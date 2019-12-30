Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Несколько выставок, несколько модных гастрономических бистро, короткие прогулки от музея к музею, пара часов на шопинг – и вот у вас получился идеальный туристический уикенд даже при ненастной погоде.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

В зимние месяцы цены на авиабилеты и гостиницы заметно ниже, чем летом. Если вас не смущает пересадка в одном из европейских аэропортов, билет из Москвы на неновогодние даты можно купить за 11 тыс. рублей. Прямые рейсы дороже более чем вдвое.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Добираться из аэропорта Шарль-де-Голль в центр города достаточно удобно: надо искать указатели с пиктограммой поезда и аббревиатурой "RER". Рядом с платформой стоят автоматы по продаже билетов, интерфейс простой, расплатиться можно наличными, кредитной картой и pay pass. Проезд стоит 11 евро, время в пути – минут 40.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Дальше можно воспользоваться метро, ориентироваться в котором прекрасно поможет приложение "Gооlge Maps", в которое перед поездкой можно загрузить карту Парижа для оффлайн использования. Приложение построит оптимальный маршрут с пересадками и укажет направление движения, чтобы не уехать в противоположную сторону. Билет на 1 поездку в метро в декабре 2019 года стоит 1,9 евро.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Выбор гостиниц и апартаментов в Париже огромный. Лучше, конечно, жить в центре, чтобы иметь возможность поужинать в одном из многочисленных ресторанов и кафе и неспешно дойти до гостиницы по ярко освещенным улицам. Если выбрать совсем бюджетный отель, нужно быть готовым к тому, что завтрак в нем окажется не вполне съедобным, хотя, именно в Париже это не проблема. Булочные и кофейни работают с раннего утра. Завтрак по пути на работу – вполне себе парижская традиция.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Зима и осень в Париже – сезон выставок и премьер. Сейчас из крупных экспозиций в городе проходят выставка произведений Леонардо да Винчи, приуроченная к 500-летию со дня его смерти, выставка Эдгара Дега в музее Орсе, выставка Эль Греко в Гран Пале и там же выставка Анри Тулуз-Лотрека, выставка Френсиса Бэкона в центре Помпиду и экспозиция работ Шарлотты Перьен в фонде Луи Виттон.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Билеты на все подобные мероприятия стоит приобрести заранее на сайтах музеев или выставочных залов, это сильно сэкономит время в очередях на вход.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Можно купить карту Paris Museum Pass – абонемент для посещения музеев Парижа и Парижского региона. Однако она действительна только для посещения постоянных экспозиций. Стоимость карты на 2 дня – 52 евро, на 4 – 66. Если есть желание устроить музейный марафон, то карта гораздо выгоднее, чем билеты в каждый музей по отдельности. Paris Museum Pass продаются в терминалах аэропорта, туристических офисах, книжных магазинах. По карте можно посетить более 60 музеев и памятников, среди которых Лувр, Орсе, Центр Помпиду, музей Родена, Пантеон, замки Версаль, Фонтенбло и многие другие популярные объекты.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

В первое воскресенье каждого месяца посещение многих музеев бесплатное. В этот день лучше прийти минут за 40 до открытия экспозиции или уже после обеда, когда поток желающих немного спадет.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

В музее Орсе до 1 марта идет выставка "Дега и Опера", приуроченная к 350-летию Парижской оперы, самым известным хроникером которой был Эгар Дега. Можно увидеть самые хрестоматийные его работы, например, "Танцевальный класс". Есть много эскизов и подробный макет здания Парижской оперы в разрезе. Работы для выставки предоставили несколько французских музеев, Лондонская Национальная галерея, Музей Альбертина в Вене, музей Кунстхалле в Гамбурге и ряд американских галерей.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Кстати, с 1 марта 2020 года эта экспозиция переедет в Национальную художественную галерею Вашингтона.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Если вы пришли в Орсе к открытию не только на выставку, но и ради того, чтобы посмотреть работы импрессионистов, то лучше стразу подниматься на пятый этаж и осматривать экспозицию сверху вниз. Тогда, возможно, вам удастся в одиночестве рассмотреть "Звездную ночь" Ван Гога или "Завтрак на траве" Ренуара. Позже туристов вокруг самых известных картин становится настолько много, что увидеть их уже практически невозможно.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Перевести дух можно и нужно в одном из многочисленных кафе и ресторанов. Осень и зима – сезон устриц, но они подаются не в каждом кафе и, если вы хотите их непременно попробовать, лучше нагуглить ресторан с морепродуктами заранее. Зато почти везде есть вкуснейший луковый суп, домашнее вино хорошего качества по цене чашки кофе и многое другое. Во Франции вкусно практически все и почти везде.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

