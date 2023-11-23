Фото: Интерфакс / Олег Санников

Расул Гамзатов собирал при жизни на свои творческие вечера "Лужники" и киноконцертный зал "Россия". Его произведения издавали на десятках языков мира. Он — лауреат Сталинской и Ленинской премий, был членом Президиума Верховного Совета СССР. Его именем названы библиотеки, школы, улицы, медали, ГЭС, корабли, фестивали, спортивные соревнования, самолет и даже астероид. И, наконец, он – автор слов самой известной во всем мире русскоязычной песни о войне "Журавли". Поэтому не удивительно, что после смерти Гамзатова в 2003 году ценители творчества аварского поэта потянулись в Дагестан, стремясь увидеть связанные с ним места.

Могила поэта

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Похоронен Расул Гамзатов на мусульманском кладбище в Тарки. Это небольшой поселок городского типа в 4 км от центра Махачкалы, на восточном склоне горы Тарки-Тау. Тарки – один из самых древних населенных пунктов Дагестана: он существует со II тысячелетия до н. э. и был в свое время столицей Хазарского каганата и Тарковского шамхальства.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Могила поэта находится недалеко от входа на кладбище, рядом с могилой его жены Патимат. Памятник Расулу Гамзатову из черного камня достаточно скромный и даже аскетичный. По мусульманской традиции на памятнике нет фотографии, а также нет ограды около захоронения. Сам поэт хотел, чтобы на его могильной плите было только одно слово – Расул, а если этого окажется недостаточно, тогда и фамилия – Гамзатов.

Русский драматический театр

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Провожали Расула Гамзатова в последний путь в Махачкале в Государственном республиканском русском драматическом театре им. Максима Горького. Здесь же, по удивительному стечению обстоятельств, в день похорон состоялась премьера спектакля "Неоконченный концерт", созданного по мотивам его поэмы "Концерт". Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

"Концерт" – это одно из последних произведений Расула Гамзатова, которое он писал почти всю жизнь. Поэма рассказывает историю трех братьев. Один из них погиб под Ржевом во время Великой Отечественной войны, второй пропал без вести на войне, третий прошел советские лагеря, но все же вернулся домой. Выжить ему помогла любовь к Родине и к матери. Сегодня посмотреть спектакль можно онлайн.

Памятник Гамзатову перед зданием Русского театра

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Перед зданием Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького установлен памятник Расулу Гамзатову. Автор монумента – скульптор Магомед-Али Алиев. Памятник открыли через семь лет после смерти поэта, в 2010 году. Церемонию открытия приурочили к традиционному празднику, посвященному писателю, — Гамзатовским дням. Бронзовая фигура Расула Гамзатова высотой 3,5 метра находится на постаменте из гранита.

Рядом с театром скульптура появилась не случайно: по произведениям Гамзатова поставлено множество спектаклей и балетов.

Проспект Расула Гамзатова

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Центральная и главная улица Махачкалы, на которой проходят народные гуляния и торжественные шествия, называется проспектом Расула Гамзатова. Часто ее называют "махачкалинским Арбатом" из-за широкой пешеходной части посередине с высокими деревьями.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Ранее эта улица называлась проспектом Ленина, но в 2005 году администрация Махачкалы переименовала его в проспект Расула Гамзатова. Впрочем, это не первое переименование улицы. Ранее она была Инженерной, затем Молодежной, Комсомольской, Сталина, Ленина и Ленинским проспектом. Начинается проспект от площади Ленина и заканчивается площадью Петра I. Сейчас его реконструировали, выделив центральную аллею и пешеходные зоны.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Среди наиболее интересных зданий на проспекте – Театр Поэзии, Дагестанский исламский университет имени Имама Шафии, Махачкалинское музыкальное училище им. Г. А. Гасанова, Дагестанский театр кукол, Национальная библиотека, гостиница "Ленинград".

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Также на проспекте Расула Гамзатова в доме 2 жил отец Расула Гамзатова Гамзат Цадаса – аварский поэт, один из основоположников дагестанской советской литературы. Его могила находится здесь же, на центральной аллее проспекта. Рядом – памятник поэтам Абуталибу Гафурову и Сулейману Стальскому.

Театр Поэзии

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Здание было построено для первой городской библиотеки. До 2015 года здесь находилась Республиканская юношеская библиотека имени А. С. Пушкина, сейчас расположен Театр Поэзии "От Пушкина до Гамзатова и…". О том, что в Дагестане необходимо открыть поэтический театр, неоднократно говорил при жизни Расул Гамзатов. Он мечтал о создании Театра Поэзии, в котором главным будет высокое поэтическое слово.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сейчас театр является уникальным культурным пространством Дагестана. Здесь проходят творческие встречи, вечера поэтов, выставки, поэтические акции, семинары, фестивали и мастер-классы. В 2021 году в театре сформировалась собственная актерская труппа из выпускников актерского отделения факультета культуры Дагестанского государственного университета и Дагестанского государственного колледжа культуры и искусств им. Б. Мурадовой, которая ставит театральные постановки и поэтические спектакли по произведениям дагестанских, российских, советских поэтов и писателей. В 2023 году труппа представила премьеру поэтического спектакля "В горах мое сердце" по произведениям Расула Гамзатова.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Перед входом в Театр Поэзии находится еще один памятник Расулу Гамзатову. Как раз напротив памятника Александру Пушкину, к которому сам Расул Гамзатов на день рождения поэта приходил публично читать стихи Александра Сергеевича и собственные произведения.

