Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Летом 2023 года Горный Алтай стал самым популярным направлением активного туризма у россиян. По данным Российского союза туриндустрии, его выбрала примерно шестая часть всех путешественников, отправлявшихся в поисках впечатлений и приключений на природу.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Осенью любителей природы в Горный Алтай в этом году тоже приехало немало – в последние годы сезон здесь становится все более продолжительным. Тем более, что в этом году осень в регионе оказалась просто подарком для туристов. Теплая и сухая погода держалась почти до конца октября. Местные жители говорят, что это не очень типично для осени – обычно здесь бывает тепло в сентябре, а октябрь – уже холодный предзимний месяц, когда легко может выпасть снег.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Осень – удачное время для поездки на Алтай еще и потому, что пока она считается в регионе низким сезоном. Оборотная сторона повышения популярности алтайских гор у туристов – рост цен. Летом авиабилеты, например, из Москвы в Горно-Алтайск стоят примерно как билеты на Мальдивы – в районе 60 тыс. рублей в оба конца. Осенью их можно купить едва ли не втрое дешевле, отели тоже снижают тарифы, а возле популярных природных объектов можно спокойно гулять и фотографировать. А главное, осенью гораздо больше шансов увидеть бирюзовую воду Катуни.

Почему Катунь бирюзовая

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Катунь для Алтая – что-то вроде Черного моря для Сочи или Средиземного для турецкой Антальи. Главная достопримечательность, притягивающая туристов. Правда, в отличие от Сочи, купаться в ней могут только закаленные туристы – летом температура не поднимается выше 12-16 градусов, в зависимости от высоты того или иного отрезка реки над уровнем моря.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Река берет начала у подножия горы Белухи, ее общая протяженность от истока до слияния с Бией – почти 700 километров, а перепад высот – два километра. Катунь и Бия вместе образуют одну из самых крупных рек Сибири Обь. За счет большого перепада Катунь очень быстрая – средняя скорость течения составляет 5-6 метров в секунду. За 5 дней вода проходит через всю территорию Горного Алтая. Благодаря быстрому течению, порогам и перекатам река не замерзает.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Весной и летом Катунь скорее грязно-молочного цвета, так как в реку попадает много мутной воды, образующейся в результате таяния ледников и снега, "мутят" воду и дожди. Ближе к осени она становится бирюзовой благодаря тому, что осадков становится меньше, а питается река в основном чистой водой из подземных источников. Солнечные лучи проходят сквозь прозрачную воду и подсвечивают на дне зеленокаменные песчаники. В хорошую осеннюю погоду Катунь и окружающие ее горы – это сочетание яркого синего неба, красной и желтой листвы, вечнозеленых кедров и сосен и бирюзовой глади реки, сверкающей на солнце. Кстати, Катунь – единственная река на Алтае с таким необычным цветом воды.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Катунь – одно из самых популярных еще с советских времен мест водного активного туризма в стране. По ней сплавляются на байдарках, рафтах, моторках. А тем, кто не хочет нести тяготы походной жизни, здесь предлагают множество вариантов коротких или длинных речных прогулок.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Например, один из вариантов в Шебалинском районе – короткий пеший поход по лесу к живописному Камышлинскому водопаду, расположенному в 2,5 км от подвесного пешеходного моста на турбазе "Царская охота". Возвращение обратно – на моторных лодках.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Камышлинский водопад расположен в 60 км от Горноалтайска, его высота – 12 метров. По крутой деревянной лестнице можно подняться к верхней точке водопада и полюбоваться отсюда видом на падающую вниз воду и просвечивающую сквозь деревья Катунь. На поляне у водопада туристам предлагают разнообразные аттракционы, шашлыки и пирожки, сувениры и, и летом здесь, как говорят, не протолкнуться.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Другой вариант – отправиться на моторке к Голубым озерам на том же левом берегу Катуни. Их, кстати, можно увидеть только осенью или зимой, так как озера образуются обычно в конце лета, а их количество – два или три – зависит от полноводности Катуни. В солнечную погоду цвет воды в озерах не просто голубой, а необычайно ярко-бирюзовый.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Тавдинские пещеры в Семинском горном хребте – еще одна точка притяжения туристов на левом берегу реки. Это комплекс из 30 карстовых пещер, пробитых за миллионы лет в горной породе подземными водами. Протяженность пещер – пять километров. Входы в пещерах располагаются в отвесных скалах, в удобных для этого местах к ним проложены лестницы и мостки, а сами пещеры освещены. Стоимость посещения – 250 рублей для взрослого. В некоторых местах своды пещер располагаются настолько низко, что передвигаться по ним приходится почти ползком.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо катания на лодках по Катуни, популярное средство передвижения туристов на Алтае – квадроциклы. Стоимость проката составляет обычно от 3,5 тыс. рублей за час. На "квадриках", как их тут называют, можно отправиться в короткую экскурсию через лес к ближайшим холмам и лугам без особенного экстрима или покорять горные перевалы, двигаясь по грязи и бездорожью. Популярный конечный пункт для экскурсий – смотровая площадка с видом на реку.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Перед посадкой на квадроциклы для туристов проводят инструктаж, выдают спецодежду – специальный костюм для защиты от грязи, резиновые сапоги, шлем и очки.

