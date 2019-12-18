Фото: Facebook.com/CSAirEU

Добраться из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт Гуанчжоу Байюнь можно прямыми рейсами "Аэрофлота" и China Southern Airlines, время в пути туда составит 9,5 часов, обратно – 10,5 часов. Самолеты "Аэрофлота" летают ежедневно, China Southern – по вторникам и субботам, а также по средам, пятницам и воскресеньям (в эти дни время полета увеличится до 11,5 часов). Билеты на China Southern обойдутся дешевле – например, в конце марта в обе стороны можно слетать за 23,3 тысячи, включая два места багажа по 23 кг каждое и ручную кладь.

Фото: Vk.com/elizabeth.grigoreva

Перед полетом можно не переживать о еде, зарядке телефона и даже косметичке – у "китайцев" все есть на борту – причем, не только в бизнес-, но и в эконом-классе. За время полета дважды предлагают горячее питание (мясо, курица и рыба на выбор) и традиционные китайские пирожки со сладкой бобовой начинкой – необычно и вкусно. Зарядить телефон можно через USB-порт в своем кресле.

Фото: Vk.com/destroythisworld

Все рейсы в Гуанчжоу – ночные, поэтому в кресле сразу есть подушка и плед (не нужно выделять в чемодане место под тревел-подушку). В бизнес-классе China Southern кресла раскладываются полностью, и можно полноценно выспаться. У всех пассажиров также есть индивидуальная мультимедиа-система с фильмами и музыкой, чтобы не скучать в полете.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Гуанчжоу – третий по величине город Китая после Пекина и Шанхая, расположен в субтропиках на юге страны недалеко от Гонконга и Макао. Гуанчжоу издревле славился как центр торговли Китая с остальным миром, именно отсюда когда-то начинался Шелковый путь. По легенде, около двух тысяч лет назад его земли были бесплодны, и люди страдали от голода. Но однажды пришли странники верхом на пяти козлах, которых подарили жителям вместе с пучками риса. Тогда и появился город, который стал богатым и процветающим.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Сегодня в городе много отелей и апартаментов, лучшие из которых сосредоточены в районе Юэсю (Yuexiu). Причем цены на размещение заметно ниже, чем в Европе и даже Москве. Например, номер в пятизвездочном LN Garden стоит от $150 в сутки. Этот отель – настоящий мини-город с девятью международными ресторанами, спа, магазинами и большим садом с водопадом прямо в центре Гуанчжоу.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Как и полагается пятизвездочному отелю, в номерах матрасы толщиной до 40 см, панорамные окна и ванна в спальне. Ресепшн украшает огромный барельеф, для отделки которого был использован килограмм золота. Главная фишка отеля, которую быстро оценят туристы, которые уже бывали в Китае, – wifi с доступом к WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube и другим заблокированным в стране сервисам.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

С транспортом, кстати, тоже очень удобно. Рядом с отелем есть станция метро Tao Jin (не говоря о многочисленных такси), а еще прямо отсюда отходят автобусы в Гонконг и Макао. Другая приятная мелочь – отделение Bank of China, где один из банкоматов выдает наличные юани с российских MasterCard и Visa. Курс – около 9 рублей за 1 юань.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Пожалуй, главная цель всех приезжающих в Гуанчжоу туристов – шопинг. Обойти все торговые улицы и рынки в городе просто невозможно, поэтому перед поездкой лучше сразу определиться, чего хочется. Многие туристы начинают знакомство с Пекинской улицы (Beijing Road) – там собраны магазины одежды азиатских брендов, торговые центры и кафе, а сама улица украшена красными китайскими фонариками.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Кстати, среди магазинов есть лавка с булочками-сюрпризами по 6 юаней (54 рубля) каждая. Перед покупкой стоит как минимум поинтересоваться, сладкая начинка или соленая. Другой вопрос, как общаться с китайцами, ведь почти никто из них не говорит по-английски. Самое простое решение – скачать на телефон приложение Google-переводчик и загрузить в нем китайский язык. Дальше можно просто набирать по-русски фразу и показывать ее китайцам. Кроме того, в приложении есть камера, которая позволяет переводить иероглифы в режиме офлайн, если язык загружен.