Дом 15 по Максима Горького

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Расул Гамзатов долгие годы жил в Махачкале в доме 15/1 по улице Максима Горького. Этот дом купил для него его отец Гамзат Цадаса после того, как получил Ленинскую премию. Сейчас дом принадлежит уже дочери Гамзатова. Пять лет назад она сдала его в аренду рестораторам Мураду Каллаеву, Расулу Паркуеву и Шамилю Гаджидадаеву, которые в 2018 году открыли в нем популярное молодежное кафе "Дом 15". Даже не сколько кафе, сколько арт-пространство, которое объединило традиционную кофейню, сувенирный магазин, лекторий, киноклуб, арт-мастерскую, игротеку, площадку для книжных презентаций и литературных чтений.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Интерьер кафе выполнен в стиле арт-винтаж, а на стенах граффити и флаги. При этом в доме остались традиционные дагестанские ковры на стенах и полах, а также много старых вещей. Случайно найти "Дом 15" практически невозможно. У него нет вывески, а ворота во двор закрыты. Попасть внутрь можно, только позвонив в домофон или через калитку, если она открыта.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Посетить кофе можно как для того, чтобы познакомиться с домом Расула Гамзатова, так и чтобы просто выпить кофе и перекусить. В меню – в основном блюда азиатской и европейской кухни, приготовленные на открытой кухне.

Литературный музей Расула Гамзатова

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Открытый в 2008 году литературный музей Расула Гамзатова, филиал Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи, находится в кабинете поэта в историческом здании Союза писателей Дагестана. Поэт 52 года проработал председателем правления союза.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В музее собрано более 2 тыс. экспонатов, в том числе более 300 уникальных фотографий поэта. На выставке представлен семейный архив, фотографии разных периодов жизни Гамзатова, начиная с детства, заканчивая периодом зрелости, когда он общался с поэтами Александром Твардовским, Сергеем Михалковым, Константином Симоновым, Мирзо Турсун-Заде, Ольгой Берггольц, мировыми лидерами Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, Индирой Ганди.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На выставке можно увидеть награды, премии, личные вещи поэта, например, чернильницу и печатную машинку, календарь, удостоверение члена президиума Верховного Совета, подписанное лично Леонидом Брежневым и позволявшее Гамзатову бесплатно передвигаться по всему СССР.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Кроме того, посетители музея могут увидеть рукописи Гамзатова, его книги на аварском языке и в переводе на языки различных народов мира. Также в экспозиции представлены личные вещи и фотографии основоположников современной дагестанской литературы Гамзата Цадасы, Сулеймана Стальского, Абуталиба Гафурова, Эффенди Капиева.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Стоит отметить, что в кабинете до сих пор стоит стул Расула Гамзатова, покрытый ковром. На этот стул после смерти поэта никто не садился...

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Ежегодно в сентябре и ноябре в музее проходят Гамзатовские чтения. Кроме того, здесь часто организуют поэтические вечера, творческие встречи, выставки, презентации книг.

Литературно-мемориальный музей Гамзата Цадасы

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Родился Расул Гамзатов в селе Цада в Хунзахском районе республики. Дом, где он провел детство и написал первые стихи, 1967 году стал литературно-мемориальным музеем его отца Гамзата Цадасы. Уже после того, как дом стал музеем, в двух его комнатах еще долгое время проживала вдова старшего сына Цадасы Магомеда, который погиб во время Великой Отечественной войны в бою за мыс Херсонес в июне 1942 года. Именно у нее останавливался Расул, когда приезжал погостить в родное село. До сегодняшних дней интерьер комнат сохранен в нетронутом виде.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сейчас родовое гнездо Гамзатова выглядит также аутентично, как и десятилетия назад. Первый этаж дома сохранен в виде горской сакли. Здесь глинобитные полы, глинобитный очаг, во дворе – арба, в которую запрягали пару волов, доски-молотилки, другие предметы быта крестьянского хозяйства.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На втором этаже – экспозиция, посвященная жизни и творчеству Гамзата Цадасы и его семье. Посетители могут увидеть около 1800 предметов: фотографии из семейного архива, документы, письма, рукописные издания, уникальную коллекцию арабских книг XVI-XX веков, ковры, одежду Расула Гамзатова.

Мемориальный комплекс "Белые Журавли"

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Несколько десяток памятников, созданных по мотивам песни "Журавли" на стихи Расула Гамзатова, установлено по всем миру. Первый и наиболее известный из них — мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины во время Великой Отечественной войны – находится в Парке Победы имени Расула Гамзатова в селе Гуниб: 27-метровую стелу из белого мрамора открыли в 1986 году в честь 1340 гунибцев, не вернувшихся с войны.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Архитектор монумента – Гаджи Ганиев. Инициатором создания памятника был секретарь Гунибского РК КПСС Гаджи Инчилова. Деньги на создание монумента собрали жители Гуниба. В открытии памятника приняли участие Расул Гамзатов, переводчик его стихов на русский Наум Гребнев и автор музыки к песне "Журавли" Ян Френкель.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

У подножья памятника, расположенного на скале, находится смотровая площадка, с которой открывается вид на Гуниб и на горы. Сегодня "Белые Журавли" – одна из наиболее известных и знаковых достопримечательностей Дагестана.

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