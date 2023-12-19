Фото: пресс-служба программы "Больше, чем путешествие"

Как утверждают местные жители, чтобы лучше всего рассмотреть северное сияние, нужно ориентироваться на прогнозы экспертов в специальных источниках и найти место, которое больше всего удалено от искусственного освещения. Другой вариант – отправиться в небольшое село на краю земли, на берегу Баренцева моря и Северного Ледовитого океана – Териберку.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

Малоизвестный населенный пункт получил минуту славы, а если быть точнее, то почти 2,5 часа славы, после выхода в 2014 году на экраны популярного фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева. В картине все основные события происходили именно в Териберке.

Фото: пресс-служба программы "Больше, чем путешествие"

Мурманские туроператоры предлагают регулярные путешествия в поселок. Выезжать из города нужно рано утром, особенно в период полярной ночи, чтобы максимально насладиться всеми красотами северной природы в короткий период так называемых гражданских сумерек. Кроме того, по пути в Териберку гид предложит сделать пару остановок и полюбоваться на местный ветропарк на фоне полярной зари, а также прогуляться по снегу бескрайней тундры.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

По пути в село гиды рассказывают о том, что не всем туристам, планирующим поездки в Териберку зимой, суждено это сделать. Так как дорога проходит через тундру, ее часто заметает снегом, который иногда не успевают быстро убрать. И тогда дорогу приходится временно закрывать для движения транспорта. Такая же практика есть и на Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию. В таких случаях в Мурманской области туристам предлагают изменить маршрут и отправиться в Кировск.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

Если вам все же повезло и до Териберки удалось добраться, сразу при въезде стоит сделать остановку у кладбища кораблей. Место напоминает площадку для съемок фильма-катастрофы. Раньше село было райцентром со своими промысловыми производствами, сюда заходили торговые корабли. Однако позже райцентр был перемещен в Североморск, портовая часть Териберки постепенно становилась невостребованной, а часть кораблей просто осталась гнить и ржаветь у берега.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

К кораблям можно подходить, трогать их, делать фотографии, даже залезать на некоторые. Но зимой, когда все они покрыты льдом и снегом, туристов предупреждают о риске провалиться, советуют обращать внимание на уже протоптанные дорожки и не сходить с них.

Батарейский водопад

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

Важный туристический объект, также появлявшийся в картине Звягинцева – это Батарейский водопад, который берет начало в одноименном горном озере и через небольшой ручеек длиной около 30 метров впадает в Баренцево море.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

Водопад, в отличие от моря, зимой замерзает, напоминая причудливую ледяную скульптуру. Само озеро Малое Батарейское также зимой замерзает и покрывается толстым слоем льда. Зимой, под снегом, увидеть его сложно.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

При этом с вершины горы, откуда и падает вода, открывается вид на бескрайнее море, переходящее в океан, и безлюдное заснеженное побережье.

Яйца дракона на пляже в Териберке

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

Одним из самых популярных у туристов пляжей в этом месте стал так называемый пляж "Яйца дракона" или "Пляж драконьих яиц". Дело в том, что весь он покрыт огромными круглыми валунами, которые внешне действительно схожи с яйцами этих мифических существ. Гиды шутят, что именно здесь, благодаря природной аномалии и живописным видам, снимались несколько сцен известного сериала "Игра Престолов", но такого факта в истории пляжа и села Териберка на самом деле не было.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

Тем не менее, особо удачливые туристы, находясь на этом пляже, непосредственно с берега могут заметить характерные бело-черные силуэты в море – китов.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

В комитете по туризму региона рассказывают, что фотоохота на китов стала одним из фирменных туристических продуктов Мурманской области и села Териберка в частности. Раньше сезоном китов считали период с апреля по октябрь, но нашей группе удалось увидеть их с берега в начале декабря.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

"У нас есть и киты и дельфины и белухи. Регулярно выходят катера с туристами в открытое море, чтобы встретить этих морских обитателей максимально близко, разглядеть и сфотографировать", — говорит заместитель председателя комитета по туризму Ирина Булыгина.

Фото: пресс-служба программы "Больше, чем путешествие"

Она добавила, что Териберка стала известна не только благодаря природным красотам. В 2015 году здесь проводился первый арктический музыкальный фестиваля, на который тогда приехали около 300 человек, а в 2023 году его уже посетили более 15 тыс. гостей. И это при том, что в самом селе сейчас проживает всего около 500 человек.

Фото: пресс-служба программы "Больше, чем путешествие"

"Также в Териберке развиваются такие направления, как фридайвинг и дайвинг. Дайверы отмечают, что Баренцево море одно из самых красивых. Кроме того, третий год у нас уже работает крабовое сафари, где после получения лицензии можно поймать своего краба и приготовить его. Также гостям предлагается зимняя рыбалка, которая может быть, как морская, так и озерная и речная", — уточнила Булыгина.

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

По ее словам, в последние годы в регионе активно развивается молодежный туризм, в том числе благодаря программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Фото: Интерфакс / Егор Сильченко

"На программу возложены большие надежды. Сегодня в регионе активно развиваются молодежные инициативы. Например, проводятся пешие походы, а также создан Проектный офис по развитию молодежного туризма. В основном туристы едут и идут по стандартным локациям, но программа Росмолодежи это меняет", — сказала замглавы комитета по туризму.

Фото: пресс-служба программы "Больше, чем путешествие"

В пресс-службе программы журналистам сообщили, что ее участники неоднократно уже посещали Север и в частности Териберку. Причем приезжают они с целью не просто увидеть край земли, но и помочь посещаемой территории, сделать что-то полезное. Например, в одной из поездок на север юные туристы помогали жителям Териберки устанавливать дорожку из профнастила для прогулок к Северному Ледовитому океану.