израиле. Популярные гостиничные сети Ramada, Holiday Inn, Hilton предлагают номера от 13 тыс. рублей на человека при двухместном размещении с завтраками. Например, в пятизвездочном отеле Dead Sea Mariott Resort & Spa на 255 номеров неделю с 17 по 23 февраля можно отдохнуть за 23 тыс. рублей с человека при двухместном размещении с завтраком. У гостиницы есть собственный выход морю, бассейны с пресной и морской водой. Изюминка отеля – просторная открытая веранда с видом на Мертвое море, с которой вечерами можно наблюдать потрясающий закат.

Фото: facebook.com/AqabaTourism

Иордании принадлежат 27 км побережья Красного моря. Туристов здесь принимает один курорт – Акаба, соседствующий с израильским Эйлатом и в древности тоже носивший название Элат. Здесь множество гостиниц и ресторанов и развитая инфраструктура для дайвинга. Купаться здесь можно круглый год, температура Красного моря не опускается ниже 22 градусов. Но наиболее комфортная погода для отдыха – также в октябре-ноябре или марте-апреле. Кстати, в Акабе очень любит отдыхать королева Рания – жена правителя Иордании Абдаллы II, семья ездит на курорт каждый год.

Фото: facebook.com/AqabaTourism

До Эйлата – всего 5 км, но пляжи Акабы выгодно отличает немноголюдность – в сезон здесь гораздо проще найти свободные места, чем на соседнем курорте. Кроме того, стоимость отелей здесь заметно ниже, чем у соседей. Отдых с 17 по 23 февраля в отеле 4* обойдется от 10,5 тыс. на человека в двухместном номере с завтраком. На эти же даты на израильском курорте Эйлат можно забронировать номер в пятизвездочном отеле на аналогичных условиях уже минимум за 41 тыс. рублей с человека.

Фото: pixabay.com

Добраться до курорта можно на чартерных рейсах – здесь есть небольшой международный аэропорт. Или можно долететь на самолете из Аммана, преодолев расстояние в 300 км за примерно полчаса. Поездка на автобусе или машине будет долгой и простой из-за гористой местности.