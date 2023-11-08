Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Среди таких мест – музей-усадьба Ильи Репина "Пенаты" в 45 километрах от Санкт-Петербурга, в поселке Репино (ранее Куоккола) на побережье Финского залива. Репин прожил в этом доме последние 30 лет своей жизни, пережил революцию и гражданскую войну. Дом был построен по эскизу художника, также, как и башня со смотровой площадкой и сцена, стоя на которой читал лекции по ботанике Корней Чуковский.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Здесь бывали многие знаменитые современники художника – Маяковский, Шаляпин, Есенин, Леонид Андреев и Давид Бурлюк. На экскурсии в музее расскажут про знаменитые "Репинские среды", дни приемов в усадьбе. Гостей угощали исключительно вегетарианскими блюдами, а обслуживать себя они должны были сами, так как в доме не было слуг.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

На самом верхнем этаже, под застеклённой крышей расположена просторная мастерская художника, где стоит "шаляпинский" диван, на котором позировал артист, несколько кистей Репина с длинными ручками, и последний автопортрет, на котором он кажется очень печальным.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Попасть в музей "с улицы" не получится, билеты лучше купить заранее на сайте Академии Художеств. Без билетов можно погулять по небольшому парку вокруг усадьбы, увидеть живописный пруд и целебный источник.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

В трех минутах ходьбы от усадьбы – бесконечный песчаный пляж финского залива с видом на Кронштадт.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

На обратном пути из музея в город можно остановиться в отеле-акваклубе Voda для ночевки в одном из дизайнерских номеров или посещения спа-центра. В большом бассейне с гидромассажем температура здесь всегда плюс 30, а ресторан располагается прямо в центре бассейна.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Еще одно место, помимо "Пенатов", где бывали "почти все" именитые петербуржцы – здание отеля "Талион Империал", расположенного в бывшем особняке Елисеевых на Мойке. Попасть в этот отель в самом центре города можно не только забронировав номер. На сайте отеля продаются билеты на экскурсии по старинному зданию гостиницы. У входа в "Талион" гостей встречает швейцар в форменной одежде, в холле четыре мраморных атланта внимательно рассматривают посетителей, сидящих в лобби за чашкой кофе

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

С середины XIX века и до середины 20-х годов XX здесь кипела культурная жизнь. До революции тут бывали Грибоедов, Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин. В ноябре 1919 года в этом здании организуется творческо-бытовое сообщество-общежитие из сотрудников созданного М. Горьким Издательства Всемирной литературы. Среди жильцов были Николай. Гумилев, Ольга Форш, Александр Грин, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Кузьма Петров-Водкин, сюда заходили в гости Казимир Малевич, Александр и Альберт Бенуа, бывали и выступали на различных вечерах, концертах, театральных капустниках Блок, Маяковский и Ахматова. Это объединение получило название Дом Искусств (сокращенно ДИСК), и стало одним из крупнейших центров, объединяющим петроградскую интеллигенцию того времени.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Именно здесь во времена ДИСКа были написаны многие известные литературные произведения советского периода: Грин, например, здесь завершил и впервые прочел публично последний вариант своих "Алых парусов".

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Интерьер здания хорошо сохранился, во время бомбежек в войну уцелел даже уникальный витраж на потолке. В советское время здесь располагался институт марксизма-ленинизма, но старинные залы и сегодня выглядят почти как в начале века.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Гастробар "Грибоедов" располагается в здании отеля в помещениях бывшего ресторана, который посещал Пушкин. Его вход – "настоящая" питерская старинная парадная: большой холл с деревянными панелями на стенах и винтовой лестницей, ведущей к верхним этажам.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Наверху отеля работает большой бассейн под стеклянной крышей с выходом на просторную террасу, откуда открывается вид на панораму центра Петербурга: квадригу на здании Главного штаба, Невский проспект и Казанский собор. Поздней осенью и зимой здесь можно не только увидеть центр города, но и охладиться после сауны, упав в снег.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Еще один отель с историей – "Отель Росси" на улице Зодчего Росси. В этом здании был доходный дом Ветошкиных-Полежаевых, а затем коммуналки. Здесь сохранились старинные голландские печи, каждая с уникальным декором. Зимой "голландку" в лобби топят березовыми дровами. В холле отеля стоит фисгармония, а на стенах висят картины с балеринами. Такие работы любят приобретать иностранные туристы, живущие в отеле. Здание одной из стен примыкает к академии балетного искусства им Вагановых.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

В гостинице несколько исторических номеров, с сохранившимся интерьером начала ХХ века. В одном из таких жил революционер Красин, тот самый в честь которого впоследствии назвали ледокол. Его номер сегодня любят арендовать кинематографисты для сьемок исторических фильмов.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Говорят, что здесь бывал Ленин, а в сейфе фирмы Сен-Галли, который невозможно достать из стены из-за тяжести, хранилась партийная касса.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

В таком номере сегодня можно поселиться на несколько ночей. Внизу, в помещении бывших конюшен с толстыми кирпичными стенами работает небольшой спа-центр с аромасауной и бассейном с гидромассажем.

Фото: Интерфакс / Мария Вылежнева

Число туристов в Петербурге растет с каждым годом, причем большую роль в этом играет постоянное появление новых достопримечательностей, музеев, ресторанов, попадающих на первые строчки рейтингов. Как считают в комитете по развитию туризма города, в 2023 году число повторных туристов выросло с 25 до 40%. Их привлекает новая туристская география Петербурга – музеи "Эрарта", "Стрит-Арта" или "Петербургская акватория", общественные пространства "Севкабельпорт", "Квартал Брусницын" или "Бертгольд", гастрономические пространства, такие как Василеостровский рынок или "Фуд-парк Меркурий", и множество других объектов, спортивных, культурных и гастрономических.

Фото: Алена Снегирева, предоставлено комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

Растет и популярность медицинского и оздоровительного туризма, который комитет развивает в рамках нацпроектов "Экспорт медицинских услуг" и "Туризм и индустрия гостеприимства". Этот вид путешествий позволяет совместить оздоровление с интересными экскурсиями.