Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Хайнань – самая южная и самая теплая провинция Китая. Температура воздуха здесь не опускается ниже 27 градусов зимой и 30 летом, а воды в Южно-Китайском море – ниже 22 градусов круглый год. Тропический климат делает Хайнань идеальным направлением для пляжного отдыха.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Чаще всего туристы выбирают отели в бухтах вокруг Саньи. До самых интересных достопримечательностей южного Хайнаня отсюда можно доехать максимум за 1,5-2 часа. Например, крупнейший на острове центр буддизма Наньшань расположен в 40 км западу от Саньи.

Буддистский комплекс Наньшань

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Комплекс расположен в парке площадью 50 кв. километров. Его создание началось сравнительно недавно, в конце 90-х годов XX века, на месте полуразрушенного буддистского храма. В 2005 году на специально созданном насыпном острове в море была построена огромная статуя многоликой богини милосердия Гуаньинь.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Остров соединяет с берегом дамба, по которой непрерывно идут к статуе и от статуи паломники и туристы.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Высота статуи составляет 108 метров, у богини три лица, шесть рук и шесть ног, стоящих на стилизованном золотом цветке лотоса.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Паломники обязательно обнимают пальцы ног Гуаньинь, загадывая желания. Говорят, до пандемии к ним образовывались огромные очереди, но сейчас здесь спокойно.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В основании статуи – храм, в котором собрано множество разнообразных произведений искусства, связанных с буддистскими верованиями.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Богиня Гуаньинь в Наньшане считается самой большой статуей в Азии. У входа в храм паломники покупают свечи, молятся и устанавливают их на огромную жаровню с просьбами к богине. Приносят ей и продукты — конфеты, фрукты и даже кокосы с трубочкой, чтобы удобно было пить молоко.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В комплексе Наньшань множество буддистских храмов самой разной архитектуры, живописных природных уголков, освежающих водоемов и красивых дорожек. В одном из них хранится еще одна статуя богини Гуаньинь – из чистого золота весом 140 кг.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В Наньшане есть аллея портретов долгожителей Хайнаня – людей, проживших больше ста лет. Считается, что благодаря хорошему климату и воде люди на острове живут особенно долго. Здесь приятно гулять даже в жару, но при желании осмотреть все достопримечательности можно воспользоваться электрокарами, ожидающими туристов на входе.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Посещение Наньшаня с полным осмотром всего парка займет целый день, а вечером можно отправиться в комплекс термальных источников Банлин, до которого всего полчаса езды.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Термальные источники Банлин

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Банлин – термальный комплекс, утопающий в зелени парка. Здесь есть большой бассейн с гидромассажем и детской зоной и около 40 ванн с термальной водой разной температуры и состава. Отдохнуть после водных процедур можно в симпатичных беседках, разбросанных по территории парка.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Ванны спрятаны в тени тропических деревьев и дают приятное ощущение уединенного отдыха.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Температура воды – от 25 до 40 градусов, в нее добавляют травы, алоэ, вино, кокосовое молоко, кофе, жасмин и другие ароматизаторы. Запах от них хорошо чувствуется, если погрузиться в ванну.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В двух бассейнах нет добавок, но зато в них водятся небольшие рыбки семейства карповых гарра руфа. У них нет зубов, но сильными губами они могут снимать с кожи ног и рук ороговевшие участки, делая «рыбный пилинг».

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

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Национальный парк Rainforest или тропический лес Янода

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Парк или тропический лес Янода располагается в 35 км от Саньи и занимает территорию более чем в 120 квадратных километров со сложным рельефом – горами, ущельями, реками, водопадами. Ее очень хорошо обустроили для того, чтобы туристам было комфортно передвигаться и знакомиться с аутентичной природой острова.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В обеих частях – множество дорожек, лестниц, мостиков, скамеек в живописных местах для отдыха. Вдоль дорожек и лестниц, на деревьях установлены статуи животных, которые при приближении туристов начинают двигать головами и издавать пугающие звуки.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В небольшом зоопарке живут страусы, лемуры и олени. Но в парке водятся и дикие животные – кабаны, обезьяны и другие, о чем туристов предупреждают многочисленные таблички.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Название парка Yanoda означает на диалекте народа ли «Один, два, три» и одновременно приветствие. Через определенные промежутки времени в течение всего дня в громкоговорителях парка начинает звучать его гимн, и все сотрудники одновременно под звуки гимна начинают делать одинаковые движения – что-то вроде тим билдинга, который выглядит довольно необычно.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Гостей здесь обязательно приветствуют поднятой вверх рукой с указательным и средним пальцем, расставленными в форме буквы V и словами Я-но-да! и делают это настолько часто, что через какое-то время появляется желание самому здороваться так с людьми.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

