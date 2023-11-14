До начала пандемии Китай входил в тройку наиболее популярных направлений у российских туристов. В 2019 году, по данным Погранслужбы ФСБ, его посетили с целью туризма 930 тыс. россиян. Из них треть или 300 тысяч побывали на острове Хайнань. Россияне составили пятую часть иностранных посетителей острова и заняли первое место по турпотоку среди зарубежных рынков. А всего в последнем допандемийном году здесь побывало 83 млн туристов. В начале 2020 года по известным причинам туризм на остров прекратился и начинает восстанавливаться лишь сейчас, почти четыре года спустя.

Пока на острове очень спокойно и даже у наиболее популярных достопримечательностей нет привычных толп туристов. Но вряд ли эта тишина продлится долго – предстоящая зима станет первым высоким сезоном для хайнаньского туризма после пандемии. Поэтому в ближайшие месяцы здесь ждут возвращения иностранных туристов, в первую очередь российских. А с началом каникул, приуроченных к китайскому новому году в феврале, — и возобновления массового внутреннего туризма.

Снег на Хайнане бывает раз в 100 лет

Хайнань – самый южный регион Китая, его название переводится с языка коренного народа острова ли как «южнее моря» или «морской юг». На острове тропический климат, сильно различающийся в южной и северной его частях. Столица и крупнейший город Хайкоу находится на севере. Санья – неофициальная столица южного Хайнаня.

Как рассказала на встрече с российскими журналистами в Туристическом офисе Саньи замгенерального директора принимающей компании Sanya Phoenix Travel Service Юлия Шустрова, примерно посередине острова с запада на восток проходит горная гряда, из-за которой и различается климат. На севере он субтропический, а на юге тропический. Температура в Хайкоу может быть на 10 градусов ниже, чем в тот же день в Санье. А число солнечных дней в год – на 20 меньше. Не удивительно поэтому, что туристы предпочитают южное побережье, хотя правительство острова и пытается привлекать организаторов чартерных рейсов в аэропорт Хайкоу. В Санье зимой в среднем 27-30 градусов, летом – 30-35 градусов, а температура воды в Южно-Китайском море не опускается ниже 22.

«В 2015 году зимой у нас пошел снег, и это было невероятное событие. Такое бывает примерно раз в 100 лет. Затяжных дождей здесь тоже не бывает – дождь может идти максимум два дня. Кстати, благодаря хорошему климату у нас много долгожителей – людей старше 115-116 лет», — рассказывает Шустрова.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Высокий сезон на острове начинается в ноябре и продолжается до марта. В это время сюда едут китайцы из северных провинций, привозят на зимовку родителей и детей. А лето, несмотря на сравнительно не жаркую погоду, считается низким сезоном, так как китайские туристы в это время уезжают за рубеж. Население острова составляет 10 млн человек, но во время каникул, приуроченных к празднованию китайского Нового года, оно вырастает в разы.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Массовый туризм на Хайнань начался лишь в 2011 году, до этого на остров ездили в основном чиновники со сравнительно высокими зарплатами. В 2015 году для иностранных туристов из почти 60 стран, прилетающих на остров прямыми рейсами, была введена виза по прибытию.

«Ее стоимость составляет $68, но пока этот механизм не работает, так как на Хайнань нет прямых рейсов из зарубежных стран. Туристы из России сейчас прилетают в основном через Шанхай, куда можно оформить электронную визу. Механизм безвизовых групповых поездок, организованных туроператорами, также работает только при прилете в Шанхай или Харбин. До пандемии русский рынок был главным для острова. Около половины из порядка 50-60 прямых зарубежных рейсов приходились на Россию. Европейских туристов на острове было мало, хотя туроператоры пытались поставить прямые рейсы из Великобритании. Американских туристов у нас тоже нет. Постепенно начинают приезжать из Южной Кореи. Отчасти популярность острова на российском рынке связана с тем, что россияне очень интересуются китайской медициной и охотно покупают процедуры и курсы лечения. Европейцы в ее действенность не верят, а наши верят, и им она действительно помогает», — рассказывает Шустрова.

На Хайнане очень ждут прямых рейсов из России

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

По ее словам, разговоры о возобновлении прямых рейсов из РФ на Хайнань ведутся с начала 2023 года, но пока их нет. В Sanya Tourist Board понимают, что для полноценного перезапуска российского туризма нужны прямые рейсы, но этот вопрос, по словам представителей турофиса, решается на уровне Пекина и Москвы. Весь хайнаньский турбизнес очень ждет туристов из России и надеется на возобновление прямых рейсов этой зимой. А пока их нет, туристы из России чаще всего летят стыковочными через Шанхай.

«С декабря «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Гонконг, рассчитываем использовать их для организации комбинированных туров Гонконг-Хайнань, так как туда россияне могут лететь без визы», — сообщила Шустрова.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Правда, как отмечают все эксперты, массовый турпоток на Хайнань не возобновится, пока на рынок не вернутся субсидируемые правительством острова чартерные рейсы. До пандемии именно они позволили российскому рынку занять первое место по числу туристов на острове. Сейчас билет «Аэрофлота» до Шанхая стоит более 70 тыс. рублей плюс не менее 25 тыс. рублей обойдется внутренний перелет в Санью.

Кстати, туристам, летящим стыковочными рейсами, стоит учитывать, что в Китае очень строго проводят предполетный досмотр, и нередко вызывают пассажиров на дополнительную проверку багажа, уже зарегистрированного и уехавшего со стойки регистрации. Чаще всего, это происходит, когда в нем находят пауэрбанк. Во избежание нервных ситуаций стоит заранее вытащить из чемодана все, что может привлечь внимание служб безопасности.