Секреты алтайского меда

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мед – один из самых известных брендов Алтая, и редкий турист уезжает из республики без баночки с медом, а то и не одной. А в перечень экскурсий, которые здесь предлагают туристам, обязательно входит знакомство с работой пасек и жизнью пчел.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Пасека "Медом в ухо" расположена в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" на границе Алтайского края и Горного Алтая. Туристам здесь подробно рассказывают о том, кто такие пчелы-матки, рабочие пчелы и трутни, почему рабочие пчелы регулярно убивают трутней (довольно-таки зверский процесс даже можно увидеть во время экскурсии), почему соты имеют форму правильного шестиугольника и что пчелы делают зимой. Для соблюдения техники безопасности всем посетителям предлагают надеть на голову специальные шляпы с сетками, что позволяет общаться с полезными насекомыми, не опасаясь укусов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Посещение пасеки полезно не только для изучения богатой внутренней жизни пчел, но еще и для покупки сувениров – меда и сделанных из него лекарственных и косметических продуктов. В целом лучшие сувениры из поездки в Горный Алтай – съедобные. Помимо меда и медовухи это могут быть кедровые орехи сырые или в меду, знаменитый алтайский сыр или колбаса из конины.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кстати, добыча кедрового ореха – целая важная отрасль для экономики Алтая. Говорят, в хорошие годы, когда осенью начинается сбор, очень многие местные жители берут отпуска и отправляются в лес. В сборе участвуют алтайцы всех возрастов, включая детей. За сезон активный сборщик может заработать около миллиона. Таким образом хороший урожай кормит всю республику, причем не только людей, но и животных, например, медведей – если в лесу много орехов они сыты и не выходят на поиски другого пропитания. Но год на год не приходится: в 2022 урожай был хорошим, в этом – ореха мало и цены на него заметно выше.

Новые отели на Алтае

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Традиционно, еще с советских времен, на Алтай ездили любители походов разных видов – пеших с палатками, байдарочных, конных. Тогда о комфорте поездок речи не было – туристы жили либо в палатках, либо на турбазах с минимальными удобствами. Сегодня ситуация с приемом туристов быстро меняется. В Горном Алтае появляются все новые объекты размещения, в том числе высокого уровня. Создание такой инфраструктуры привлекает в регион туристов, которые привыкли к отдыху высокого уровня, в том числе за рубежом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Только в этом году здесь открылись два пятизвездочных отеля – "Манжерок" на курорте Манжерок и "Гран-шале Алтай" на берегу Катуни. Оба отеля располагаются в 30-40 километрах аэропорта Горно-Алтайска. "Манжерок" — это большой четырехэтажный отель с конгресс-центром, рассчитанный на прием 800 гостей.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Гран-шале" предлагает более камерное размещение в шале. У отеля большая территория, вытянутая вдоль берега Катуни, по которой среди огромных сосен разбросаны 22 деревянных шале с террасами на 2-4 человек. В небольшом двухэтажном корпусе располагаются главный ресторан курорта "Сосны" и 55 гостиничных номеров различного уровня. В большом спа-комплексе – крытый бассейн, несколько видов бань, процедурные кабинеты и собственный ресторан. Летом в отеле работает подогреваемый открытый бассейн.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Шеф-повар отеля Евгений Масловский предпочитает использовать на кухне локальные продукты, благо на Алтае с ними нет никаких проблем. Регион славится молочной продукцией, в Катуни водится 28 видов рыб, включая знаменитых хариуса и тайменя, здесь можно попробовать мясо дикого марала или оленя, а в рецепты приправ и гарниров к мясу, рыбе и сырам входят местные лесные ягоды, мед или те же кедровые орехи.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Вдоль берега Катуни обустроены симпатичные площадки для пляжного отдыха и барбекю. И хотя пляж на быстрой алтайской реке мало похож на привычный черноморский, царящие здесь уединение и спокойствие, скорее всего, понравится даже самым фанатичным приверженцам южного загара.