Фото: pixabay.com

Лучший сувенир из Китая – чай, а также посуда и принадлежности к нему. В Гуанчжоу есть целый чайный рынок Fangcun Tea Market, где можно попробовать и купить сотни, а то и тысячи видов чая! Они продаются в форме блинчиков, плиток, гнезд, медалей, в коробках и банках. Продавцы охотно делают скидки, если покупать несколько товаров, но поторговаться можно и просто так.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Недалеко от чайного рынка – остров Шамянь (Shamian Island), который в Гуанчжоу прозвали маленькой Европой за соответствующую архитектуру. Его бульвар украшают английские, французские, итальянские колониальные дома, изящные фонтаны и церкви.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Местные жители и туристы любят проводить на острове фотосессии, а сам Шамянь утопает в цветах. Попасть сюда можно на пароме от причала Fangcun или на метро (станция Huangsha).

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Еще один милый сувенир – китайская "счастливая кошка" (lucky cat). Обратите внимание, какой лапкой она машет: левой – к удаче, правой – к деньгам. Кошку можно купить в торговом центре Onelink International Plaza недалеко от Пекинской улицы.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Ну и, конечно, Гуанчжоу не был бы Китаем без огромного количества "китайских товаров" – невероятно дешевой одежды, сумок, бытовых мелочей, реплик известных брендов, некоторые из которых невозможно отличить от оригинала. Все это в изобилии встречается на улицах в центре города.

Фото: pixabay.com

Для оплаты покупок лучше всего завести Alipay. В стране принято абсолютно везде платить QR-кодами со смартфонов, карты Visa и MasterCard почти нигде не принимают! В приложении Alipay можно привязать карту российского банка, перевести с нее на виртуальный счет юани и расплачиваться QR-кодом без интернета.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

После бурного дня шопинга захочется перекусить. В Гуанчжоу – кантонская кухня. Ее особенность в том, что большинство блюд готовятся на пару, они совсем не жирные и не острые. Еда подается маленькими порциями, чаще всего это морепродукты, курица и свинина, рис и лапша.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Китайцы верят, что перед едой надо обязательно выпить чашечку горячей воды, чтобы быть здоровым. Традиционная закуска – димсамы, это аналог русских пельменей из тонкого рисового теста с начинкой из креветок. Дальнейший выбор ограничен только вашей фантазией – можно попробовать жареного голубя, суп с морским коньком, дважды отваренный куриный бульон в кокосовом орехе, сладкие яичные пирожки люшабао в виде хрюшек...

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонов

Гурманам же стоит присмотреться к восхитительной мраморной говядине Wagyu и свинине-фламбе. Эти и другие блюда кантонской кухни подают в ресторанах Peach Blossom и Lai Wan Market в отеле LN Garden. А еще в Гуанчжоу есть секретное место, где за $100 можно насладиться черной и красной икрой в неограниченном количестве, морепродуктами и шампанским с видом на ночной город – это ресторан Carousel на 30-м этаже отеля. Он, кстати, крутится.

Фото: Kong Weijun

Китай – страна гармонии и мудрости, и это хорошо понимаешь в Гуанчжоу. Здесь, в большом городе, странно быстро забываются стрессы офисной жизни, а день хочется начинать с традиционной гимнастики тай-чи, гулять по цветущим паркам и наслаждаться вечным летом.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

В городе три больших парка, которые стоит посетить. В парке на горе Байюньшань (Baiyun Mountain) можно посмотреть традиционные китайские домики и буддийские храмы. Подниматься на гору не сложно, по пути можно встретить эвкалипты, птичек, похожих на колибри, и пруд с черепашками. Наверху – смотровая площадка и кафе с азиатскими коктейлями (попробуйте тот, что с черными желейными шариками).

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Недалеко от центра города – природный парк Юэсю (Yuexiu Park) с необычными деревьями, древней башней Женьхай и городской стеной династии Мин. В парке есть пруд, по которому местные жители неспешно передвигаются на лодках.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Еще один аутентичный парк – Liwan Lake. Вдоль его набережной особенно приятно гулять, когда стемнеет и зажгутся красные фонарики. В озере парка можно заметить затопленные каноэ – они не выброшены, а ждут своего часа для фестиваля драконьих лодок.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Прекрасным завершением дня может стать круиз по Жемчужной реке. Кораблики отправляются после 18.00, когда на небоскребах зажигается подсветка, и можно во всей красе увидеть знаменитую Кантонскую башню. Билет стоит 38-88 юаней (350-800 рублей), стоит взять с собой паспорт — его просят показать при посадке.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Сердце ночной жизни Гуанчжоу – клубная улица Party Pier, особо любимая иностранными туристами за вечеринки 24/7. Ну а если танцевать не хочется, можно просто пройтись вдоль тихих улочек и не переживать за безопасность – в городе много камер, благодаря которым туристы и жители чувствуют себя спокойно даже ночью.