Как выбрать отель на Хайнане

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Зарубежные туристы, как правило, прибывают в международный аэропорт Саньи Phoenix, расположенный примерно в 15 км от центра города. И отправляются на отдых в одну из живописных бухт вокруг столицы южного Хайнаня.

Пляжная курортная зона вокруг Саньи протянулась на 150 км. Береговая линия изрезана живописными бухтами, самые известные и популярные у туристов – Ялунг Бэй, Ялунвань, Дадунхай и Санья Бэй. У туристов из России наиболее популярна бухта Дадунхай, которую до пандемии называли русской. Говорят, в 2019 году россиян здесь было даже больше, чем китайцев.

«В Дадунхае множество медицинских центров, привлекающих россиян. До пандемии здесь даже рестораны предлагали блюда, адаптированные для россиян. В очень популярном на российском рынке отеле Intime значительная часть персонала говорит на русском, что для Китая не особенно характерно», — рассказывает Шустрова.

В пятизвездочном отеле Intime действительно очень много постояльцев, говорящих на русском языке, как будто никакой пандемии и не было. Он расположен прямо на пляже, из всех номеров открывается вид на море, и в нем есть собственный медицинский центр, что и объясняет его популярность у россиян и туристов из стран СНГ.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Лучший на острове пляж, по отзывам туристов – в бухте Ялонг Бэй. Семикилометровой длины, очень широкий, с мелким белым песком и пологим входом в море. Оно здесь удивительно красивого бирюзового цвета. В бухте множество отелей разного уровня, в том числе международных брендов Hilton, Marriott, Sheraton, Pullman и других.

Один из самых популярных у россиян – недавно прошедший реновацию Sanya Marriott Yalong Bay Resort. Как рассказала руководитель отдела продаж Джена Тан, до пандемии доля постояльцев здесь достигала 15%, а сейчас россияне только начинают возвращаться в отель. По ее словам, туристы из России значительно активнее гостей из других стран пользуются спа-центром и чаще выбирают проживание с полупансионом, включающим завтрак и ужин (шведский стол).

Еще один популярный у россиян отель в бухте Ялонг Бэй расположен на второй линии. Это комплекс вилл Sanya Yalong Bay Villas & Spa. Территория отеля похожа на большой красивый тропический парк с раскидистыми деревьями, водоемами и мостиками, живописными дорожками.

Бухта Циншуйвань (Чистой воды) – сравнительно новая курортная зона в 35 км от Саньи. Протяженность пляжей – около 13 км. Считается, что благодаря прозрачности и чистоте морской воды дно здесь видно на глубину до 12 метров.

Подтверждает чистоту воды изобилие морских ежей. Прямо с пляжа можно наблюдать процесс их сбора в большие ящики. Для входа в воду лучше выбирать участки без камней или надеть специальные резиновые тапочки.

У туристов в бухте Чистой воды популярен большой гостиничный комплекс Wingham, расположенный в красивом ландшафтном парке с фонтанами, скульптурами и мозаиками.

Бухта Санья Бэй – ближайшая к Санье, протяженность пляжа здесь составляет 17 км. Она не так популярна у иностранных туристов, как Дадунхай и Ялунг Бэй, но и здесь большой выбор отелей китайских и международных брендов. У россиян популярны отели Palm Beach и Crown Plaza.

Тем, кто всем видам отдыха предпочитает шопинг, стоит остановиться в центре Саньи. Например, в современных апартаментах Oakwood Apartments Sanya, расположенных напротив колоритного ночного рынка, где можно купить фрукты, сувениры и попробовать аутентичную китайскую кухню, и в 15 минутах ходьбы от пляжа.

Приятный бонус для любителей морских купаний – отсутствие на острове «кусачих» морских обитателей. В отличие от некоторых других стран Юго-Восточной Азии, здесь нет ядовитых медуз и опасных рыб. Но, отправляясь на пляж или бассейн, стоит учитывать особенности местного менталитета. В Китае очень серьезно относятся к безопасности туристов во время купания. Уроки плавания не входят в обязательный набор предметов для детей, поэтому китайцы редко умеют хорошо плавать.

Для того, чтобы предупредить несчастные случаи на воде, на каждом пляже или бассейне на достаточно близком расстоянии друг от друга располагаются спасатели. Если вдруг вы захотите купаться не внутри отгороженного буйками пространства для туристов, у вас могут в очень строгой форме через мегафон потребовать вернуться в него. При малейшем намеке на волны купаться запрещают, и, если попытаться все же зайти в воду, спасатели не успокоятся, пока вас из нее не вытащат. Российским туристам, которые привыкли купаться в любую погоду, такая строгость может показаться некомфортной.

Три выражения, которые нужно выучить в Китае туристу

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Хотя китайский язык кажется нам невероятно сложным, выучить на нем несколько слов для минимального общения можно. Наиболее распространенное из них – знаменитое приветствие ни хао – им встречают гостей и им же можно отвечать. Дословно оно означает «пусть тебе будет хорошо».

Второе важное слово спасибо – сэ се. Если вы хотите показаться вежливым, его можно повторить три раза – сэ се-сэ се-сэ се и подчеркнуть таким образом свою благодарность.

Буяо означает «не надо». Это выражение удобно употреблять, чтобы отказаться от настойчивого предложения услуг или товаров, что, поверьте, вам часто понадобится в Китае. Опять-таки для подчеркивания своего нежелания можно повторить три раза с нисходящей интонацией – буяо-буяо-буяо. Удивительно, но действует это выражение заметно эффективнее, чем если пытаться сказать «нет» по-английски.