По парку туристов возят на специальных открытых автобусах, кренящихся на крутых горных виражах.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Главная достопримечательность парка Янода и самое популярное место для селфи – стеклянный мост длиной 365 метров.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

С высоты 400 метров над уровнем моря открывается впечатляющий вид на парк и море вдали.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В некоторых местах мост начинает зловеще трещать под ногами, пугая туристов.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

По мосту можно дойти до еще одного очень популярного объекта – зиплайна, на котором спуститься из верхней точки парка вниз, к долинам тропических лесов и водопадов. К зиплайну пока тоже нет очередей, хотя до 2020 года, как говорят знающие люди, нужно было подождать минимум полчаса, чтобы прокатиться несколько минут.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Янода не случайно называется тропическим лесом – это именно лес, в котором огромные кроны деревьев не пропускают солнце, а их толстые стволы обвиты лианами. Чтобы осмотреть весь парк за один день нужно иметь хорошую физическую подготовку и быть готовым много ходить по лестницам вверх и вниз. Некоторые туристы просто приезжают на автобусе к стеклянному мосту, фотографируются на нем и уезжают. Но тем, кто планирует здесь много гулять, стоит приехать в удобной обуви и на всякий случай запастись дождевиками.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Среди тропического леса затерялся сад орхидей, надо которыми поднимается пар – самое романтическое место в парке Янода. Здесь установлена беседка, из которой можно любоваться яркими цветами на фоне зеленой стены деревьев.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Но с ним может потягаться в романтичности навесной мост любви, в конце которого туриста берут с двух сторон за мочки ушей девушки в традиционной одежде народа мяо. Считается, что это приносит счастье и благополучие. Фотографию в окружении девушек можно купить на выходе из парка.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

А в расщелине ствола баньяна, которому тысяча лет, нужно загадывать желание. В прочем, в парке немало и других мест, где можно что-то загадывать. Самое оригинальное – дупло старого дерева, куда нужно обязательно громко крикнуть, а не просто подумать, что ты хочешь.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В нижней части парка Янода – долина водопадов, вокруг которых проложены дорожки, мостики, обустроены смотровые площадки и полосы препятствий для тимбилдинга. Желающим выдают специальные плетеные сандалии, в которых можно подняться вверх по мокрым камням.

Остров обезьян

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Остров обезьян – самый крупный в Китае заповедник, где разводят этих животных, был создан в 1965 году. Сегодня это тематический парк, где можно познакомиться с жизнью животных в естественных условиях. На входе в парк туристов встречает памятник обезьяньему царю Сунь Укуну – популярному в Китае мифологическому персонажу.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Добираются сюда с материка на открытом и очень живописном фуникулере, из которого открываются красивые виды на сам остров и окружающее его море. Канатная дорога считается самой длинной в Китае, проходящей над морем.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Здесь живут около двух тысяч макак, которые настолько привыкли к людям, что совершенно их не боятся. Они легко перемещаются между людьми, прыгают с деревьев, могут залезть на туриста, выпросить у него еду, а более агрессивные особи – выхватить из рук телефон или фотоаппарат и даже покусать.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Поэтому на входе в парк посетителей обязательно предупреждают о необходимости соблюдать осторожность, убрать ценные вещи в сумку, по возможности не есть перед животными.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Гиды и некоторые опытные посетители нередко берут с собой палку, чтобы отгонять особенно активных макак. Правда, кое-кто, несмотря на правила, все же угощает животных фруктами, которые они с удовольствием едят.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

У обезьян есть собственный бассейн, в котором они с спасаются от жары, и даже тюрьма (клетка) для перевоспитания особо непослушных животных. Несколько раз в день для посетителей острова проводятся шоу, в ходе которых обезьяны показывают разнообразные трюки.

