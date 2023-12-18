Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Впервые попадая в Пекин, испытываешь удивление: на улицах никакой мешанины из людей, машин и выхлопных газов, столь свойственной многим азиатским мегаполисам. Идеально ровный асфальт, широченные многополосные проспекты с выделенкой для мопедов и велосипедов, довольно чистый воздух и по-настоящему много деревьев. По краям проспектов стоят монументальные здания. В сравнении с ними даже главная площадь города Тяньаньмэнь, которая долгое время являлась крупнейшей в мире, не кажется такой уж огромной.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Секреты свежего воздуха Пекина и отсутствия толп на улицах просты. Все производства вынесли за его пределы. На дорогах довольно много электромобилей, и от обычных, дизельных или бензиновых, их отличает цвет номеров – зеленый. В городе разветвленная сеть метро, она быстро растет. Первая станция была открыта только в 1971 году, а интенсивное строительство началось с 2008 года. В результате, как рассказывают и показывают в музее городского планирования Пекина, общая протяженность линий метрополитена составляет свыше 800 км, а число станций превышает 400.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Сев на одну из веток, можно доехать до станции Yonghegong Lama Temple и оказаться в ламаистском храме Юнхэгун. Здесь стоит самая большая в мире статуя Будды находящаяся в помещении. Считается, что она вырезана целиком из одного сандала, ее высота более 25 метров, 18 из которых находятся на поверхности, а 7 под землей. Путь к статуе не менее впечатляющий, чем она сама. Нужно пройти через уютный китайский дворик с апельсиновыми деревьями и чаном с благовониями, затем насквозь через небольшой храм. За ним открывается еще один дворик со следующим святилищем, и так несколько раз. Юнхэгун является действующим религиозным объектом, поэтому здесь много верующих.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Вынырнув из буддистского покоя, самое время отправится к Великой Китайской стене или вернуться в центр Пекина – в знаменитый Запретный город Гугун, много веков закрытый для простых смертных. Времена, к счастью, изменились, но и сейчас, чтобы попасть в этот самый большой дворцовый комплекс в мире, нужно позаботиться об этом заранее, приобретя билет минимум за несколько дней.

Городу три тысячи лет

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Посмотрев столицу нынешнюю, не менее интересно взглянуть на столицу бывшую – город Сиань. Он находится на расстоянии 900 км от Пекина, но добраться туда можно всего за четыре часа на сверхбыстром поезде, который несется через города, небольшие деревни и поля со скоростью до 350 км/ч.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

История Сианя насчитывает более трех тысячелетий. О великом наследии недвусмысленно намекает 600-летняя стена, огораживающая центр мегаполиса и как бы разделяющая прошлое и современное. Кстати, в пределах крепостных стен вы не увидите ни одного из типичных для Китая небоскребов – здесь запрещено любое высотное строительство, чтобы не портить вид старой части города.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

"Визитной карточкой" Сианя является знаменитая терракотовая армия – глиняное войско императора Цинь Шихуанди, призванное охранять его в загробном мире. Армия была создана более 2 тыс. лет назад из глины, а затем обжигалась, приобретая характерный цвет, поэтому и получила такое название. Она покоилась под землей около горы Лишань до 1970-х годов, пока один из крестьян случайно не наткнулся на глиняную фигуру воина. Это и стало началом масштабным раскопок и открытий.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

По данным ученых, терракотовая армия насчитывает свыше 8 тыс. искусно изготовленных воинов, ни один из которых не повторяется. У бойцов разные выражения лиц: кто-то улыбается, кто-то хмурится, кто-то спокойный и безмятежный. У глиняных солдат есть и глиняные лошади – их несколько сотен.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

На месте этой находки создан музей, и он всегда полон посетителей. В день, в среднем, на терракотовую армию приходят посмотреть 30-50 тыс. человек. Музей состоит из трех павильонов, построенных прямо на месте все еще продолжающихся раскопок. И можно увидеть своими глазами, как это происходит: здесь из земли торчит часть лошади, тут стоят разрушенные временем фигуры. Большинство найденных воинов приходится реставрировать, этот процесс закончится явно не скоро. На одну фигуру уходит два-три года. Реставрация происходит прямо здесь, в главном павильоне, на глазах у всех.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

После реставрации фигуру возвращают ровно на то место, где она была найдена, в строй — вся терракотовая армия изначально была размещена под землей в боевом порядке. В результате в главном, первом павильоне из глиняных траншей на посетителей смотрят такие разные лица стоящих рядами терракотовых воинов.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Другая древняя, хоть и менее знаменитая достопримечательность Сианя находится с другой стороны горы Лишань – термальные источники Хуацин. Но не стоит брать с собой туда купальные принадлежности – это, скорее, место для экскурсий, чем для спа-процедур. По преданию, купальни построил император Сюань Дзун для своей любимой наложницы Ян Гуйфэй, она считается одной из четырех красивейших женщин в истории Китая. Но в результате войны Сиань потерял статус столицы, термы были заброшены и забыты более чем на десять веков.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

В 1980-х годах на этом месте решили построить отель, тогда и обнаружили купели. Их восстановили в том же виде, место облагородили и воссоздали красивый парк, где растут 600-летние хурма и гранат, расположены прудики с горячей водой (ее температура 43 градуса), однако это не мешает местным рыбам весьма комфортно себя тут чувствовать.

