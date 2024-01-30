Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

И первое, что приятно поражает прибывшего в главную курортную провинцию Турции в декабре, январе или феврале путешественника из России – погода.

Какая погода в Анталье зимой

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

В зимние месяцы температура воздуха здесь редко опускается ниже 5 градусов ночью, а днем легко может достигать 20. Снег, как говорят местные жители, бывает, но крайне редко и далеко не каждую зиму. Температура воды в Средиземном море у побережья Антальи не опускается ниже 16-18 градусов.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Теплые зимы в провинции объясняются тем, что с севера провинцию окружают полукольцом Таврские горы, закрывающие его от холодных воздушных масс и ветров. Средиземное море, нагреваясь за очень длинный летний сезон до почти 30 градусов, зимой отдает тепло в воздух, что тоже способствует повышению температуры. В результате в солнечные дни декабря в Анталье вполне можно загорать при температуре воздуха 22-23 градуса и даже купаться, хотя провести в воде много времени вряд ли удастся.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

В январе-марте становится холоднее, и может появиться неприятный холодный ветер. При этом на солнце будет тепло, а в тени из-за ветра может потребоваться теплая куртка. Так что одежду для зимнего путешествия надо брать разнообразную, особенно если планируются прогулки в горы, где зимой нередко идет снег.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Солнечные дни перемежаются с дождливыми, причем дожди могут быть очень сильными и затапливать низкие места, например, на дорогах. Но в целом, особенно в сравнении с российской, зима в Анталии теплая. И уже апреле море начинает прогреваться, а к концу мая снова устанавливается жара – до ноября.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Такой климат идеален для пляжного отдыха летом, а зимой здесь комфортно осматривать достопримечательности, совершать прогулки вдоль моря и в горы, заниматься самыми разными видами спорта.

Сколько гольф-полей в Белеке

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Например, гольфом, столицей которого в Турции считается один из самых популярных у россиян курортов Антальи Белек. Здесь 17 гольф-полей на 9 и 18 лунок и около 30 гольф-отелей, в которых обычно размещаются любители игры, изобретенной, как считается, шотландскими пастухами еще в XIV веке. Сейчас, правда, пастухи, шотландские или любые другие, вряд ли смогли бы поиграть в гольф – он стал спортом для очень обеспеченных людей.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Впрочем, те, кто хотел бы просто познакомиться с этим видом спорта во время летнего отдыха в Анталье, смогут это сделать по вполне доступным ценам. Аренда поля для игры в одном из здешних гольф-клубов обойдется порядка 90 евро на человека, а часовой урок с тренером, включая инвентарь, – около 100.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Как рассказывает тренер в гольф-клубе отеля Maxx Royal, очень многие российские туристы, отдыхая в отелях Белека летом, берут такие уроки, чтобы научиться держать клюшку и узнать базовые правила игры. Тем более, что лето в Анталье – самое дешевое время для занятия гольфом, поскольку оно не популярно у продвинутых гольфистов и спортсменов. Высоким сезоном для этого спорта здесь считаются март и апрель, когда погода более комфортная для игры на открытом воздухе – в это время стоимость аренды поля достигает 130-160 евро в день.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Обучение обычно происходит на специальном поле driving range, где каждому выделяют свою площадку, открытую или крытую. Будущим гольфистам дают по клюшке, ведру шариков и показывают, как держать клюшку и как ей бить.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

А дальше – удар за ударом, пока все шарики не окажутся на поле. Сначала они летят только очень близко, но постепенно – все дальше и дальше. Когда начнет получаться бить хотя бы в ту сторону, куда по задумке должен попасть шарик, можно попробовать выйти на настоящее поле и пройти одну-две лунки. После этого уже можно считать себя почти настоящим гольфистом. Кстати, побеждает соперников тот, кто сможет забить мяч в нужную лунку с наименьшим количеством ударов, время при этом не учитывается.

Велопрогулки по горным дорогам Антальи

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Самая курортная провинция Турции – одно из лучших мест в Европе для велосипедных прогулок. Кататься здесь можно и в спокойном размеренном режиме по обустроенным курортным набережным, любуясь по дороге лазурью Средиземного моря, и по сложным серпантинам горных велодорожек.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

В уже упомянутых Таврских горах проложено множество удобных для велопрогулок дорог, по которым можно подняться на высоту до 1800 метров над уровнем моря и полюбоваться тем же прекрасным Средиземным морем, но уже с высоты птичьего полета.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Туристам здесь предлагают несколько маршрутов, среди которых один из самых популярных – из Кемера к нижней станции канатной дороги Olympos Teleferik, поднимающей на вершину горы Олимпос высотой 2368 метров над уровнем моря. Протяженность маршрута – 18 километров, проходит он через живописные кедровые и сосновые леса. Из Кемера можно отправиться на велосипеде и к живописному заливу Маден, одной из самых живописных на Анталийском побережье.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Из Сиде популярны велосипедные прогулки в горы к плотине Оймапынар на реке Манавгат. Плотина образует очень большое и невероятно живописное водохранилище Оймапынар с ярко-бирюзовой водой, окруженное отвесными скалами Зеленого каньона. На берегу есть кафе с красивыми видами, а в сезон по рукотворному озеру можно прокатиться на корабликах.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Температура воды здесь даже летом не превышает 12 градусов, так как образуют водохранилище горные реки с ледяной водой.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

