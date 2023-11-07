Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

С середины XIX века на картах она уже обозначается как деревня Верхние Мандроги. Деревня располагалась в Олонецкой губернии, насчитывала 18 дворов и порядка 100 жителей. К 40-м годам XX века ее население выросло почти в пять раз, но во время войны с Финляндией деревня была разрушена, и населенный пункт с таким названием фактически перестал существовать.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Новая жизнь деревни началась в 1996 году, когда было решено построить здесь туристический центр для приема пассажиров речных круизных судов – пристань для больших теплоходов и другие постройки. В 1999 году ей было возвращено прежнее имя – Мандроги.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Деревня расположена в Ленинградской области, почти на границе с Карелией. Расстояние от Санкт-Петербурга – 260 км. Самый простой способ попасть в Мандроги – на борту круизного лайнера, стоянка входит в большинство маршрутов между Москвой и Санкт-Петербурга, а также из Петербурга на Валаам и по Карелии.

Если вы все же решите посетить Мандроги «по суше», по железной дороге нужно ехать до станции Лодейное Поле, а на автомобиле – по трассе в сторону Мурманска. От станции до самой деревни туристов везут на «буханке». С федеральной трассы машина сворачивает на проселочную дорогу, идущую вдоль огромных сосен. Места тут глухие – по пути встречаются глухари и зайцы, совершенно не боящиеся автомобилей.

Как вспоминают старожилы, раньше водились и волки с медведями, но в последние годы пропали.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Сегодня в Мандроги воссоздана русская деревня XIX века – бревна для строительства изб привезли из Вологодской и Архангельской областей. Часть из них нарядно украшены и работают как музеи, а часть принимают туристов на ночлег.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

«Дом-терем» – просторное двухэтажное строение с красивой фигурной крышей, «Нарядный дом» украшен лубочными узорами. «Резной дом» – роскошный терем с балконом, откуда открывается чудесный вид на реку Свирь.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Обращает на себя внимание «Кружевной дом» с просторной верандой и настоящей русской печью. «Дом резчика» отличается резными деревянными украшениями, внутри много предметов старины. В оформлении «Расписного дома» присутствуют фрагменты гжельской росписи.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

На территории деревни установили ветряную мельницу, оборудовали три причала, стоянку для яхт и вертолетную площадку, соорудили возле реки бани, конюшню.

Деревянная церковь Святого пророка Елисея была построена в конце XIX века в деревне Сидозеро и действовала до 1939 года. Затем долгое время она стояла заброшенной, а в 2017 году была разобрана, перевезена и снова собрана в Мандроги. Сегодня это действующая церковь, в которой каждую неделю проходят службы.

Все постройки выполнены в едином стиле под руководством архитектора-реставратора Виктора Попова и известного резчика по дереву Юрия Гусева.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Важная достопримечательность деревни — Музей русской водки с коллекцией из почти четырех тысяч бутылок напитка, собранных со всего мира. Посетителей в ходе экскурсии обязательно знакомят с тем, как правильно пить и чем закусывать.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Есть здесь и валенок высотой более трех метров, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, русская горка, мельница, поляна Лукоморье с деревянными фигурами – героями сказок Александра Пушкина.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

В избах можно узнать о быте крестьян позапрошлого века, увидеть их сельскохозяйственные инструменты. Туристам рассказывают об устройстве северного дома и правилах, по которым жила большая крестьянская семья. А программа «Погружение в XIX век» дает возможность прожить несколько дней жизнью северных крестьян.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

В старой деревне расположены ремесленные мастерские и проводятся мастер-классы народных ремесел. Здесь можно сделать что-то своими руками или просто купить готовое изделие ручной работы. Во время круизного сезона пассажирам предлагают около 30 мастер-классов для детей и взрослых. Сами мастера в основном не местные – приезжают из многих российских регионов, и уже не первый год.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Так, "хозяин" музыкальной мастерской Евгений Ербенев начинает свой мастер-класс с исполнения на гуслях русского рока. В его коллекции, сделанной собственными руками, есть много хорошо известных нам инструментов – ложки, балалайки и трещетки.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Но встречаются и редкие экспонаты: например, колесная лира, карельская скрипка йоухикко, о которых мастер не только расскажет, но и покажет, как на них играли в стародавние времена.

В другой части избы супруга Евгения Александра учит гостей создавать и расписывать деревянные иконы.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

В Мандроги можно научиться кузнечному и гончарному ремеслам, плести из бересты, росписи по дереву, изготовлению обережных свечей и ювелирных украшений. Есть среди матер-классов и кулинарные. Готовить на них учат по рецептам, которым не одна сотня лет. Например, здесь можно научиться делать кундюмы – старинное русское блюдо XVI века, похожее на пельмени с грибной начинкой.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

В конюшне деревни 13 лошадей. Зимой здесь катают на санях, и круглый год дают уроки верховой езды. А дети с удовольствием общаются с лошадьми и другими обитателями фермы — здесь живут козы, куры и коровы.

В Мандроги можно заняться спортом, покататься на катере, отправиться на рыбалку или прогулку по лесу в сопровождении егеря, собирать грибы и ягоды.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

Кстати, местные повара обязательно используют ягоды, грибы и речную рыбу в своих блюдах. По словам шеф-повара ресторана русской кухни «Мандроги» Андрея Сащенко, здесь в почете северная русская кухня, а готовят в основном из местных продуктов.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

На завтрак можно заказать гурьевскую кашу, которая томится в русской печи уже с вечера. В обеденном меню – щи из квашеной капусты, кулебяка с рыбой, колбаски из оленины, царская уха, трехслойный кисель с ягодами или сорбе из моркови. Из напитков туристам предложат попробовать репный квас, на сладкое – натуральное варенье из лесных ягод, сваренное по традиционному русскому рецепту.

И, конечно, Мандроги славятся фирменными мандрожскими пирожками — с мясом, рыбой, грибами и лесными ягодами. «Изюминка» пирожков – тонкое тесто и много-много начинки.

Фото: Интерфакс / Геннадий Чемоданов

В деревне особенно многолюдно, когда к пристани причаливают круизные теплоходы. Сотни туристов прогуливаются по деревне, катаются на упряжках, заглядывают в мастерские, приобретают сувениры и пробуют местную кухню.