Планета панд

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Южнее Сианя расположен город Чэнду провинции Сычуань, он знаменит, прежде всего, не историческими и культурными объектами (хотя здесь их тоже хватает), а пандами: большими, неловкими и очень милыми. Расстояние в 700 км от Сианя до Чэнду можно преодолеть на скоростном поезде за четыре часа, из-за особенностей горного рельефа он разгоняется максимум до 250 км/ч.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Известный факт: каждая панда в мире принадлежит Китаю. И именно в сычуаньских горах растет особый вид бамбука, который едят черно-белые медведи. Их популяция находится на критически низком уровне. Всего в мире около 2 тыс. особей, 80% которых находятся в Чэнду. Тут действует три питомника для них: своеобразный "дом престарелых" для пожилых панд, центр разведения панд и открытый в 2015 году парк по адаптации панд к дикой природе в Дуцзянъянь (пригород Чэнду).

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Большие медведи здесь содержатся в открытых вольерах и имеют доступ ко всему, в чем нуждаются в дикой природе: бамбук, сон и влажный горный воздух. Тут панды едят (много) и спят (еще больше), не обращая внимания на толпящихся вокруг восторженных туристов. Особенный ажиотаж вызывают активные животные. Активность, когда речь идет о панде, понятие весьма условное. Панда лениво прошлась туда-сюда, а потом уселась медленно жевать бамбук – и вот она уже суперзвезда, на нее нацелены десятки камер.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Эти панды в вольерах слишком привыкли к людям и никогда не окажутся на свободе. Но есть и другие, они содержатся в другой, закрытой от посетителей части парка в полувольных условиях, чтобы затем быть выпущенными в горы. Для этого отбирают молодых, в возрасте двух-трех лет, животных, не знакомых с человеком. А люди, ухаживающие за этими большими медведями, даже надевают специальные костюмы, пропитанные мочой панд, чтобы те не чувствовали человеческого запаха.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

В парке также живут красные панды, больше похожие на енотов, чем на своих черно-белых собратьев. Эти смелые зверьки лазают по деревьям и свободно передвигаются по огромному вольеру, могут даже вплотную подойти к туристам. Так что посетителей просят их не трогать.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Покинув парк панд и, вернувшись в Чэнду, о медведях забыть не получится, их изображения повсюду: здесь гигантская панда забирается на торговый центр, тут смотрит на тебя с крышки люка, там – с витрин магазинов. Сувениров со всевозможными пандами бесчисленное количество. Можно купить конфеты с изображением этих животных, а на пешеходной улице Джинли – выпить тематический коктейль.

Парча и счастье

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

Даже если бы в Чэнду не было панд, его все равно стоило бы посетить. Несмотря на расположение вдалеке от моря, в нем есть неуловимая атмосфера курортного города. Мегаполис чистый, уютный, яркий и комфортный, вопреки своим внушительным размерам. Чэнду считается одним из самых больших городов Китая и занимает первое место в стране по такому показателю… как счастье его населения.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

"Да, панды – это визитная карточка города, но важнее – комфорт жителей", — говорят в местной администрации. И подчеркивают такие преимущества как мягкий климат и высокие горы вокруг. И правда, в ясную погоду, говорят, можно увидеть снежные вершины.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

В центре города находится хорошо сохранившееся место для прогулок, которое переводится на русский язык как "Широкие и узкие улицы". Здесь в аутентичных домиках находятся многочисленные лавочки и рестораны.

Фото: Интерфакс / Александра Качалова

По городскому центру течет река Цзиньцзян, по ее берегам расположились пешеходные дорожки и деревья, которые ярко подсвечиваются в темноте. А в местном музее прямо на набережной можно сесть в лодку и, благодаря технологиям 5D, перенестись на много веков назад, когда еще тут активно производили похожую на шелк ткань – парчу – и торговали с соседними и дальними странами. Чэнду тогда являлся не только центром даосизма, но и отправной точкой Шелкового южного пути и ключевой точкой Северного шелкового пути.

Идущие по дорогам караваны торговцев давно канули в прошлое, но сегодня через Чэнду, будто следуя традициям, курсируют караваны железные. Здесь находится один из крупнейших в стране железнодорожных портов, откуда следуют поезда по северному, среднему (европейскому) и северному (через Россию в Белоруссию) направлениях. Время доставки товаров от Чэнду до Минска составляет около двух недель.

А для людей путь в Россию занимает примерно девять часов: из Чэнду можно улететь прямыми рейсами в Москву и Санкт-Петербург. Улететь с желанием непременно вернуться.