Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Сегодня в столице Индонезии проживает около 10 млн человек. Это большой азиатский мегаполис с плотным трафиком и небоскребами в центре. Здесь расположен крупнейший морской порт в стране, железнодорожный узел и аэропорт. Добраться из Москвы сюда можно с пересадкой в Дохе или Гуанчжоу. Прямых авиарейсов из городов России в Джакарту пока нет, но городские власти надеются, что в будущем этот вопрос решить удастся.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Основан город был в 1527 году. Тогда индонезийский султан одержал победу над местным португальским поселением, а город получил название Джаякерта или "город победы". Позднее столица перешла в руки англичан, а затем – голландцев, которые основали здесь форт Батавия. В 1942 году город перешел во власть Японии, а в 1945 году Индонезия, наконец, получила независимость. Все эти перипетии оставили свой отпечаток как на архитектуре города, так и на традициях и образе жизни его жителей.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Начать изучение города стоит с квартала Kota Tua или Старого города, где сохранились здания в колониальном стиле, построенные голландцами. В том числе, бывшая штаб-квартира Голландской Ост-Индийской компании, где сегодня располагается музей истории Индонезии. Здесь же можно увидеть женские и мужские казематы, а также услышать истории о наиболее известных правителях эпохи колонизации.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Рядом – Музей кукол ваянг, где раз в неделю по воскресеньям можно увидеть представление театра теней. Кстати, длительность одного спектакля составляет от семи до девяти часов. Основные сюжеты пришли из индийского эпоса – Рамаяны и Махабхараты. В свое время ваянг использовали, чтобы распространить мусульманскую культуру. Существует несколько разновидностей. Классический ваянг — плоские куклы за ширмой, есть еще ваянг голек, когда используются деревянные куклы без всяких ширм. Билет в музей стоит 5 тысяч рупий (около 23 рублей).

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Недалеко от Старого города находится католическая церковь Santa Maria de Fatima. Здание церкви построено в XVIII веке. Во времена голландской колониальной администрации здесь проживала китайская семья, затем ее отдали для нужд церкви.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Ислам исповедуют 85% населения страны, еще 15% приходится на католиков, буддистов, индуистов и другие конфессии. При этом, в отличие от многих стран Ближнего Востока, давления одной религии здесь не ощущается: никто не посмотрит на вас косо, если вы будете прогуливаться по городу с открытыми плечами или носить короткую юбку.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Еще одно значимое место в Джакарте – Национальный монумент (Monument Nasional или Monas), который находится в самом центре города на Площади Свободы (Medan Merdeka). Монумент открыли в 1975 году в честь обретения Индонезией независимости. Вход вместе с экскурсией и подъемом обойдется в 15 тысяч рупий (68 рублей). Высота монумента составляет 132 метра, его венчает золотое "пламя независимости". На высоте 115 метров располагается смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на город.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Здесь же рядом находится самая большая мечеть в Юго-восточной Азии – Мечеть Истикляль, а также здание Арбитражного суда и другие административные здания.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Популярный у туристов парк "Мини-Индонезия" (Taman Min Indonesia Indah) расположен в восточной части города на площади в 150 га, здесь представлены традиции и культурные особенности всех 300 племен, населяющих 34 провинции Индонезии.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Например, здесь можно осмотреть традиционные дома острова Суматра, познакомиться с жителями острова Папуа, «побывать» в национальном парке Комодо и в других частях страны, не покидая Джакарту. На изучение парка уйдет почти целый день. Вход сюда обойдется в 20 тысяч рупий (около 90 рублей), а прокатиться по канатной дороге, проходящей через парк – 30 тысяч (около 135 рублей). Есть здесь и отдельный парк для детей.