Рыбацкая деревня Линьшуй

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Экскурсию на остров удобно совместить с посещением расположенной рядом с ним рыбацкой деревни – люди здесь живот в плавучих домах и на лодках.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

С фуникулера на остров открывается прекрасный вид на деревню, ее красные крыши и необычные, геометрически правильные «улицы», которые образует море, и по которым снуют моторные рыбацкие лодки.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Чтобы отправиться на экскурсию по деревне, нужно вернуться на фуникулере на материк, пройти через колоритный местный рынок к пристани, где стоит множество рыбацких лодок. С их хозяевами можно договориться об экскурсии.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В течение часа лодочник катает туристов по деревне, завозит в рыбный ресторанчик на воде, где можно выбрать только что пойманного или выращенного в соседнем садке живого морского обитателя в аквариуме для последующего приготовления.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

По окончанию экскурсии стоит снова пройти через рынок, где рыбаки продают свою продукцию. Здесь множество разнообразных видов ракушек, моллюсков, ракообразных и рыбы.

Деревня народностей ли и мяо

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Несколько тысяч лет назад народность ли стала первой, заселившей Хайнань. Их язык и культура были ближе к тайским, чем к китайским. Ли – мирные земледельцы, жившие выращиванием риса и овощным культур. Примерно 500 лет назад на Хайнь начал переселяться народ ли – кочевники и воины, жившие на территории Южного Китая со второго тысячелетия до нашей эры. Ли и мяо считаются коренными народностями Хайнаня. В XX веке на остров начали переезжать ханьцы – наиболее многочисленная народность в Китае, и сегодня они составляют 85% его населения.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Сегодня одно из самых популярных у туристов мест на острове – этническая деревня ли и мяо. Это тоже огромный парк, посетителей которого возят на автобусах. На его большой территории, поделенной на две части, можно увидеть традиционные дома и хозяйственные постройки, познакомиться с традициями, ремеслами и кухней обоих народов.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Узнать, например, зачем женщины народа ли делали татуировки. Спойлер: для того, чтобы стать менее привлекательной «добычей» для мужчин – по легенде обычай появился после того, как вождь племени изнасиловал красивую девушку.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Или примерить на себя национальную одежду – более яркую у мяо, более сдержанную у ли. И даже сфотографироваться в свадебном платье и головном уборе невесты из народа ли.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Туристам показывают, как веками ткали и шили одежду женщины народа ли, а мужчины – ковали посуду и украшения из серебра и других металлов. Здесь можно увидеть иглы акупунктуры, которым около двух тысяч лет.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Несколько раз в день здесь проходят большие шоу с участием сотен артистов. Спектакль в игровой форме рассказывает о жизни ли и мяо на Хайнане – быте, традициях и обрядах. Среди самых зрелищных – танцы с бамбуковыми палками или поединок с мечом и палкой с колокольчиками.

Что попробовать на Хайнане

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Как и везде в Китае, на Хайнане повсюду продают еду. На уличных рынках – развалы фруктов и овощей, в многочисленных кафе и киосках – лапша, рис, разнообразные жареные, вареные, сушеные, вяленые мясо, рыба, морепродукты. Причем чаще всего трудно понять, что из каких продуктов сделано.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Известная сеть ресторанов быстрого питания в Санье также представлена, так что туристы, уставшие от китайской кухни, могут отправиться сюда.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Особенность островной кухни – обилие морепродуктов. Помимо традиционных креветок или мидий, в ресторанах здесь предлагают местных устриц в сыром и жареном виде, морских гребешков, крабов, осьминогов и других обитателей моря. Для наиболее полного знакомства с рыбной гастрономией Хайняна можно посетить Marriott Café в одноименном отеле в Бухте Ялонг Бэй.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Поскольку из-за теплого климата на Хайнань переселилось много жителей других регионов страны, здесь представлены все основные кухни Китая – кантонская, сычуаньская, пекинская, шанхайская, хунаньская и другие.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Во время экскурсий в парк Янода или деревню народов ли и мяо туристам предлагают что-то вроде комплексных обедов – блюдо с набором небольших плошек с рисом, куском утки или курицы, свининой, овощами, фруктами. К нему обычно прилагается бульон или суп, разлитые по порциям, и чай.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В ресторанах отелей кухня в основном китайская, а из привычных европейцам блюд на завтрак обязательно предлагают омлет и корзиночки из слоеного теста с заварным кремом или яичные тарталетки. Говорят, это их рецепт когда-то привезла в Китай португальские колонисты. Помимо морепродуктов, стоит попробовать утку, паровые булочки бан, разнообразные овощи, жаренные в воке, слегка подваренную молодую пекинскую капусту в масле, карпа, традиционные для китайской кухни свинину и курицу в кисло-сладком соусе.