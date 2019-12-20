Фото: Ирма Бушелашвили

«В этом году при поддержке Ростуризма в регионе стартовала комплексная программа развития зимнего туризма. По сути, мы впервые анонсировали зимний туризм, провели серьезную работу с федеральными туроператорами для продвижения региона, — рассказала «Интерфаксу» и.о министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Екатерина Поварова.

По ее словам, серьезным импульсом для увеличения турпотока стало введение субсидируемых авиарейсов в Горно-Алтайск. Сегодня лоукостер «Победа» предлагает перелет из Москвы в столицу республики всего за 3100 рублей. Это дешевле, чем любой другой транспорт.

«В первую очередь, необходимо развитие дорожной инфраструктуры, сервисных площадок, перевод туристкой инфраструктуры с сезонной работы на круглогодичную. Правительство республики будет всячески содействовать развитию всесезонного туризма. Надеемся, что в связи с достигнутыми договоренностями по устройству международного терминала в аэропорту Горно-Алтайска к нам поедут и иностранные туристы», — отмечает Поварова.

Фото: Владислав Комиссар

Крупные туроператоры согласны, что в Горном Алтае есть все для развития зимнего отдыха. «Алтай представляет для нас большой интерес, так как рекреационные ресурсы региона позволяют организовывать и экскурсионные туры, и горнолыжный отдых, и оздоровительные спа-туры, и многое другое. Мы уже предлагаем туристам комбинированные поездки с возможностью посещения экскурсий и катания на горнолыжных склонах, — отметили в пресс-службе туроператора ANEX Tour, который активно расширяет свое присутствие в регионе.

Сейчас в Горном Алтае создается горнолыжный кластер, в состав которого вошли комплексы «Манжерок» и «Телецкий».

«Манжерок»

Всесезонный курорт «Манжерок» находится у подножия священной для алтайцев горы Малая Синюха – покровительницы женщин и семьи, на берегу озера Манжерокского, известного эндемиком — орехом чилим. Дополнительное удобство курорта – близость к аэропорту (30 километров) и к знаменитому Чуйскому тракту, одной из десяти самых живописных дорог мира.

Фото: Фото ГЛК «Манжерок»

На курорте 7 гостиниц на 80 номеров. В сентябре этого года введена в эксплуатацию новая канатная дорога, оснащенная восьмиместными гондолами. Пропускная способность новой дороги составляет 2400 человек в час. Теперь на верхнюю станцию можно добраться за 12 минут вместо получаса. А там – потрясающие виды на озеро и реку Катунь, «Золотая баба», исполняющая желания, мини-музей оберегов.

Фото: Фото ГЛК «Манжерок»

Курорт ориентирован на семейный отдых, поэтому здесь много активностей для любого возраста. Для детей «Манжерок» — идеальное место для обучения катанию на горных лыжах и сноуборде. Есть детский «Фан-парк» с беби-лифтом. Инструкторы горнолыжной школы учат детей и взрослых по международным методикам, позволяющим сократить срок обучения, а также совершенствовать технику. Кстати, ГЛК «Манжерок» участвует в федеральной благотворительной программе «Лыжи мечты» для детей с различными проблемами здоровья.

Фото: Фото ГЛК «Манжерок»

«Манжерок» — пожалуй, самый развитый горнолыжный комплекс в республике, он отлично подойдет туристам, привыкшим к европейскому уровню комфорта. 21 декабря к уже работающему кафе добавится новый ресторан «Горный». Концепция кухни ресторана в стиле фьюжн – полностью авторская. На курорте есть прокат горнолыжного снаряжения, а также лыжный сервис, спортивные площадки, профессиональное оборудование для занятий кроссфитом, условия для проведения крупных мероприятий, банный комплекс.

Фото: Фото ГЛК «Манжерок»

Курорт сегодня продолжает развиваться. В планах – строительство новой гостиницы и сервисной зоны. А главное – создание системы искусственного оснежения, что позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона.

«Телецкий»

ГЛК «Телецкий» — для тех, кто любит более экстремальное катание. Здесь более протяженные и сложные трассы. Курорт расположен на берегу озера Телецкого, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, у подножия горы Кокуя. Это один из самых молодых горнолыжных курортов республики с серьезными планами развития. Но уже сегодня любителей горных лыж и сноуборда на курорте ждут все прелести активного зимнего отдыха. Соседство с Золотым, как зовут его алтайцы, озером создает свой уникальный телецкий микроклимат – прохладное влажное лето и очень снежные и мягкие зимы. И что ценно для горнолыжников, более скользкий снег.

Фото: Евгений Луценко

14 декабря, в день официального старта сезона, помимо имеющихся четырех трасс открылись еще три – разной сложности и протяженности. Во время катания, помимо спортивного удовольствия вам гарантировано удовольствие эстетическое – такие живописные спуски встретишь далеко не на каждом горнолыжном курорте.

