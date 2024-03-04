Объединенные Арабские Эмираты сегодня – одно из самых популярных направлений поездок россиян. В 2023 году сюда прибыли 1,3 млн туристов из РФ, что стало абсолютным рекордом. Путешествие в ОАЭ для группы представителей СМИ и блогеров организовало официальное государственное информационное агентство (WAM) при содействии посольства ОАЭ в России. Перелет Москва-Дубай на прямом рейсе авиакомпании Emirates ненамного длиннее, чем до Сочи – 5,5 часов. Большой выбор прямых рейсов в эмираты не только из Москвы, но и многих регионов – одно из немаловажных в нынешних условиях преимуществ этого направления.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Зима – лучшее время для знакомства с ОАЭ. Температура воздуха – от 22 до 28 градусов, погода днем не жаркая и очень приятная. Правда, как отмечают туроператоры, в последние годы направление все больше становится круглогодичным – благодаря скидкам отелей турпоток в Дубай летом растет с каждым годом. Бороться с жарой помогают кондиционеры, которые в эмиратах устанавливают в любом помещении и даже на автобусных остановках.

Кстати, всего здесь установлено более 4 миллиардов кондиционеров. А на их работу тратится около 70% всей электроэнергии.

Музей Будущего в Дубае

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Музей Будущего (Museum of the Future) располагается в здании высотой 80 метров, украшенном арабской вязью из афоризмов правителя эмирата. Необычным дизайном оно выделяется на фоне многочисленных небоскребов Дубая.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

В семиэтажный музей туристы попадают на борту космического шатла. В момент, когда закрываются его двери, начинает гудеть двигатель и становится холодно, что создает ощущение реального полета в космос. В гигантских окнах по периметру шаттла видно небо, остающийся внизу Дубай, а через мгновение — и вся планета Земля с удаляющимися материками и океанами.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Четыре яруса музея занимает территория экспозиций: зал космических технологий, этаж экологии и природы, зона здоровья, а также выставка технологий будущего с беспилотными летательными аппаратами, минималистичными и обтекаемыми автомобилями, футуристичными велосипедами без спиц, гравитационным костюмом и говорящим роботом с человеческим лицом и искусственным интеллектом в голове.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Технологичность здесь во всем: от конструкции, построенной с внедрением возобновляемых источников энергии, до виртуальной помощницы – нейросети по имени Айя, которая помогает туристам исследовать «научную станцию».

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

В научной лаборатории – сотни стеклянных капсул, в которых запечатаны разновидности представителей флоры и фауны для дальнейшего разведения и заселения планеты «после вымирания видов». Таким арабские ученые видят будущее мира через 50 лет. Нам остается только ждать, чтобы проверить их прогнозы и увидеть, каким оно реально будет.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Билеты в музей можно приобрести только на его сайте заранее, выбрав временной слот. Стоимость – 145 дирхамов (около 3,6 тыс. рублей)

Сад чудес в Дубае

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Сад чудес или Dubai Miracle Garden – это самый большой цветочный парк в мире. Он встречает гостей двумя величественными бюстами арабских скакунов, пестрящих красотой зеленых газонов, опоясывающих их головы. Сад располагается на площади свыше 70 тыс. квадратных метров, на которой высажено более 100 миллионов цветов.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Самые запоминающиеся цветочные фигуры здесь – покрытый цветами самолет Airbus A380 в натуральную величину, статуи девушек-танцовщиц, кружащихся под музыку джаза, гигантские механические часы, окруженные россыпью клумб и павлинов с хвостами из сотен флористических композиций, сказочные замки принцесс из диснеевских мультфильмов, и громадные животные из зелени.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Удивительно, что цветочный сад с яркими цветами и зеленью располагается прямо посреди пустыни, которая начинается сразу за его воротами. Летом сад закрыт из-за жары, а зима – лучшее время для неторопливой прогулки по его дорожкам и аллеям. Входной билет стоит около $26, при этом время пребывания в саду не ограничено. На территории сада множество кафе.

Башня Бурж-Халифа

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Самая высокая на планете Земля башня Бурдж-Халифа (Burj Halifa) – еще одно обязательное место для посещения в Дубае. Ее строительство началось в 2004 году и было завершено в 2009, инвестиции составили $1,5 млрд. Высота башни составляет почти 830 метров без шпиля, но смотровая площадка расположена на высоте 450 метров на 124-125 этажах. Еще одна – на 148 этаже на высоте 555 метров.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Долгий подъем на лифте, во время которого закладывает уши, обратный отсчет секунд до места прибытия, — и вот ты уже на высоте около 500 метров над землей смотришь на город, словно на макет. Небоскребы, которые еще несколько минут назад выглядели гигантскими, превратились в небольшие высотки. А город кажется пустыми и невысокими каменными джунглями, потому что машин и людей с такой высоты не видно. Зато видно красивую подсветку зданий, если подниматься на башню в вечернее время.