По дороге стоит остановиться, чтобы сфотографировать сохранившуюся часть римского акведука. В античные времена акведук протяженностью 30 километров был построен для снабжения питьевой водой из горных источников жителей Сиде, причем строительство оплатили богатые горожане. Часть акведука была затоплена при строительстве плотины Оймапынар и появлении водохранилища.

Сегодня эти 30 километров любители велоспорта могут преодолеть на велосипеде. В сторону дамбы маршрут будет более сложным, так как идет в гору, обратно – попроще. Но в любом случае здесь потребуется хотя бы минимальная спортивная подготовка.

Теннис в Сиде

Фото: www.alibey.com

Еще один очень популярный спорт в Анталье – теннис, благо климат позволяет играть на открытых кортах практически круглый год. Один из крупнейших теннисных центров не только в Турции, но и Европе находится в популярном на российском рынке отеле Ali Bay на курорте Сиде. Здесь более 60 кортов, теннисный клуб, магазин экипировки и другая необходимая для тренировок и соревнований инфраструктура. В отеле весь год проходят разнообразные соревнования с участием турецких и зарубежных спортсменов, в том числе российских.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

В последние годы здесь стали развивать сравнительно новое для европейцев направление теннисного спорта падел, представляющего собой что-то среднее между теннисом, сквошем и пин-понгом. Падел был придуман в 60-е годы прошлого века в Мексике, оттуда пришел в Испанию, где стал невероятно популярным, а затем распространился по Европе. Корт для игры похож на теннисный и разделен сеткой, но окружен стеклянными стенами и имеет не зеленое, а ярко-синее покрытие. Ударяясь о стекло, мяч возвращается в игру, и матч продолжается. Ракетки легче теннисных и больше похожи на ракетки для пин-понга. Играют в падел двое на двое.

Каньон Кепрюлю

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Каньоны Кепрюлю и Тазы в национальном парке Кепрюлю – одно из самых популярных мест для любителей активного отдыха в Анталье. По дну каньонов протекает река Кепрючай, которая берет начало в Таврских горах и впадает в Средиземное море. Река, кстати, одна из самых протяженных в Турции, ее длина больше 180 км. Здесь можно сплавляться на плотах-рафтах или лодках, кататься на джипах, а самым большим любителям экстрима предлагают спуск на зиплайне протяженностью 700 метров.

Правда, как выясняется после спуска, он не так страшен, как кажется, когда смотришь с верхней точки зиплайна в расщелину каньона и надеваешь на себя экипировку для подвески к канату и каску. Сначала спуск достаточно медленный, и лишь в конце скорость увеличивается, становится немного страшно, но тут все и заканчивается.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Значительно быстрее двигаются по канату люди с более высоким весом. Им даже дают что-то вроде небольшого парашюта, чтобы снизить скорость. А на самых легких, наоборот, вешают дополнительный груз, чтобы их ускорить.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Туроператоры обычно предлагают комплексные экскурсии в каньон на целый день, которые включают и прогулку по реке, и джипы или багги, и спуск на зиплайне, и обед. Дорога до Кепрюлю от популярных курортов провинции Анталья занимает от двух до 3-3,5 часов.

Что посмотреть в Анталье зимой

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Короткий ответ на этот вопрос – почти то же самое, что летом, так как зимняя погода для экскурсий подходит даже больше – нет жары и, что немаловажно, толп туристов. Некомфортно будет разве что на морских прогулках и высоко в горах, да и то если не повезет с погодой. Около каждого курорта провинции можно найти интересные достопримечательности, природные и исторические.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Например, в Сиде это будет античный центр города с красивой набережной, на которой нужно обязательно сфотографироваться на фоне колонн храма Аполлона и Афродиты – знаковой достопримечательности не только Антальи, но и всей Турции.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

В Аланье – археологический музей, где часть артефактов найдены при раскопках в окрестностях курорта, и пещера Дамлаташ, где круглый год стоит одинаковая температура 21 градус. При этом летом кажется, что в пещере очень холодно, а зимой – что очень жарко.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Из Белека или Кемера удобно отправиться на экскурсию в центр Антальи – прогуляться по старому городу, сфотографироваться на фоне знаменитых античных ворот Адриана или на смотровой площадке с видом на старый порт.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

А из Текировы – в Демре, где находятся церковь Николая Чудотворца и остатки древнего ликийского города Мира с обустроенными в скалах захоронениями.