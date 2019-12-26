Полетать на параплане на "Архызе" и посетить сказочную метеостанцию

Фото: АО "КСК"

Традиционно туристы едут в горы зимой, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, однако каждому из курортов есть чем удивить своих гостей. Любителям après-ski на "Архызе" в Карачаево-Черкессии предлагается полет на параплане, катание на снегоходах и многообразие аутентичных блюд кавказской кухни.

Фото: АО "КСК"

Полет на параплане в тандеме с профессиональным инструктором осуществляется на курорте с прошлого года. Пилот будет контролировать весь процесс, так что туристу останется наслаждаться горными пейзажами.

Фото: АО "КСК"

Кроме того, 25 декабря Дед Мороз из Великого Устюга открыл сказочную метеостанцию для детей на высоте 2 240 метров. Она создана для наблюдения за погодой в горах Северного Кавказа и организации познавательного досуга для детей: юные гости узнают, как рождается снег и дождь и почему времена года сменяют друг друга. Посещение метеостанции будет интересно детям в возрасте от 3 до 10 лет, вход бесплатный.

Фото: АО "КСК"

Прогулка на снегоходах – одна из самых популярных забав на курорте "Архыз". Не стоит думать, что развлечение подойдет только тем, кто жаждет драйва: снегоход очень устойчив и прост в управлении и, кроме того, вы катаетесь с инструктором. Двухчасовой маршрут проходит от Лунной поляны до плато Аркасара.

Фото: Arhyz-resort.ru

Желающих расслабиться и восстановить силы после катания заинтересует подогреваемый бассейн под открытым небом на высоте 1768 метров. Нет ничего лучше, чем сочетание теплой воды и свежего морозного горного воздуха! Бассейн находится на верхней станции канатной дороги "Спутник", рядом расположен банный комплекс.

Провести уикенд в стиле ретро на "Эльбрусе"

Фото: АО "КСК"

В декабре на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии открылся юбилейный 50-й горнолыжный сезон. Впервые канатная дорога заработала здесь 12 января 1970 года. С тех пор горнолыжные трассы на высочайшей горе Европы ежегодно привлекают тысячи любителей спорта и активного отдыха. Чтобы поймать волну ностальгии, предлагаем прокатиться в ретро-кабинках канатки, попробовать чай из горных трав в знаменитом кафе "Мир" на высоте 3500 метров.

Фото: АО "КСК"

Или воспользуйтесь возможностью подняться на самом высоком подъемнике страны и Европы, который включен в "Книгу рекордов России"! Третья очередь канатной дороги от станции "Мир" до "Гара-Баши" на горе Эльбрус открылась в декабре 2015 года. Рекордная высота зафиксирована на отметке 3847 метров, где расположена верхняя станция пассажирского подъемника и начинается высокогорная зона катания.

Фото: АО "Курорт Эльбрус"

Не забудьте сделать селфи в шапке-петушке на склонах гор и пересмотреть фильм Николая Малецкого "Завтрак с видом на Эльбрус" с Игорем Костолевским и Верой Сотниковой, снятый по одноименной повести Юрия Визбора.

Протестировать всесезонную трассу и туристические маршруты на "Ведучи"

Фото: Veduchi-resort.ru

Курорт "Ведучи" находится в живописном Аргунском ущелье Чечни. Из аэропорта Грозного до него можно добраться за два часа рейсовым автобусом, такси или же воспользоваться специально организованным трансфером.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Дорога к курорту – живописный туристический маршрут. Среди достопримечательностей – Аргунские родники, Нихалоевские водопады и Ушкалойские башни, в которых, по преданию, заседал Совет мудрецов. К ним обращались ищущие правды и справедливости горцы от всех этнических обществ.

Фото: АО "КСК"

Приехав на курорт, обязательно прокатитесь на новом покрытии трассы. Это самая протяженная в мире зона с всесезонным покрытием. Теперь кататься на лыжах, сноуборде и ватрушках здесь можно круглый год! К слову, в прошлом году на курорте также открылась 70-метровая горка для зимнего и летнего катания на ватрушках, которая обеспечит заряд позитива на весь год!