У подножия башни – бассейны с ярко-голубой водой и фонтан Дубая. Вода поднимается на высоту 150 м, что делает его одним из самых высоких в мире.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Стоимость входного билета в башню зависит от высоты, на которую планируют подниматься туристы. Для смотровой площадки на 124-125 этажах она составляет 159 динаров или около 4 тыс. рублей, есть и более дорогие варианты с посещением площадки на 148 этаже и VIP Lounge на 152. Бывалые туристы советуют подниматься на башню перед закатом — тогда можно увидеть Дубай с почти пятисотметровой высоты и при свете дня, и на закате, и вечером. И быть готовыми к очередям – время ожидания подъема на лифте может составить от 10-15 минут до часа.

Кстати, более дешевая альтернатива посещению самой высокой башни в мире – смотровая площадка Sky View на Sky Towers, открытая в 2021 году. С высоты 220 метров открывается отличный вид на Дубай и сам небоскреб Бурж Халифа.

Абу-Даби

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Соседний эмират и столица ОАЭ Абу-Дабу производит на прибывшего в первый раз туриста совсем другое впечатление, чем Дубай, хотя располагается всего в часе езды на автомобиле по скоростному шоссе. Это портовый и курортный город, где гораздо больше чувствуется близость моря. Здесь просторные улицы и широкие автомобильные полосы, морской воздух, пальмы и прибрежные кафе.

Филиал Лувра в Абу-Даби

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Музей расположен на острове Саадият. Его здание, построенное знаменитым французским архитектором Жаном Нувелем, укрыто огромным куполом, созданным из восьми тысяч металлических звезд, перекрывающих друг друга и рассеивающих солнечный свет.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

В прогулочной зоне внутри музея можно любоваться красотой ажурной крыши, разглядывая небо или сидя у воды, которой окружено все здание музея – он в буквальном смысле стоит на воде.

Фото: Интерфакс / Алена Вишневская

Шоу сотен дронов над музеем и водной гладью на закате – это выстраивающиеся в фигуры и абстрактные волны беспилотники, завораживающие своим странным «танцем».

В коллекции – шедевры из главных парижских музеев – Лувра, Центра Помпиду и Версаля. В том числе работы Да Винчи, Ван Гога, Матисса, Клода Моне, Ренуара и других европейских художников. Кроме того, здесь можно познакомиться с памятниками культуры стран Востока – Индии, Китая, Ирака, африканских стран.

Стоимость билета составляет около 63 динаров (около 1,5 тыс. рублей), в музее можно скачать бесплатный аудиогид. После экскурсии по залам стоит прокатиться вокруг здания на каяке, такая прогулка будет особенно приятной в вечернее время, когда необычное творение Жана Нувеля подсвечивает закатное солнце.

Фестиваль шейха Заеда

Ежегодно в Абу-Даби проводится фестиваль шейха Заеда, одно из крупнейших культурных мероприятий ОАЭ. Фестиваль приурочен к Национальному дню, который отмечается в стране в начале декабря – 2 декабря 1972 года шесть из семи арабских эмиратов объединились в федерацию, чуть позже к ней присоединился Рас-эль-Хайма. Фестиваль был назван в честь шейха Заеда бен Султани Аль Нахайяни, создавшего государство ОАЭ.

Программа включает различные мероприятия, связанные с историей, культурой, искусствами, ремеслами, национальной кухней и традициями страны.

Фестиваль проходит в крепости Аль Ватба. Где в дни его проведения можно побывать в национальной деревне и познакомиться с традициями и бытом населения нынешней территории ОАЭ на протяжении столетий. Попробовать национальную кухню и примерить традиционную одежду, познакомиться с искусством и литературой, поболеть на спортивных соревнованиях, увидеть арабских скакунов, верблюдов и черепах.

В честь открытия фестиваля над крепостью проводится шоу фейерверков, еженедельно здесь можно увидеть шоу дронов и лазерное и звуковое шоу танцующих фонтанов. Стоимость входных билетов, скорее, символическая — 10 дирхамов (250 рублей).