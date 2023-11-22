Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

"Ноябрь – это время созревания молодого вина. Недели эногастрономии "Ноябрьфест" нацелены на всех туристов, как на внешних, так и на внутренних, мы понимаем, что мероприятие посетило уже более 10 тыс. человек, и это количество будет увеличиваться. Те, кто постоянно живет в Крыму, открывают для себя новые продукты и напитки, а те, кто приезжают из других регионов РФ — очень часто в восторге от качества продукции в регионе", — рассказал журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

По его словам, концепция проведения недель эногастрономии "Ноябрьфест" была разработана министерством курортов и туризма. Как отметил Волченко, в рамках фестиваля винодельни Крыма открыли свои двери для посетителей, чтобы гости смогли поближе познакомиться с тонкостями производства вина.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

"Для дегустаций, как гастрономических, так и винных, осенний, зимний и весенний периоды подходят идеально. Это повод приехать в Крым путешествовать, посетить винодельни, попробовать продукцию, вместе с этим посетить местные достопримечательности, прогуляться по набережным и паркам", — добавил Волченко.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Также он сообщил, что в любой сезон года для туристов доступно большое количество крупных и небольших отелей, которые обладают круглогодичной инфраструктурой – бассейнами, спа-комплексами, спортивной инфраструктурой.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

В рамках основной программы "Ноябрьфеста" с 15 по 19 ноября прошли тематические мероприятия на винодельческих и туристических объектах Ялтинского, Бахчисарайского, Судакского районов. Среди них – бесплатные мастер-классы винной гризайли – рисования вином, изготовления сувениров из винных пробок, лекции от сомелье, битвы шефов, слепые дегустации, винные квизы.

Винный завод у подножия вулкана

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Еще в 1883 году академик Петербургской академии наук Эдуард Юнге создал на коктебельских холмах виноградники, и начал строительство винодельни, которая позже была разрушена во время революции и последовавшей за ней гражданской войны. Виноградники уцелели, однако и они пострадали в ходе Великой Отечественной войны, что не стало препятствием для создания виноградно-винодельческого совхоза "Коктебель" в 1944 году. Сегодня виноградники, принадлежащие одноименному заводу, расположены на площади более 1000 га в Феодосийском районе Крыма, к северо-востоку от подножия горно-вулканического массива Кара-Даг, на берегу Коктебельского залива.

После присоединения Крыма к России на завод пришли инвесторы из Санкт-Петербурга и провели его модернизацию, что позволило производить новые линейки вин. Закупка современного оборудования и модернизация завода продолжается и сейчас, даже в условиях санкционного давления.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Для гостей винодельни проводят экскурсии и дегустации, благодаря чему посетители могут проследить весь путь производства напитка – от получения сока из виноградных ягод до бокала потребителя.

Крепость у моря, где жил Марко Поло

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Судакская крепость – одна из главных архитектурных и исторических достопримечательностей Крыма. Еще в античности древние греки облюбовали эти места, и с тех пор этой территорией в разное время владели римляне, византийцы, хазары, турки и монголы.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

С приходом монголов на территорию современного Судака стали прибывать венецианские купцы. По данным местных исследователей, в Солдайе (старое название города) жил дядя знаменитого путешественника Марко Поло, его полный тезка. Позже наместники из Золотой Орды прогнали христианское население Солдайи и снесли крепостные стены, однако затем уже в самой Орде начался период смут, которым воспользовались генуэзцы, занявшие эту территорию.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Они-то и возвели сооружения, часть которых сохранилась до наших дней, благодаря чему крепость часто называют "Генуэзской". Подобные крепости также стояли и в других городах южного побережья Крыма, однако они не сохранились.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

В настоящий момент на территории крепости расположен музей-заповедник, включающий крепостные стены, башни, консульский замок, а также церкви, мечети, складские помещения и цистерны, возведенные в период с X по XV век.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

На территории крепости проводятся экскурсии, знакомящие посетителей музея-заповедника с историей этого места, мастер-классы гончарного искусства и рисования. Также доступны и 3D-экскурсии, благодаря которым каждый может почувствовать себя жителем средневекового города и увидеть сооружения в их первозданном виде.

Как князь Голицын основал виноделие в Крыму

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

История "Солнечной долины" в городском округе Судак началась в 1888 с того, что один из основоположников крымского виноделия князь Лев Голицын посадил около 100 га виноградников, построил винодельню и винный подвал. К 1899 году таких подвалов стало четыре, а их емкость достигла 2 млн литров вина. Созданное князем винодельческое хозяйство называлось "Архадерессе".