За полчаса, не торопясь, можно дойти от Орсе до Гран-Пале, где сейчас проходят две выставки: ретроспективы работ Эль Греко и Тулуз Лотрека.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Работы Эль Греко настолько полно представлены во Франции впервые. Главный экспонат выставки – огромное полотно "Успение Девы Марии", прибывшее в Париж из США. Картина стала первой крупной работой художника в Испании.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Здесь же выставлена "Пьета" из личной коллекции миллиардера Ставроса Ниаркоса, который купил ее в 1956 году всего за $156 тысяч. С момента этой покупки широкой публике картина была показана лишь один раз.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Еще одна знаменитая работа на вставке – "Эсполио" (в переводе "расхищение одежд"). Сюжетом картины стал момент из евангелия, когда солдаты срывают с Христа одежду.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

В Российских музеях сейчас хранятся всего три работы знаменитого испанского художника, и увидеть разом более шести десятков его творений – большая удача.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

С другой стороны Гран-Пале – вход на экспозицию работ Анри Тулуз-Лотрека, где собраны все самые известные картины мастера, в том числе, "Туалет" и "В Мулен Руж". Последняя насколько полная выставка его работ проходила во Франции более 25 лет назад.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Есть и совсем ранние картины, когда Тулуз-Лотрек еще не был погружен в жизнь кабаре и писал сцены из жизни аристократов, к кругу которых принадлежал по праву рождения. И Кстати, художник известен как родоначальник плакатного жанра, и на выставке представлено немало его рекламных плакатов-литографий.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Если нет дождя, прогулка по Парижу от музея к музею будет приятной даже в это время года. Начинают открываться рождественские базары, на улицах красивая подсветка. После музея Орсе или Гран Пале любопытно прогуляться на Монмартр, поискать дом Ван Гога, например. Если повезет, можно наткнуться на блошиный рынок на Rue des Martyrs, который работает эпизодически по выходным. Вдоль всей улицы по обеим сторонам тянутся ряды палаток, где можно найти как любопытные старые и даже старинные вещи, так и концептуальную мебель, портреты Ленина и Маркса, украшения, книги, плакаты, открытки, пластинки, винтажную одежду и посуду по смешным ценам.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Недалеко от центра Помпиду располагается один из самых интересных кварталов Парижа Маре, который в свое время населили евреи-ашкенази, а затем облюбовали представители творческой интеллигенции и сексуальных меньшинств. Как владение тамплиеров, Маре избежал "реновации" барона Османа, полностью изменившей облик Парижа.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

На сохранивших средневековый облик улочках Маре почти нет туристов, зато много кафе и магазинов, торгующих картинами.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Френсис Бэкон, чьи работы представлены на ретроспективной выставке в Центре Помпиду, знаком московской публике по выставке художников "Лондонской школы", которая прошла в Пушкинском музее весной 2019 года. Выставка в Помпиду называется "Фрэнсис Бэкон: книги и живопись", а ее кураторы попытались найти связь между картинами художника и его любимыми авторами – Эсхилом и Ницше.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Здесь есть 12 триптихов, много портретов и автопортретов, а также другие полотна, в которых так или иначе проявились бэконовские книжные предпочтения.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Приятный бонус к Бэкону– красивейший вид на весь Париж с крыши центра.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Приятно гулять и в Булонском лесу, где расположен еще один знаменитый парижский музей – Выставочный центр фонда Луи Виттон. Это ультрасовременное здание было построено в 2014 году по проекту американского архитектора Френка Гери. Оно само по себе уже произведение искусства, напоминающее то ли фантастический парусный корабль, то ли странное насекомое.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Внутри здания – несколько галерей, концертный зал, ресторан, а с террасы на крыше открывается великолепный вид на Эйфелеву башню.

Сейчас в центре проходит выставка знаменитого архитектора Шарлотты Перьен, а в следующем году здесь откроется выставка работ из коллекции русского коллекционера Ивана Морозова. Ожидается, что парижская выставка будет полнее той, что прошла в 2019 году в Эрмитаже. Например, там будет представлена работа Ван Гога "Ночное кафе", которую не привезли в Санкт Петербург из США, где она постоянно находится.

Фото: Marmottan.fr

Вообще в 2020 году в Париже ожидается много интересного. С февраля по июль в музее Мармоттан-Моне состоится выставка "Сезанн и мастера. Мечты об Италии", где работы Поля Сезанна будут соседствовать с картинами великих мастеров XVI-XIX веков (Тинторетто, Эль Греко, Риберы, Джордано, Пуссена). Кураторы хотят показать, "как Сезанн использовал пример своих выдающихся предшественников, чтобы заложить основы для своей "новой" живописи".

В центре Помпиду с мая по август пройдет выставка работ Анри Матисса, приуроченная к его 150-летию, картины для нее предоставят несколько французских музеев.

Фото: Musee-orangerie.fr

В музее Оранжери в октябре стартует выставка "Сутин /Де Кунинг", организованная как диалог двух художников. Всего там будет представлено 50 работ обоих авторов. В России выставка Сутина уже прошла пару лет назад и вряд ли повторится в обозримом будущем.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

С мая по август в Лувре можно будет увидеть выставку "Скульптура тела и души в Италии от Донателло до Микеланджело". Она посвящена темам и идеям, разработанным художниками итальянского Возрождения во второй половине XV века.

На сайте всех ведущих музеев расписание выставок на грядущий год уже есть.