Фото: Фото Яков Рослин

В этот же день введен в эксплуатацию второй кресельный подъемник, который доставит гостей на верхнюю станцию и в новый ресторан на вершине горы, на высоте 1384 м, откуда открывается потрясающий вид на Телецкое озеро.

Фото: Фото Яков Рослин

На ГЛК «Телецкий» есть прокат горнолыжного оборудования, трасса для сноутюбинга, беби-лифт. К услугам гостей – пять кафе, новая гостиница премиум-класса, спа-центр со знаменитыми мараловыми ваннами.

Спа в горах Алтая

Алтайские горы имеют невероятную энергетику, а четверть здешней территории – это заповедники, созданные для сохранения уникальных ландшафтов и животных. Горный воздух, экологически чистая еда из местных продуктов – отличное дополнение к оздоровительным процедурам.

Фото: Ирма Бушелашвили

Пятизвездочный комплекс Altay Resort объединяет отель, рестораны, клинику, спа-центр, банный комплекс, пункт проката снаряжения, а также детский клуб для самых маленьких гостей. Сюда приезжают за тишиной, зимней сказкой в горах, за изысканными интерьерами и потрясающей кухней с сырами собственного приготовления. И за здоровьем. В современной клинике гостям предложат для оздоровления самые разнообразные процедуры: от гирудотерапии и пантовых ванн до вытяжения позвоночника на современном оборудовании.

Фото: Алла Ревунова

Другую оздоровительную концепцию вам предложат на эко-курорте «Марьин остров». На базе собственного медицинского центра «Центр восстановительной медицины «Долголетие» эко-курорт предлагает полный спектр услуг для проведения санаторно-курортного, реабилитационно-восстановительного лечения. В основе базовой программы оздоровления – пантолечение с использованием рогов (пант) алтайского марала.

Фото: Ирма Бушелашвили

Особое внимание здесь уделяют сохранению энергетического здоровья, вам предложат авторские методики восстановления энергетики. Территория эко-курорта удивительно располагает к душевному спокойствию: горы, сосновый лес, журчание незамерзающей горной реки Чемал. Лучших мест для релаксации и медитации сложно представить.

На концепции здорового питания основана и кухня эко-курорта. Каши, деревенское молоко, сметана, масло и традиционные алтайские блюда: маралятина, баранина, хариус, таймень, колба, богатый выбор алтайского меда, десятки видов травяного чая. Есть специальные меню для детей аллергиков.

Фото: Ирма Бушелашвили

Еще одно сказочное место, куда можно сбежать от суеты мегаполиса – эко-отель «Деревня Берендеевка». Здесь вы узнаете, что такое «сибирское хюгге» — подход к жизни, который включает в себя позитив и удовольствие от повседневных переживаний. Пообщаетесь с черно-бурой лисой Чиффа, косулей Ярой и козликом Ванечкой. Или доедете до питомника, где вас встретят голубоглазые хаски и северные олени.

Фото: Ирма Бушелашвили

История и культура

Горный Алтай покоряет не только природой, но и богатейшей историей. С древнейших времен кто здесь только ни жил: скифы, сарматы, тюрки. В Республике Алтай найдено крупнейшее в мире собрание петроглифов — рисунков, выбитых на камнях или нанесенных краской. За каждым географическим названием обязательно стоит легенда. Здесь верят в духов и просят удачной дороги, повязывая на перевалах светлые ленточки — тяломы.

Фото: Ирма Бушелашвили

Не пропустите экскурсию в национальное жилище алтайцев – аил, где можно узнать массу интересного про быт, традиции, культуру алтайцев, увидеть обряд кормления огня, угоститься местной традиционной едой – хлебом боорсок, сыром курут, сладостями из талкана. И, конечно, знакомство с Горным Алтаем будет неполным без знаменитого алтайского горлового пения. Кай – самый древний вид алтайского искусства. Местные жители трактуют Кай как пение души, которое объединяет человека с окружающим миром. Особым почетом пользуются исполнители героического эпоса, который сопровождается игрой на топшуре (двухструнный шипковый музыкальный инструмент). Самые длинные каи могут продолжаться до нескольких дней.

Фото: Ирма Бушелашвили

Обязательно стоить посетить Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске, в том числе и для того, чтобы посмотреть на знаменитую принцессу Укока, одно из мировых археологических открытий – мумию знатной женщины, возраст которой более 2 тысяч лет. Большинство жителей считали, что она не должна покидать пределы республики. Именно поэтому мумию перевезли из Новосибирского Академгородка в Горно-Алтайск, в музей, который для этого специально отреставрировали и дополнили отдельным залом с особым климатическим оборудованием. Только стоит учесть, что увидеть Алтайскую принцессу можно только в дни и часы экспонирования, не чаще 4-5 раз в месяц.