Все это делалось на деньги князя Константина Горчакова, который за 11 лет ни разу не посетил винодельню, а посетив ее, отстранил Голицына от управления из-за "пустынного пейзажа", что пагубно сказалось на состоянии имения. После отстранения Голицына новых посадок винограда не проводилось.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

В советский период, к 1929 году, состояние виноградников стало плачевным. Однако уже в 1936 году их начали восстанавливать. В 1956 году "Архадерессе" вошло в совхоз "Солнечная долина". В совхозе началось восстановление площадей аборигенных сортов винограда, а также созданием мощностей по переработке и выдержке марочных виноматериалов. Также проводились работы по созданию десертных вин из аборигенных сортов винограда. Позже предприятие объединилось с заводом шампанских вин “Новый Свет”, однако в 1981 году последний выделили в самостоятельное предприятие. В 2018 году "Солнечная Долина", одна из старейших виноделен Крыма, праздновала свое 130-летие.

Сейчас здесь более 400 га виноградников, на которых выращивается более 50 как автохтонных, так и европейских сортов винограда.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

На территории завода проводятся экскурсии, гости могут посетить старинные винные подвалы, которые еще в XIX веке заложил Лев Голицын, а также узнать о технологии создании вина, познакомиться с продукцией завода.

"Солнечная Долина" стала одним из основных участников "Ноябрьфеста"-2023, на площадке этой винодельни состоялся тематический день "Вино и живопись", где гости мероприятия познакомились с работами художников Крыма на выставке, расположенной в одном из голицынских винных подвалов. Для всех желающих провели мастер-классы рисования вином, а также по поделкам из винных пробок, экскурсии по винодельне и дегустации.

Гаражная винодельня

Основатели винодельни Lucky Winery создали первое вино для собственного потребления в 2017 году. Сегодня это небольшое гаражное производство, которое сотрудничает с известным виноделом Андрисом Юцисом.

Винодельня также приняла участие в "Ноябрьфесте"-2023, на ее площадке прошел тематический день "Вино и музыка", в рамках которого гости мероприятия смогли насладиться крымскими винами под классическую музыку. Гостей познакомили с историей предприятия, а сомелье рассказал о правилах винной сервировки.

Юбилейный бал хризантем

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Никитский ботанический сад в ноябре традиционно встречает гостей выставкой "Бал хризантем". Юбилейная, 70-я выставка хризантем собрала более 450 сортов этих растений, большая часть из которых принадлежат селекции сада.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Более 40 тыс. цветов расположились на одном из участков сада, а самые красивые из них сражаются за звание Королевы и Принцессы бала хризантем.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

В этом году селекционный участок выставки насчитывает более 3,5 тыс. сеянцев хризантемы садовой, наиболее интересные сеянца получат свои номера, и гости "Бала хризантем" смогут предложить для них свои названия. Самые оригинальные из них будут отобраны и закреплены за будущими сортами.

Свежий взгляд на виноделие

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

История проекта Alma Valley началась в 2000 году, когда в долине реки Альма в Бахчисарайском районе был обнаружен перспективный участок для нового виноградника. В 2012 году завершилось строительство винодельческого комплекса гравитационного типа, а в 2013 году был собран первый урожай винограда.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

В этом году Alma Valley стал полноправным участником "Ноябрьфеста", на площадке проекта провели тематический день, посвященный вину и гастрономии.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Гостей мероприятия познакомили с лучшими сочетаниями вина с сыром, мясом и морепродуктами, а для желающих провели "слепые" дегустации и мастер-классы по искусству сервировки. Здесь же представили свою продукцию лучшие гастрохозяйства Крыма.

Центр винного туризма

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Главное событие эногастрономических дней "Нобярьфест" состоялось на территории Центра винного туризма WINEPARK by Mria в Ялте, где 14 ведущих виндельческих хозяйств Крыма представили свою продукцию для дегустации.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

На территории парка расположена дегустационная башня, гости которой могут насладиться видами с высоты 45 метров прямо во время дегустации. И винотека, где бокалы наполняет обслуживающий посетителей робот-сомелье.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Общая площадь винного парка составляет 30 га, здесь есть фруктовый и кактусовый сады, розарий, зона для пеших прогулок, водопад, грот, амфитеатр, парящий мост, а также памятник археологии. Археологи, которые вели здесь раскопки, установили, что в X-XIV веке в этом месте располагалось поселение Кучук-Исар.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Гости парка могут прогуляться вдоль виноградников и побывать на экскурсии в местной винодельне, располагающейся на глубине до 26 метров под землей.

В рамках главного дня "Ноябрьфеста" на территории винного парка прошло выступление Александра Иванова и группы "Рондо".

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

В рамках фестиваля на территории WINEPARK прошло заседание с участием представителей НИИ "Магарач", на котором обсудили стратегию развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2025-2030 годов и плановый период до 2050 года.

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

Завершатся мероприятия фестиваля в последние выходные ноября.