Фото: facebook.com/ancolseaworld

Есть в Джакарте и собственный «Диснейленд» Ancol Dreamland c множеством аттракционов и здесь же водный тематический парк Seaworld с океанариумом. Вход в парк стоит около 12 тысяч рупий (около 55 рублей), но за каждую карусель придется платить отдельно. Вход в "морской" парк обойдется еще в 20 тысяч. На огромной и очень зеленой территории парка приятно провести время после осмотра шумного города.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Один из традиционных видов искусства для Индонезии – батик, роспись по ткани. Изначально ткань расписывали расплавленным воском только вручную, но затем появились штампы с узорами, а позже и машины. По всей стране можно найти множество магазинов одежды, расписанной с использованием различных техник батика. 2 октября 2009 года батик был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а каждый четверг в Индонезии все государственные служащие стараются носить одежду с этим рисунком. В Джакарте есть музей, посвященный искусству батика, где можно поучаствовать в мастер-классе и научиться самому рисовать по ткани.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Важной частью культурной жизни Джакарты стали международные фестивали, которые привлекают гостей не только из азиатских стран, но и со всего света. Одним из самых значительных считается проект компании Ismaya Live – музыкальный фестиваль Djakarta Warehouse Project, собирающий десятки известных ди-джеев со всего света. В этом году фестиваль прошел в декабре в Джакарте уже в одиннадцатый раз и собрал около 100 тысяч человек. Среди участников – 76 исполнителей из Азии, Европы и Америки.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

"В прошлом году, когда фестиваль проходил на Бали, к нам ехали гости из 37 стран мира, поэтому у нас всегда есть пакетное предложение для гостей, включающее трехдневное пребывание в одном из отелей-партнеров рядом с площадкой фестиваля. Пакет также включает входные билеты на фестиваль разного класса – обычные и VIP. Стоимость такого пакета начинается от 6,5 миллионов рупий (около 30 тысяч рублей) и доходит 11-12 миллионов рупий (около 60 тысяч рублей) в зависимости от категории отеля и билетов", — рассказывает представитель группы Ismaya Live Кевин Виярнанда.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

По его словам, фестиваль открыт для всех новых участников, и особенно, здесь ждут участников и гостей из России. Этот фестиваль не единственный для компании: каждый год в июле-августе проводится летний фестиваль моды, искусств и еды We the fest с участием музыкальных групп, а не ди-джеев. Цена на пакетные предложения несколько ниже и начинается от 5 миллионов рупий (около 22,5 тысяч рублей).

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Помимо насыщенной культурной программы Джакарта предлагает путешественникам активную ночную жизнь: в разных частях города располагается множество ночных клубов, а полюбоваться видами ночного города можно с крыши одного из ресторанов. Например, ресторан Sky располагается в одном из городских небоскребов на 56 этаже.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

В целом же еда в столице недорогая, как и во всей Азии, а ресторанов невероятно много. Здесь подают, как рыбу, так и мясо за исключением свинины. Несмотря на преимущественно мусульманское население, алкоголь и сигареты продаются, но высокие налоги сказываются на ценах.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Выбрать отель также не сложно: только пятизвездочных здесь около 20. Например, Grand Hyatt Jakarta 5* располагается в самом центре города, недалеко от Площади Свободы, в окружении крупнейших торговых центров. Совсем рядом с ним – остановка поезда, следующего до аэропорта. Кроме того, множество отелей расположены в районах Sudirman-Thamrin и Kebon Sirih, наиболее удобных для проживания туристов.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Как подчеркнула глава отдела маркетинга управления туризма и культуры правительства Джакарты Синта Ниндьявати, возможности для шопинга, который любят туристы из России, в городе не ограничены.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

"Также у нас много СПА-центров с индонезийским массажем, для которого используются лечебные травы из курортной Джокьякарты. Кроме того, Джакарта – это не только город, но и залив, где расположены 120 небольших островов. Мы называем этот район "Тысяча островов". Это отличный вариант для бизнесменов из России, которые приезжают в Джакарту по делам и хотят отдохнуть на море, но не успевают поехать на Бали", — рассказывает Ниндьявати.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

Кроме того, туристы могут посетить на юге города этнодеревню Бабакан на берегу озера, столицу народности Бетави. Здесь можно остановиться на ночь, а также насладиться отличной едой в местных ресторанах.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

"Сейчас русские туристы приезжают в Джакарту как в бизнес-центр и обычно останавливаются на 2,5 дня. Поэтому наше Министерство туризма старается не гнаться за количеством туристов, но увеличить время их пребывания за счет отдыха в районе «Тысячи островов». Кроме того, мы работаем с другими провинциями: из Джакарты можно поехать в Бандунг или посетить Боробудур – самый большой буддийский храм в мире", — отмечает Синта Ниндьявати.

Фото: Интерфакс / Ксения Новикова

По ее словам, чтобы узнать страну как можно лучше, посещение Джакарты лучше совместить с поездкой в другие части Индонезии и за пару недель объехать несколько больших городов на разных островах архипелага.